От втория опит: Народното събрание успя да събере кворум, но излезе отново в почивка

Парламентът не успя да започне работа при първия опит за регистрация. Електронното табло в пленарната зала отчете 113 души, които са се регистрирали.

Председателят на парламента Рая Назарян даде половин час почивка преди втория опит Народното събрание да започне работа.

След втори опит да се осигури мнозинство в пленарната зала се регистрираха 126 народни представители. Но след това отново излязоха в почивка, писа БТА.

Депутатите трябва да гласуват днес на второ четене промени в Закона за публичните предприятия, свързани с въвеждането на система за управление на риска в публичните предприятия, включваща и служител по почтеността. Измененията, внесени от Анна Александрова (ГЕРБ-СДС) и група народни представители, са първа точка в предвидената програма за днешното пленарно заседание.

Промените са в изпълнение на препоръка на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и са част от мерките, предвидени в Националния план за възстановяване и устойчивост. Системите за управление на корупционния риск обхващат подбора на висши служители, мерки за предотвратяване на конфликт на интереси, методология за оценка и контрол на корупционните рискове, обучения по етика и почтеност на служителите и въвеждането на ролята на служител по почтеност.

Предвижда се разширяване на функциите на Агенцията за публичните предприятия и контрол, като институцията ще трябва да приема горепосочената система за управление на корупционния риск и да следи за нейното изпълнение, както и да приема Кодекс за етичното поведение на лицата, заети в публичните предприятия.

Освен това публичните предприятия ще имат задължението в междинните си и годишни доклади за дейността да включват и отчети за оценка и контрол на корупционните рискове.

В предвидения дневен ред на парламента е още първото четене на изменения в Закона за данък върху добавената стойност (ДДС) и в Закона за марките и географските означения.