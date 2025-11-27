Новини
България »
От втория опит: Народното събрание успя да събере кворум, но излезе отново в почивка

От втория опит: Народното събрание успя да събере кворум, но излезе отново в почивка

27 Ноември, 2025 10:29 756 12

  • парламент-
  • пленарна зала-
  • кворум

В пленарната зала се регистрираха 126 народни представители

От втория опит: Народното събрание успя да събере кворум, но излезе отново в почивка - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Парламентът не успя да започне работа при първия опит за регистрация. Електронното табло в пленарната зала отчете 113 души, които са се регистрирали.

Председателят на парламента Рая Назарян даде половин час почивка преди втория опит Народното събрание да започне работа.

След втори опит да се осигури мнозинство в пленарната зала се регистрираха 126 народни представители. Но след това отново излязоха в почивка, писа БТА.

Депутатите трябва да гласуват днес на второ четене промени в Закона за публичните предприятия, свързани с въвеждането на система за управление на риска в публичните предприятия, включваща и служител по почтеността. Измененията, внесени от Анна Александрова (ГЕРБ-СДС) и група народни представители, са първа точка в предвидената програма за днешното пленарно заседание.

Промените са в изпълнение на препоръка на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и са част от мерките, предвидени в Националния план за възстановяване и устойчивост. Системите за управление на корупционния риск обхващат подбора на висши служители, мерки за предотвратяване на конфликт на интереси, методология за оценка и контрол на корупционните рискове, обучения по етика и почтеност на служителите и въвеждането на ролята на служител по почтеност.

Предвижда се разширяване на функциите на Агенцията за публичните предприятия и контрол, като институцията ще трябва да приема горепосочената система за управление на корупционния риск и да следи за нейното изпълнение, както и да приема Кодекс за етичното поведение на лицата, заети в публичните предприятия.

Освен това публичните предприятия ще имат задължението в междинните си и годишни доклади за дейността да включват и отчети за оценка и контрол на корупционните рискове.

В предвидения дневен ред на парламента е още първото четене на изменения в Закона за данък върху добавената стойност (ДДС) и в Закона за марките и географските означения.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Къде са останалите 114

    17 0 Отговор
    И защо получават заплати.

    Коментиран от #7, #9

    10:31 27.11.2025

  • 2 Айде

    10 0 Отговор
    Крадливи некадърници! Вън всички партии от властта! Мажоритарни избори! Управление на образованото гражданско общество!

    Коментиран от #3

    10:32 27.11.2025

  • 3 Вашето мнение

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Айде":

    А на селското?

    Коментиран от #6

    10:33 27.11.2025

  • 4 провинциалист

    5 0 Отговор
    15-те процента гласували трябва да са горди с постиженията си.

    10:37 27.11.2025

  • 5 Кромид

    14 0 Отговор
    Наистина интересно. Събираме се, събираме се, ама то голяма умора докато се съберем. И викаме ей уморихме се да се събираме. Ай да си починем. После ще прелеем в обедна почивка. Ама то следобяд работили се бе! Ай да се разпръснем да ходим да си почиваме.

    10:38 27.11.2025

  • 6 провинциалист

    11 1 Отговор

    До коментар #3 от "Вашето мнение":

    Селското общество имаше читалище във всяко населено място, а сега демократичната младеж не може да намери тоалетната без гугъл мапс.

    Коментиран от #10

    10:39 27.11.2025

  • 7 Така е, но

    13 0 Отговор

    До коментар #1 от "Къде са останалите 114":

    Докато двамата Мазни и Дебели индивида, простата и крадлива герберска Тиква Борисов и аверчето му ПееФ, не влязат в затвора, България ще е в задънена улица.

    10:40 27.11.2025

  • 8 Последния Софиянец

    7 0 Отговор
    Мишки!

    10:41 27.11.2025

  • 9 Последния Софиянец

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Къде са останалите 114":

    Шият си Д -то в Пирогов.

    10:42 27.11.2025

  • 10 Вашето мнение

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "провинциалист":

    Това т.нар. образовано градско общество не е сковало една кучешка колиба в живота си. Разделя хората на русофили и русофоби, на бедни и богати, на умни и глупави, на красиви и грозни. Това т.нар. гражданско общество се води либерално, но са си обикновенни фашаги и за власт са готови отново да му седнат в скута. Никога повече няма да присъствам на протест, когато до мен стои едно хърбаво, с изцъклени очички и раница на гърба.

    10:44 27.11.2025

  • 11 очевидец

    8 0 Отговор
    Лелята се изнизва инкогнито.
    Нейни са бисерите:
    - Положителен дефицит (?!)
    - Вдигаме ви ставките, за да имате по-малко пари и да плащате по-малко данъци.
    - Скрита пътна карта за Газпром.

    Мишка.

    10:49 27.11.2025

  • 12 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    14 0 Отговор
    АЛОООО, УПРАВЛЕНЦИТЕ, ИЗЛИЗАЙТЕ НЕ В ПОЧИВКА,АМИ ОТ УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЪРЖАВАТА!
    ВРЪЩАЙТЕ ОТКРАДНАТИТЕ ОТ НАРОДА ПАРИ!

    10:49 27.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове