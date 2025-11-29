Новини
Румен Радев: Този бюджет е предупреждение за това, което ни очаква в еврозоната, където влизаме прибързано

29 Ноември, 2025 10:38

"Докато хазната е ръцете на коалиция "Магнитски" парите ще пълнят джобовете на техните тартори, ще отиват за частни Фалкони, бизнесът ще продължава бъде притискан, а младите ще търсят работа зад граница", каза още държавният глава

Румен Радев: Този бюджет е предупреждение за това, което ни очаква в еврозоната, където влизаме прибързано - 1
Снимка: БНТ
Президентът Румен Радев коментира актуални теми. Приветства всички хора, "които надигат глас и напомнят на социопатите и биячите в парламента, че България е и ще бъде демокрация", съобщават от БНТ.

Оттеглянето на този бюджет е гражданска победа, заяви Румен Радев.

"Но нека не се заблуждаваме - докато хазната е ръцете на коалиция "Магнитски" парите ще пълнят джобовете на техните тартори, ще отиват за частни Фалкони, бизнесът ще продължава бъде притискан, а младите ще търсят работа зад граница".

Президентът заяви, че този бюджет е предупреждение за това, което "ни очаква в еврозоната, където влизаме прибързано".

Цитира Славейков - "всичко, което се прави за народа - без народа, не е праведно и не е законно".

Румен Радев посочи, че депутатите, които се крият зад стените на парламента, са недостойни да представляват българския народ.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    52 37 Отговор
    БРАВО РАДЕВ!

    Коментиран от #14, #62, #133

    10:44 29.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 таксиджия 🚖

    20 48 Отговор
    Ей Републикански агент! Ти що не вкара референдума за еурото 💶 бе!? Популист гаден, натовски генерал!

    Коментиран от #17

    10:46 29.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Гост

    12 24 Отговор
    Аз ще ставам от герб, гледам да се уредя някъде на държавно да взимам 6 бимбирика па виа одете по европата да аргатувате

    10:47 29.11.2025

  • 7 На гол тумбак чифте пищов.

    30 27 Отговор
    Е нашето влизане в еврозоната. Инак , политиците ще са добре а народа мизерен.

    10:47 29.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    21 28 Отговор

    До коментар #1 от "КАУН-БОТАШ ООД":

    ОчакваШЕ ни хиляди кубични метри САЩински газ, за което си деряхте г@за❗
    Сега , като няма газ - Президентът ви е виновен❗
    Той ли е виновен и затова, че вече година няма, САШтински посланик тук и наш посланик там 🤔❓

    Коментиран от #27

    10:48 29.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Фактъ

    23 26 Отговор
    Този иска неговите джобове да се пълнят . Всички това искат . Властта е пари и парите са власт . Омагьосан кръг в , който всички се умопомрачават .

    10:48 29.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ДА бе да

    30 24 Отговор
    албания, малта Черна гора са с евра.БЪЛГАРИТЕ НАД 2 милиона които работят са с евра в банките В БЪЛГАРИЯ всички политици са в евро и всички сделки са в евро ТЪРГОВЦИТЕ КУПУВАТ в евро.Какво и кого плашиш бе юмручев,.. кокошките на село. В Европа всичко е по евтино

    Коментиран от #26, #31

    10:49 29.11.2025

  • 14 Браво г-н Президент!

    35 32 Отговор

    До коментар #2 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":

    Умен, възпитан и смел! Това е Румен Радев, за разлика от простата и крадлива герберска Тиква Борисов

    Коментиран от #21

    10:49 29.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 гкъргс

    18 18 Отговор

    До коментар #3 от "Бен Вафлек":

    Чемадан, вокзал, Украйна на фронта да браниш надрусания наркоман и бандера фашист Зеленски, докато серре в златната тоалетна дето си е купил с твоите пари. Глупак.

    10:50 29.11.2025

  • 17 Гост

    29 4 Отговор

    До коментар #4 от "таксиджия 🚖":

    Мълчи бе бакшиш, виа ,фризьорките и автомантьорите нищо не давате на тая държава. С тоя патент от по 5 600 лв на година се скатавате вече 30 години. От нашия грън съдират лептата та да се скатавате и да не плащате нищо вие.

    Коментиран от #67, #78

    10:51 29.11.2025

  • 18 Бай Тошо

    21 5 Отговор

    До коментар #1 от "КАУН-БОТАШ ООД":

    По един милион на ден ви очаква бре ха ха ха ха ......

    10:52 29.11.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Оди у

    16 11 Отговор
    Русиа.

    10:53 29.11.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ами чете

    12 2 Отговор

    До коментар #1 от "КАУН-БОТАШ ООД":

    Ли че Украйна увеличава количествата газ през България които получава....защо не се ползва този договор за по големи доставки към ес

    Коментиран от #83

    10:54 29.11.2025

  • 24 Да бе, да

    11 13 Отговор
    Гнyceн и kpaдлив. Едно към едно с другите двама. Играят в един и същи циpk.

    10:55 29.11.2025

  • 25 Последния Софиянец

    17 9 Отговор
    Държавата е фалирала.Точно в еврозоната ни е мястото при другите фалирали.

    10:55 29.11.2025

  • 26 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    15 9 Отговор

    До коментар #13 от "ДА бе да":

    Да БЕДА, голяма БЕДА си ти и тези като теб❗
    Проблемът не е в еврото. Проблемът е, че ни подаряват ЛЕВА на БАНКСТЕРИТЕ❗

    "Дайте ми да управлявам парите на една страна и не ме интересува кой управлява тази страна!"

    Е, точно това направиха Бу и Ши❗

    За по- НЕвежите, като теб-
    Вместо баща ти да ти дава 10 лв за училище, сега ще чакаш комшията да ти даде 5 евро❗

    10:56 29.11.2025

  • 27 Адолф

    17 13 Отговор

    До коментар #9 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Виновен е за това че подписва 15 годишни договори които загробват България без някой да го е избирал за тая цел.

    Коментиран от #52, #72

    10:56 29.11.2025

  • 28 Българин

    14 15 Отговор
    Вечерта на протеста трябваше да обявиш извънредно положение и да блокираш София.
    Назначаваш референдум и нови избори.
    Ти седиш до полата на жена си и ту вдигаш юмрук, ту вдигаш врявя и се правиш па президент.
    И ти си в играта Радев

    Коментиран от #74

    10:57 29.11.2025

  • 29 Хеми значи бензин

    10 13 Отговор
    Радев къде е завода на насРайн метал дето обеща бе чу кундур бузлуджийски

    10:58 29.11.2025

  • 30 аааахахахааа

    27 2 Отговор

    До коментар #15 от "Стига си си играл на шикалки":

    Коя армия бе?!?!?!? Ти виждал ли си на кво мязат военнослужещите? Половината от тях не могат да се наведат да си вържат обувките ти преврат от тия безделници и негодяи чакаш. Както се казва ша ма умреш от смях....аахахахаа...

    10:59 29.11.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 зевзек

    13 6 Отговор
    младите, без да разбират от политика, още от 8 клас знаят, че бъдещето им е в чужбина, тук остават само вейпърите, дрогите, айляцте, и джигитите, и тези дето сериозно са решили да правят мутренска кариера

    11:01 29.11.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Хахахаха

    17 16 Отговор
    Какво падение за Радев. Какъв гнусен плъх. Радев тотално се провали в морално отношение. Пълен провал и позор! Радев, ти не си генерал, ти дори не си достоен човек. Ти дори нямаш българско самосъзнание. Какво падение. Вижте го добре това лице. Това е лицето на безочието и на падението, на мерзостта. За жалост този човек представя средите на генералите в България.

    11:04 29.11.2025

  • 35 Фори

    11 11 Отговор
    Радев е агент на КГБ и прави всичко възможно да пречи на управляващите.Това му е задачата от КГБ. След мандата ще зареже народа и ще се пече заедно с Шиши в Дубай с парите изкарани с пречене!

    Коментиран от #45

    11:04 29.11.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Някой

    12 10 Отговор
    Мошеник, с шопарите сте яхнали народа и му съдирата кожата.

    20 000 лева президевтска запрата с 10% "просък данък" + 3 500 лева фатмашка необлагаема пенсия.

    Искам да чуя мнението на менте социалистите президент и вицепрезидент не само за държавния бюзжет 2026, но и за "плоския 10% данък доход".

    Всичко е театър, няма журталисти у нас, никой не пита президевта какво му е мнението за бг "плоскя данък"

    Даже Путин се отказа от "плоския данък" и въведе по-висока ставка за богатиге руснаци.

    Коментиран от #77

    11:05 29.11.2025

  • 38 Руско ме ке ре

    5 12 Отговор
    Така ли казаха Путлер?

    11:05 29.11.2025

  • 39 Румен Радев

    10 11 Отговор
    Скъсай си пагоните съветски генерале! Скъсай си ги! Всички след 1944 година с поставените съветски нашивки по високите етажи на армията сте за съд! Особено тези около 1989 година, които се изгавриха със своите съграждани и заеха страната на политическата олигархия на БКП и съдействаха да бъдат опазени. За да може децата им днес да са в държавните институции! Предатели. Мадагаскар има по-достойна армия която застана зад своите съграждани!

    Разправят България имала силна армия, наистина достоен виц. Цитират не знам си колко самолета, не знам си колко танка, не знам си колко каскета. И какво, когато генералитетът е със затрито българско самосъзнание? В Турция са сваляли правителствата, забранявали са ги. В Гърция също, на 2 пъти май е било. Тези държави са имали силни армии, които са избирали народа! Не задкулисната олигархия и политиците, които са тясно свързани. Силна е онази армия която стои до народа. Генералитетът на нашата армия е много далеч от народа. Вече политици и бизнесмени, корумпирани селяндури. Хайде пак, кой е имал силната армия?

    Коментиран от #50, #63

    11:06 29.11.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Стамат

    10 2 Отговор
    На ченгетата докога ще се наливат пари,след като за никакъв чеп не стават това е отвратително!

    11:09 29.11.2025

  • 42 промяната христо

    6 2 Отговор
    Предупреждението е към тези метастази на тумора, които се правиха че не виждат незаконното упражняване на непозволена власт от пеевски. Заслужават да изгният в софийския затвор, защото донесоха смърт на много българи

    Коментиран от #48

    11:09 29.11.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 клика избрана с фалшифицирани избори

    14 4 Отговор
    От сега е ясно, че всички чакат да дойде 1-ви януари, за да започнат ударно да вдигат цените! Някои дори го правят от сега. Догодина ще сме първи по инфлация не само в Еврозоната, но и в цяла Европа. И последни по доходи! Държавата мисли само за богатите и олигархията! Народът в тази държава все едно не съществува!

    11:10 29.11.2025

  • 45 Някой

    6 7 Отговор

    До коментар #35 от "Фори":

    Радев е агент на КГБ и прави всичко възможно България да е пропаднала държава с 80% невеж и беден народ.

    Алчните шопари и алчния Радев са мултимилионери на гърба на бг народа. Едните служат на Запада, другите на Москва. Но и едниге и другите ограбват обикновения бг работник. Тлъстите заплатите и на едните и на другите им ги плаща бг работника, а не Брюксил или Москва.

    Коментиран от #51, #59

    11:11 29.11.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Айде де

    6 2 Отговор

    До коментар #42 от "промяната христо":

    Никакъв затвор, на камиона и с картечницата накрай Горубляне

    Коментиран от #82

    11:12 29.11.2025

  • 49 селяк

    0 4 Отговор
    Глупости чиче. Ся сме в клуба на богатите начи и ниа ша сме богати и нема да ровиме вече по кофите и да мизерстваме кат роби

    11:13 29.11.2025

  • 50 Генерали

    7 1 Отговор

    До коментар #39 от "Румен Радев":

    Тези дни имаше и бунт на армията в дори една африканска държава Гвинея-Бисау извършен от Генерал Умаро Сисоко Ембало. Къде е българска армия? Генералите на България са на дъното след африканските генерали. Станали политици и бизнесмени уредили децата си на държавна службица. Чакай от тези хора да защитават народа и държавата.

    11:13 29.11.2025

  • 51 Пецо

    6 2 Отговор

    До коментар #45 от "Някой":

    Що бе сега да не сме цъфнали и вързали след 30+ години демокрация? Най простия народ в цяла Европа, най - бедния народ в цяла Европа? Я кажи в какво сме добре?

    11:15 29.11.2025

  • 52 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    6 2 Отговор

    До коментар #27 от "Адолф":

    Пишеш без да знаеш или знаеш, но пак пишеш🤔❓
    Първо виж кой е подписал договора, че да не се излагаш❗
    Второ питай ЗАЩО НЯМА обещания на САШтински газ❗
    А защо не питате
    ЗАЩО ОЩЕ ГИ НЯМА❓КЪДЕ КЪДЕ СА ❓И ЗАЩО ДОСТАВЕНИТЕ НЕ ЛЕТЯТ ❓
    ДОГОВОРЕНИТЕ И ПРЕДПЛАТЕНИ САМОЛЕТИ, знам и народът знае❗

    11:15 29.11.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Аз само един въпрос имам

    3 0 Отговор
    Защо колеги в момента 1 долар или евро се разменят в Азия и Австралия за 1,67 долар или евро по банкова карта ? В Корея е повече. В Австралия вчера беше 1 към 1,53 ..... А? Как мислите?

    Коментиран от #87

    11:16 29.11.2025

  • 57 Пак нищо...

    5 4 Отговор
    ...не си разбрал Радев, а уж си военен -> пак сме в блокът на загубилите Световна война и ще плащаме солидарно РЕПАРАЦИИ!!! Ей го на, испанците се усетиха и хванаха последният влак!

    11:16 29.11.2025

  • 58 Лондонсити

    2 1 Отговор
    Го готвят за да управляват пак
    Осем години агитира за Лари Флинт
    Блак Рок- барут за работа на оставено без алтернатива народ
    Уейтинхауз- подписан от служебното
    Киев е незаконно анексиран- подписан от Него.
    Русия води агресивна война- Той заявяваше по всички международни форуми
    Боташ- подписан от неговото служебно, мълчи за този " гениален" ход
    Закупи още

    Коментиран от #68

    11:18 29.11.2025

  • 59 търсене на партиен враг

    8 4 Отговор

    До коментар #45 от "Някой":

    Радев ли е виновен, че 36 години ни крадат и ограбват и сме най-бедни в цяла Европа? Радев ли е виновен, че подлогите продават националните ни интереси за едно "конграчулейшън"? Радев ли е виновен, че фондациите на един филантроп са внедрили платени агенти във всички институции на държавата? Радев ли е виновен, че сме на първо място по смъртност в Европа и с най-ниска възраст, особено при мъжете?

    Коментиран от #69, #84, #125

    11:19 29.11.2025

  • 60 Промяна

    2 3 Отговор
    ИМПИЙЧМЪНТ ЗА ВАС ИМПИЙЧМЪНТ ЗА ВАС ИМПИЙЧМЪНТ ЗА ВАС

    11:19 29.11.2025

  • 61 Бих казал:

    7 3 Отговор
    Този Протест е предупреждение за това, какви Протести ни очакват,
    когато влезем в еврозоната Неподготвени и прибързано!

    11:19 29.11.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Някой

    6 1 Отговор

    До коментар #39 от "Румен Радев":

    Бил съм войник, знам какво беще в "силната бг армия". Старшините бяха откраднали бензина на бойните зилове за личните си автомобили. И бяха напълнили резервоарите с вода. А отгоре няколко литра бензин да мирише като минат на проверка и отворят капачката на резервоара.
    80% от офицерите бяха с наднормено тегло. Имаше един майор, който като качваше стълбите правеше почивки по 5 минути на всеки етаж. Да имаше и истински офицери, но само 10%, всичко друго за нико не ставаше.

    Коментиран от #100

    11:20 29.11.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 МИРО

    3 4 Отговор
    МОЕ СЕРИОЗНО МНЕНИЕ :

    РАДЕВ НИ ПОГРЕБА И ПРОДАДЕ БЪЛГАРИЯ !!! ПЪЛНА СРАМОТА И ГРЯХ ЗА НЕГО !!!

    11:20 29.11.2025

  • 66 Промяна

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "Да те светна по въпроса:":

    ТИ ДОБРЕ ЛИ СИ ЗАЩО МРАЗИШ БЪЛГАРИЯ И ПОСТОЯННО ДРАСКАШ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ ВЪРВИ НА ПРЕГЛЕД

    11:21 29.11.2025

  • 67 Надка

    6 0 Отговор

    До коментар #17 от "Гост":

    Фризьорките са постоянно заети, един стол сигурно прави по минимум 1000 лв на ден оборот (ония топ салоните не ги коментираме, там са космос цени), които пари са си всъщност почти пълна печалба защото е услуга. Плащат един патент 600 лв за година и осигуровки и си жънат. Е това редно ли е? Таксиджиите са същата работа и само реват, че нямат пари, ми като няма не работете бе. За автомонтьорите да не говоря, там е страшно. И всъщност тази хора работят и печелят пари, а в крайна сметка аршина за дължимото към държавата е различен за тях и обикновенния данъкоплатец. Не е честно, лежат на гърба ни, вярно е.

    11:21 29.11.2025

  • 68 Закупи още

    4 0 Отговор

    До коментар #58 от "Лондонсити":

    Fки?
    Триморие?!
    Похвален от Байдън
    Нито веднъж не допуснат до разговори с Путин или Тръмп
    Човек на лондосити
    Дребен и предан , поради липсва на достойнство и качества

    11:21 29.11.2025

  • 69 тутуту

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "търсене на партиен враг":

    Не са мъчи. Просто е момчето

    11:22 29.11.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Какво бил казал

    9 3 Отговор
    Дела трябват Генерале, приказки всякакви сме слушали 40 години. Джипове се мачкат само с танкове.

    11:22 29.11.2025

  • 72 съд и затвор

    8 3 Отговор

    До коментар #27 от "Адолф":

    А ония, дето платиха милиарди авансово за 8 самолета, които още ги няма? По цена, двойна и тройна? От "мазнинките" на народа.....

    Коментиран от #94

    11:23 29.11.2025

  • 73 зодиак

    2 0 Отговор
    2026 -а е годината на коня. Той е посланик на четиримата конници на Апокалипсиса, засега само финансов. Но е добре да попроучите навиците им.

    11:24 29.11.2025

  • 74 Промяна

    1 5 Отговор

    До коментар #28 от "Българин":

    ЧЕ КОЙ Е РАДЕВ ДА НЕ Е РУСИЯ ТУК Я СЕ ОПОМНЕТЕ И СПРЕТЕ ДА ЗАПЛАШВАТЕ НЕ СТЕ НИКАКВИ ТУК ЕВРОПА Е ТУК ДЕМОКРАЦИЯ Е

    11:24 29.11.2025

  • 75 Трагедия

    3 2 Отговор
    Генерал Умаро Сисоко Ембало стои по-достойно от този шарлатанин румен радев, селяндур. Името ти е избледняло радев, няма стойност. Оставяш се като мекотело да ти дърпат конците от олигархичните среди, те ли ти слагат тези думи? Хванал се за еврото, но не вижда цялата корупция и бруталното неравенство в обществото. Вместо да говори пред хората и да бъде пример за пред обществеността. Да се противопостави на корупцията, на ограбването, на ниските заплати, на укрива ето на пари. Защото на с и коте ходят хора укривали пари със закупени имоти от сиви пари. Много добре го знам това, но Радев няма против. Радев, ти децата си ще ги уредиш в живота, но те ще носят вредите от твоето име и действия. В началото беше много по-различен, още когато не ти бяха стегнали намордника. Изигра всички, които гласуваха за теб. Книга повече няма да гласувам за хора произлезли от средите, които докараха Радев, нито като политике гласувам за него, никога. Радев е разочарование за много хора, които бяха намерили в него надежда за промяна.

    11:24 29.11.2025

  • 76 МИРО

    4 4 Отговор
    ДРУГО МОЕ СЕРИОЗНО МНЕНИЕ :

    РАДЕВ НЕ СТАВА ЗА АБСОЛЮТНО НИЩО !!!! НЕ СТАВА ЗА ПРЕЗИДЕНТ, НИТО ЗА ПОЛИТИК, НИТО ЗА ЧОВЕК !!!

    11:24 29.11.2025

  • 77 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    5 1 Отговор

    До коментар #37 от "Някой":

    Да беше по прочел малко преди да пишеш❗
    НЕ Президентът САМ определя заплатата си,
    за разлика от деПУТатЬОВЦИТЕ в НС❗
    НЕ президентът определя данъците в държавата,
    а пак деПУТатЬОВЦИТЕ❗
    За това, че няма ИСТИНСКИ ЖУРНАЛИСТИ, си прав❗ Никой не посмя да отрази как онези с еднакви имена бият репортери в Партийния дом/НС❗

    Коментиран от #88

    11:25 29.11.2025

  • 78 Промяна

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "Гост":

    ТАКСИДЖИИТЕ НИКАКВИ ДАНЪЦИ НЕ ПЛАЩАТ ОТ ГОДИНИ В СИВАТА ИКОНОМИКА СА И СЕГА РЕВАТ А И ОЩЕ МНОГО ИМА В СИВАТА ИКОНОМИКА

    11:26 29.11.2025

  • 79 инж. Ганчо Илков

    1 3 Отговор
    Думите на Радев Относно Съществуващата Икономическа и Политическа Власт, са точни. Но, как се Получи това? Нищо не се говори в Политическите Проекти - Съществуващи и Предстоящи, с Какви Реформи и с Каква Програма, може да да бъдат Заменени. Референдуми, без Определени Законови Процедури, не могат да бъдат Проведени. Конституцията е Определила Парламентарното Мнозинство за СУВЕРЕН. Няма Текстове относно Провеждането на Референдуми. При Липса на Политическа Идеология, Основаваща се на Демократичните Принципи, Конкурентно Способната Икономика и Народната Воля, Народът винаги ще бъде Ощетен. Лозунгите, не Дефинираните Протести са Прах в Очите. Чуждопоклонничеството Заробва, но не Решава Проблема. Кой говори за Реформи? Изразява се Недоволство, Посочват се Причини, но не и Как може да се Реши. Крещящите, Русофилите и Носталгиците, Искат Подаяние и Някой да Задоволи Индивидуалните им Моментни Прищевки. Цялата Отровена Среда е Пагубна за България.

    11:26 29.11.2025

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Анонимни

    3 0 Отговор

    До коментар #48 от "Айде де":

    ФАКТИ БГ СЪБУДЕТЕ СЕ СПИТЕ ЛИ КАКВО

    11:28 29.11.2025

  • 83 Ами те и

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "Ами чете":

    украинците не са идиоти да купуват по скъп газ през Боташ !

    11:30 29.11.2025

  • 84 Промяна

    3 1 Отговор

    До коментар #59 от "търсене на партиен враг":

    РАДЕВ ЦЯЛ ЖИВОТ ЖИВЕЕ ТОЧНО В ТАЗИ СИСТЕМА ОТ СЪЩИТЕ Е И Е МИЛИОНЕР ОД БЮДЖЕТА А ВИЕ МУ СЕ ВРЪЗВАТЕ ХАХАХАХАХА И ПАК ЛЪЖЕ РНЕВЕЖИТЕ

    11:30 29.11.2025

  • 85 Българин

    0 1 Отговор
    ЗАКОНА ГЕСАРА ЗА БЪЛГАРИЯ ПОДПИСАН НА 25.11.2019Г ОТ БОЙКО БОРИСОВ ВЪВ ВАШИНГТОН ПРЕД ПРЕЗИДЕНТА ДОНАЛД ТРЪМП,ВРЪЩА ЗЛАТНИЯТ БЪЛГАРСКИ ЛЕВ,ОБЕЗПЕЧЕН СЪС ЗЛАТО.ГЕСАРА/QFS НАЛАГА И ВРЪЩА ЗЛАТНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ВАЛУТИ НА 209 ДЪРЖАВИ В СВЕТА ОТ 1.1.2026Г КАЗА ДОНАЛД ТРЪМП. "Възмутена съм, че никоя световна медия и най – вече Българска институция или държавно лице не споменават и дума за Българския ми произход!", писа ни на лични новата премиерка на Япония Санае Такаичи. "Говорихме с братовчеда Тръмп по тази тема насаме по време на бейзболния мач преди няколко дни, Дони веднага ми призна, че и той е Българин, но и той нищо не казва пред медиите и пред света може би от страх от службите, които прекрасно знаят за Българския генезис на неговия произход, на моя и въобще на целия световен политически и аристократичен елит!

    11:30 29.11.2025

  • 86 Българин

    0 1 Отговор
    "Възмутена съм, че никоя световна медия и най – вече Българска институция или държавно лице не споменават и дума за Българския ми произход!", писа ни на лични новата премиерка на Япония Санае Такаичи. "Говорихме с братовчеда Тръмп по тази тема насаме по време на бейзболния мач преди няколко дни, Дони веднага ми призна, че и той е Българин, но и той нищо не казва пред медиите и пред света може би от страх от службите, които прекрасно знаят за Българския генезис на неговия произход, на моя и въобще на целия световен политически и аристократичен елит!
    Зная, че вашият екип разполага с архива и документите за нашия общ Божествен Български династичен корен от жреческия род Дуло, запозната съм с вашите публикации по темата и специално за Българския генезис на японската нация, култура и цивилизация, затова с любов и уважение ви моля да уведомите Българите и целия свят, че съм Българка и че японските интелектуалци, духовен елит, аристокрация, политически елит и цялата японска цивилизация са от Български произход."

    С уважение и преклонение ваша братовчедка Санае Такаичи
    28.10.2025 Токио

    11:31 29.11.2025

  • 87 В Австралия казуса е интересен

    2 1 Отговор

    До коментар #56 от "Аз само един въпрос имам":

    Банкоматите се пълнят с кеш от самите собственици на търговски центрове. Вкарваш си банковата картичка и той ти пуска кеш а с него пазаруваш с намаление през сконт на половин цена поне. Превода от банкомата отива по сметка на собственика на търговският център или някой друг посочен от него и се делят такси 2% за него 2% за банката....1 кеш към 1,53 по карта

    Коментиран от #96

    11:31 29.11.2025

  • 88 Промяна

    4 3 Отговор

    До коментар #77 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    ПРЕЗИДЕНТ ИМА ОГРОМНА ВЛАСТ 5 ГОДИНИ УПРАВЛЯВА СЪС СЛУЖЕБНИ НАЗНАЧИ ШАРЛАТАНИТЕ НАЗНАЧИ ИЗМАМНИЦИТЕ БОТАШ ПОДПИСА ЕКСКУРЗИАНТ Е НА ДЪРЖАВНА ИЗДРЪЖКА ИМА ИМУНИТЕТ НЕДОСЕГАЕМ Е ИМА ОГРОМНА ВЛАСТ

    Коментиран от #134

    11:32 29.11.2025

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Радев

    4 2 Отговор
    Когато му взеха колите на НСО, да беше взел един БТР да го возят. Генерал ли си? Какво говориш като уличен демонстрант? Армията кой командва?

    11:33 29.11.2025

  • 91 Промяна

    4 1 Отговор
    РАДЕВ В БЪЛГАРИЯ ИМА САМО ЕКСПЛОАТАТОРИ ИМА СИВА ИКОНОМИКА ОТ МНОГО МНОГО ГОДИНИ НО ТИ ОТКЪДЕ ДА ЗНАЕШ ТОВА ТИ СИ ОТ СТАТУКВОТО ЦЯЛ ЖИВОТ

    11:34 29.11.2025

  • 92 Промяната

    2 3 Отговор
    България хубаво ще влезе в еврозоната, но защо Борисов и Пеевски не са влезли вече в затвора, а тровят нацията?

    Коментиран от #103

    11:35 29.11.2025

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #72 от "съд и затвор":

    72 СЛУЖЕБНИТЕ НА РАДЕВ КУПИХА САМОЛЕТИ ПРЕДИ ДА ПИШЕШ ПРОЧЕТИ

    11:36 29.11.2025

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Еле го тоя

    1 1 Отговор

    До коментар #87 от "В Австралия казуса е интересен":

    Ъп, това са австралийски долари, стига писа упости. Таксата превалутиране е от българската ти банка. Глобяват те 40%, че ползваш карта извън зоната на издаване. Извади международна кредитна карта

    Коментиран от #101, #108

    11:36 29.11.2025

  • 97 Изчезват ви парите по

    2 2 Отговор
    Сметките ? На кой ще се жалвате бе хора? Българският съд няма да има отношение към темата ? ЕЦБ ? Ами а пробвайте контакт с нея да осъществите ...

    11:37 29.11.2025

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Моряка

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от "Някой":

    От нивото на войник едва ли можеш да оцениш армията,колега.В никакъв случай не подценявам войниците,но от единични случаи не може да се правят изводи.Аз съм я виждал доста по отгоре.Учението Щит 82 предизвика възхищение в съюзните армии.Нещо повече,Натовски екип от ФРГ бе допуснат да се запознае с армията и да направи документален филм.Нарекоха го възхитено "Прусаците на Балканите."А вместо сегашните 2 броя нелетящи Ефки имахме 230 бойни самолета.Над 2000 танка вместо сгашните стотина.Същото се отнася за артилерията,ПВО и ракетните войски.

    11:38 29.11.2025

  • 101 Аз ти говоря за австралийците

    1 0 Отговор

    До коментар #96 от "Еле го тоя":

    А не за българите ! .....Не си ме разбрал

    Коментиран от #107

    11:39 29.11.2025

  • 102 Факти

    0 3 Отговор

    До коментар #98 от "Промяна":

    Май се притесни нещо прасенце, коледата идва

    Коментиран от #106

    11:40 29.11.2025

  • 103 Промяна

    3 0 Отговор

    До коментар #92 от "Промяната":

    ЗАЩО ВСЕ БОРИСОВ И ПЕЕВСКИ ВИ ПРЕЧАТ НАЛИ СТЕ КАДЪРНИ ДОКАЖЕТЕ СЕ ЯВНО НЕ СТАВАТЕ ЗА НИЩО И ЛЪЖЕТЕ НЕВЕЖИТЕ ОКАЗА СЕ ЧЕ ИМА МАЛОУМНИЦИ НАПРИМЕР ОНЕЗИ ДАРИЛИ ПАРИ ЗА МИЛИОНЕРЪТ БЛАГО РОБИ СТЕ С РОБСКА ПСИХИКА 2026 ГОДИНА Е

    11:40 29.11.2025

  • 104 Ужасяващо е

    1 2 Отговор
    Бившият министър и вицепремиер Лидия Шулева разгроми мафията на власт в момента! Зададе въпрос - защо след като официалната статистика обяви инфлация 3,5 процента заплатите на силовите структури се увеличиха тази година със 70 процента а от догодина с 19 процента? Следващите 3 години лихвите ще са все по непосилни и държавата изпада в колапс! Водещата Цветанка Ризова я попита защо лихвите ще са все по високи! А Шулева отговори - " Защото се теглят все по огромни заеми да се плаща на полицаи,военни ,администрация. И всичко това ще го плати човека от улицата ,тоест обикновения работещ човек. Не може един гражданин който полага производителен труд ,тоест произвежда всички необходими неща за ежедневието ни да изнемогва,да получава само за битови нужди,храна, отопление, вода, дрехи ,транспорт и да не му остава за друго а в същото време да храни непроизводителни сектори на които увеличиха заплатите последните 3 години общо с 90- 100-125 процента. Това е не само подигравка с обикновените граждани ,това е престъпление спрямо тях"... Абсолютно е права бившият вицепремиер Шулева. Време е всички мачкани трудови хора от мафията на власт да потърсят своите изконни човешки права а не да са роби. Тези огромни заеми за силовите структури и администрация ще плащат работещите а техните деца са обречени да бъдат роби. Излизаме - няма кой друг да води тази битка вместо нас.

    Коментиран от #110

    11:40 29.11.2025

  • 105 Българин

    0 0 Отговор
    Бог, Цар, Отечество, Разум, Вяра, Надежда и Любов.
    Бог е Българин.
    Без Бог, няма Цар.
    Без Бог, без Цар няма Отечество.
    Без Бог, без Цар, без Отечество няма Разум.
    Без Бог, без Цар, без Отечество, без Разум няма Вяра.
    Без Бог, без Цар, без Отечество, без Разум, без Вяра няма Надежда.
    Без Бог, без Цар, без Отечество, без Разум, без Вяра, Надежда няма Любов.
    Без Любов, няма Надежда, няма Вяра, няма Разум, няма Отечество, няма Цар, няма Бог, няма Българин!

    11:42 29.11.2025

  • 106 Промяна

    2 1 Отговор

    До коментар #102 от "Факти":

    ОСВЕН МАЛОУМНИ ГЛУПОСТИ ДА ДРАСКАШ ТУК ДРУГО ЯВНО НЯМА ОТ ТЕБ И ДА ТЕ СВЕТНА ПО КОЛЕДА СТАВАТ ЧУДЕСА

    Коментиран от #118

    11:42 29.11.2025

  • 107 Разбрах те

    0 2 Отговор

    До коментар #101 от "Аз ти говоря за австралийците":

    Картовата система е една. И тук 5%са за собственика на банкомата и 5% от клиента за банката.

    Коментиран от #127

    11:43 29.11.2025

  • 108 Ами пич

    1 0 Отговор

    До коментар #96 от "Еле го тоя":

    Алкохол и цигари и други акцизни стоки основно в кеш се плащат на 100 % сконт ! Ако плащаш с карта ти е по 2 най малко ! Как да ти го обясня по ясно се чудя ? И в заведенията вече е така в Австралия и Азия

    11:43 29.11.2025

  • 109 Радев е КГБ агент

    4 1 Отговор
    Долен русофилски предател

    11:44 29.11.2025

  • 110 Промяна

    2 0 Отговор

    До коментар #104 от "Ужасяващо е":

    ЛИДИЯ ОТ НАФТАЛИНА ЧЕ НАЛИ ЗАЕДНО С ЦАРЯ ОПРАВИХА БЪЛГАРИЯ ЗА 800 ДНИ ВСЪЩНОСТ СТАНАХА МИЛИОНЕРИ ТЕ САМИТЕ 104 СТИГА СИ ДРАСКАЛ ОГРОМНИ ЛЪЖИ

    11:44 29.11.2025

  • 111 Тракиец 🇺🇦

    2 1 Отговор
    Мунчо болшевишки ,младите избягаха зад граница заради другарчето ти от ДС Велев - днешния капиталист от БКП на АИКБ и заради другите ти другарчета болшевишките отрочета от КРИБ като Домусчиев с които ти се прегръщаш..днешния бюджет беше социален и с посока увеличение на заплати и пенсии но комунисти като теб и аверите ти попречиха да имаме евро заплати-и искат все да са в сивия сектор да укриват доходи данъци в особено големи размери..я кажи защо АИКБ БСК и КРИБ са срещи СУПТО както преди бяха срещу наредба Н-18? А ? Кажи бе измет болшевишка антибългарска

    11:44 29.11.2025

  • 112 Българин

    0 0 Отговор
    ИНТЕРЕСНА ИНФОРМАЦИЯ:
    - Мишките не могат да повръщат.
    -Змията може да спи 3 години.
    -Медът е единствената храна, която не се разваля.
    Жирафите не могат да плуват.
    Змиите не могат да чуват.
    Мравките не могат да спят.
    Таралежите не потъват във вода.
    Полярните мечки са левичари.
    Мухите имат 5 очи.
    -Делфините спят с едно отворено око.
    Слонът е единственият бозайник, който не може да скача.
    Говедата имат 4 стомаха.
    Кенгурутата не могат да ходят назад.
    Има около 2600 вида жаби.

    Коментиран от #122

    11:45 29.11.2025

  • 113 това

    3 1 Отговор
    путинско недоразумение кога ще бъде изритано в небитието. Не съм си мислил, българия може да роди такова нищожество и да избере за президент. Той сатва само за руски резидент.

    11:45 29.11.2025

  • 114 Българин

    0 0 Отговор
    ИНТЕРЕСНА ИНФОРМАЦИЯ:
    Възрастна мечка може да тича бързо като кон.
    Само прасетата могат да изгорят от слънцето.
    Само женските комари хапят.
    Най-дългото време, в което човек може да живее без вода и храна, е 18 дни.
    Мравката може да носи 10 пъти собственото си тегло.
    Парагвай е най-дъждовният регион в света. Дъждът почти никога не спира в региона.
    В света има близо 3000 езика.
    Среден айсберг тежи 20 000 000 тона.
    Когато кихнем, цялото ни тяло функционира, включително и сърцето, спират за миг.
    Невъзможно е да кихнеш като си държиш очите отворени.

    11:46 29.11.2025

  • 115 Българин

    0 0 Отговор
    ИНТЕРЕСНА ИНФОРМАЦИЯ:
    Жените мигат два пъти повече от мъжете.
    Дъвченето на дъвка докато режеш лук предпазва от сълзи.
    Човек сънува поне 1460 сънища годишно.
    Водата която пием е на 3 милиарда години.
    Мравката може да живее под вода две седмици.
    Отпечатъкът на езика на всеки е различен, също като пръстовите отпечатъци.
    На света има повече кокошки от хората.
    Венера е единствената планета, която се върти по часовниковата стрелка.
    Човешката бедрена кост е по-здрава от бетона.

    11:47 29.11.2025

  • 116 Българин

    0 0 Отговор
    ИНТЕРЕСНА ИНФОРМАЦИЯ:
    В Турция има 1 229 000души с името Мехмет.
    Ако себерете всички вени в тялото си от край до край, ще се получат 19 200 километра.
    Ябълките, лукът и картофите са еднакви. Разликата се дължи само на миризмата им. Всъщност всички са сладки.
    Тъй като числото -13 е известно като нещастно, много хотели в САЩ нямат стаи на 13-ия етаж.
    Спрейовете за репелент против комари не отблъскват, а блокират рецепторите на комарите, като им пречи да знаят, че сте там.
    96 процента от краставицата е вода.
    Комарите имат 47 зъба.
    Оригиналният цвят на Coca-Cola е зелен.

    11:48 29.11.2025

  • 117 Българин

    0 0 Отговор
    ИНТЕРЕСНА ИНФОРМАЦИЯ:
    Уран е планета, видима с просто око.
    Най-много деца, които една жена е имала, са 69.
    Днес петдесет процента от жените се развеждат.
    Броят на мравките на един човек в света е 1 милион.
    Жените са изобретили бронираната жилетка, пожарната стълба, чистачката на предното стъкло и лазерния принтер, както и много други неща.
    Чрез ,,Nacional Geographic "
    Е, вече сте информирани! Това помогна ли ви?!?

    11:49 29.11.2025

  • 118 Факти

    0 0 Отговор

    До коментар #106 от "Промяна":

    Стават наистина чудеса по Коледа. Когато в първо действие има пушка на сцената, в трето трябва да гръмне. Времето е подходящо.

    11:50 29.11.2025

  • 119 Българин

    2 0 Отговор
    ИНТЕРЕСНА ИНФОРМАЦИЯ:
    Комунистите са шапкари и още вярват във фантасмагориите писани преди 150 години от Златарски. Твърдят, че сме пренаписвали история. А тия комунистически шапкари чували ли са поне, че в библиотеката на Оксфорд се пази оригинален ръкопис на Комес Марцелин от 6ти век, според който българите още през 499г при река Цурта смазват най-силната армия в света на император Анастасий. Българският цар тогава се е наричал Бузан, и тази война не е по-малка от битката при Онгъла на Аспарух, два века по-късно. Това кога ще влезе в учебниците ни по история или трябва да режем два века от най-древната си и велика история за да угаждаме на руснаците как българите са дошли от руските земи? Нашата история в момента е не по-малко тъпа от македонската.

    11:50 29.11.2025

  • 120 На всеки един

    1 0 Отговор
    Може да му изчезнат парите по сметка и никой обяснение не ви дължи и няма да го получите пичове.. ... Четете какво в Украйна се случва и мислете ....

    11:51 29.11.2025

  • 121 Българин

    1 0 Отговор
    Кое е недоказано бе, комунисти? Говоря за документ в Оксфордската библиотека, ръкопис от Комес Марцелин, всепризнат за от най-надеждните летописци, струващ милиони. Войната при река Цурта от 499г е неоспорим факт, за разлика от измисления Кубрат, в чийто "гроб" скоро бяха датирани съдове по безспорен начин. Кубрат е съществувал колкото най-продавания джип във ФРГ през 80-те е бил Лада-Нива. Знаете ли, че Кубрат съществува само заради 2-3 несвързани изречения на фантазьора Теофан и за него няма нито едно веществено доказателство, освен фалшификацията наречена "гроб". За да ни направят някакви еничари, наречени славяни и прабългари, дошли от руските земи с един корен на онези пиещи Бояршник.

    11:51 29.11.2025

  • 122 Благодаря!

    2 0 Отговор

    До коментар #112 от "Българин":

    остава да довавиш - радев е нищожно недоразумение на природата.

    11:52 29.11.2025

  • 123 МИРО

    1 0 Отговор
    РАДЕВ НИЩО НЕ НАПРАВИ !!!
    РАДЕВ ВСИЧКО ТУК РАЗБИ !!
    РАДЕВ ВСОЧКО НИ ЗАГРАБИ
    И НА ДРУГИ ПОДАРИ !!!

    11:53 29.11.2025

  • 124 Еврозона и без кеш ....

    1 0 Отговор
    Един по различен поглед:
    Ще ви го кажа направо. Нямаш кеш а имаш единствено акаунти и банкове сметки в евро след да кажем че си доказал по чудо всеки лев в брой който си имал и тези от починали роднини, предполагаемо намерени под дивана им. До тук хубаво въпреки, че и теоретично е невъзможно на всеки лев произхода да докажеш посмъртно ..... Сега обаче идва важното! Сметката и акаунта ти изчезват безследно. !!!! Просто ги няма, никога не ги е имало и ходи доказвай че ги е имало. Ти обаче си голямата работа и с 1000 зора през евродепутати и каквато се сетиш сссган научаваш че причина за това е компания за анализ на риска, наречена World-Check, (не е измислена) което е довело до закриване на акаунта без да се дължи никакво обяснение и съвет от приятел : "забрави"..... Разбирате, че без банкова сметка в днешно време просто не можете да оперирате. Не можете да се качите на автобус. Не можете да правите най-простите неща.Вас просто ви няма. И на кой ще се жалвате питам? И за информация това което говоря не е фантазия а реалност за над 92000 души и поне 70 организации в Европа само за 2024 година....

    11:54 29.11.2025

  • 125 Направо невинен

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "търсене на партиен враг":

    Ха-ха-ха шест служебни правителства, но все не можел..
    Може, ама каквото му спуснат
    Резултатът е налице
    Айде, в Славяново, въпреки , че срамиш името на селото!

    11:55 29.11.2025

  • 126 Само да добавя

    1 0 Отговор
    Поправка: Не влизаме прибързано, а ББ ни "набутва" и се гордее с това.

    11:57 29.11.2025

  • 127 Не е вярно това

    0 0 Отговор

    До коментар #107 от "Разбрах те":

    Не си на ясно колега

    11:57 29.11.2025

  • 128 Майора

    1 0 Отговор
    Мистър Кеш пск се изказа неподготвен, Явно още не знае че Магнитдки не действа извън САЩ и че неговите шарлатани направиха това пред смериканците!

    Коментиран от #132

    11:58 29.11.2025

  • 129 МИРО

    2 0 Отговор
    ИМА ГОВОР ТОЙ НЕЯСЕН !!!
    ВСИЧКО В НЕГО Е ЛЪЖА !!!

    11:58 29.11.2025

  • 130 ОСТАВКА ЗА мунчо БОгаТАША!

    1 0 Отговор
    ДА НЕ ТЕ ПОЗНАВАМ ЛИЧНО мунчо, ЧЕ ДА ТИ СЕ ВЪРЖА НА УБ€ЖДАВАН€ТО В $ЪВ€Т$КА ВЛА$Т!
    ПО-$ТРАШНО ОТ КОМУНИЗМА € ТОВА , КО€ТО ИДВА $Л€Д Н€ГО!
    Ч€РВ€НИТ€ К о п € л € т а разбойкУ (А Г € Н Т БУДАла) И ШТИРЛИЦ П€Д€рад€Ф $а ОТ МАЙКА €ДНА-БКП, А БАЩАТА -КД$!
    ОСТАВКА! ОСТАВКА! ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!
    81г. Ч€РВ€НИ Ф А Т М А Ц И СТИГАТ! СТИГАТ!
    СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, Ф А Т М А К А ОСЪДЕН ПРЪВ!
    ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!

    11:59 29.11.2025

  • 131 Президент опозиционер

    0 0 Отговор
    Валутен борд можеше да приемем още 1994та, и да предотвратим събитията от 1996-7а! Нека този път, навреме да вземем мерки.

    12:00 29.11.2025

  • 132 Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ

    1 0 Отговор

    До коментар #128 от "Майора":

    МОЛОД€Ц ШТИРЛИЦ( р.р.) МОЛОД€Ц рад€в! В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!
    КАК ГОВОРИТ Г Р У: НАШ ЛУЧШИЙ ТРОЙНОЙ АГ€НТ-Mr.К€Ш(нато-БКП К€ Л€Ш)!
    В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!ТАК Д€РЖАТЬ И Д€НЬГИ БУДУТ!
    €$ТЬ "БО ТАШ", €$ТЬ БОЛЬШИ€ Д€НЬГИ!

    12:00 29.11.2025

  • 133 Г€Н€РАЛ Д€$И

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":

    рум€н МИ ОБ€ЩА L€XU$ И КЪЩА В БАР$€ЛОНА!
    НО В€Ч€ И$КАМ ХОТ€Л $ ВОДОПАД!
    ДА ГО Д . Х . Т Е БЕДНИТЕ!:))

    Коментиран от #144, #145

    12:01 29.11.2025

  • 134 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    0 0 Отговор

    До коментар #88 от "Промяна":

    Президентът НЕ МОЖЕ да състави служебно правителство , ако има РАБОТЕЩ ПАРЛАМЕНТ❗
    А защо властта не иска да е на власт е друга тема🤔
    Понеже не пишеш общ коментар, а под мой- да ти повторя от моя коментар:
    Президентът НЯМА власт да определя сам заплатата си❗
    Президентът НЯМА власт да определя вида и размера на данъците в страната❗
    Ако нещо с това не си съгласен - моля заповядай❗
    Ако просто искаш да се появиш тук- тогава пиши като всички❗

    12:01 29.11.2025

  • 135 Елементарно

    2 1 Отговор
    Генерал Радев, викай танковете.

    12:01 29.11.2025

  • 136 6 стотинки кубик вода

    5 0 Отговор
    при социализма, 5 лв без ДДС сега. Щастливи ли сте еврозонци? А? А искате ли и още по щастливи да ви направят?

    Коментиран от #148

    12:02 29.11.2025

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 Знания от нашият Бог - Космоса

    1 0 Отговор
    Учени присадили женска мозъчна клетка в мъжки мозък. Тя била свикнала на водовъртежа в женския мозък – там всички клетки тичат по коридорите на мозъка, бързат, въобще... суетня. А тук – празни коридори, няма никой, никакви клетчици, нищо! И си мисли: - Какво става?! Изведнъж префучава край нея някаква клетка, забелязва я, връща се и вика: - Ама какво правиш тука? Всички са долу!!! Идвай! Воюваме! Оплождаме!

    12:04 29.11.2025

  • 139 МИРО

    1 0 Отговор
    ИСКА ЛИ ТЕ НЯКОЙ , РАДЕВ ?
    ИСКА ЛИ ТЕ, Я КАЖИ !!!
    СТИГА С ТВОИТЕ ПРЕВЗЕМКИ,
    СТИГА С ТВОИТЕ ЛЪЖИ !!!

    Коментиран от #146

    12:04 29.11.2025

  • 140 МИРО

    2 0 Отговор
    ИСКА ЛИ ТЕ НЯКОЙ , РАДЕВ ?
    ИСКА ЛИ ТЕ, Я КАЖИ !!!
    СТИГА С ТВОИТЕ ПРЕВЗЕМКИ,
    СТИГА С ТВОИТЕ ЛЪЖИ !!!

    Коментиран от #149

    12:04 29.11.2025

  • 141 Младите, моля прочетете го !

    3 2 Отговор
    Това за лошият социализъм дето ви говорят разни недоразумения ! ....36 години Атлантически Погром .. това е ... и се замислете какво направиха атлантиците след 1999 г. .. настоящи и бъдещи пенсионери ! ...Закон за пенсиите (1957-1999)... !!!!
    а) (изм.,ДВ,бр.52 от 1992 г.) I категория: при 15 години трудов стаж и възраст 52 години за мъжете и 47 за жените;
    б) (изм.,ДВ,бр.52 от 1992 г.) II категория: при 20 години трудов стаж и възраст 57 за мъжете и 52 за жените;
    в) III категория: при 25 години трудов стаж и 60-годишна възраст за мъжете и 20 години трудов стаж и 55-годишна възраст за жените. Чл.4. (1) Жените, родили и отгледали 5 и повече деца до 8-годишна възраст, се пенсионират при 15 години трудов стаж и възраст за I категория труд 40 години и за II и III категория 45 години..2) (изм.,ДВ,бр.67 от 1996 г.) Военнослужещите, прослужили 10 години на длъжности от летателния състав, от водолазния състав и от съставите на подводните съдове, добиват право на пенсия независимо от възрастта, ако са освободени от въоръжените сили поради изтичане срока на договора или поради негодност за военна служба, установена от компетентните здравни органи.... Как е да ви питам след 36 години атлантически погром? А еврозонци?

    12:05 29.11.2025

  • 142 Факти

    2 0 Отговор
    - Защо политиците не емигрират от България?
    - Защото от България има изтичане на мозъци, а не на задници.

    12:07 29.11.2025

  • 143 На Дедо

    3 0 Отговор
    Фатмак Ефенди, когато подписа договора с Боташ!!! Явно си бил, срещу народа.

    Коментиран от #158

    12:07 29.11.2025

  • 144 митко-$€ кр€ та рка

    2 0 Отговор

    До коментар #133 от "Г€Н€РАЛ Д€$И":

    Д€$О, а$ $ъм И$ТИН$КАТА ПЪРВА "дама" НА рум€н!
    ни€ $ н€го ОЩ€ във ВВСето $и Б .Р К А Х М € в Д. П € Т О, НАЛИ $м€ от нато-БКПето!

    12:08 29.11.2025

  • 145 €МИ $ТЮАРД€$АТА

    2 0 Отговор

    До коментар #133 от "Г€Н€РАЛ Д€$И":

    Д€$О,твоят ИМПОТ€НТ€Н Л И ЗА Ч рум€н МИ КУПИ AUDI!
    Д . Х . Й ГО ти!:))

    12:08 29.11.2025

  • 146 митко-$€ кр€ та рка

    1 0 Отговор

    До коментар #139 от "МИРО":

    ни€ $ р€зид€нтът другарят П€Д€рад€Ф щ€ направим Политич€$ка Партия " II-ри Ф€вруари"- Ц€нтър Отзад!
    Ура другари!
    Ураааа, Бързо М у ш ни МИ го в Г . з а!

    12:09 29.11.2025

  • 147 Комунистически ценности

    0 0 Отговор
    За 30 години арабите превърнаха пустинята в земен рай, за 81 години племето диво прокажено балканско превърна райско кътче в пустиня.

    Коментиран от #150

    12:10 29.11.2025

  • 148 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    1 2 Отговор

    До коментар #136 от "6 стотинки кубик вода":

    ШЕСТ СТОТИНКИ билетче за рейс-
    ДВА ЛЕВА билетче сега 🤔

    Дали пак Радев и Путин да им е виновни 🤔

    12:10 29.11.2025

  • 149 ВВСар

    2 0 Отговор

    До коментар #140 от "МИРО":

    КОЛКО П Р О$$$Т ТРЯБВА ДА $и ф а т м а к, ПАРТИЯТА ДА т€ уЖ€НИ ЗА ТАКЪВ- Д€ $И К . Р В О Л Я К?!?!?!?
    рум€н П€Ф€рад€Ф $ митко-$€(Х)к р€ тар ка та $€ КРИЯТ,Ч€ $А Г € Й ДВОЙКА!
    НО НИЕ ЗНАЕМ,ЧЕ ОЩЕ във ВВСето $и БЪР КА ХА В ДУ П€ ТО И ,ЧЕ $А ОТ нато-БКПто!

    12:10 29.11.2025

  • 150 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    0 0 Отговор

    До коментар #147 от "Комунистически ценности":

    Не за 81 пак за 30, последните 30❗

    12:11 29.11.2025

  • 151 ОСТАВКА ЗА мунчо БОгаТАША!

    2 0 Отговор
    ЗАРАДИ Ч€РВ€НИЯТ К А Л Ъ Ф -нато БКП р€зид€нтинът-ХВАЛИ-ПРЪЦКО И Н€ГОВИТ€ К А Р МА З Ъ калинки, ГУБИМ ПО
    1 МИЛИОН ЛЕВА НА ДЕН, ТОЕСТ ЗА ЕДНА ВИСОКОСНА ГОДИНА КАТО 2024г.- 366 МЛН. ЛЕВА,НА 6 МИЛИОНА БЪЛГАРСКИ "граждани"- ПРАВИ ПО 61ЛЕВА НА ЧОВЕК ЗА ГОДИНА!

    мунчо, М . М . Т А ДА ти Е . А КОМУНИ$ТИЧ€$КА , Д О Л Н А , $€Л $КА , ХИТ РА!
    СПРИ ИЗТИЧАН€ТО НА ПАРИТЕ НА О В Ч Е Т О н а се ле н и е(" гражданите")!

    81г. КОМУНИЗЪМ И Ч€РВ€НИ ф а т м а ц и СТИГАТ! СТИГАТ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, ф а т м а к а ОСЪДЕН ПРЪВ!

    12:11 29.11.2025

  • 152 Комунистически технологии

    0 0 Отговор
    За 30 години арабите превърнаха пустинята в земен рай, за 81 години племето диво прокажено балканско превърна райско кътче в пустиня.

    Коментиран от #156

    12:11 29.11.2025

  • 153 Така е. Кво врякате атлантенца?

    2 0 Отговор
    депутатите, които се крият зад стените на парламента, са недостойни да представляват българския народ.

    12:12 29.11.2025

  • 154 Когато Играеш !

    1 0 Отговор
    Когато Играеш !

    По Мръсни Правила !

    Става !

    Така !


    ----

    Защо Този !

    Не Се !

    Противопостави !

    12:12 29.11.2025

  • 155 не на еврото

    0 1 Отговор
    От първостепанна важност е стопиране на процеса по влизането на еврото , със всички сили и средства .После всичко ще се подреди .Със спирането на еврото , ще спрем поскъпването .

    12:12 29.11.2025

  • 156 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    0 0 Отговор

    До коментар #152 от "Комунистически технологии":

    Не за 81 пак за 30, последните 30❗

    12:14 29.11.2025

  • 157 Консерва копърка 36 ст.

    2 0 Отговор
    Сега е 6 лв. и 20 ст. Безобразие. Дроб от треска 28 лв 110 гр.

    12:15 29.11.2025

  • 158 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    0 0 Отговор

    До коментар #143 от "На Дедо":

    НЕвеж младЕЖ, къде е подписът на Радев под този договор🤔❓

    12:16 29.11.2025

  • 159 300 000 Софиянци в Триъгълника

    0 0 Отговор
    на Властта, Понеделник 01.12.2025

    12:17 29.11.2025

  • 160 Българин

    0 0 Отговор
    БЪЛГАРСКИЯТ ЛЕВ ЩЕ БЪДЕ ЗАПАЗЕН!

    ЗАКОНА ГЕСАРА ЗА БЪЛГАРИЯ ПОДПИСАН НА 25.11.2019Г ОТ БОЙКО БОРИСОВ ВЪВ ВАШИНГТОН ПРЕД ПРЕЗИДЕНТА ДОНАЛД ТРЪМП,ВРЪЩА ЗЛАТНИЯТ БЪЛГАРСКИ ЛЕВ,ОБЕЗПЕЧЕН СЪС ЗЛАТО.ГЕСАРА/QFS НАЛАГА И ВРЪЩА ЗЛАТНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ВАЛУТИ НА 209 ДЪРЖАВИ В СВЕТА ОТ 1.1.2026Г КАЗА ДОНАЛД ТРЪМП.

    12:17 29.11.2025

  • 161 Добре поне

    0 0 Отговор
    Че през социализма си направих 4 златни зъба

    12:18 29.11.2025

