Липса на кворум: Депутатите излязоха в половин час почивка

Депутатите се събраха на заседание и веднага излязоха в почивка.
Причината - липса на кворум. В началото на пленарното заседание се регистрираха едва 113 народни представители. Председателят на парламента Рая Назарян обяви 30 минути почивка.
Според предвидения дневен ред депутатите трябва да разгледат на второ четене промени в Закона за публичните предприятия, въвеждащи система за управление на риска и длъжност "служител по почтеност". Както и първото четене на изменения в Закона за данък върху добавената стойност (ДДС) и в Закона за марките и географските означения.
1 Турци вилняха в Парламента
Коментиран от #4
09:36 27.11.2025
2 Ганя Путинофила
09:37 27.11.2025
3 глоги
Коментиран от #6
09:38 27.11.2025
4 супер
До коментар #1 от "Турци вилняха в Парламента":добре че не са монголци
09:38 27.11.2025
5 Иво
Коментиран от #8
09:39 27.11.2025
6 иголг
До коментар #3 от "глоги":половинчасова почивка
09:39 27.11.2025
7 защо
09:43 27.11.2025
8 Няма кворум
До коментар #5 от "Иво":защото е страшно да влезеш в Парламента, много трудно се излиза след това,справка:снощи.
09:44 27.11.2025
9 павела митова
09:46 27.11.2025
10 Тиквопрас Каунботашев
09:47 27.11.2025