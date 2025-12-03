"Александър Русанов напусна ръководството на ПП СЛЕД ВОТА за референдума" 🤔

Председателят на Контролния съвет на "Продължаваме Промяната" (ПП) Александър Русанов обяви, че напуска поста си. Решението му идва непосредствено след днешното гласуване в Народното събрание, при което парламентарната група на ПП-ДБ гласува "против" предложението на президента Румен Радев за провеждане на национален референдум за еврото. "Напускам позицията на председател на Контролния съвет на Продължаваме Промяната - крайно разочарован и омерзен", написа Русанов в емоционална публикация в социалната мрежа Facebook.

В мотивите си за напускането юристът изразява несъгласие с политическата линия на партията, която според него е предала първоначалните си принципи.

"Прекрасната фасада, зад която се крият подмолни цели, не е и никога няма да бъде дом на борбата за чиста и свята република", заявява Русанов.

Той отправя тежки обвинения към съпартийците си за сътрудничество с политическите сили, срещу които партията е била създадена да се бори.

"От години твърдим, че се борим с прасето и тиквата, а днес гласуваме заедно с тях, в разгара на най-големите протести от 35 години - това е обида към всички хора, които излязоха по улиците последните дни", допълва вече бившият председател на контролния орган на ПП.

Повод за реакцията е днешното решение на Народното събрание, което окончателно отхвърли искането на държавния глава за допитване до народа относно въвеждането на единната европейска валута. Предложението беше отхвърлено със 135 гласа "против", дошли основно от групите на ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ и ДПС.

Александър Русанов е публикувал и снимка от електронното табло в пленарната зала, показваща разпределението на гласовете, като илюстрация на аргументите си за "гласуване заедно" с опонентите.