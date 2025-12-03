"Александър Русанов напусна ръководството на ПП СЛЕД ВОТА за референдума" 🤔

Председателят на Контролния съвет на "Продължаваме Промяната" (ПП) Александър Русанов обяви, че напуска поста си. Решението му идва непосредствено след днешното гласуване в Народното събрание, при което парламентарната група на ПП-ДБ гласува "против" предложението на президента Румен Радев за провеждане на национален референдум за еврото. "Напускам позицията на председател на Контролния съвет на Продължаваме Промяната - крайно разочарован и омерзен", написа Русанов в емоционална публикация в социалната мрежа Facebook.
В мотивите си за напускането юристът изразява несъгласие с политическата линия на партията, която според него е предала първоначалните си принципи.
"Прекрасната фасада, зад която се крият подмолни цели, не е и никога няма да бъде дом на борбата за чиста и свята република", заявява Русанов.
Той отправя тежки обвинения към съпартийците си за сътрудничество с политическите сили, срещу които партията е била създадена да се бори.
"От години твърдим, че се борим с прасето и тиквата, а днес гласуваме заедно с тях, в разгара на най-големите протести от 35 години - това е обида към всички хора, които излязоха по улиците последните дни", допълва вече бившият председател на контролния орган на ПП.
Повод за реакцията е днешното решение на Народното събрание, което окончателно отхвърли искането на държавния глава за допитване до народа относно въвеждането на единната европейска валута. Предложението беше отхвърлено със 135 гласа "против", дошли основно от групите на ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ и ДПС.
Александър Русанов е публикувал и снимка от електронното табло в пленарната зала, показваща разпределението на гласовете, като илюстрация на аргументите си за "гласуване заедно" с опонентите.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Не вярвайте на Румен радев БОТАШ-а
Коментиран от #23, #86, #128, #136
15:17 03.12.2025
2 Ъхъъъъъ
Избори на които да гласуват само грамотни и персонално за личност.
Лесно е.
Всеки преди да гласува си пише трите имена и ЕГН- то
собственоръчно
Коментиран от #129
15:17 03.12.2025
3 Пич
15:19 03.12.2025
4 Ганя Путинофила
Ганя е тежък случай!
15:20 03.12.2025
5 браво
Коментиран от #22, #49
15:20 03.12.2025
6 Българин
15:20 03.12.2025
7 Дедо Мраз
15:21 03.12.2025
8 Никаква
Коментиран от #15
15:21 03.12.2025
9 Коня Солтуклиева
15:22 03.12.2025
10 Българин 🇧🇬
15:22 03.12.2025
11 Василеску
15:22 03.12.2025
12 Отлюспване
Племето си е по принцип предателско.
15:22 03.12.2025
13 ТОЯ
ШУ
ута в г...за и при Пеевски, там по ще му подхожда!
Коментиран от #21
15:23 03.12.2025
14 Бялджип
Коментиран от #33, #127
15:23 03.12.2025
15 Умен
До коментар #8 от "Никаква":Адвокат даже много умен.
15:24 03.12.2025
16 Хипотетично
Коментиран от #26, #34
15:25 03.12.2025
17 777
15:25 03.12.2025
18 Човек с позиции
Това е лостойна позиция!
ППДП разочарова много от тези, които ги подкрепиха!
Позор!
Приключих сттези предатели итнагаждачи!
15:25 03.12.2025
19 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
И КОГА БЕШЕ ТОЗИ ВОТ🤔❗
15:26 03.12.2025
20 Корабът потъва
15:26 03.12.2025
21 Оня
До коментар #13 от "ТОЯ":Пак не си в час , че Пеевски и Баце са за еврото ?! А човекът напуска ПоДмяната и ДеБилите , които гласуват за евраци .
15:26 03.12.2025
22 СЗО
До коментар #5 от "браво":Утре ще се снима под герба.
15:26 03.12.2025
23 Избирател
До коментар #1 от "Не вярвайте на Румен радев БОТАШ-а":"Иска нови избори, за да върне легално Борисов и Пеевски в парламента"
По голяма тъ.по.тия не можахте ли да измислите - сега тиквата и прасето да не би нелегално да са в парламента и да не би нелегално да ни управляват.
От къде ви копат такива обратното на остри.
Коментиран от #122
15:27 03.12.2025
24 Дориана
Коментиран от #64
15:27 03.12.2025
25 Сънчо
15:27 03.12.2025
26 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #16 от "Хипотетично":ЕсеС не е " дал съгласие", а наложи искането си❗
Схемата Понци винаги има нужда от нови и нови балъци❗
15:28 03.12.2025
27 някои
Коментиран от #35
15:28 03.12.2025
28 Браво на този достоен човек
15:28 03.12.2025
29 Станиславски
Прогледнал бил поредният адвокат, политически активист.
Не му изнася нещо.
да не би да е първият в РБ или в света?
Камара такива охлюви-
родени да пълзят и
да пропълзяват навсякъде.
Малцина се изправят на краката си
и тичат и се борят и се бият
и плуват и се веселят.
Когато ги събори колективната злоба-
пак се изправят.
А охлювите - винаги га на корем.
15:29 03.12.2025
30 ИНЖ1
След 8+9 месеца управление са виновни за всичко!!!! Не че са "светци", ама чак пък толкова усилия да ги очернят.....
Коментиран от #36, #45
15:29 03.12.2025
31 Някой
МЕЧ, ГЕРБ или ДПС с радост ще го приемат при тях е пълно с подобни същества с няколко слоя боя, пример Даниел Митов
15:30 03.12.2025
32 Промяна
15:31 03.12.2025
33 Дориана
До коментар #14 от "Бялджип":ИТН си останаха докрай предатели . И предишния път гласуваха вкупом срещу референдума заедно с Борисов и Пеевски.
Коментиран от #41, #81, #132
15:31 03.12.2025
34 Антитрол
До коментар #16 от "Хипотетично":"Референдума е само процедура за протакане"
Така е допитването до народа много ще забави "евроатлантиците" пък те страшно много бързат да си заработят парите пред господарите. Абе кой го интересува българския народ какво мисли - важни са напътствията на господарите нали?
Ама да не стане после олеле - обслужването на чужди интереси се води национално предателство а щом не ви интересува мнението на българите със сигурност обслужвате чужди интереси.
15:31 03.12.2025
35 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #27 от "някои":Защо ли всеки който ВИДИ ИСТИНАТА и изрече това НА ГЛАС - веднага е обявен за копейка и Путинист🤔❗
Нима УЖ МОТОРИТЕ Германия и Франция не са затънали в МИЛИАРДНИ ДЪЛГОВЕ❓
НИМА НС НЕ ГАЗИ ЗАКОНА , КАТО СМАЧКА ВОЛЯТА НА БЛИЗО ПОЛОВИН МИЛИОН ИЗБИРАТЕЛИ ❓
НИМА ДОВЧЕРАШНИ ВРАГОВЕ НЕ СЕ ПРЕГЪРНАХА В ПАРЛАМЕНТА❓
15:34 03.12.2025
36 Избирател
До коментар #30 от "ИНЖ1":"Продължение на "кафявата" кампания срещу ППДБ"
Ами сигурно руснаците и Путин бяха виновни на лъжливото Кире че си направиха "сглобка" с мутрата и прасето въпреки че се кълняха че щели да ги вкарват в затвора. Та и сега така - ужким щяха да ги свалят ама пак ги подкрепиха - ако не бяха ги подкрепили тиквата и прасето си заминаваха.
15:35 03.12.2025
37 Дедо ви...
15:35 03.12.2025
38 Някой
Дали избирателите на ПП харасат Расев и ппедложението му за референдум?
Менте социалиста Радев какви дпуги рефендуми е инициирал за 7 години,, например за необрагаем минимум и прогресивен данък доход?
Коментиран от #50
15:36 03.12.2025
39 Достоен Човек
Боже, колко достойни хора има в България!
Бог да им дава сили да продължат.
15:36 03.12.2025
40 1488
15:39 03.12.2025
41 Помнещ
До коментар #33 от "Дориана":"ИТН си останаха докрай предатели"
То да бяха само продажниците от ИТН които също се кълняха като ПП$ДБ че в никакъв случай нямали да имат нещо общо с банкянската мутра пък направиха точно обратното. Да не говорим пък за нинова - тя за да се задържи още малко в парламента и с дявола ще се сдружи.
15:39 03.12.2025
43 лют пипер
15:41 03.12.2025
44 Мискини
15:41 03.12.2025
45 И кво ?.
До коментар #30 от "ИНЖ1":Малко време ли е да видим , че ПоДмяната и ДБ започват модела на ГЕРБ и ДПС ново начало . Разлика само в килограмите .
15:42 03.12.2025
46 Копейки са
Копейки са Дания, Швеция, Норвегия, Швейцария, Исландия, Румъния, Чехия, Полша, Унгария.
Сън не ги лови кралските семейства и бивши империи, че са запазили собствените си парични единици.
Смях.
Сън не го лови шефът на Полскатата Централна Банка, че обяви "отказ от прием евро".
Смях!
Коментиран от #65
15:42 03.12.2025
47 Търновец
Коментиран от #63
15:44 03.12.2025
48 Доналд Дък
15:45 03.12.2025
49 това е
До коментар #5 от "браво":една руска да не казвам какво , ти си знаеш :)
Коментиран от #60
15:45 03.12.2025
50 Помнещ
До коментар #38 от "Някой":"Гласуват за еврото, не за прасето и тиквата"
Хайде сега оправдания - ами да смъкнат прасето и мутрата пък тогава да гласуват за еврото. Те още пролетта когато имаше вот на недоверие към тиквата пак го спасиха с техните гласове и пак се оправдаваха че гласували за еврото. А когато ПП-ДБ бяха управляващи защо пак изпраха прасето и тиквата и си направиха "сглобка" с тях - пак ли за еврото беше.
Цялата работа е че ПП-ДБ лъжат и сега както лъжеха и преди че щели да ги вкарват в затвора - ПП-ДБ са подлоги на мутрата и прасето а цялата работа с бюджета беше че няма парче от баницата за тях.
15:45 03.12.2025
51 Цвете
15:46 03.12.2025
52 Павел пенев
15:48 03.12.2025
53 Хората искат радикална промяна
15:48 03.12.2025
54 ТИГО
15:48 03.12.2025
55 Точен
15:49 03.12.2025
56 Тези от ПП/ДБ за
Коментиран от #108
15:49 03.12.2025
57 Цвете
Коментиран от #67, #76
15:49 03.12.2025
58 само
Коментиран от #68, #92
15:50 03.12.2025
59 Казуар
Коментиран от #61
15:50 03.12.2025
60 Антитрол
До коментар #49 от "това е":"една руска"
Така така знаем ги опорките - всеки който не е наведен на господарите ви е "руска подлога, путинист, копейка" и какво ли още не. Това да питат българския народ е направо голям грях за "евроатлантиците" - за тях желанията на господарите им са закон - нали така?
Можеш ли ми каза защо толкова ви е страх от мнението на народа - защото не работите за българския народ ли?
Коментиран от #113
15:50 03.12.2025
61 Антитрол
До коментар #59 от "Казуар":"референдум за еврото са просто едни саботьори"
Ами нали ужким било демокрация (управление на народа) а референдума е допитване до народа. Или само в пропагандата е демокрация а реално живеем в диктатура по лоша и от предишната - само господарите ни са други.
15:53 03.12.2025
62 Жълтопаветен канибал
ВСИЧКИ евроатлантици са на национални предатели, без значение дали са политици или избиратели!
15:53 03.12.2025
63 Точен
До коментар #47 от "Търновец":Вие луд ли сте или искате ние да полудеем? Най-големият нетен крадец в България са западните банки и корпорации, чиято ЧИСТА печалба, по точни изчисления на двама доценти от ИУ във Варна е над 16,5 млрд евро, не броим незаконната печалба. Вериги магазини, води, енергодружества, топлодружества, внесени надценени и с изтекъл срок стоки, мед, злато и тежки метали, Соди-Солвей, Росица Севлиево, Мариците, още 100 ограбващи предприятия хранят не българите, а западните бабички, дядовци и готовнаци на българската трапеза... Не че нашите не крадат, но западняците 10 пъти повече!
Коментиран от #80
15:55 03.12.2025
64 СЗО
До коментар #24 от "Дориана":Дори, късно е чадо! Нема нужда да се пънеш да пишеш повече. Еврото е спасението на България от крадливите прасета.
15:55 03.12.2025
65 Лева крепи българските фирми на пазара
До коментар #46 от "Копейки са":Без лев повечето ще фалират защото нямат конкурентно способна производителност на труда , съжалявам да го кажа но то това е целта. Ако приемем еврото ще бъдат заместени от западни фирми предимно от еврозоната. Ще изтекат капитали и хора на Запад и това си е цел. Българите ще загинем .
15:55 03.12.2025
66 577
Няма да ви мине номера този път гадове мръсни.
15:57 03.12.2025
67 ТИГО
До коментар #57 от "Цвете":ААА здрасти !Добро утро!! Преди 20 години са ни зели мерка за шапка сега ТИЯ ни я нахлупват ! Решението за приемане на еврото се взима от Съвета на Европейския съюз. След като България получи официално одобрение от всички държави членки, ще бъде приет окончателен законодателен акт. На този етап не се подписва отделен "договор за еврозоната".
Датата, определена от българското правителство за въвеждане на еврото, е 1 януари 2026 г.
Това, което България подписа преди време, е Договорът за присъединяване към Европейския съюз (ЕС) през 2005 г., който включва ангажимента за приемане на еврото в бъдеще. Този договор беше подписан от:
Сергей Станишев – министър-председател на България по това време.
Соломон Паси – министър на външните работи.
Меглена Кунева – главен преговарящ с ЕС и министър по европейските въпроси.
Тази ратификация през 2005 г. включва задължението България да приеме еврото, когато е готова за това. И СА КОЙ Е ВИНОВЕН ???
Коментиран от #79, #91
15:57 03.12.2025
68 Антитрол
До коментар #58 от "само":"и той е подлога на диктатора путлер"
Ха ха ха всеки който не е наведен на господарите ви и иска да бъде питан българския народ е "подлога на диктатора путлер" - хайде напънете се да измислите нещо по-умно.
Обаче тези които изпълняват желанията на господарите ви против волята на народа те не са никакви подлоги нали?
15:57 03.12.2025
69 Вън от Парламента ПП ДБ
Днес, ПП- ДБ гласуваха ЗАЕДНО с циганите и турците на Пеевски и ДПС- НН. и СРЕЩУ БЪлгария и българския ЛЕВ..
Тия мошеници са в българския парламент от 6 МЕСЕЦА, от предишните избори за парламент, а искат да СМЕНЯТ нещо, което е от 150 години- българския ЛЕВ..
Оня Христо Иванов от партия- ДА България (ДБ), уж приказваше че е СРЕЩУ ДПС, в Созопол до някаква вила на Ахмед ДОган.. Но май и тоя Христо Иванов е станал пеедраз- предател като поп Кръстьо..
Да се махат от българския парламента тия крадци- ПП- ДБ и ДПС- НН !!
Президента на България взима 17 хиляди лева ЗАПЛАТА...
Партия ПП- ДБ, означава """ Пеедраз за пари"". От ПП- ДБ са готови да им тъпчат заннниците, за да взимат 10 хиляди евро ( 20 хиляди лева).. . Да се махат от БЪлгарския парламент тия крадци и пеедрази от ПП- ДБ !!!
15:58 03.12.2025
70 Светльо
15:58 03.12.2025
72 Зъл пес
15:59 03.12.2025
73 Абе, я бягай оттука ве мръшл
Не знам как може човек с положително число iq да продължава да им вярва, че и да гласуват за тях! Всеки който гласува за гореспоменатите е същия национален предатели като тях!
15:59 03.12.2025
74 не на еврото
15:59 03.12.2025
75 Емигрант
15:59 03.12.2025
76 Млакни ма неумна жено !
До коментар #57 от "Цвете":Само наивности слушаме от теб че и с главни букви.
16:00 03.12.2025
77 А бе
16:00 03.12.2025
78 Грозю
16:00 03.12.2025
79 Учуден
До коментар #67 от "ТИГО":"който включва ангажимента за приемане на еврото в бъдеще"
И къде в това е записана някаква дата - "в бъдеще" може да значи и след 100 и след 1000 години ако съществува ЕС и еврото. Пък и тези с лъжа ни вкарват в еврозоната - само да не ми кажеш и ти че инфлацията е под 3%.
Коментиран от #82
16:01 03.12.2025
80 ТИГО
До коментар #63 от "Точен":Те че ни крадат е ясно ама КОЙ им е ПОЗВОЛИЛ ??ТУКАШНИТЕ подлоги ,виж надценката на храната колко е да не ни е виновна Европа ?Нашите ни крадат ! Име едно предаване "Радио ТОЧКА" Водещият беше поканил преговарящ за приватизация от Австрия от онова време мисля.Човека каза "Преговарящите като чуеха за комисионна парите от МИЛИАРДИ ставаха Милиони " Та не е луд дето папа а тоя дето дава.
Коментиран от #87
16:02 03.12.2025
81 Бялджип
До коментар #33 от "Дориана":Благодаря.
16:02 03.12.2025
82 ТИГО
До коментар #79 от "Учуден":Е нали видя КОЙ , оня дето се слагаше на Меркелица !Дето се прави на дръж ми шапката !
Коментиран от #98
16:03 03.12.2025
83 младежа
16:05 03.12.2025
84 чужденец
16:07 03.12.2025
85 Млъкни ма неумна жено !
16:08 03.12.2025
86 Хаха хаха ха
До коментар #1 от "Не вярвайте на Румен радев БОТАШ-а":Кой е пък тоя предател Русанов? Защо не го каза снощи на протеста? Щеше да бъде изяден, като сандвич, между Борисов и Пеевски! 100%!
16:08 03.12.2025
87 Помнещ
До коментар #80 от "ТИГО":"колко е да не ни е виновна Европа ?Нашите ни крадат"
Пък от Европа им позволяват - ти да не мислиш че от ЕС не знаят за кражбите на тиквата и прасето, да не мислиш че не знаят каква е реалната инфлация при нас и разчитат само на един доклад. Май си забравил кой ни натресе мутрата преди години - не беше ли една германска фондация. Да не мислиш че от Европата не знаят за фалшифицирането на избори при нас и купуването на гласове - обаче всичко е точно а като спечели неправилния кандидат в Румъния отмениха изборите.
Коментиран от #116
16:08 03.12.2025
88 Лева крепи българските фирми на пазара
16:09 03.12.2025
89 Фактъ
Коментиран от #96, #103
16:10 03.12.2025
90 че се борим с прасето и тикватa
щом се маха от Продължаваме Поразии ПП
16:10 03.12.2025
91 И сега ли е ГОТОВА
До коментар #67 от "ТИГО":България за Еврозоната, преди да са "готови" Дания, Полша, Чехия, Унгария, Румъния, Словакия ? Кога изпреварихме тези държави, че станахме по-готови от тях ? Знаеш ли, че всички тези държави са се съобразили с народите си без референдум, само от проучвания и статистика ? Ние най-бедните сме заложници на една мутра която реши, че е време да влезем в ЕВРОЗОНАТА за да си спаси кожата от затвора ! Ние сме нация от простаци да ти е ясно това ! Никой не е против еврото, но сега не е време за тази фатална смяна !
16:11 03.12.2025
92 Ха-ха-ха
До коментар #58 от "само":Това са детински доводи на които може да се хване само някой недоразвит . Какво общо има демократичното ни право на референдум за нещо толкова важно като суверинитета ни, какво общо има нежеланието ни да продължават такива като тиквата и прасето да ни крадат с Русия. Трябва да се мисли за България а не за това как ще те нарекат шепа мафиоти.
16:11 03.12.2025
93 Независим
16:12 03.12.2025
94 стоян георгиев
Мафията от герб,партията на ДПСвинятяла ,п•••расите на Сорос -ппдб и БСПеевски отхвърлиха правото на народа да реши ,чрез най демократичния принцип -референдума съдбата на страната си.
За провеждане на референдум гласуваха Възраждане,ИТН,АСП ,МЕЧ и Величие..
Коментиран от #100
16:13 03.12.2025
95 достойнство
Прав беше Радев като ги нарече шарлатани.
Добре, че един от тях се оказа с достойнство.
16:13 03.12.2025
96 Фактъ Скритите русофоборсуци се
До коментар #89 от "Фактъ":се показват плахо
уж щяха да ходят доброволци при урк да сборят Мечока
уж щяха да пращат по заплата до бункера
само им остана да бълнуват за копейки
смешаркофци
16:14 03.12.2025
97 nлъшовете
16:15 03.12.2025
98 Учуден
До коментар #82 от "ТИГО":"оня дето се слагаше на Меркелица"
Ами защо тогава "евроатлантиците" от ПП$ДБ го подкрепят откакто са се пръкнали - то не беше пране и сглобка то не беше подкрепа пролетта когато можеше да падне - после щели да го свалят ама то дойде после и те пак го подкрепиха - кога ще е това "после".
Ако не са ПП$ДБ тиквата и прасето сега щяха да са лош спомен.
16:15 03.12.2025
99 Всички проблеми на България
Референдум за запазване на Български лъВ, който беше с кроната резервна валута на ЕС.
Не съществува нищо по-красиво и истинско, свободно от Европа на нациите.
16:15 03.12.2025
100 Възмутен
До коментар #94 от "стоян георгиев":"Шорошоидните розови шарлатани днес се доказаха с това гласуване,че са яко надупени пред двата шопара ..."
Те са надупени още откакто бяха на власт и изпраха мутрата и шопара и си направиха сглобка с тях ама тукашните козячета се мъчат да ни убедят че видиш ли те не били такива.
16:18 03.12.2025
101 нннн
16:20 03.12.2025
102 Великобритания Норвегия Швейцария
Русия Беларус Сърбия западните Балкани
Полша Чехия Унгария Румъния Молдова.
Тези европейски страни не са в Еврозоната. Ми че те дори са повече и по богати от евро зоната. Къде отиваме ние. Една Германия и тя разклатена. Винаги загиваме заедно с нея .
16:20 03.12.2025
103 "Фактъ" е, че не си
До коментар #89 от "Фактъ":умен, това не е интерес на Москва, ние сме в ЕС и дали ще е лев при нас или евро това не интересува болшевиките, дори те биха се радвали, че ще се приеме еврото, защото ще си увеличат симпатизантите поради "фактъ", че ще станем по-бедни и така ще имаме причинител на бедността - ЕС, пропагандата на болшевиките тогава ще стане по-успешна....липсва ти разум, не го показвам чрез коментар повече !
16:20 03.12.2025
104 Вън от Парламента ПП ДБ
Днес, ПП- ДБ гласуваха ЗАЕДНО с циганите и турците на Пеевски и ДПС- НН. и СРЕЩУ БЪлгария и българския ЛЕВ..
Тия мошеници са в българския парламент от 6 МЕСЕЦА, от предишните избори за парламент, а искат да СМЕНЯТ нещо, което е от 150 години- българския ЛЕВ..
Оня Христо Иванов от партия- ДА България (ДБ), уж приказваше че е СРЕЩУ ДПС, в Созопол до някаква вила на Ахмед ДОган.. Но май и тоя Христо Иванов е станал пеедраз- предател като поп Кръстьо..
Да се махат от българския парламента тия крадци- ПП- ДБ и ДПС- НН !!
Президента на България взима 17 хиляди лева ЗАПЛАТА...
Партия ПП- ДБ, означава """ Пеедраз за пари"". От ПП- ДБ са готови да им тъпчат заннниците, за да взимат 10 хиляди евро ( 20 хиляди лева).. . Да се махат от БЪлгарския парламент тия крадци и пеедрази от ПП- ДБ !!!
16:21 03.12.2025
105 чичо Румен
16:22 03.12.2025
106 На Дедо
16:24 03.12.2025
107 Димитър
16:25 03.12.2025
108 Механик
До коментар #56 от "Тези от ПП/ДБ за":Ройтерс не може да ми дава наклон на отвеса.
16:26 03.12.2025
109 ППДБ и те са 🐷 от кочината на ББ и ДП
16:27 03.12.2025
110 Има единствено оправдание за
Коментиран от #118
16:27 03.12.2025
111 Избирател
Коментиран от #124
16:27 03.12.2025
112 Диана
16:27 03.12.2025
113 Страх ли
До коментар #60 от "Антитрол":Глупост е да разчиташ на хора, които не могат да си напишат името, да ти определят бъдещето срещу незначително заплащане.
Коментиран от #119
16:27 03.12.2025
115 Има единствено оправдание за
16:31 03.12.2025
116 Видьо Видев
До коментар #87 от "Помнещ":Фондацията, или тъпите българи гласуват на изборите?
16:32 03.12.2025
117 ТоА ПА!!!!
16:34 03.12.2025
118 Чети внимателно
До коментар #110 от "Има единствено оправдание за":Куната е парична единица от стари времена. В хърватските земи е от 1018 година. Била е парична единица в Киевска Русь до 15-ти век. Да не се бърка с Московието. През 1941 се възражда в Хърватската независима държава.
Словенският толар е с по-къса история.
Коментиран от #123, #126
16:36 03.12.2025
119 Антитрол
До коментар #113 от "Страх ли":"Глупост е да разчиташ на хора, които не могат да си напишат името, да ти определят бъдещето"
Обаче не е глупост тези хора да "избират" тиквата и прасето нали срещу 50 лв пък после тиквата и прасето и подлогите им да ти определят бъдещето. Май забравихте че от 2000 проверени секции откриха в 1200 нарушения - обаче видиш ли изборите честни. Видяхме и в Пазарджик какво стана - да си чул да има някой наказан - купуването и продаването на гласове било престъпление.
Пък и в парламента като гледам половината не могат да си напишат името - ти защо мислиш че те са по-умни и някак си от господа им е правото да ти определят бъдещето.
16:37 03.12.2025
120 Уса
16:37 03.12.2025
121 Гласувал е въздържал се
Коментиран от #134
16:38 03.12.2025
122 Щастливеца
До коментар #23 от "Избирател":Поздравления за добрата забележка, този още е на протеста - там това са им лозунгите. Такива като този когото сте цитирали има колкото щеш в България. За това сме на това дередже.
16:39 03.12.2025
123 Тотално си збъркан
До коментар #118 от "Чети внимателно":Това е пропаганда.
16:39 03.12.2025
124 Диана
До коментар #111 от "Избирател":Отношението ти кън политиците е без образно - тиква и прасе си ти, значи... едновременно... А специално за Борисов и Пеевски нямаш абсолютно никакви основания да се държиш така просто се пързаля по пързалки те на БСПтата ако самият ти не си от тях... Ако и ти си от тях, тогава си помисли много какво точно правиш... Лъжите носят своите последствия, манипулациите също... А да обиди някой може всяко дете, и преди да е започнало да говори, значи... Стига простотии! Мислете главите си и не позволявай те други хора да говорят през вашите усти защото вие ще плащате сметката за тях, значи... Специално Бойко ни издигна от Дивия Запад до Еврозоната и да се отнася те така към него не само е много грозно, но е абсолютна мръсотия... СМЪРДИТЕ, значи...
16:40 03.12.2025
125 Някой
Брей много троянски коне са нагълтали тия ПП.
16:42 03.12.2025
127 Щастливеца
До коментар #14 от "Бялджип":Гласуваха за референдум. Лесно може да проверите.
16:43 03.12.2025
128 пешо
До коментар #1 от "Не вярвайте на Румен радев БОТАШ-а":да вярваме на пеевски ли боклук
Коментиран от #135
16:44 03.12.2025
130 Украинските номера
16:45 03.12.2025
131 МАФИЯТА:
Единственият честен човек от ПП - Александър Русанов - обяви, че напуска поста си.
ППДБ ОКОНЧАТЕЛНО СЕ ДЕМАСКИРА КАТО ЯТАК НА ПРАСЕТО И ТИКВАТА.
16:47 03.12.2025
132 Щастливеца
До коментар #33 от "Дориана":Много лесно може да проверите как са гласували от ИТН, в съседната статия във Факти го пише, четете поне преди да давате категорични заключения.
16:47 03.12.2025
133 Ха ха ха
16:48 03.12.2025
134 Някой
До коментар #121 от "Гласувал е въздържал се":Гласувал е въздържал се България да приеме еврото, което е същото като против.
Някой да каже, че нещо не се сещам по какви други въпроси Румен Расев е питал народа какво му е мнението. Дали Радев пита народа дали да подпише договора с Богаш?
16:49 03.12.2025
135 6666
До коментар #128 от "пешо":Да той е по - малкото зло,
16:49 03.12.2025
137 Хърватска беше в Югославия
16:54 03.12.2025
138 КОЙ НЕ СКАЧА Е СРЕЩУ МАФИЯТА!
МАФИЯТА: ГЕРБ+ППДБ+ДПС+БСП.
16:55 03.12.2025