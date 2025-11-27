След скандалите: Проектобюджет 2026 влиза на второ четене в ресорната комисия

Проектобюджетът за следващата година влиза на второ четене в ресорната Комисия по бюджет и финанси.
Преди това депутатите ще гласуват окончателно в пленарната зала промените в Закона за публичните предприятия.
Измененията предвиждат публичните предприятия да въведат система за управление на корупционния риск и да имат служител по почтеността. Този служител ще провежда периодично обучения за поведението на служителите и изпълнението на Етичен кодекс. Този закон е част от националния План за възстановяване и устойчивост.
На първо четене в дневния ред са включени обсъждане на промени в още два закона - за данъка върху добавената стойност и за марките и географските означения, с които в националното законодателство се въвеждат европейски директиви.
За ранния следобед - от 14.15 часа, е насрочено заседанието на ресорната Бюджетна комисия, на което ще бъде обсъден на второ четене проектът за държавната план-сметка за следващата година.
