Теменужка Петкова: Увеличаването на капитала на ББР е дългосрочна възможност за инвестиции

Увеличава се капитала на ББР С 4 милиарда лева. Tова реши Министерски съвет на редовното си заседание.
Целта е с дългосрочна възможност на банката да осигури инвестиции в различни сектори. Това посочи БНТ.
Теменужка Петкова - министър на финансите: Това е операция, която е свързана с финансиране на бюджетното салдо и не оказва влияние върху дефицита.
Целта на увеличаването на капитала на ББР е за дългосрочна възможност за инвестиции, това което очакване от страна на инвестиции от ББР е от важни сектори - рехабилитация за изграждане на ВИК, зелена енергия, сектор отбрана и сигурност.
1 ООрана държава
Коментиран от #21
20:58 27.08.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Сандо
20:59 27.08.2025
4 Теменужке , теменужке
21:00 27.08.2025
5 Да,бе
21:00 27.08.2025
6 КТБ на КГБ
Създадена за крадене!
21:00 27.08.2025
7 Ах...!
21:01 27.08.2025
8 Гражданин
21:01 27.08.2025
9 Възможност
21:01 27.08.2025
10 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
БАНКСТЕРИ‼️
21:02 27.08.2025
11 Не става
Коментиран от #16
21:02 27.08.2025
12 Свинкята от
Къде е е Шишкото?
21:03 27.08.2025
13 Тая кака много
21:05 27.08.2025
14 туй шиши
21:05 27.08.2025
15 Танев
21:06 27.08.2025
16 Ти луд ли бси
До коментар #11 от "Не става":Кой нормален човек ще си довери детето на тая свинккя?
21:06 27.08.2025
17 Росен Желязков послушник на бокето
21:10 27.08.2025
18 Тааа па смотла
21:10 27.08.2025
19 Психо
21:16 27.08.2025
20 На наш гръб
21:20 27.08.2025
21 Видьо Видев
До коментар #1 от "ООрана държава":На днешния 27-ми август.
1944-та година.
Правителството на Иван Багрянов!
Изпраща Стойчо Мошанов и ген. Иван Маринов в Кайро!
където е разположено средиземноморското командване на съюзниците!
за да преговаря с Англия и САЩ за сключване на сепаративен мир!
и възстановяване на пълният неутралитет на България, спрямо всички сили
По вина на руският шпионен ген. Иван Маринов и на други русофили , преговорите се протакат.
Това дава претекст на Сталин да обяви война на България и да я окупира.
"Швейцария на Балканите" е опустошена и превърната в социалистически концлагер.
Това решава следвоенната съдбата на българите !
И до днес България е окупирана от руската пета колона!
Въоръжението ни е несъвместимо с НАТО.
България е на дъното на ЕС по всички икономически и социални критерии.
След три мандата на мимикриращият комунист Борисов,
България е вече далече от Румъния...
Овце, които папагалстват комунистическия и руския прочит на българската история
са ИДИОТИ!
РУСОФИЛИТЕ са БЪЛГАРОМРАЗЦИ!
Русофилът ген. Иван Маринов е участник в Деветосептемврийския преврат през 1944 г.
Русофилът ген. Иван Маринов е главнокомандващ на българската армия
от 9 септември 1944 до 2 юли 1945 г.
Русофилът ген. Иван Маринов и комунистът Добри Джуров обезглавяват българската армия.
След 9 септември 1944 г. "царските" офицери са избивани.
Семействата им са преследвани, депортирани и малтретирани!
ЗАВИНАГИ с ЕС и САЩ!
НИКОГА с ВАРВАРСКА Русия!
Коментиран от #25
21:30 27.08.2025
22 Що се
21:30 27.08.2025
23 Паткова
21:30 27.08.2025
24 Мда
21:31 27.08.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Върхът на наглостс
21:37 27.08.2025
27 Тити
21:40 27.08.2025
28 дългосрочна възможност за инвестиции
за сметка на наивните преизбиратели
21:45 27.08.2025
29 Мъни-мъни-мъни
21:51 27.08.2025
30 Истината
ГЕРБ ще станат не милионери, а милиардери на гърба на българския народ.
21:56 27.08.2025