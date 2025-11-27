Липса на кворум: Депутатите излязоха в половин час почивка

Депутатите се събраха на заседание и веднага излязоха в почивка.

Причината - липса на кворум. В началото на пленарното заседание се регистрираха едва 113 народни представители. Председателят на парламента Рая Назарян обяви 30 минути почивка.

Според предвидения дневен ред депутатите трябва да разгледат на второ четене промени в Закона за публичните предприятия, въвеждащи система за управление на риска и длъжност "служител по почтеност". Както и първото четене на изменения в Закона за данък върху добавената стойност (ДДС) и в Закона за марките и географските означения.