Увеличават капитала на ББР с 4 млрд. лв.

Увеличават капитала на ББР с 4 млрд. лв.

27 Август, 2025 12:36 748 37

Този на БЕХ скача с 1,5 млрд. лв.

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

На свое заседание Министерският съвет одобри увеличение на капитала на Българската банка за развитие (ББР) с 4 милиарда лева и на Българския енергиен холдинг (БЕХ) с 1,5 милиарда лева. Мерките са част от средносрочната бюджетна прогноза за периода 2025–2028 г. и целят финансиране на стратегически проекти в икономиката и енергетиката.

Решението за увеличение на капитала на ББР беше придружено с постановление за промени по бюджета на Министерството на финансите. Целта е банката да има дългосрочен капацитет за финансиране на приоритетни публични инвестиции, включително индустриални зони, ВиК инфраструктура, зелена енергия и проекти в сектор „Отбрана и сигурност“.

„Средствата няма да окажат влияние върху бюджетния дефицит. Те ще се съхраняват по специална сметка в БНБ, като се гарантира прозрачност и оперативна самостоятелност на банката“, уточни финансовият министър Теменужка Петкова.

Паралелно с това, кабинетът прие и постановление за увеличение на капитала на БЕХ. Очаква се средствата да бъдат насочени към рехабилитация на енергийна инфраструктура, включително хидроагрегатите на ПАВЕЦ „Чаира“, електроцентрали на НЕК и изграждането на 7-и и 8-и блок в АЕЦ „Козлодуй“ с реактори AP-1000.

„Тези 1,5 милиарда лева ще подкрепят изпълнението на инвестиционната програма на холдинга, която надхвърля 15 милиарда в средносрочен план“, подчерта енергийният министър Жечо Станков.

Очакваният ефект е увеличаване на приходите от дивиденти към държавния бюджет, както и повишаване на приходите в икономиката чрез реализация на ключови проекти.


България
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иво

    40 2 Отговор
    Да има за крадене!

    12:38 27.08.2025

  • 2 пешо

    24 2 Отговор
    от къде ще ги вземат тия пари

    12:38 27.08.2025

  • 3 Тази държавна банка

    36 2 Отговор
    е създадена за крадене!

    12:39 27.08.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    30 1 Отговор
    КРАДЕНЕ.

    12:39 27.08.2025

  • 5 Обществени поръчки

    29 1 Отговор
    за свои хора!

    12:40 27.08.2025

  • 6 гост

    28 1 Отговор
    4 милиарда от заем за усвояване от "нашите" хора!

    12:42 27.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 !!!

    29 1 Отговор
    Долна банкянска слугиня!

    12:44 27.08.2025

  • 9 Хмм

    23 1 Отговор
    20-милиардовата

    12:44 27.08.2025

  • 10 На тая

    29 1 Отговор
    само далавери , грабене и борчове за сметка на българските граждани са ѝ делата !

    12:45 27.08.2025

  • 11 Ха,ха

    15 1 Отговор
    Таа що гледа като прецицало маче

    12:47 27.08.2025

  • 12 таз женица що зяпа

    20 1 Отговор
    така наборсучено
    все пак тва са бая парици 4 млрд

    12:49 27.08.2025

  • 13 Шиши

    22 1 Отговор
    теменужке, пиши! 70% за мен.

    12:49 27.08.2025

  • 14 ЗНАЯТ КЪДЕ ДА СЛАГАТ

    18 1 Отговор
    У БАНКАТА НА ШИШ МАГНИТ. ИНАЧЕ НЯМА ПРАВИТЕЛСТВО. МАКЪР И НЕЛИГИТИМНО КУПЕНО. НЯМА САМО ТУУУПЧО СЛАФЧУ ЗАФЧУ ДА ГЕПЯТ.

    12:50 27.08.2025

  • 15 Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап

    14 2 Отговор
    Гербажии твърдят, че Кокорчо е теглил кредит 9 милиарда и изхарчил 9 милиарда за тоя що духа. Статистиката твърди, че дългът на Република България е намалял докото Кокорчо бе финансов министър. Бюджетът твърди, че докато е бил бюджетът на Кокорчо е изпълнен от Денков до последната точка.
    Пътнокарточка изтегли 19 милиарда. До края на годината дългът но Република България ще порасте с 18 999 9999 999.99 лв. Аз твърдя, че тиквата и свинята ще откраднат поне 9.5 милиарда. Бюджетът твърди, че всеки, който вярва, че ще бъде изпълнен е гepбеpacт. Точка.

    12:50 27.08.2025

  • 16 К.К

    17 1 Отговор
    Ето къде са парите " Теминушке". Пак за " наши" фирми и " прозрачно" пълнене на джобовете на Герб и НН, стратегически.

    Коментиран от #20

    12:50 27.08.2025

  • 17 ПлаТенка на амбразурата 🎃🐷

    14 1 Отговор
    Оказва се, че гербаджийката Пламенка от Варна краднала ток, като направила байпас на електромера на фирмата си. И сега е осъдена от съда да плати начислените и 27 000 лв изразходвана електроенергия. А аз очаквах прокуратурата да арестува цялото електроразпределение и съда да го изпрати в постоянен арест. Видимо е станало някакво позорно объркване, защото на словата на Пламенка трябва да се вярва. Нали нейната честна дума /с помощ от гербавата правосъдна система/ изпрати варненския кмет Благомир Коцев в ареста. Такива грешки, като с Пламенка трябва своевременно да се изобличават и коригират, защото е доказано че гербаджия е еквивалент на висока почтеност, върхов морал и безпримерна честност в отношението към обществото.
    DMS ток за Пламенка

    12:51 27.08.2025

  • 18 явно само заблудените

    11 1 Отговор
    преизбиратели още
    не могат да вденат
    как се лапа яко на техен гръб
    като догодина им увеличат данъци и осигуровки

    проблема че тез хорица завличат и негласувалите 59%

    12:51 27.08.2025

  • 19 МВР служител

    13 1 Отговор
    Теменужка има давност на извършеното от нея престъпление от 20 години . Ще изгние в затвора тази руска подметка. Ще разбере, че я раждала майка българка

    12:52 27.08.2025

  • 20 Ха,ха

    7 0 Отговор

    До коментар #16 от "К.К":

    Е па така е, вие само гледате отстрани и ви доят

    12:58 27.08.2025

  • 21 вижда се

    7 1 Отговор
    Ама тази и за лелка в детска ясла НЕ става.

    13:06 27.08.2025

  • 22 Мафията си краде

    7 1 Отговор
    Мафията си краде с милиарди, но на никой не му дреме - важното е къде е пантерата. Но да не се чудите после що няма вода...

    13:06 27.08.2025

  • 23 Теляк от Хигиенно Баняджиите

    4 0 Отговор
    ГЕРБ = Гангстери за Европейско РазГепване на Българите! От милиционерския циг@нско-шопски БКП-катун на гюфто Замфир Яшар - Тато от Правец = Гуци с Буци!

    13:23 27.08.2025

  • 24 Боруна Лом

    4 0 Отговор
    ТАЗИ ТАБУРЕТКА,ЯКО ЩЕ ГИ ЗАХЛЕБИ АЙДУЦИТЕ!

    13:23 27.08.2025

  • 25 Майко мила!

    5 0 Отговор
    Много страшно гледа тази грозна банкянска слугиня, дето се слага за финансист", ама и за чеп за зеле не става! Че тя ако погледне някоя кралска кобра, нещастното влечуга на секундата ще се вцепени и ще умре! По-добре щеше да е обратното, ама, така е като служиш на мутри, магистрални бандити и престъпници от подземния свят! Гледаш страшно и крадеш!

    13:25 27.08.2025

  • 26 Деций

    5 0 Отговор
    Да знаете ,че с тези пари се капитализират тези субекти,и е подготовка за финансиране на "наши фирми".Парите ще бъдат откраднати,или предварително са откраднати.

    Коментиран от #28

    13:30 27.08.2025

  • 27 Оракула от Делфи

    6 0 Отговор
    Да има за "Шиши " и "Чекмеджето" , за "джобни" !

    13:32 27.08.2025

  • 28 Ха,ха

    4 0 Отговор

    До коментар #26 от "Деций":

    Ма нема ли кой да ги разследва?

    13:33 27.08.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Тома

    2 0 Отговор
    И теменушка когато видя пак една седмица не мога да го вдигна.

    13:41 27.08.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Умников

    1 0 Отговор
    Е, видяхте ли сега , колко честно и прозрачно шишковците ще си лапнат едни милиарди?
    Не че не са ги налапали досега де!
    Ето - държавата увеличава капитакла на ББР - банкатао която дава "заеми" , но знае , че няма да се върнат.
    Демек - съвсем законно си раздават едни пари.
    Държавата дава пари и на кухата фирма БЕХ- срам!
    Познайте кои , и какво работят в БЕХ?
    Вече съвсем спокойно, - и то законно - без никакви притеснения шишковците си "вземат" пари от продъненият бюджет на Теменужка, в който единствените приходи са заеми от ЕБР !
    Поставеният на поста мин.председател, дарява милиарди на Украйна, шефът му се хвали със заводи за барут - лигитимна военна цел , а наша Теменужка , раздава пари на "приятели"!
    Само на мен ли ми се струва, че идват избори?

    13:47 27.08.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Защо?

    0 0 Отговор
    Защо тази банкянска слугиня не е вече в сливенския затвор?! Защо?! Че тя извърши най- чудовищното престъпление и национално предателство на 21 - и век - "Турские поток"1 С което освен, че позволи на кремълския злодей най-вероломно да нападне Украйна, но и отрови водата на Плевен, като обрече плевенчани на многогодишни мъки и страдани,, обрече ги на безводие, болести и мъке! Хайде да ивдим, КОЙ плевечанин ще гласува на следващите избори за пррестъпника от СИК - неграмотния банкянски селяндур?! КОЙ? Дори и срещу солидно заплащане, понеже ,както е ясно, Мутрата от СИК разполага с милиарди, които токрадна от народа ни, КОЙ ще гласува за него?!

    13:54 27.08.2025

