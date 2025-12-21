Тома Биков: Рая Назарян няма да иска да бъде служебен премиер

В края на политическата година народният представител от ГЕРБ-СДС Тома Биков заяви в предаването „Събуди се“, че Рая Назарян няма да иска да стане служебен премиер, тъй като това би означавало да напусне политическия живот. Той прогнозира, че предстоящите избори няма да излъчат мнозинство от 121 депутати.
Консултациите при президента и ролята на Румен Радев
Биков коментира факта, че Деница Сачева се яви сама на консултациите при държавния глава, като определи тези срещи като „формални“. По думите му ГЕРБ са били там многократно и разговорите вече нямат същинска мотивация.
„Г-жа Сачева много ясно каза на президента, че ако желае, би могъл да направи свой политически проект и да се състезава с нас на парламентарните избори. Г-н Радев през последните 8 години превърна президентската институция от медиатор в основен играч на политическия терен. Това е все едно съдията сам да си свири дузпите и сам да ги бие“, заяви Биков.
Възможните политически партньорства
На въпрос дали Румен Радев би могъл да бъде партньор на ГЕРБ в бъдеще, Биков отговори, че за първи път чува подобно подозрение.
„Ние сме странични наблюдатели в този процес. Виждаме г-н Радев в ролята му на президент, който според нас злоупотребява с институцията. Нека първо видим неговия политически проект. Ние сме за водене на политически диалог, включително и с опонентите ни, и сме го показвали многократно“, поясни той.
Прогноза за изборните резултати
Биков изрази сериозен скептицизъм, че предстоящите избори ще решат кризата или че някоя партия ще получи самостоятелно мнозинство.
„Никой няма да изкара 121 депутати. Дори г-н Радев да се яви с всички надежди към него, и той не е в състояние. Реалността отново ще изисква разговор, ако ще правим изобщо правителство. Градусът на напрежение ще доведе до там, че и след следващите избори най-вероятно няма да има редовно правителство и ще има още едни избори. Няма никаква гаранция, че след още едни избори няма да има и още едни“, прогнозира депутатът.
Бюджетът и индексацията на заплатите
Относно подкрепата на ГЕРБ за индексацията на бюджетните заплати, въпреки критиките им, Биков обясни, че партията не е искала да бъде обвинявана в блокиране на доходите.
„Това е противозаконно. Първо, не е ясно колко ще струва – диапазонът е между 80 и 120 милиона евро. Никъде няма записано конкретно число. Подкрепихме го, защото иначе щеше да бъде казано: „Виждате ли, заради тези те не искат да ви увеличат доходите“.“, аргументира се той.
Охраната на НСО за народните представители
По темата за премахването на охраната за депутати, Биков определи предложението на ПП-ДБ като „предизборно послание“ и „част от мача“.
„Охраната не е привилегия, тя означава да ограничиш личното си пространство и да се лишиш от свободата си. Колегите от ПП-ДБ искат да ни вкарат в мач, в който ние сме „за“, а те са „против“. Подкрепихме го в комисия само за да им покажем, че нямаме намерение да участваме в този мач. Самите те след това казаха, че трябва да се направи работна група за промени между първо и второ четене“, обясни Биков.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Не говори от чуждо име
10:15 21.12.2025
2 Рамбо Силек
Коментиран от #4, #12
10:15 21.12.2025
3 Факт
10:17 21.12.2025
4 Анонимен
До коментар #2 от "Рамбо Силек":Всеки с проблемите си!
10:18 21.12.2025
5 Бика Тома:
БорисоФ иска да бъде служебен премиер.
10:18 21.12.2025
6 и ние не искаме да бъдете
10:18 21.12.2025
7 @@@
10:19 21.12.2025
8 Поет
Искам и на мене някой да ми го отмая
Най накрая, най накрая
Свобода желая
Че във парламента
Само интереси
А мъжете на ербап се правят
Но са със строителни отвеси
10:20 21.12.2025
9 Дориана
Коментиран от #18
10:20 21.12.2025
10 здравка клинчева
10:22 21.12.2025
11 павела митова
10:24 21.12.2025
12 неволята
До коментар #2 от "Рамбо Силек":А кои сте Вие?Вие кого предпочитате Искра Баева или Велислава Дърева?
10:25 21.12.2025
13 Герак Митко
10:26 21.12.2025
14 Тая
10:26 21.12.2025
15 българин
10:27 21.12.2025
16 Биче
И знаеш ли, Борисов мутрата не го заплашват за нищо друго, а за далаверите му с други мутри като него.
Мафия- неуредени сметки- и бум.
Така че да ситго охранява ИПОН или който иска, но не и държавните служби.
10:28 21.12.2025
17 Хммм,
Не само политици, но и медии вече напълно се оляха. Ако да публикуваш нечии прогнози за някакво предвидимо бъдеще по някакъв начин може да бъде оправдано, то да публикуваш мнения на гадатели способни да четат чужди мисли и да говорят от името на други личности вече е пробем.
10:28 21.12.2025
18 Мунчо
До коментар #9 от "Дориана":Така се сриват, че на следващите избори ще ви дойде като гръм от ясно небе тяхното "пропадане" и съответно "печеленето на 121 депутати" от подмяната....такъв смях ви чака.. 🤣🤣🤣
10:29 21.12.2025
19 Даниел
Тя ще бъде
10:31 21.12.2025
20 К.К
10:32 21.12.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Тома
10:34 21.12.2025
24 Биков
А Митов въртиопашка и той изчезна.
Пеевски и той се барикадира!
10:35 21.12.2025