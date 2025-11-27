Новини
След скандалите: Проектобюджет 2026 влиза на второ четене в ресорната комисия

27 Ноември, 2025 05:45, обновена 27 Ноември, 2025 05:48 2 167 42

Преди това депутатите ще гласуват окончателно в пленарната зала промените в Закона за публичните предприятия

След скандалите: Проектобюджет 2026 влиза на второ четене в ресорната комисия - 1
Снимка: Фейсбук
БНР БНР

Проектобюджетът за следващата година влиза на второ четене в ресорната Комисия по бюджет и финанси.

Преди това депутатите ще гласуват окончателно в пленарната зала промените в Закона за публичните предприятия.

Измененията предвиждат публичните предприятия да въведат система за управление на корупционния риск и да имат служител по почтеността. Този служител ще провежда периодично обучения за поведението на служителите и изпълнението на Етичен кодекс. Този закон е част от националния План за възстановяване и устойчивост.

На първо четене в дневния ред са включени обсъждане на промени в още два закона - за данъка върху добавената стойност и за марките и географските означения, с които в националното законодателство се въвеждат европейски директиви.

За ранния следобед - от 14.15 часа, е насрочено заседанието на ресорната Бюджетна комисия, на което ще бъде обсъден на второ четене проектът за държавната план-сметка за следващата година.


  • 1 народна приказка

    30 1 Отговор
    кучетата си лаят, керванът си върви

    05:54 27.11.2025

  • 2 Уили

    38 2 Отговор
    Над 40% от БВП се прави в София,което означава и почти половината приходи за хазната. Хората които правят това са на улицата,време е управляващите да се замислят,останалата част от българите също.

    05:56 27.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Петхилядник

    24 2 Отговор
    Сега тегля 400те лева и другия път ще има палки за всеки! А на пенсионерите 120 лева. Хахахахаххах

    06:02 27.11.2025

  • 8 Гербаджийските и ДПСките комунистчета

    31 2 Отговор
    Ще връщат Партийните секретари по предприятията. От комунисти, какво да очакваш.

    06:09 27.11.2025

  • 9 Мирчев

    28 2 Отговор
    Среден пръст ли показва на малкия крадец от ДПС?

    Коментиран от #11

    06:18 27.11.2025

  • 10 на Дондуков 1

    6 2 Отговор
    Евро Бг Бюджет е новото рап парче 😂

    06:28 27.11.2025

  • 11 Мурка

    5 3 Отговор

    До коментар #9 от "Мирчев":

    два Боклука а единият е баджи

    06:28 27.11.2025

  • 12 Ментев

    29 2 Отговор
    Ментата е лингурски циганин от с. Карапелит, Добричко. Лингур на румънски е копанка, т.е. циганин-копанар. Мошеник, бивш пицар, лимонададжия и крупие.

    06:29 27.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Пандиз палас

    16 2 Отговор
    Бившето крупие Ментата е за затвора. По-добре там, отколкото "народната любов". Но и на Столетов 21 не е сигурно.

    06:33 27.11.2025

  • 15 Измененията

    5 2 Отговор
    Измененията предвиждат пубббличните предпррррриятия да въведат система за управлеление на корупппционния риск и да имат служжжител по поччччтеността. Този служител ще провежда периодично обуучения за поведееееееението на служителите и изпълнението на еееЕтичен кодекс.

    06:33 27.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Вече бивш гербаджия

    15 2 Отговор
    Бойко, Бойко-о-о, изгуби се електората. Не може чрез съглашението с Пеевски да ни сравняваш с неговите избиратели=цигани, които се отглеждат само със социални помощи, кражби и секс, а не работят никъде и никога. Чакат поредните избори, за да ги осени небесната мана на поредния кандидат

    06:50 27.11.2025

  • 19 гост

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Но теб те":

    Ти само като видиш снимката на Марешки пълниш торбата 😂😂😂

    06:53 27.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Т.КОЛЕВ

    6 2 Отговор
    ТИЯ ПРНСИОНЕРСКИ И ИНВАЛИДНИ ОРГАНИЗАЦИЙ КАКВО ЧАКАТ ТА НЕ ХОДЯТ НА ПРОТЕСТИ??? МНОГО ИМАЛО С МИЖАВИ ПЕНСИЙКИ ОКОЛО И ПОД ПРАГА НА БЕДНОСТ .КАК ЩЕ ЖИВЕЯТ С ТИЯ СТОТИНКИ ЦЕНТОВЕ 300,400 ЕВРО ????
    ТИЯ ОТ ГЕРБ ГИ ОБРИЧАТ НА МИЗЕРЕН ЖИВОТ.

    Коментиран от #24

    06:58 27.11.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 МВР служител

    14 2 Отговор
    Призовавам служителите на МВР, на които плащаме заплатите, да арестува Борисов, Пеевски и всяко тяхно протеже, което през последните години се е правило, че не вижда явното им преяждане с непозволена власт, до като носи герба на България и прибира 20 бона на месец. Вие сте служители на България и България е тежка. Покажете на Вашия лек министър на вътрешните работи, колко тежи България и колко тежи Пеевски

    07:00 27.11.2025

  • 24 режима ликвидира пенсионери и инвалиди

    13 3 Отговор

    До коментар #21 от "Т.КОЛЕВ":

    Пенсионерите и инвалидите не са като здравите хора и трудно биха оцелели на протести или достигали до тях пък и едва ли ще издържат часове на крака.Затова и ги мачкат брутално чрез държавата обричайки ги на безпаричие и затриване..

    07:02 27.11.2025

  • 25 Гай Турий

    14 2 Отговор
    Самозабравилите се управляващи дебуили не искат да проумеят, че са вредни за обществото, за страната. Убиват бизнеса и работническата класа, услугите и безподобно и безмозъчно вдигат заплати на търтеите на страната, които да ги пазят от народния гняв. Пари има, но те се разпределят както в повече (46 %) нака и неправилно. В края на краищата настъпва криза от неоразмерени и не коригирани противоречия, след което вредната анитнародна власт е събаряна с павета и счупени парапети. Трябва да се въведе лимит - депутат не може да бъде повече от три мандата, или 10 години общо. Ментето отдавна трябваше да е в затвора, а то нагло се разпорежда с народната пара.

    07:04 27.11.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Баба Кина

    9 1 Отговор
    Данчо Ментата и два пръста чело от наше село. Каква невероятна комбинация от утрепаняци!

    07:19 27.11.2025

  • 30 1001

    7 1 Отговор
    Карат се като алкохолици пред кръчма. Тия нямат място в Българския парламент!

    07:25 27.11.2025

  • 31 Хоризонт

    9 1 Отговор
    Данчо е известен продажник. На децата сладоледа ще открадне.

    07:26 27.11.2025

  • 32 Виж сега

    8 1 Отговор
    В България е така: Който слушка папка.

    Коментиран от #34

    07:28 27.11.2025

  • 33 КАК Е МИСИРКИ

    2 1 Отговор
    Как е в "КЛУБА НА БОГАТИТЕ". Ще ядете не Шиши и на Боко тоягата.

    07:32 27.11.2025

  • 34 Антимутрев

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "Виж сега":

    Държава на мутрите. Увеличиха заплатите на милицията, която ги пази, за да не им потърси народът сметка за престъпленията.

    07:33 27.11.2025

  • 35 от Карапелит до Драгалевци

    3 0 Отговор
    Щом бюджетът се прави от Данчо Ментата, това е пропаднала държава. Все едно вълкът да пази стадото с агнета.Ментата е далавераджия , крадец, купил си диплома за "икономист", лъжец,има доста мангизи. Друг циганин като него-Ване Цигането от с.Драгалевци , Софийско- го издигна навремето-през 1997г., когято го направи шеф на бюджедната комисия.

    07:39 27.11.2025

  • 36 Шопаров

    4 0 Отговор
    Еничарите от ДПС рано или късно ще си получат заслуженото.

    07:40 27.11.2025

  • 37 ЗА ХОРАТА

    4 0 Отговор
    Дали хората започват да разбират колко са ограбени.

    07:40 27.11.2025

  • 38 Йордан Крадлев

    3 0 Отговор
    Данчо Ментата е дясна ръка на Дебелян.Догодина мошеникът от толбухинските села-Ментата-става на 70 години.От тях-50- е крал, лъгал, безчинствал, мамил.Половин век престъпна дейност.Физиономията му издава всичко.

    07:43 27.11.2025

  • 39 Тая гнусна

    4 0 Отговор
    Мента на снимката. Няма толкова долен, подмолен, крадлив и алчен политик като него. България ще се оправи, когато "ментета" като него се озоват в Белене, за трудово превъзпитаване.

    Коментиран от #40

    07:43 27.11.2025

  • 40 Куба Либре

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Тая гнусна":

    Жалко, че закриха Белене.Такива като Ментата трябва да бъдат транспортирани в Гуантанамо.Вижте му наглата физиономия!

    07:47 27.11.2025

  • 41 Делото

    1 0 Отговор
    на мазната селска Мента , безродните му ментарджийски номера и гаврата с цялото читаво и мислещо общество беше една кофа помия върху него ! Както и на престъпника Делян "председател" на комисията ! А отнемането на микрофони и дърпането на кабели на Асен Василев и тези около него от някакъв тлъст шкембелия Байрам и складиращ ги пред него да не говорят си е абсолютно престъпление ! Оставка !!!

    07:50 27.11.2025

  • 42 две мамуни

    0 0 Отговор
    На снимката, хвани едната, блъсни другата!

    07:51 27.11.2025

