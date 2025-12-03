Новини
Александър Русанов напусна ръководството на ПП след вота за референдума

Александър Русанов напусна ръководството на ПП след вота за референдума

3 Декември, 2025 15:16 4 470 138

  • александър русанов-
  • напусна-
  • ръководство-
  • пп-
  • продължаваме промяната

Повод за реакцията е днешното решение на Народното събрание, което окончателно отхвърли искането на държавния глава за допитване до народа относно въвеждането на единната европейска валута

Александър Русанов напусна ръководството на ПП след вота за референдума - 1
Снимка: Фейсбук
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Председателят на Контролния съвет на "Продължаваме Промяната" (ПП) Александър Русанов обяви, че напуска поста си. Решението му идва непосредствено след днешното гласуване в Народното събрание, при което парламентарната група на ПП-ДБ гласува "против" предложението на президента Румен Радев за провеждане на национален референдум за еврото. "Напускам позицията на председател на Контролния съвет на Продължаваме Промяната - крайно разочарован и омерзен", написа Русанов в емоционална публикация в социалната мрежа Facebook.

В мотивите си за напускането юристът изразява несъгласие с политическата линия на партията, която според него е предала първоначалните си принципи.

"Прекрасната фасада, зад която се крият подмолни цели, не е и никога няма да бъде дом на борбата за чиста и свята република", заявява Русанов.

Той отправя тежки обвинения към съпартийците си за сътрудничество с политическите сили, срещу които партията е била създадена да се бори.

"От години твърдим, че се борим с прасето и тиквата, а днес гласуваме заедно с тях, в разгара на най-големите протести от 35 години - това е обида към всички хора, които излязоха по улиците последните дни", допълва вече бившият председател на контролния орган на ПП.

Повод за реакцията е днешното решение на Народното събрание, което окончателно отхвърли искането на държавния глава за допитване до народа относно въвеждането на единната европейска валута. Предложението беше отхвърлено със 135 гласа "против", дошли основно от групите на ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ и ДПС.

Александър Русанов е публикувал и снимка от електронното табло в пленарната зала, показваща разпределението на гласовете, като илюстрация на аргументите си за "гласуване заедно" с опонентите.


  • 1 Не вярвайте на Румен радев БОТАШ-а

    31 87 Отговор
    Иска нови избори, за да върне легално Борисов и Пеевски в парламента, този филм вече сме го играли. СТИГА! Те вече са нагласили схемите и парите за манипулиране и на новите избори. Протести до като не бъдат вкарани в затвора Борисов Пеевски и Радев, който не направи нищо чрез служебните си правителства през годините, за да им се противопостави

    Коментиран от #23, #86, #128, #136

    15:17 03.12.2025

  • 2 Ъхъъъъъ

    72 4 Отговор
    дали не е по добре да се махнат всички и да има нови избори.
    Избори на които да гласуват само грамотни и персонално за личност.
    Лесно е.
    Всеки преди да гласува си пише трите имена и ЕГН- то
    собственоръчно

    Коментиран от #129

    15:17 03.12.2025

  • 3 Пич

    47 13 Отговор
    Аз ви обясних доста добре как и защо ! Но паветниците дори и сега няма да схванат !!!

    15:19 03.12.2025

  • 4 Ганя Путинофила

    25 65 Отговор
    От 1 януари въвеждаме рублата!
    Ганя е тежък случай!

    15:20 03.12.2025

  • 5 браво

    90 29 Отговор
    Това е един достоен мъж ,който не иска да носи срама на джендърите !!

    Коментиран от #22, #49

    15:20 03.12.2025

  • 6 Българин

    48 10 Отговор
    Оставка ВЕДНАГА!!

    15:20 03.12.2025

  • 7 Дедо Мраз

    75 24 Отговор
    Браво, достойна постъпка. На следващият протест аз ще си взема една кора с яйца да черпя ПП-ДБилите.

    15:21 03.12.2025

  • 8 Никаква

    29 48 Отговор
    загуба ! А причината му е тъпо измислена , уж адвокат .

    Коментиран от #15

    15:21 03.12.2025

  • 9 Коня Солтуклиева

    37 13 Отговор
    Бат Шиши развърза кемера....

    15:22 03.12.2025

  • 10 Българин 🇧🇬

    67 23 Отговор
    Браво на Русанов ! Жалко , че от целия съюз на ПП и ДБ , на които Радев подари места в политиката , само Русанов проявява достойнство . Резил за Киро и Мирчев !

    15:22 03.12.2025

  • 11 Василеску

    38 15 Отговор
    Достоин. Иначе трябваше да Проддължава Промяната заедно с Прасетата

    15:22 03.12.2025

  • 12 Отлюспване

    47 11 Отговор
    Помните ли седесарите как се люспеха?
    Племето си е по принцип предателско.

    15:22 03.12.2025

  • 13 ТОЯ

    22 25 Отговор
    Мишок, чак сега ли разбра позицията на ПП.
    ШУ
    ута в г...за и при Пеевски, там по ще му подхожда!

    Коментиран от #21

    15:23 03.12.2025

  • 14 Бялджип

    37 2 Отговор
    Интересно как гласуваха от ИТН ? Те поддържаха референдумите, след като самите бяха измамени от фалшификацията на техния Референдум? Някой има ли данни?

    Коментиран от #33, #127

    15:23 03.12.2025

  • 15 Умен

    32 13 Отговор

    До коментар #8 от "Никаква":

    Адвокат даже много умен.

    15:24 03.12.2025

  • 16 Хипотетично

    26 37 Отговор
    Референдума е само процедура за протакане и червени точки пред нашия кремълски президент за бъдещи постове в неродената, но зачената промосковска бъдеща партия... ЕС вече даде съгласие за еврото.

    Коментиран от #26, #34

    15:25 03.12.2025

  • 17 777

    24 31 Отговор
    Голям патриот се ивъди този мишок.

    15:25 03.12.2025

  • 18 Човек с позиции

    39 20 Отговор
    Браво!
    Това е лостойна позиция!
    ППДП разочарова много от тези, които ги подкрепиха!
    Позор!
    Приключих сттези предатели итнагаждачи!

    15:25 03.12.2025

  • 19 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    12 13 Отговор
    "Александър Русанов напусна ръководството на ПП СЛЕД ВОТА за референдума" 🤔
    И КОГА БЕШЕ ТОЗИ ВОТ🤔❗

    15:26 03.12.2025

  • 20 Корабът потъва

    25 12 Отговор
    и мишките бягат Киро тъпото избърза да спаси кожата,сега и останалите

    15:26 03.12.2025

  • 21 Оня

    24 8 Отговор

    До коментар #13 от "ТОЯ":

    Пак не си в час , че Пеевски и Баце са за еврото ?! А човекът напуска ПоДмяната и ДеБилите , които гласуват за евраци .

    15:26 03.12.2025

  • 22 СЗО

    11 14 Отговор

    До коментар #5 от "браво":

    Утре ще се снима под герба.

    15:26 03.12.2025

  • 23 Избирател

    29 4 Отговор

    До коментар #1 от "Не вярвайте на Румен радев БОТАШ-а":

    "Иска нови избори, за да върне легално Борисов и Пеевски в парламента"

    По голяма тъ.по.тия не можахте ли да измислите - сега тиквата и прасето да не би нелегално да са в парламента и да не би нелегално да ни управляват.

    От къде ви копат такива обратното на остри.

    Коментиран от #122

    15:27 03.12.2025

  • 24 Дориана

    35 25 Отговор
    Александър Русанов е напълно прав. С това Евро вече стават противни. България не е готова за въвеждането на Еврото и това ще донесе само негативи. При тази сложна политическа обстановка вътрешна и външна момента никак не е подходящ. Еврото трябва да се отложи за неопределено време.

    Коментиран от #64

    15:27 03.12.2025

  • 25 Сънчо

    9 10 Отговор
    Хайде страдащите от безсъние - да се включат и на следващия протест.

    15:27 03.12.2025

  • 26 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    22 11 Отговор

    До коментар #16 от "Хипотетично":

    ЕсеС не е " дал съгласие", а наложи искането си❗
    Схемата Понци винаги има нужда от нови и нови балъци❗

    15:28 03.12.2025

  • 27 някои

    6 13 Отговор
    това вече е върха като покадваче ПП ДБ симратизира на копеиките е маи маи е проруска партия начело с другаря----------

    Коментиран от #35

    15:28 03.12.2025

  • 28 Браво на този достоен човек

    18 16 Отговор
    Каза истината в очите на тия отрепки.на следващи протести ,ако се появят ,а те ще се появят,защото са. Нагли типове трябва да ги изгоним с камъни тоя боклуцо

    15:28 03.12.2025

  • 29 Станиславски

    11 6 Отговор
    Не вярвам.
    Прогледнал бил поредният адвокат, политически активист.
    Не му изнася нещо.
    да не би да е първият в РБ или в света?
    Камара такива охлюви-
    родени да пълзят и
    да пропълзяват навсякъде.
    Малцина се изправят на краката си
    и тичат и се борят и се бият
    и плуват и се веселят.
    Когато ги събори колективната злоба-
    пак се изправят.
    А охлювите - винаги га на корем.

    15:29 03.12.2025

  • 30 ИНЖ1

    14 15 Отговор
    Продължение на "кафявата" кампания срещу ППДБ!!!! Нищо ново!!!!
    След 8+9 месеца управление са виновни за всичко!!!! Не че са "светци", ама чак пък толкова усилия да ги очернят.....

    Коментиран от #36, #45

    15:29 03.12.2025

  • 31 Някой

    11 9 Отговор
    А парламента напуска ли?

    МЕЧ, ГЕРБ или ДПС с радост ще го приемат при тях е пълно с подобни същества с няколко слоя боя, пример Даниел Митов

    15:30 03.12.2025

  • 32 Промяна

    8 12 Отговор
    ЛЕЛЕЛЕЛЕ ПЛАЧА С КРОКОДИЛСКИ СЪЛЗИ ХАХАХАХА ЕДИН ШАРЛАТАНИН ПО МАЛКО

    15:31 03.12.2025

  • 33 Дориана

    20 6 Отговор

    До коментар #14 от "Бялджип":

    ИТН си останаха докрай предатели . И предишния път гласуваха вкупом срещу референдума заедно с Борисов и Пеевски.

    Коментиран от #41, #81, #132

    15:31 03.12.2025

  • 34 Антитрол

    19 6 Отговор

    До коментар #16 от "Хипотетично":

    "Референдума е само процедура за протакане"

    Така е допитването до народа много ще забави "евроатлантиците" пък те страшно много бързат да си заработят парите пред господарите. Абе кой го интересува българския народ какво мисли - важни са напътствията на господарите нали?

    Ама да не стане после олеле - обслужването на чужди интереси се води национално предателство а щом не ви интересува мнението на българите със сигурност обслужвате чужди интереси.

    15:31 03.12.2025

  • 35 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    18 5 Отговор

    До коментар #27 от "някои":

    Защо ли всеки който ВИДИ ИСТИНАТА и изрече това НА ГЛАС - веднага е обявен за копейка и Путинист🤔❗
    Нима УЖ МОТОРИТЕ Германия и Франция не са затънали в МИЛИАРДНИ ДЪЛГОВЕ❓
    НИМА НС НЕ ГАЗИ ЗАКОНА , КАТО СМАЧКА ВОЛЯТА НА БЛИЗО ПОЛОВИН МИЛИОН ИЗБИРАТЕЛИ ❓
    НИМА ДОВЧЕРАШНИ ВРАГОВЕ НЕ СЕ ПРЕГЪРНАХА В ПАРЛАМЕНТА❓

    15:34 03.12.2025

  • 36 Избирател

    18 5 Отговор

    До коментар #30 от "ИНЖ1":

    "Продължение на "кафявата" кампания срещу ППДБ"

    Ами сигурно руснаците и Путин бяха виновни на лъжливото Кире че си направиха "сглобка" с мутрата и прасето въпреки че се кълняха че щели да ги вкарват в затвора. Та и сега така - ужким щяха да ги свалят ама пак ги подкрепиха - ако не бяха ги подкрепили тиквата и прасето си заминаваха.

    15:35 03.12.2025

  • 37 Дедо ви...

    11 4 Отговор
    Какво друго да очакваш, всите пър.ят в едно гърне. С рестарта на референдума искаха да изкарат Радев злодей...

    15:35 03.12.2025

  • 38 Някой

    10 10 Отговор
    Гласуват за еврото, не за прасето и тиквата.

    Дали избирателите на ПП харасат Расев и ппедложението му за референдум?

    Менте социалиста Радев какви дпуги рефендуми е инициирал за 7 години,, например за необрагаем минимум и прогресивен данък доход?

    Коментиран от #50

    15:36 03.12.2025

  • 39 Достоен Човек

    11 8 Отговор
    Подобни Човеци са нужни на България.
    Боже, колко достойни хора има в България!
    Бог да им дава сили да продължат.

    15:36 03.12.2025

  • 40 1488

    4 4 Отговор
    ама когато народен крадец подаде оставка се оттегля на малдивите да харчи краденото, а когато обиковен го уволнят умира от глад на другия ден

    15:39 03.12.2025

  • 41 Помнещ

    8 5 Отговор

    До коментар #33 от "Дориана":

    "ИТН си останаха докрай предатели"

    То да бяха само продажниците от ИТН които също се кълняха като ПП$ДБ че в никакъв случай нямали да имат нещо общо с банкянската мутра пък направиха точно обратното. Да не говорим пък за нинова - тя за да се задържи още малко в парламента и с дявола ще се сдружи.

    15:39 03.12.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 лют пипер

    13 4 Отговор
    "Продължаваме Подмяната" (ПП)

    15:41 03.12.2025

  • 44 Мискини

    11 6 Отговор
    А ми ходите да ми грачите на протеста ...Вижте се бе б....к..клуци пак в скута на тиквата и прасето....Опорочихте всичко до ,което се докоснете.Само Русанов има топки от цялата ви розова сбирщина......

    15:41 03.12.2025

  • 45 И кво ?.

    9 3 Отговор

    До коментар #30 от "ИНЖ1":

    Малко време ли е да видим , че ПоДмяната и ДБ започват модела на ГЕРБ и ДПС ново начало . Разлика само в килограмите .

    15:42 03.12.2025

  • 46 Копейки са

    10 7 Отговор
    Великобритания, отказала прием евро със специално писмено споразумение при влизане в ЕС, излязла от ЕС с Референдум.
    Копейки са Дания, Швеция, Норвегия, Швейцария, Исландия, Румъния, Чехия, Полша, Унгария.
    Сън не ги лови кралските семейства и бивши империи, че са запазили собствените си парични единици.
    Смях.
    Сън не го лови шефът на Полскатата Централна Банка, че обяви "отказ от прием евро".
    Смях!

    Коментиран от #65

    15:42 03.12.2025

  • 47 Търновец

    6 6 Отговор
    Немалка част от доходите на България влизащи в бюджета идват не от РФ а от бюджета на ЕС - ако ЕС се разпадне в България ще има глад

    Коментиран от #63

    15:44 03.12.2025

  • 48 Доналд Дък

    9 5 Отговор
    ПП са си имали къртица ....

    15:45 03.12.2025

  • 49 това е

    6 6 Отговор

    До коментар #5 от "браво":

    една руска да не казвам какво , ти си знаеш :)

    Коментиран от #60

    15:45 03.12.2025

  • 50 Помнещ

    11 5 Отговор

    До коментар #38 от "Някой":

    "Гласуват за еврото, не за прасето и тиквата"

    Хайде сега оправдания - ами да смъкнат прасето и мутрата пък тогава да гласуват за еврото. Те още пролетта когато имаше вот на недоверие към тиквата пак го спасиха с техните гласове и пак се оправдаваха че гласували за еврото. А когато ПП-ДБ бяха управляващи защо пак изпраха прасето и тиквата и си направиха "сглобка" с тях - пак ли за еврото беше.

    Цялата работа е че ПП-ДБ лъжат и сега както лъжеха и преди че щели да ги вкарват в затвора - ПП-ДБ са подлоги на мутрата и прасето а цялата работа с бюджета беше че няма парче от баницата за тях.

    15:45 03.12.2025

  • 51 Цвете

    4 11 Отговор
    НЕРАЗБИРАМ ,ЗАЩО ГО ПРАВИ? НАЛИ ИДЕЯТА Е ДА СЕ ПРЕМАХНЕ ТОЗИ БЮДЖЕТ? ЗА КАКВО ПРЕДАТЕЛСТВО СТАВА ВЪПРОС? НАЛИ ЗА ТОВА БЕШЕ МИТИНГА? ПЪТЯ ЩЕ БЪДЕ ДРУГ СЛЕД НОВИТЕ ИЗБОРИ. АЗ ПЪК ИМ ВЯРВАМ. 👍🌹🇧🇬

    15:46 03.12.2025

  • 52 Павел пенев

    15 5 Отговор
    Хората от протеста нямат нищо общо с ППДБ. Те искат нов реален бюджет, оставка на премиера Хаяши и вън от евро зоната.

    15:48 03.12.2025

  • 53 Хората искат радикална промяна

    13 6 Отговор
    Въпреки ПП и ДБ. Искат не искат ще я получат като приемем еврото заради бездушието. Защото българските фирми са неконкурентно способни. Досега ги крепеше лева но не го разбраха. Еврото ще доведе западни фирми на пазара. То това е целта.

    15:48 03.12.2025

  • 54 ТИГО

    8 5 Отговор
    Нищо достойно нема в сценката ,оня напуснал е прав му път ! Какво чака до сега ?Помазване от папата ! Свършила работа е това ,на колене да се влачите е свършила и да гласувате пак е свършила и да си траете се толкова ! Ще спрат евраците и ще е трудно краденето !И все пак ще ни сипят 1,4 милиарда евро щото сме се омазали до уши ! А имаме и евро депутати да чувате нещо от тях ?? Къде е Волгин да ама не сит на гладен не ДАВА ! Аре довиждане помнете ми думата много шум за нищо и каквото и да стане по зле от "Брекзит "ще е щото Англия каква онакава такава ,ама има и банки и произвежда нещо все още ! А тук вече и кюнци не правим и те са вносни !

    15:48 03.12.2025

  • 55 Точен

    10 5 Отговор
    За мене постъпката на Русанов е достойна. Отказва се от облаги заради принципите си. Всъщност ни казва, че основният враг на България е на югоизток, а не на североизток... Ама бабоевропейците си въобразяват, че европа ще ни спаси, ще ни "спаси" както в Ньойския договор, където Русия отсъства, а само САЩ са ни защитили...

    15:49 03.12.2025

  • 56 Тези от ПП/ДБ за

    8 5 Отговор
    пореден път се провалиха, верно е изглежда твърдението, че са много малоумни ? Ройтерс написа, че повече от половината суверен не иска еврото в този момент когато България е най-бедна и няма никаква перспектива към подобряване ! Ако сега се бяха вслушали в народа биха подобрили падащите си 9роценти на одобрение, но НЕЕЕЕ те са инати или безхаберници, отново подкрепиха на Тиквата желанието и пренебрегнаха суверена ! Е няма как и кой да ме накара да гласувам, защото няма почтен и морален политик всички са МАСКАРИ, не по-добри от Пеевски ! Еврото е "потоп", ние нямаме икономика искаме евро, цените растат, а нямало спекула....я да ви е.. ма.....ката !

    Коментиран от #108

    15:49 03.12.2025

  • 57 Цвете

    6 9 Отговор
    А, СЕГА РАЗБРАХ. НЕ СИ ПРАВ ЧОВЕЧЕ, НЕ СЕ ИСКА РЕФЕРЕНДУМ, КОГАТО ВСИЧКО Е ПОДГОТВЕНО ОЩЕ ПРИ ПОДПИСВАНЕТО НА ДОГОВОРА, ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕВРОЗОНАТА. 🇧🇬🌹👍

    Коментиран от #67, #76

    15:49 03.12.2025

  • 58 само

    6 11 Отговор
    прогнили копейки викат браво на този човечец и той е подлога на диктатора путлер като нас

    Коментиран от #68, #92

    15:50 03.12.2025

  • 59 Казуар

    6 11 Отговор
    Тези които искат да има референдум за еврото са просто едни саботьори, включително и президента Радев. България на всяка цена трябва да бъде в ЕС защото реваншистите от кремъл чакат България да направи грешна стъпка.

    Коментиран от #61

    15:50 03.12.2025

  • 60 Антитрол

    9 4 Отговор

    До коментар #49 от "това е":

    "една руска"

    Така така знаем ги опорките - всеки който не е наведен на господарите ви е "руска подлога, путинист, копейка" и какво ли още не. Това да питат българския народ е направо голям грях за "евроатлантиците" - за тях желанията на господарите им са закон - нали така?

    Можеш ли ми каза защо толкова ви е страх от мнението на народа - защото не работите за българския народ ли?

    Коментиран от #113

    15:50 03.12.2025

  • 61 Антитрол

    8 3 Отговор

    До коментар #59 от "Казуар":

    "референдум за еврото са просто едни саботьори"

    Ами нали ужким било демокрация (управление на народа) а референдума е допитване до народа. Или само в пропагандата е демокрация а реално живеем в диктатура по лоша и от предишната - само господарите ни са други.

    15:53 03.12.2025

  • 62 Жълтопаветен канибал

    10 2 Отговор
    Отвратителни, продажни, лицемерни, национални предатели са Тия от ПП-ДБ! Евроатлантици!

    ВСИЧКИ евроатлантици са на национални предатели, без значение дали са политици или избиратели!

    15:53 03.12.2025

  • 63 Точен

    7 2 Отговор

    До коментар #47 от "Търновец":

    Вие луд ли сте или искате ние да полудеем? Най-големият нетен крадец в България са западните банки и корпорации, чиято ЧИСТА печалба, по точни изчисления на двама доценти от ИУ във Варна е над 16,5 млрд евро, не броим незаконната печалба. Вериги магазини, води, енергодружества, топлодружества, внесени надценени и с изтекъл срок стоки, мед, злато и тежки метали, Соди-Солвей, Росица Севлиево, Мариците, още 100 ограбващи предприятия хранят не българите, а западните бабички, дядовци и готовнаци на българската трапеза... Не че нашите не крадат, но западняците 10 пъти повече!

    Коментиран от #80

    15:55 03.12.2025

  • 64 СЗО

    6 8 Отговор

    До коментар #24 от "Дориана":

    Дори, късно е чадо! Нема нужда да се пънеш да пишеш повече. Еврото е спасението на България от крадливите прасета.

    15:55 03.12.2025

  • 65 Лева крепи българските фирми на пазара

    7 5 Отговор

    До коментар #46 от "Копейки са":

    Без лев повечето ще фалират защото нямат конкурентно способна производителност на труда , съжалявам да го кажа но то това е целта. Ако приемем еврото ще бъдат заместени от западни фирми предимно от еврозоната. Ще изтекат капитали и хора на Запад и това си е цел. Българите ще загинем .

    15:55 03.12.2025

  • 66 577

    4 1 Отговор
    Почна се с опитите за внушение, че всички са маскари.
    Няма да ви мине номера този път гадове мръсни.

    15:57 03.12.2025

  • 67 ТИГО

    6 0 Отговор

    До коментар #57 от "Цвете":

    ААА здрасти !Добро утро!! Преди 20 години са ни зели мерка за шапка сега ТИЯ ни я нахлупват ! Решението за приемане на еврото се взима от Съвета на Европейския съюз. След като България получи официално одобрение от всички държави членки, ще бъде приет окончателен законодателен акт. На този етап не се подписва отделен "договор за еврозоната".
    Датата, определена от българското правителство за въвеждане на еврото, е 1 януари 2026 г.
    Това, което България подписа преди време, е Договорът за присъединяване към Европейския съюз (ЕС) през 2005 г., който включва ангажимента за приемане на еврото в бъдеще. Този договор беше подписан от:

    Сергей Станишев – министър-председател на България по това време.
    Соломон Паси – министър на външните работи.
    Меглена Кунева – главен преговарящ с ЕС и министър по европейските въпроси.

    Тази ратификация през 2005 г. включва задължението България да приеме еврото, когато е готова за това. И СА КОЙ Е ВИНОВЕН ???

    Коментиран от #79, #91

    15:57 03.12.2025

  • 68 Антитрол

    7 2 Отговор

    До коментар #58 от "само":

    "и той е подлога на диктатора путлер"

    Ха ха ха всеки който не е наведен на господарите ви и иска да бъде питан българския народ е "подлога на диктатора путлер" - хайде напънете се да измислите нещо по-умно.

    Обаче тези които изпълняват желанията на господарите ви против волята на народа те не са никакви подлоги нали?

    15:57 03.12.2025

  • 69 Вън от Парламента ПП ДБ

    7 4 Отговор
    ПП- ДБ , заедно с тяхния крадлив Варненски КМЕТ, направо към ЗАТВОРА !!
    Днес, ПП- ДБ гласуваха ЗАЕДНО с циганите и турците на Пеевски и ДПС- НН. и СРЕЩУ БЪлгария и българския ЛЕВ..
    Тия мошеници са в българския парламент от 6 МЕСЕЦА, от предишните избори за парламент, а искат да СМЕНЯТ нещо, което е от 150 години- българския ЛЕВ..
    Оня Христо Иванов от партия- ДА България (ДБ), уж приказваше че е СРЕЩУ ДПС, в Созопол до някаква вила на Ахмед ДОган.. Но май и тоя Христо Иванов е станал пеедраз- предател като поп Кръстьо..
    Да се махат от българския парламента тия крадци- ПП- ДБ и ДПС- НН !!
    Президента на България взима 17 хиляди лева ЗАПЛАТА...
    Партия ПП- ДБ, означава """ Пеедраз за пари"". От ПП- ДБ са готови да им тъпчат заннниците, за да взимат 10 хиляди евро ( 20 хиляди лева).. . Да се махат от БЪлгарския парламент тия крадци и пеедрази от ПП- ДБ !!!

    15:58 03.12.2025

  • 70 Светльо

    11 5 Отговор
    Няма как ППтата да смятат, че повече хора са за тях. Освен, че и те не биха питали народа кога да влезе в еврозоната, те имат още един грях към народа си - показват омраза към Русия, което е неприемливо за повече от половината българи. Имитират западен модел, но забравят, че ние сме по на изток и не сме толкова лекомислени и материални.

    15:58 03.12.2025

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Зъл пес

    7 3 Отговор
    Прав ти път

    15:59 03.12.2025

  • 73 Абе, я бягай оттука ве мръшл

    11 2 Отговор
    За пореден път Байрям Байрям, Бойко Бойко, Делян Делян, Асен Асен, Фритюрник Фритюрник се изхрачиха в лицата на българите!

    Не знам как може човек с положително число iq да продължава да им вярва, че и да гласуват за тях! Всеки който гласува за гореспоменатите е същия национален предатели като тях!

    15:59 03.12.2025

  • 74 не на еврото

    6 4 Отговор
    Принципна позиция на този , човек ,но аз по скоро мисля , че са му "повлияли" за да рацепи ПП и бъдещие протести . Това обаче няма да стане защото протестите са на младите , а не на партиите и следващия протест ако има такъв ще е два пъти по-голям и гневен

    15:59 03.12.2025

  • 75 Емигрант

    9 4 Отговор
    Вижте бе будали, аз съм преживял един път смяна на валута песета/евро, това е пагубна смяна, и до днес това се отчита като голяма грешка от испанците, те обедняват с всеки ден, спасява ги само фактът, че са по-богата държава от България и имат по-свестни полици, ако някой сгреши му бият дузпата ВЕДНАГА, имат и те корупция, но имат десетки политици зад решетките и им е отнето цялото имущество движимо и недвижимо, медиите съобщават всичко точно и без пристрастия....абе вие ще затънете и няма да имате никакъв шанс, защото не сте испанци, а мишки, кротки и послушни, лесно контролирани ! Аз ще спечеля от тази смяна, няма да плащам комисионни да сменям евро за лев, това ще ми е изгодата само, а цените ви и сега са по-високи от тукашните....нямате бъдеще никакво.....

    15:59 03.12.2025

  • 76 Млакни ма неумна жено !

    5 1 Отговор

    До коментар #57 от "Цвете":

    Само наивности слушаме от теб че и с главни букви.

    16:00 03.12.2025

  • 77 А бе

    7 5 Отговор
    Ама нали щяхме да управляваме? Динена Радева кора е Русанов!

    16:00 03.12.2025

  • 78 Грозю

    8 7 Отговор
    Добре е направил, че си е обрал партакешите. Хайде няма нужда от такива пружляци и лъже патриоти.

    16:00 03.12.2025

  • 79 Учуден

    9 4 Отговор

    До коментар #67 от "ТИГО":

    "който включва ангажимента за приемане на еврото в бъдеще"

    И къде в това е записана някаква дата - "в бъдеще" може да значи и след 100 и след 1000 години ако съществува ЕС и еврото. Пък и тези с лъжа ни вкарват в еврозоната - само да не ми кажеш и ти че инфлацията е под 3%.

    Коментиран от #82

    16:01 03.12.2025

  • 80 ТИГО

    5 1 Отговор

    До коментар #63 от "Точен":

    Те че ни крадат е ясно ама КОЙ им е ПОЗВОЛИЛ ??ТУКАШНИТЕ подлоги ,виж надценката на храната колко е да не ни е виновна Европа ?Нашите ни крадат ! Име едно предаване "Радио ТОЧКА" Водещият беше поканил преговарящ за приватизация от Австрия от онова време мисля.Човека каза "Преговарящите като чуеха за комисионна парите от МИЛИАРДИ ставаха Милиони " Та не е луд дето папа а тоя дето дава.

    Коментиран от #87

    16:02 03.12.2025

  • 81 Бялджип

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "Дориана":

    Благодаря.

    16:02 03.12.2025

  • 82 ТИГО

    7 1 Отговор

    До коментар #79 от "Учуден":

    Е нали видя КОЙ , оня дето се слагаше на Меркелица !Дето се прави на дръж ми шапката !

    Коментиран от #98

    16:03 03.12.2025

  • 83 младежа

    9 3 Отговор
    Не знам дали е прав ,обаче днес Мирчев като им скочи ,голямото Д затреперя от страх ,Ментата гледаше уплашено и не смееше да се гъкне . Мирчев показа ,че нито са страшни , нито са силни

    16:05 03.12.2025

  • 84 чужденец

    5 6 Отговор
    Супер , нека всички внедрени в ПП вредители от Р.Радв и от всеки друг да изчезват . Никой шмекер да не си мисли че има място сред нас .

    16:07 03.12.2025

  • 85 Млъкни ма неумна жено !

    5 2 Отговор
    Само наивности слушаме от теб че и с главни букви. И емотикони.

    16:08 03.12.2025

  • 86 Хаха хаха ха

    4 7 Отговор

    До коментар #1 от "Не вярвайте на Румен радев БОТАШ-а":

    Кой е пък тоя предател Русанов? Защо не го каза снощи на протеста? Щеше да бъде изяден, като сандвич, между Борисов и Пеевски! 100%!

    16:08 03.12.2025

  • 87 Помнещ

    7 2 Отговор

    До коментар #80 от "ТИГО":

    "колко е да не ни е виновна Европа ?Нашите ни крадат"

    Пък от Европа им позволяват - ти да не мислиш че от ЕС не знаят за кражбите на тиквата и прасето, да не мислиш че не знаят каква е реалната инфлация при нас и разчитат само на един доклад. Май си забравил кой ни натресе мутрата преди години - не беше ли една германска фондация. Да не мислиш че от Европата не знаят за фалшифицирането на избори при нас и купуването на гласове - обаче всичко е точно а като спечели неправилния кандидат в Румъния отмениха изборите.

    Коментиран от #116

    16:08 03.12.2025

  • 88 Лева крепи българските фирми на пазара

    7 2 Отговор
    Без лев повечето ще фалират защото нямат конкурентно способна производителност на труда , съжалявам да го кажа но то това е целта. Ако приемем еврото ще бъдат заместени от западни фирми предимно от еврозоната. Ще изтекат капитали и хора на Запад и това си е цел. Българите ще загинем .

    16:09 03.12.2025

  • 89 Фактъ

    5 6 Отговор
    Скритите копейки се показат на светло . Това е правилна позиция на ПП- ДБ . Интереса на България е важен , не на Масква .

    Коментиран от #96, #103

    16:10 03.12.2025

  • 90 че се борим с прасето и тикватa

    4 3 Отговор
    човек с достойнство
    щом се маха от Продължаваме Поразии ПП

    16:10 03.12.2025

  • 91 И сега ли е ГОТОВА

    6 3 Отговор

    До коментар #67 от "ТИГО":

    България за Еврозоната, преди да са "готови" Дания, Полша, Чехия, Унгария, Румъния, Словакия ? Кога изпреварихме тези държави, че станахме по-готови от тях ? Знаеш ли, че всички тези държави са се съобразили с народите си без референдум, само от проучвания и статистика ? Ние най-бедните сме заложници на една мутра която реши, че е време да влезем в ЕВРОЗОНАТА за да си спаси кожата от затвора ! Ние сме нация от простаци да ти е ясно това ! Никой не е против еврото, но сега не е време за тази фатална смяна !

    16:11 03.12.2025

  • 92 Ха-ха-ха

    3 1 Отговор

    До коментар #58 от "само":

    Това са детински доводи на които може да се хване само някой недоразвит . Какво общо има демократичното ни право на референдум за нещо толкова важно като суверинитета ни, какво общо има нежеланието ни да продължават такива като тиквата и прасето да ни крадат с Русия. Трябва да се мисли за България а не за това как ще те нарекат шепа мафиоти.

    16:11 03.12.2025

  • 93 Независим

    4 2 Отговор
    Агент провокатор внедрен от синете крадливи.

    16:12 03.12.2025

  • 94 стоян георгиев

    6 2 Отговор
    Шорошоидните розови шарлатани днес се доказаха с това гласуване,че са яко надупени пред двата шопара ...
    Мафията от герб,партията на ДПСвинятяла ,п•••расите на Сорос -ппдб и БСПеевски отхвърлиха правото на народа да реши ,чрез най демократичния принцип -референдума съдбата на страната си.
    За провеждане на референдум гласуваха Възраждане,ИТН,АСП ,МЕЧ и Величие..

    Коментиран от #100

    16:13 03.12.2025

  • 95 достойнство

    6 2 Отговор
    ПП - ДБ са били винаги "и така - и вака". Те незнаят дали ги сърби или ги боли! На протестите са едни, а в зала - съвсем други. Защо не зачетоха народния глас за референдум? Как избирателите да им вярват??????????
    Прав беше Радев като ги нарече шарлатани.
    Добре, че един от тях се оказа с достойнство.

    16:13 03.12.2025

  • 96 Фактъ Скритите русофоборсуци се

    5 3 Отговор

    До коментар #89 от "Фактъ":

    се показват плахо
    уж щяха да ходят доброволци при урк да сборят Мечока
    уж щяха да пращат по заплата до бункера
    само им остана да бълнуват за копейки
    смешаркофци

    16:14 03.12.2025

  • 97 nлъшовете

    2 3 Отговор
    бегат

    16:15 03.12.2025

  • 98 Учуден

    4 3 Отговор

    До коментар #82 от "ТИГО":

    "оня дето се слагаше на Меркелица"

    Ами защо тогава "евроатлантиците" от ПП$ДБ го подкрепят откакто са се пръкнали - то не беше пране и сглобка то не беше подкрепа пролетта когато можеше да падне - после щели да го свалят ама то дойде после и те пак го подкрепиха - кога ще е това "после".

    Ако не са ПП$ДБ тиквата и прасето сега щяха да са лош спомен.

    16:15 03.12.2025

  • 99 Всички проблеми на България

    8 1 Отговор
    Са от влизането ни в ЕВРОЗОНАТА и унищожаването на Валутен Борд., оттам са проблемите с бюджетите 2024, 2025, 2026. Защото по замисъл Еврозоната не е лоша идея, но просто не е възможно различни държави да имат ЕДНАКВИ темпове на развитие, предвид история, почва, географски дадености. Нали протестирахме срещу Социализма, няма равенство един е висок, друг нисък. Равни сме само пред Бог. Един има излаз на Средиземно море, друг на Черно. Един е слънчев, друг студен. Ето защо единна парична единица е агресивен Комунизъм, УТОПИЯ. Едно е икономиката на Германия, друго икономиката на Франция. Едно е Чехия, друго е Гърция. В този географичен факт, климат, обичаи, традиции се криеше богатството на Европа, Европа на Нациите. Еврото и чиновниците на органите на ЕС убиха Европа, чиновниците й са често замесени в огромни корупционни скандали, Европа на Различността на "Свободен съм" КАЗАНДЗАКИС, логично усмирителната риза бе сложена на Гърция . "Козият Рог" е филм на България, което не значи, „че не е европейски", един от най-награждаваните филми в Европа.
    Референдум за запазване на Български лъВ, който беше с кроната резервна валута на ЕС.
    Не съществува нищо по-красиво и истинско, свободно от Европа на нациите.

    16:15 03.12.2025

  • 100 Възмутен

    7 1 Отговор

    До коментар #94 от "стоян георгиев":

    "Шорошоидните розови шарлатани днес се доказаха с това гласуване,че са яко надупени пред двата шопара ..."

    Те са надупени още откакто бяха на власт и изпраха мутрата и шопара и си направиха сглобка с тях ама тукашните козячета се мъчат да ни убедят че видиш ли те не били такива.

    16:18 03.12.2025

  • 101 нннн

    4 1 Отговор
    Александър Русанов напусна ръководството на ПП - Ново Начало.

    16:20 03.12.2025

  • 102 Великобритания Норвегия Швейцария

    7 0 Отговор
    Исландия Дания Швеция Турция Украйна
    Русия Беларус Сърбия западните Балкани
    Полша Чехия Унгария Румъния Молдова.
    Тези европейски страни не са в Еврозоната. Ми че те дори са повече и по богати от евро зоната. Къде отиваме ние. Една Германия и тя разклатена. Винаги загиваме заедно с нея .

    16:20 03.12.2025

  • 103 "Фактъ" е, че не си

    7 0 Отговор

    До коментар #89 от "Фактъ":

    умен, това не е интерес на Москва, ние сме в ЕС и дали ще е лев при нас или евро това не интересува болшевиките, дори те биха се радвали, че ще се приеме еврото, защото ще си увеличат симпатизантите поради "фактъ", че ще станем по-бедни и така ще имаме причинител на бедността - ЕС, пропагандата на болшевиките тогава ще стане по-успешна....липсва ти разум, не го показвам чрез коментар повече !

    16:20 03.12.2025

  • 104 Вън от Парламента ПП ДБ

    5 2 Отговор
    ПП- ДБ , заедно с тяхния крадлив Варненски КМЕТ, направо към ЗАТВОРА !!
    Днес, ПП- ДБ гласуваха ЗАЕДНО с циганите и турците на Пеевски и ДПС- НН. и СРЕЩУ БЪлгария и българския ЛЕВ..
    Тия мошеници са в българския парламент от 6 МЕСЕЦА, от предишните избори за парламент, а искат да СМЕНЯТ нещо, което е от 150 години- българския ЛЕВ..
    Оня Христо Иванов от партия- ДА България (ДБ), уж приказваше че е СРЕЩУ ДПС, в Созопол до някаква вила на Ахмед ДОган.. Но май и тоя Христо Иванов е станал пеедраз- предател като поп Кръстьо..
    Да се махат от българския парламента тия крадци- ПП- ДБ и ДПС- НН !!
    Президента на България взима 17 хиляди лева ЗАПЛАТА...
    Партия ПП- ДБ, означава """ Пеедраз за пари"". От ПП- ДБ са готови да им тъпчат заннниците, за да взимат 10 хиляди евро ( 20 хиляди лева).. . Да се махат от БЪлгарския парламент тия крадци и пеедрази от ПП- ДБ !!!

    16:21 03.12.2025

  • 105 чичо Румен

    3 3 Отговор
    Това момче съм го взел за старшина на рота.

    16:22 03.12.2025

  • 106 На Дедо

    3 2 Отговор
    ПП ДБ са потъваш кораб. А когато, потъва кораба! Първи напускат, плъховете.

    16:24 03.12.2025

  • 107 Димитър

    0 3 Отговор
    Айде чао - с когонд агласуват с копейките ли шитняк

    16:25 03.12.2025

  • 108 Механик

    3 1 Отговор

    До коментар #56 от "Тези от ПП/ДБ за":

    Ройтерс не може да ми дава наклон на отвеса.

    16:26 03.12.2025

  • 109 ППДБ и те са 🐷 от кочината на ББ и ДП

    6 2 Отговор
    🏳️‍🌈ППДБ -ГЕЙ ДРУЖИНКАТА НА КРАДЛИВИЯ ДРАГАЛЕВСКИ М••НГАЛ, УРСУЛА И СОРОС КАКВИТО И ЦИРКОВЕ ДА РАЗИГРАВАТ НАКРАЯ ВИНАГИ ПОЛЯГАТ В ТЛЪСТИТЕ СКУТОВЕ НА ДВАТА ШОПАРА В ИМЕТО НА ПАРАТА И КОКАЛА..ОПА В ИМЕТО НА(ЕВРОАТЛАНТИЗМА)

    16:27 03.12.2025

  • 110 Има единствено оправдание за

    5 0 Отговор
    Словакия Словения и Хърватска да приемат еврото , защото те бяха в други федерации и нямат традиционна своя валута. Но ние имаме Лев от век и половина ! За нас оправдание няма и не може да има. Ние сме в ролята на национални предатели. За българите говоря. Не за българските граждани. Те очевадно не искат лева щото искат да се загуби и последното българско его. Те работят против лева. Но българите които са против лева за мен са предатели.

    Коментиран от #118

    16:27 03.12.2025

  • 111 Избирател

    4 1 Отговор
    Козячета колкото и да защитавате ПП$ДБ се видя кой държи на власт тиквата и прасето и кой е против мнението на народа - те са най-големите подлоги на двамата. Да живее новата стара "сглобка".

    Коментиран от #124

    16:27 03.12.2025

  • 112 Диана

    3 1 Отговор
    Значи ето!... Абе то всичко ще си излезе, ама де де... Русанов буквално заявява, че ПП е партия, СЪЗДАДЕНА ДА СЕ БОРИ С ГЕРБ!.. Трагедия... Не да работи за чиста и свята република, а да се бори с Герб!... И това автоматично означава: да се бори заедно с БСП! Една чисто БСПарски партия черно на бяло... Е, до никъде няма да стигнем ако продължават да се пръква подобни партии, а това явно е неминуемо докато БСП не се саморазпусне веднъж завинаги... Само мръсотиите има в тази партия, само простотии и гадости бълва денонощно, значи... Това да създадеш други партии, които да се борят за теб уж като независими е срам и позор за България! Парламентът ни е окупиран не от политици, работещи за България, а от бодигардове на БСП... Е... Какво може да очакваме?... Нищо хубаво докато тези недоразумения /БСП коалиция, ПП, ДБ, Величие, разни "независими" и кой знае кой още като например голямата част от Възраждане, може би и ИТН е създадена с такава цел... /.. Излиза, че фактически в Парламента ни работят само 2 партии БСП и ГЕРБ... Е... Има ли защо да се чудим защо сме на това плачевно ниво?!... Мошеници, негодници, манипулатор, лъжци и крадци на народа и държавата продължават да ни се подиграват както си искат... БСП и СИЕ вън от политиката!!!

    16:27 03.12.2025

  • 113 Страх ли

    2 2 Отговор

    До коментар #60 от "Антитрол":

    Глупост е да разчиташ на хора, които не могат да си напишат името, да ти определят бъдещето срещу незначително заплащане.

    Коментиран от #119

    16:27 03.12.2025

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Има единствено оправдание за

    5 1 Отговор
    Словакия Словения и Хърватска да приемат еврото , защото те бяха в други федерации и нямат традиционна своя валута. Но ние имаме Лев от век и половина ! За нас оправдание няма и не може да има. Ние сме в ролята на национални предатели. За българите говоря. Не за българските граждани. Те очевадно не искат лева щото искат да се загуби и последното българско его. Те работят против лева. Но българите които са против лева за мен са предатели.

    16:31 03.12.2025

  • 116 Видьо Видев

    1 1 Отговор

    До коментар #87 от "Помнещ":

    Фондацията, или тъпите българи гласуват на изборите?

    16:32 03.12.2025

  • 117 ТоА ПА!!!!

    2 2 Отговор
    Ще ходи прпи Боташко Решетников явно. Винажги има предатели в демократичните редици.

    16:34 03.12.2025

  • 118 Чети внимателно

    0 3 Отговор

    До коментар #110 от "Има единствено оправдание за":

    Куната е парична единица от стари времена. В хърватските земи е от 1018 година. Била е парична единица в Киевска Русь до 15-ти век. Да не се бърка с Московието. През 1941 се възражда в Хърватската независима държава.
    Словенският толар е с по-къса история.

    Коментиран от #123, #126

    16:36 03.12.2025

  • 119 Антитрол

    6 1 Отговор

    До коментар #113 от "Страх ли":

    "Глупост е да разчиташ на хора, които не могат да си напишат името, да ти определят бъдещето"

    Обаче не е глупост тези хора да "избират" тиквата и прасето нали срещу 50 лв пък после тиквата и прасето и подлогите им да ти определят бъдещето. Май забравихте че от 2000 проверени секции откриха в 1200 нарушения - обаче видиш ли изборите честни. Видяхме и в Пазарджик какво стана - да си чул да има някой наказан - купуването и продаването на гласове било престъпление.

    Пък и в парламента като гледам половината не могат да си напишат името - ти защо мислиш че те са по-умни и някак си от господа им е правото да ти определят бъдещето.

    16:37 03.12.2025

  • 120 Уса

    2 1 Отговор
    ППДБ постоянно въртят пдрс ки номера

    16:37 03.12.2025

  • 121 Гласувал е въздържал се

    3 1 Отговор
    Не е против но се въздържа което е същото.

    Коментиран от #134

    16:38 03.12.2025

  • 122 Щастливеца

    1 2 Отговор

    До коментар #23 от "Избирател":

    Поздравления за добрата забележка, този още е на протеста - там това са им лозунгите. Такива като този когото сте цитирали има колкото щеш в България. За това сме на това дередже.

    16:39 03.12.2025

  • 123 Тотално си збъркан

    2 2 Отговор

    До коментар #118 от "Чети внимателно":

    Това е пропаганда.

    16:39 03.12.2025

  • 124 Диана

    0 1 Отговор

    До коментар #111 от "Избирател":

    Отношението ти кън политиците е без образно - тиква и прасе си ти, значи... едновременно... А специално за Борисов и Пеевски нямаш абсолютно никакви основания да се държиш така просто се пързаля по пързалки те на БСПтата ако самият ти не си от тях... Ако и ти си от тях, тогава си помисли много какво точно правиш... Лъжите носят своите последствия, манипулациите също... А да обиди някой може всяко дете, и преди да е започнало да говори, значи... Стига простотии! Мислете главите си и не позволявай те други хора да говорят през вашите усти защото вие ще плащате сметката за тях, значи... Специално Бойко ни издигна от Дивия Запад до Еврозоната и да се отнася те така към него не само е много грозно, но е абсолютна мръсотия... СМЪРДИТЕ, значи...

    16:40 03.12.2025

  • 125 Някой

    1 0 Отговор
    Александър Русанов дано да не забрави да напудне и парламента.
    Брей много троянски коне са нагълтали тия ПП.

    16:42 03.12.2025

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Щастливеца

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Бялджип":

    Гласуваха за референдум. Лесно може да проверите.

    16:43 03.12.2025

  • 128 пешо

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Не вярвайте на Румен радев БОТАШ-а":

    да вярваме на пеевски ли боклук

    Коментиран от #135

    16:44 03.12.2025

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 Украинските номера

    3 0 Отговор
    Продължават и във форума. Повтарят лъжи и си измислят сорросоидни истории.

    16:45 03.12.2025

  • 131 МАФИЯТА:

    0 0 Отговор
    "групите на ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ и ДПС" + БСП.

    Единственият честен човек от ПП - Александър Русанов - обяви, че напуска поста си.

    ППДБ ОКОНЧАТЕЛНО СЕ ДЕМАСКИРА КАТО ЯТАК НА ПРАСЕТО И ТИКВАТА.

    16:47 03.12.2025

  • 132 Щастливеца

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Дориана":

    Много лесно може да проверите как са гласували от ИТН, в съседната статия във Факти го пише, четете поне преди да давате категорични заключения.

    16:47 03.12.2025

  • 133 Ха ха ха

    1 0 Отговор
    Много късно се омерзи господине. Разказахте ни играта в комбинация със свинските партии. Но добре е че повлече един от соросоидите крак. Хаирлия да е!

    16:48 03.12.2025

  • 134 Някой

    1 0 Отговор

    До коментар #121 от "Гласувал е въздържал се":

    Гласувал е въздържал се България да приеме еврото, което е същото като против.

    Някой да каже, че нещо не се сещам по какви други въпроси Румен Расев е питал народа какво му е мнението. Дали Радев пита народа дали да подпише договора с Богаш?

    16:49 03.12.2025

  • 135 6666

    0 0 Отговор

    До коментар #128 от "пешо":

    Да той е по - малкото зло,

    16:49 03.12.2025

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 Хърватска беше в Югославия

    1 0 Отговор
    И имше югославски динар. Имало е чат пат хърватски независими градчета но повече са били към Австроунгария Италия Турция. И да са имали някакви пари в средните векове какво от това и ние сме имали и в първото и във второто българско царство. Тяхната история е разпокъсана за разлика от нашата понеже ние имаме вече единна държавност и валута почти 150 години !

    16:54 03.12.2025

  • 138 КОЙ НЕ СКАЧА Е СРЕЩУ МАФИЯТА!

    0 0 Отговор
    Скачате ли, употребените за кефа на мафията, поддръжници на ППДБ?

    МАФИЯТА: ГЕРБ+ППДБ+ДПС+БСП.

    16:55 03.12.2025

