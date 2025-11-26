Увеличиха капитала на „Напоителни системи“ ЕАД

Министерският съвет прие постановление за одобряване на промени по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2025 г. и решение за увеличаване на капитала на „Напоителни системи“ ЕАД, чрез парична вноска в размер на 26 054 617 лева.

Средствата от увеличението на капитала на дружеството ще се разходват от „Напоителни системи“ ЕАД за изпълнение на инженеринг: изготвяне на инвестиционен проект, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски, както и строителен надзор във връзка с възстановяване на помпена станция “Пясъчник“, което ще доведе до трайно задоволяване на нуждите на земеделските производители в

района, в т.ч. и оризопроизводителите, чиято концентрация на обработваеми площи е най-голямата в Република България и се намира в областите Пазарджик и Пловдив.