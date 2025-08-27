Увеличават капитала на ББР с 4 млрд. лв.

На свое заседание Министерският съвет одобри увеличение на капитала на Българската банка за развитие (ББР) с 4 милиарда лева и на Българския енергиен холдинг (БЕХ) с 1,5 милиарда лева. Мерките са част от средносрочната бюджетна прогноза за периода 2025–2028 г. и целят финансиране на стратегически проекти в икономиката и енергетиката.
Решението за увеличение на капитала на ББР беше придружено с постановление за промени по бюджета на Министерството на финансите. Целта е банката да има дългосрочен капацитет за финансиране на приоритетни публични инвестиции, включително индустриални зони, ВиК инфраструктура, зелена енергия и проекти в сектор „Отбрана и сигурност“.
„Средствата няма да окажат влияние върху бюджетния дефицит. Те ще се съхраняват по специална сметка в БНБ, като се гарантира прозрачност и оперативна самостоятелност на банката“, уточни финансовият министър Теменужка Петкова.
Паралелно с това, кабинетът прие и постановление за увеличение на капитала на БЕХ. Очаква се средствата да бъдат насочени към рехабилитация на енергийна инфраструктура, включително хидроагрегатите на ПАВЕЦ „Чаира“, електроцентрали на НЕК и изграждането на 7-и и 8-и блок в АЕЦ „Козлодуй“ с реактори AP-1000.
„Тези 1,5 милиарда лева ще подкрепят изпълнението на инвестиционната програма на холдинга, която надхвърля 15 милиарда в средносрочен план“, подчерта енергийният министър Жечо Станков.
Очакваният ефект е увеличаване на приходите от дивиденти към държавния бюджет, както и повишаване на приходите в икономиката чрез реализация на ключови проекти.
1 Иво
12:38 27.08.2025
2 пешо
12:38 27.08.2025
3 Тази държавна банка
12:39 27.08.2025
4 Данко Харсъзина
12:39 27.08.2025
5 Обществени поръчки
12:40 27.08.2025
6 гост
12:42 27.08.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 !!!
12:44 27.08.2025
9 Хмм
12:44 27.08.2025
10 На тая
12:45 27.08.2025
11 Ха,ха
12:47 27.08.2025
12 таз женица що зяпа
все пак тва са бая парици 4 млрд
12:49 27.08.2025
13 Шиши
12:49 27.08.2025
14 ЗНАЯТ КЪДЕ ДА СЛАГАТ
12:50 27.08.2025
15 Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап
Пътнокарточка изтегли 19 милиарда. До края на годината дългът но Република България ще порасте с 18 999 9999 999.99 лв. Аз твърдя, че тиквата и свинята ще откраднат поне 9.5 милиарда. Бюджетът твърди, че всеки, който вярва, че ще бъде изпълнен е гepбеpacт. Точка.
12:50 27.08.2025
16 К.К
Коментиран от #20
12:50 27.08.2025
17 ПлаТенка на амбразурата 🎃🐷
DMS ток за Пламенка
12:51 27.08.2025
18 явно само заблудените
не могат да вденат
как се лапа яко на техен гръб
като догодина им увеличат данъци и осигуровки
проблема че тез хорица завличат и негласувалите 59%
12:51 27.08.2025
19 МВР служител
12:52 27.08.2025
20 Ха,ха
До коментар #16 от "К.К":Е па така е, вие само гледате отстрани и ви доят
12:58 27.08.2025
21 вижда се
13:06 27.08.2025
22 Мафията си краде
13:06 27.08.2025
23 Теляк от Хигиенно Баняджиите
13:23 27.08.2025
24 Боруна Лом
13:23 27.08.2025
25 Майко мила!
13:25 27.08.2025
26 Деций
Коментиран от #28
13:30 27.08.2025
27 Оракула от Делфи
13:32 27.08.2025
28 Ха,ха
До коментар #26 от "Деций":Ма нема ли кой да ги разследва?
13:33 27.08.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Тома
13:41 27.08.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Умников
Не че не са ги налапали досега де!
Ето - държавата увеличава капитакла на ББР - банкатао която дава "заеми" , но знае , че няма да се върнат.
Демек - съвсем законно си раздават едни пари.
Държавата дава пари и на кухата фирма БЕХ- срам!
Познайте кои , и какво работят в БЕХ?
Вече съвсем спокойно, - и то законно - без никакви притеснения шишковците си "вземат" пари от продъненият бюджет на Теменужка, в който единствените приходи са заеми от ЕБР !
Поставеният на поста мин.председател, дарява милиарди на Украйна, шефът му се хвали със заводи за барут - лигитимна военна цел , а наша Теменужка , раздава пари на "приятели"!
Само на мен ли ми се струва, че идват избори?
13:47 27.08.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Защо?
13:54 27.08.2025