Новини
България »
Теменужка Петкова: Увеличаването на капитала на ББР е дългосрочна възможност за инвестиции

Теменужка Петкова: Увеличаването на капитала на ББР е дългосрочна възможност за инвестиции

27 Август, 2025 20:57 657 30

  • теменужка-
  • ббр-
  • банка-
  • капитал

Целта е с дългосрочна възможност на банката да осигури инвестиции в различни сектори

Теменужка Петкова: Увеличаването на капитала на ББР е дългосрочна възможност за инвестиции - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Увеличава се капитала на ББР С 4 милиарда лева. Tова реши Министерски съвет на редовното си заседание.

Целта е с дългосрочна възможност на банката да осигури инвестиции в различни сектори. Това посочи БНТ.

Теменужка Петкова - министър на финансите: Това е операция, която е свързана с финансиране на бюджетното салдо и не оказва влияние върху дефицита.

Целта на увеличаването на капитала на ББР е за дългосрочна възможност за инвестиции, това което очакване от страна на инвестиции от ББР е от важни сектори - рехабилитация за изграждане на ВИК, зелена енергия, сектор отбрана и сигурност.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    38 1 Отговор
    Инвестиция в чекмеджаците, в на шиши фирмите и във фирми изнудващи народа.... мерси нуше

    Коментиран от #21

    20:58 27.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сандо

    35 1 Отговор
    Допълнителни пари за "наши" фирми.ББР тотално се компрометира през годините и нищо не е направила,за да защити идеята за създаването и.

    20:59 27.08.2025

  • 4 Теменужке , теменужке

    25 1 Отговор
    Какво стана с бюджетати?! За икономист не ставаш , може би за нещо друго ставаш?

    21:00 27.08.2025

  • 5 Да,бе

    31 1 Отговор
    Къде ще ги занесете тия пари,ма теменужкеее....Няма място за мавзолеи на цялата банда крадлива.

    21:00 27.08.2025

  • 6 КТБ на КГБ

    30 1 Отговор
    Тази държавна банка е същата!
    Създадена за крадене!

    21:00 27.08.2025

  • 7 Ах...!

    15 1 Отговор
    Разтопих се от красотата и ! Дали да не и ударя една голяма....... инвестиция ?! Дългоразмерна...

    21:01 27.08.2025

  • 8 Гражданин

    28 1 Отговор
    На кражбите отдавна ГРАБ казва - инвестиции

    21:01 27.08.2025

  • 9 Възможност

    25 1 Отговор
    За дългосрочни кражби!

    21:01 27.08.2025

  • 10 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    22 0 Отговор
    НЯМА БАНКА която да работи в полза на гражданите❗
    БАНКСТЕРИ‼️

    21:02 27.08.2025

  • 11 Не става

    23 0 Отговор
    И за лелка в ясла

    Коментиран от #16

    21:02 27.08.2025

  • 12 Свинкята от

    25 0 Отговор
    Свинарника на баце.
    Къде е е Шишкото?

    21:03 27.08.2025

  • 13 Тая кака много

    16 0 Отговор
    Лъжи Айшето ЗМС в тая дисциплина …

    21:05 27.08.2025

  • 14 туй шиши

    22 0 Отговор
    няма наядане

    21:05 27.08.2025

  • 15 Танев

    20 0 Отговор
    Малко ли ви бяха до сегашните милиарди ? Още да откраднете е в главите ви само. Инвестиции а то фирмите прилапващи заемите пак ваши и на подставени хора на политици. А една Варненска Ви изкупи 70 % от депутатите в НС и владее 80 % -90% от всичкия възможен "бизнес " . Щото първо си имаше рамо от силовите държавни стректори ,през политици и Вашия Съд и съдебна система. Крадете - да се затъкнете всичките дано.

    21:06 27.08.2025

  • 16 Ти луд ли бси

    17 0 Отговор

    До коментар #11 от "Не става":

    Кой нормален човек ще си довери детето на тая свинккя?

    21:06 27.08.2025

  • 17 Росен Желязков послушник на бокето

    7 1 Отговор
    Бате Бойко така и не разбра че нов бардак със стари к...и не се прави партия ГЕРБ е живо разочарование ПП-ДБ същата история коалираха се с тях за да оформят правителството на Денков нещо което не вярвах но стана Факт е че ИТН и БСП станаха патерици на Бойко Борисов а и няма да си спестя критиките за Възраждане Величие и МЕЧ към хората който гласуват за проруски формации в Европейска държава ходете при Путин като искате директор да ви Ръководи които директор има за цел да извади България от Нато Шенген Еврозоната и ЕС спрете да спирате развитието на България към Запада спрете да сменяте курса на Държавата ние сме ЕС ние трябва да живеем свобода да се впишем в клуба на по старите играчи в ЕС да покажем че комунистическия режим не е донесъл никакви ползи за България затвори не може да отидеш като сега на море в Гърция.

    21:10 27.08.2025

  • 18 Тааа па смотла

    15 0 Отговор
    Кви инвестиции ма в тая мутренски деб..илярска кочина ма с пенсионери и сигани и мутри

    21:10 27.08.2025

  • 19 Психо

    13 0 Отговор
    Temenuжка политПроститутка,БГ е в ликвидацияМастиьоо

    21:16 27.08.2025

  • 20 На наш гръб

    11 0 Отговор
    Борбата е да станат милиардери в Евро. Малко хора ще гласуват за ГЕРБ, но пак ще спечелят. Нямат насита.

    21:20 27.08.2025

  • 21 Видьо Видев

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    На днешния 27-ми август.
    1944-та година.

    Правителството на Иван Багрянов!
    Изпраща Стойчо Мошанов и ген. Иван Маринов в Кайро!
    където е разположено средиземноморското командване на съюзниците!
    за да преговаря с Англия и САЩ за сключване на сепаративен мир!
    и възстановяване на пълният неутралитет на България, спрямо всички сили

    По вина на руският шпионен ген. Иван Маринов и на други русофили , преговорите се протакат.
    Това дава претекст на Сталин да обяви война на България и да я окупира.
    "Швейцария на Балканите" е опустошена и превърната в социалистически концлагер.

    Това решава следвоенната съдбата на българите !
    И до днес България е окупирана от руската пета колона!
    Въоръжението ни е несъвместимо с НАТО.
    България е на дъното на ЕС по всички икономически и социални критерии.
    След три мандата на мимикриращият комунист Борисов,
    България е вече далече от Румъния...

    Овце, които папагалстват комунистическия и руския прочит на българската история
    са ИДИОТИ!

    РУСОФИЛИТЕ са БЪЛГАРОМРАЗЦИ!

    Русофилът ген. Иван Маринов е участник в Деветосептемврийския преврат през 1944 г.
    Русофилът ген. Иван Маринов е главнокомандващ на българската армия
    от 9 септември 1944 до 2 юли 1945 г.
    Русофилът ген. Иван Маринов и комунистът Добри Джуров обезглавяват българската армия.
    След 9 септември 1944 г. "царските" офицери са избивани.
    Семействата им са преследвани, депортирани и малтретирани!

    ЗАВИНАГИ с ЕС и САЩ!
    НИКОГА с ВАРВАРСКА Русия!

    Коментиран от #25

    21:30 27.08.2025

  • 22 Що се

    8 0 Отговор
    не покриеш , а с типичната си наглост правиш хората на малоумни ?

    21:30 27.08.2025

  • 23 Паткова

    5 0 Отговор
    Първо си измий мазната паторуна....След това при тиквата натракана догедър....

    21:30 27.08.2025

  • 24 Мда

    4 0 Отговор
    ДА ТЕМЕНУЖКЕ, ТОВА Е ЧУДЕСНА ВЪЗМОЖНОСТ ДА ПОПЪЛНИМЕ ЧЕКМЕДЖЕТАТА НА БОКО , ТАКИ, МАКИ , ПЕЕВСКИ , РАДЕФФ И ДРУГИТЕ НА ОПАШКАТА

    21:31 27.08.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Върхът на наглостс

    3 0 Отговор
    Слагат си някой милярдче настрани за усвояване с фирми за развитие.Шишо ще вземе 2 -2,5 млрд ,другит омбашии останалото.

    21:37 27.08.2025

  • 27 Тити

    3 0 Отговор
    Що ни залъгва тази много добре знаем къде ще отидат тези пари при Боко и Шиши.

    21:40 27.08.2025

  • 28 дългосрочна възможност за инвестиции

    4 0 Отговор
    в сдружението на чекмеджарите
    за сметка на наивните преизбиратели

    21:45 27.08.2025

  • 29 Мъни-мъни-мъни

    2 0 Отговор
    Mафиотската администрация на Борисов се интересува само от пари!

    21:51 27.08.2025

  • 30 Истината

    2 0 Отговор
    Увеличаването на капитала на ББР е възможност ка безкрайни кражби на милиарди от страна на ГЕРБ.
    ГЕРБ ще станат не милионери, а милиардери на гърба на българския народ.

    21:56 27.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове