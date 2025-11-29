Румен Радев: Този бюджет е предупреждение за това, което ни очаква в еврозоната, където влизаме прибързано

Президентът Румен Радев коментира актуални теми. Приветства всички хора, "които надигат глас и напомнят на социопатите и биячите в парламента, че България е и ще бъде демокрация", съобщават от БНТ.

Оттеглянето на този бюджет е гражданска победа, заяви Румен Радев.

"Но нека не се заблуждаваме - докато хазната е ръцете на коалиция "Магнитски" парите ще пълнят джобовете на техните тартори, ще отиват за частни Фалкони, бизнесът ще продължава бъде притискан, а младите ще търсят работа зад граница".

Президентът заяви, че този бюджет е предупреждение за това, което "ни очаква в еврозоната, където влизаме прибързано".

Цитира Славейков - "всичко, което се прави за народа - без народа, не е праведно и не е законно".

Румен Радев посочи, че депутатите, които се крият зад стените на парламента, са недостойни да представляват българския народ.