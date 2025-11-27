От втория опит: Народното събрание успя да събере кворум, но излезе отново в почивка

Парламентът не успя да започне работа при първия опит за регистрация. Електронното табло в пленарната зала отчете 113 души, които са се регистрирали.
Председателят на парламента Рая Назарян даде половин час почивка преди втория опит Народното събрание да започне работа.
След втори опит да се осигури мнозинство в пленарната зала се регистрираха 126 народни представители. Но след това отново излязоха в почивка, писа БТА.
Депутатите трябва да гласуват днес на второ четене промени в Закона за публичните предприятия, свързани с въвеждането на система за управление на риска в публичните предприятия, включваща и служител по почтеността. Измененията, внесени от Анна Александрова (ГЕРБ-СДС) и група народни представители, са първа точка в предвидената програма за днешното пленарно заседание.
Промените са в изпълнение на препоръка на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и са част от мерките, предвидени в Националния план за възстановяване и устойчивост. Системите за управление на корупционния риск обхващат подбора на висши служители, мерки за предотвратяване на конфликт на интереси, методология за оценка и контрол на корупционните рискове, обучения по етика и почтеност на служителите и въвеждането на ролята на служител по почтеност.
Предвижда се разширяване на функциите на Агенцията за публичните предприятия и контрол, като институцията ще трябва да приема горепосочената система за управление на корупционния риск и да следи за нейното изпълнение, както и да приема Кодекс за етичното поведение на лицата, заети в публичните предприятия.
Освен това публичните предприятия ще имат задължението в междинните си и годишни доклади за дейността да включват и отчети за оценка и контрол на корупционните рискове.
В предвидения дневен ред на парламента е още първото четене на изменения в Закона за данък върху добавената стойност (ДДС) и в Закона за марките и географските означения.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Къде са останалите 114
Коментиран от #7, #9
10:31 27.11.2025
2 Айде
Коментиран от #3
10:32 27.11.2025
3 Вашето мнение
До коментар #2 от "Айде":А на селското?
Коментиран от #6
10:33 27.11.2025
4 провинциалист
10:37 27.11.2025
5 Кромид
10:38 27.11.2025
6 провинциалист
До коментар #3 от "Вашето мнение":Селското общество имаше читалище във всяко населено място, а сега демократичната младеж не може да намери тоалетната без гугъл мапс.
Коментиран от #10
10:39 27.11.2025
7 Така е, но
До коментар #1 от "Къде са останалите 114":Докато двамата Мазни и Дебели индивида, простата и крадлива герберска Тиква Борисов и аверчето му ПееФ, не влязат в затвора, България ще е в задънена улица.
10:40 27.11.2025
8 Последния Софиянец
10:41 27.11.2025
9 Последния Софиянец
До коментар #1 от "Къде са останалите 114":Шият си Д -то в Пирогов.
10:42 27.11.2025
10 Вашето мнение
До коментар #6 от "провинциалист":Това т.нар. образовано градско общество не е сковало една кучешка колиба в живота си. Разделя хората на русофили и русофоби, на бедни и богати, на умни и глупави, на красиви и грозни. Това т.нар. гражданско общество се води либерално, но са си обикновенни фашаги и за власт са готови отново да му седнат в скута. Никога повече няма да присъствам на протест, когато до мен стои едно хърбаво, с изцъклени очички и раница на гърба.
10:44 27.11.2025
11 очевидец
Нейни са бисерите:
- Положителен дефицит (?!)
- Вдигаме ви ставките, за да имате по-малко пари и да плащате по-малко данъци.
- Скрита пътна карта за Газпром.
Мишка.
10:49 27.11.2025
12 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ВРЪЩАЙТЕ ОТКРАДНАТИТЕ ОТ НАРОДА ПАРИ!
10:49 27.11.2025