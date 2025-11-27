Красимир Дачев: Ако някой пипне "Лукойл", мъртъв е. Цялата държава ще ни затрият. Много е голям международният интерес

"Няма от какво да се уплаши властта. И най-слабата държава е по-силна от целия бизнес. Написали сме изчерпателно какво трябва да се промени и с какво да бъде заменено. Знаете как гласуват предприемачите - бягат", заяви предприемачът и заместник.-председател на БТПП Красимир Дачев пред Bulgaria ON AIR, коментирайки изтегления от управляващите Бюджет 2026.

Гоним инвеститорите от България

По думите му само с това, че се казва, че се вдига данък "Дивидент", от България до септември са излезли 1 млрд. евро.

"Дъщерните фирми на чужди компании дават заеми на своите фирми майки, извън тези 5 млрд. лв., които устойчиво излизат от България и се пласират при по-изгодни пласменти в други европейски страни", обясни Дачев в "Денят ON AIR".

Предприемачът даде негативни примери с Норвегия и Великобритания, които са изгонили чуждестранния бизнес с лоша държавна политика.

"Старите хора са казали: Умните хора се учат от чуждите грешки, глупавите - от своите", отбеляза Дачев.

Концесията на тотото

"Чудя се защо говорят за 100-200 млн. Оборотът в хазарта е над 40 млрд. Сега един държавен монополист, който нищо не прави, ще дадат на чужд монополист да развърти този бизнес. В банановите републики много върви хазартът. Уважаващите себе си страни не развиват хазарт", каза заместник.-председател на Българска търговско-промишлена палата (БТПП).

Промениха закона и взеха бизнеса на Божков. Сега е същото, даже ще докараме монополист от чужбина, посочи Дачев.

Той бе категоричен, че не може по този начин "да се разпореждаш с такъв печеливш бизнес". Според него очевидно държавата не е добър стопанин.

Казусът с активите на "Лукойл"

"Държавата има афинитет тя да взима и да управлява. Политици работят от името на държавата. Народното събрание ги гласува тези закони, става групова безотговорност", анализира Дачев.

По думите му "нашите хора виждат само върха на айсберга, а работата е много дебела".

"Ако някой пипне "Лукойл", мъртъв е. Цялата държава ще ни затрият. Много е голям международният интерес", предупреди Дачев.

"Ако някой си мисли, че по български: "Аз ще ти открадна бизнеса", просто не става така. България има тежки ангажименти по международни договори. Много хубаво направиха, че назначиха Спецов за особен управител - той е сложен там да управлява финансовите потоци. Идеалният човек е той. Вече е познат в тази среда. Работата той ще си я свърши, но да не пипа повече", разясни гостът.

Дачев добави, че България има опит с арбитражите, но в случая е много опасно.