Тома Биков: Рая Назарян няма да иска да бъде служебен премиер

21 Декември, 2025 10:12 597 24

Възможните политически партньорства

Тома Биков: Рая Назарян няма да иска да бъде служебен премиер - 1
Снимка: Архив
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В края на политическата година народният представител от ГЕРБ-СДС Тома Биков заяви в предаването „Събуди се“, че Рая Назарян няма да иска да стане служебен премиер, тъй като това би означавало да напусне политическия живот. Той прогнозира, че предстоящите избори няма да излъчат мнозинство от 121 депутати.

Консултациите при президента и ролята на Румен Радев

Биков коментира факта, че Деница Сачева се яви сама на консултациите при държавния глава, като определи тези срещи като „формални“. По думите му ГЕРБ са били там многократно и разговорите вече нямат същинска мотивация.

„Г-жа Сачева много ясно каза на президента, че ако желае, би могъл да направи свой политически проект и да се състезава с нас на парламентарните избори. Г-н Радев през последните 8 години превърна президентската институция от медиатор в основен играч на политическия терен. Това е все едно съдията сам да си свири дузпите и сам да ги бие“, заяви Биков.

Възможните политически партньорства

На въпрос дали Румен Радев би могъл да бъде партньор на ГЕРБ в бъдеще, Биков отговори, че за първи път чува подобно подозрение.

„Ние сме странични наблюдатели в този процес. Виждаме г-н Радев в ролята му на президент, който според нас злоупотребява с институцията. Нека първо видим неговия политически проект. Ние сме за водене на политически диалог, включително и с опонентите ни, и сме го показвали многократно“, поясни той.

Прогноза за изборните резултати

Биков изрази сериозен скептицизъм, че предстоящите избори ще решат кризата или че някоя партия ще получи самостоятелно мнозинство.

„Никой няма да изкара 121 депутати. Дори г-н Радев да се яви с всички надежди към него, и той не е в състояние. Реалността отново ще изисква разговор, ако ще правим изобщо правителство. Градусът на напрежение ще доведе до там, че и след следващите избори най-вероятно няма да има редовно правителство и ще има още едни избори. Няма никаква гаранция, че след още едни избори няма да има и още едни“, прогнозира депутатът.

Бюджетът и индексацията на заплатите

Относно подкрепата на ГЕРБ за индексацията на бюджетните заплати, въпреки критиките им, Биков обясни, че партията не е искала да бъде обвинявана в блокиране на доходите.

„Това е противозаконно. Първо, не е ясно колко ще струва – диапазонът е между 80 и 120 милиона евро. Никъде няма записано конкретно число. Подкрепихме го, защото иначе щеше да бъде казано: „Виждате ли, заради тези те не искат да ви увеличат доходите“.“, аргументира се той.

Охраната на НСО за народните представители

По темата за премахването на охраната за депутати, Биков определи предложението на ПП-ДБ като „предизборно послание“ и „част от мача“.

„Охраната не е привилегия, тя означава да ограничиш личното си пространство и да се лишиш от свободата си. Колегите от ПП-ДБ искат да ни вкарат в мач, в който ние сме „за“, а те са „против“. Подкрепихме го в комисия само за да им покажем, че нямаме намерение да участваме в този мач. Самите те след това казаха, че трябва да се направи работна група за промени между първо и второ четене“, обясни Биков.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не говори от чуждо име

    8 1 Отговор
    Кой знае знае ли се

    10:15 21.12.2025

  • 2 Рамбо Силек

    14 2 Отговор
    Споко! И ние не я искаме!

    Коментиран от #4, #12

    10:15 21.12.2025

  • 3 Факт

    2 0 Отговор
    Колегите!

    10:17 21.12.2025

  • 4 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Рамбо Силек":

    Всеки с проблемите си!

    10:18 21.12.2025

  • 5 Бика Тома:

    5 0 Отговор
    Рая Назарян няма да иска да бъде служебен премиер,
    БорисоФ иска да бъде служебен премиер.

    10:18 21.12.2025

  • 6 и ние не искаме да бъдете

    9 0 Отговор
    показвани тука доказани плямпащи

    10:18 21.12.2025

  • 7 @@@

    7 0 Отговор
    Тома Биков е бургаското изродче на леля Мими!

    10:19 21.12.2025

  • 8 Поет

    5 0 Отговор
    Аз съм председателката Рая
    Искам и на мене някой да ми го отмая
    Най накрая, най накрая
    Свобода желая
    Че във парламента
    Само интереси
    А мъжете на ербап се правят
    Но са със строителни отвеси

    10:20 21.12.2025

  • 9 Дориана

    8 1 Отговор
    ГЕРБ/ СДС се сриват надолу. Доказаха за пореден път , че за политическото си оцеляване са готови да вкарат България в дълбока икономическа криза с цената на кражби, корупция, мафия пълзяща диктатура изпълнявайки желанията на Пеевски , дори са готови да вкарат България във война с Русия за да се подмажат на Европейските лидери. Пълен провал са отвсякъде!

    Коментиран от #18

    10:20 21.12.2025

  • 10 здравка клинчева

    5 0 Отговор
    тъпкача и - ние всички сме парле ву франсе е забранил на кен ли , а сача и ти плюхте баце докато не захлебихте от него - мишки

    10:22 21.12.2025

  • 11 павела митова

    0 4 Отговор
    дани каназирева е много ПО УМНА,КРАСИВА ,и повече ще подхожда на Борисов от назарян ,време е той да преусмисли това

    10:24 21.12.2025

  • 12 неволята

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Рамбо Силек":

    А кои сте Вие?Вие кого предпочитате Искра Баева или Велислава Дърева?

    10:25 21.12.2025

  • 13 Герак Митко

    4 0 Отговор
    Не трябва ли този пост да се заема от българин?

    10:26 21.12.2025

  • 14 Тая

    8 0 Отговор
    пародия на председател на Народното събрание ѝ стига и престига , както и на българските граждани завинаги в политиката . Вредите и непоносимостта от тая зла и некомпетентна женица са огромни , сельо мазен !

    10:26 21.12.2025

  • 15 българин

    2 0 Отговор
    бика ,ЙОЦА каза - НЕМА ГО ТЕПАМ ,ШЕ ГО ЛЮБИМО ДЛИГО И СО МНОГО СЕМЕ

    10:27 21.12.2025

  • 16 Биче

    3 0 Отговор
    Къде е мамута?
    И знаеш ли, Борисов мутрата не го заплашват за нищо друго, а за далаверите му с други мутри като него.
    Мафия- неуредени сметки- и бум.
    Така че да ситго охранява ИПОН или който иска, но не и държавните служби.

    10:28 21.12.2025

  • 17 Хммм,

    2 0 Отговор
    "Рая Назарян няма да иска да бъде служебен премиер"
    Не само политици, но и медии вече напълно се оляха. Ако да публикуваш нечии прогнози за някакво предвидимо бъдеще по някакъв начин може да бъде оправдано, то да публикуваш мнения на гадатели способни да четат чужди мисли и да говорят от името на други личности вече е пробем.

    10:28 21.12.2025

  • 18 Мунчо

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Дориана":

    Така се сриват, че на следващите избори ще ви дойде като гръм от ясно небе тяхното "пропадане" и съответно "печеленето на 121 депутати" от подмяната....такъв смях ви чака.. 🤣🤣🤣

    10:29 21.12.2025

  • 19 Даниел

    1 0 Отговор
    Доста хора не искаха да заемат някакви позиции,но после ставаше съвсем друго!
    Тя ще бъде

    10:31 21.12.2025

  • 20 К.К

    1 0 Отговор
    О, Боже, тя за нищо не става, камо ли за премиер! Най- добре, вземете едно магаре, както беше казал " вожда" ви и го сложете него. Сигурно повече работа ще свърши от всеки друг ваш кандидат.

    10:32 21.12.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Тома

    0 0 Отговор
    Шайката даде старт на бичето да лъже и маже

    10:34 21.12.2025

  • 24 Биков

    0 0 Отговор
    Желязков да не омтана в Брюксел?
    А Митов въртиопашка и той изчезна.
    Пеевски и той се барикадира!

    10:35 21.12.2025

