Липса на кворум: Депутатите излязоха в половин час почивка

27 Ноември, 2025 09:31 503 10

В началото на пленарното заседание се регистрираха едва 113 народни представители

Липса на кворум: Депутатите излязоха в половин час почивка - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Депутатите се събраха на заседание и веднага излязоха в почивка.

Причината - липса на кворум. В началото на пленарното заседание се регистрираха едва 113 народни представители. Председателят на парламента Рая Назарян обяви 30 минути почивка.

Според предвидения дневен ред депутатите трябва да разгледат на второ четене промени в Закона за публичните предприятия, въвеждащи система за управление на риска и длъжност "служител по почтеност". Както и първото четене на изменения в Закона за данък върху добавената стойност (ДДС) и в Закона за марките и географските означения.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Турци вилняха в Парламента

    9 1 Отговор
    чупиха микрофони под одобрението на бг еничарите!

    Коментиран от #4

    09:36 27.11.2025

  • 2 Ганя Путинофила

    0 7 Отговор
    Казах ли ви, че имаме 8 путинофилски партии, воглаве с Резидента?

    09:37 27.11.2025

  • 3 глоги

    3 1 Отговор
    Депутатите излязоха в половин часОВА почивка.

    Коментиран от #6

    09:38 27.11.2025

  • 4 супер

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Турци вилняха в Парламента":

    добре че не са монголци

    09:38 27.11.2025

  • 5 Иво

    6 0 Отговор
    Защо няма кворум! Защо получават заплати,да спят до обед!? И да се появяват когато им е удобно?! Всички трябва да бъдат изметени,разследвани и съдени!

    Коментиран от #8

    09:39 27.11.2025

  • 6 иголг

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "глоги":

    половинчасова почивка

    09:39 27.11.2025

  • 7 защо

    3 0 Отговор
    И аз искам да съм служител по почтеност.

    09:43 27.11.2025

  • 8 Няма кворум

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Иво":

    защото е страшно да влезеш в Парламента, много трудно се излиза след това,справка:снощи.

    09:44 27.11.2025

  • 9 павела митова

    0 0 Отговор
    кен литу нимой събра ората

    09:46 27.11.2025

  • 10 Тиквопрас Каунботашев

    1 0 Отговор
    Избор между "К@унь-БОТ@Ш" и "БОК-ШИШ" не е опция, трябва 3-ти вариант, който да няма нищо общо с първите два !

    09:47 27.11.2025

