Новини
България »
Увеличиха капитала на „Напоителни системи“ ЕАД

Увеличиха капитала на „Напоителни системи“ ЕАД

26 Ноември, 2025 16:24 422 3

  • капитал-
  • напоителни системи еад

Средствата от увеличението на капитала на дружеството ще се разходват от „Напоителни системи“ ЕАД за изпълнение на инженеринг

Увеличиха капитала на „Напоителни системи“ ЕАД - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министерският съвет прие постановление за одобряване на промени по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2025 г. и решение за увеличаване на капитала на „Напоителни системи“ ЕАД, чрез парична вноска в размер на 26 054 617 лева.

Средствата от увеличението на капитала на дружеството ще се разходват от „Напоителни системи“ ЕАД за изпълнение на инженеринг: изготвяне на инвестиционен проект, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски, както и строителен надзор във връзка с възстановяване на помпена станция “Пясъчник“, което ще доведе до трайно задоволяване на нуждите на земеделските производители в
района, в т.ч. и оризопроизводителите, чиято концентрация на обработваеми площи е най-голямата в Република България и се намира в областите Пазарджик и Пловдив.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    6 0 Отговор
    Айде на грабежа. харизанчо умира от яд

    16:25 26.11.2025

  • 2 горския

    5 0 Отговор
    Боже, „Напоителни системи“ ЕАД... Ма къде му са напоителните системи на ЕАД-то? Тия пехливани нарязаха тръбите за скрап още преди 100 години, за да си докарат заплатите?

    16:40 26.11.2025

  • 3 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Георги Харизанов (Гого Тръбата) ще получи удар от парен чук като научи ,че тия 27 милиона пари няма да отидат в неговия джоб.

    16:43 26.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове