Румен Радев: Този бюджет е предупреждение за това, което ни очаква в еврозоната, където влизаме прибързано

Президентът Румен Радев коментира актуални теми. Приветства всички хора, "които надигат глас и напомнят на социопатите и биячите в парламента, че България е и ще бъде демокрация", съобщават от БНТ.
Оттеглянето на този бюджет е гражданска победа, заяви Румен Радев.
"Но нека не се заблуждаваме - докато хазната е ръцете на коалиция "Магнитски" парите ще пълнят джобовете на техните тартори, ще отиват за частни Фалкони, бизнесът ще продължава бъде притискан, а младите ще търсят работа зад граница".
Президентът заяви, че този бюджет е предупреждение за това, което "ни очаква в еврозоната, където влизаме прибързано".
Цитира Славейков - "всичко, което се прави за народа - без народа, не е праведно и не е законно".
Румен Радев посочи, че депутатите, които се крият зад стените на парламента, са недостойни да представляват българския народ.
2 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
Коментиран от #14, #62, #133
10:44 29.11.2025
4 таксиджия 🚖
Коментиран от #17
10:46 29.11.2025
6 Гост
10:47 29.11.2025
7 На гол тумбак чифте пищов.
10:47 29.11.2025
9 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #1 от "КАУН-БОТАШ ООД":ОчакваШЕ ни хиляди кубични метри САЩински газ, за което си деряхте г@за❗
Сега , като няма газ - Президентът ви е виновен❗
Той ли е виновен и затова, че вече година няма, САШтински посланик тук и наш посланик там 🤔❓
Коментиран от #27
10:48 29.11.2025
11 Фактъ
10:48 29.11.2025
13 ДА бе да
Коментиран от #26, #31
10:49 29.11.2025
14 Браво г-н Президент!
До коментар #2 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":Умен, възпитан и смел! Това е Румен Радев, за разлика от простата и крадлива герберска Тиква Борисов
Коментиран от #21
10:49 29.11.2025
16 гкъргс
До коментар #3 от "Бен Вафлек":Чемадан, вокзал, Украйна на фронта да браниш надрусания наркоман и бандера фашист Зеленски, докато серре в златната тоалетна дето си е купил с твоите пари. Глупак.
10:50 29.11.2025
17 Гост
До коментар #4 от "таксиджия 🚖":Мълчи бе бакшиш, виа ,фризьорките и автомантьорите нищо не давате на тая държава. С тоя патент от по 5 600 лв на година се скатавате вече 30 години. От нашия грън съдират лептата та да се скатавате и да не плащате нищо вие.
Коментиран от #67, #78
10:51 29.11.2025
18 Бай Тошо
До коментар #1 от "КАУН-БОТАШ ООД":По един милион на ден ви очаква бре ха ха ха ха ......
10:52 29.11.2025
20 Оди у
10:53 29.11.2025
До коментар #1 от "КАУН-БОТАШ ООД":Ли че Украйна увеличава количествата газ през България които получава....защо не се ползва този договор за по големи доставки към ес
Коментиран от #83
10:54 29.11.2025
24 Да бе, да
10:55 29.11.2025
25 Последния Софиянец
10:55 29.11.2025
26 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #13 от "ДА бе да":Да БЕДА, голяма БЕДА си ти и тези като теб❗
Проблемът не е в еврото. Проблемът е, че ни подаряват ЛЕВА на БАНКСТЕРИТЕ❗
"Дайте ми да управлявам парите на една страна и не ме интересува кой управлява тази страна!"
Е, точно това направиха Бу и Ши❗
За по- НЕвежите, като теб-
Вместо баща ти да ти дава 10 лв за училище, сега ще чакаш комшията да ти даде 5 евро❗
10:56 29.11.2025
27 Адолф
До коментар #9 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Виновен е за това че подписва 15 годишни договори които загробват България без някой да го е избирал за тая цел.
Коментиран від #52, #72
10:56 29.11.2025
28 Българин
Назначаваш референдум и нови избори.
Ти седиш до полата на жена си и ту вдигаш юмрук, ту вдигаш врявя и се правиш па президент.
И ти си в играта Радев
Коментиран от #74
10:57 29.11.2025
29 Хеми значи бензин
10:58 29.11.2025
30 аааахахахааа
До коментар #15 от "Стига си си играл на шикалки":Коя армия бе?!?!?!? Ти виждал ли си на кво мязат военнослужещите? Половината от тях не могат да се наведат да си вържат обувките ти преврат от тия безделници и негодяи чакаш. Както се казва ша ма умреш от смях....аахахахаа...
10:59 29.11.2025
32 зевзек
11:01 29.11.2025
34 Хахахаха
11:04 29.11.2025
35 Фори
Коментиран от #45
11:04 29.11.2025
37 Някой
20 000 лева президевтска запрата с 10% "просък данък" + 3 500 лева фатмашка необлагаема пенсия.
Даже Путин се отказа от "плоския данък" и въведе по-висока ставка за богатиге руснаци.
Коментиран от #77
11:05 29.11.2025
38 Руско ме ке ре
11:05 29.11.2025
39 Румен Радев
Разправят България имала силна армия, наистина достоен виц. Цитират не знам си колко самолета, не знам си колко танка, не знам си колко каскета. И какво, когато генералитетът е със затрито българско самосъзнание? В Турция са сваляли правителствата, забранявали са ги. В Гърция също, на 2 пъти май е било. Тези държави са имали силни армии, които са избирали народа! Не задкулисната олигархия и политиците, които са тясно свързани. Силна е онази армия която стои до народа. Генералитетът на нашата армия е много далеч от народа. Вече политици и бизнесмени, корумпирани селяндури. Хайде пак, кой е имал силната армия?
Коментиран от #50, #63
11:06 29.11.2025
41 Стамат
11:09 29.11.2025
Коментиран от #48
45 Някой
До коментар #35 от "Фори":Радев е агент на КГБ и прави всичко възможно България да е пропаднала държава с 80% невеж и беден народ.
Алчните шопари и алчния Радев са мултимилионери на гърба на бг народа. Едните служат на Запада, другите на Москва. Но и едниге и другите ограбват обикновения бг работник. Тлъстите заплатите и на едните и на другите им ги плаща бг работника, а не Брюксил или Москва.
Коментиран от #51, #59
11:11 29.11.2025
48 Айде де
До коментар #42 от "промяната христо":Никакъв затвор, на камиона и с картечницата накрай Горубляне
Коментиран от #82
11:12 29.11.2025
49 селяк
11:13 29.11.2025
50 Генерали
До коментар #39 от "Румен Радев":Тези дни имаше и бунт на армията в дори една африканска държава Гвинея-Бисау извършен от Генерал Умаро Сисоко Ембало. Къде е българска армия? Генералите на България са на дъното след африканските генерали. Станали политици и бизнесмени уредили децата си на държавна службица. Чакай от тези хора да защитават народа и държавата.
11:13 29.11.2025
51 Пецо
До коментар #45 от "Някой":Що бе сега да не сме цъфнали и вързали след 30+ години демокрация? Най простия народ в цяла Европа, най - бедния народ в цяла Европа? Я кажи в какво сме добре?
11:15 29.11.2025
До коментар #27 от "Адолф":Пишеш без да знаеш или знаеш, но пак пишеш🤔❓
Първо виж кой е подписал договора, че да не се излагаш❗
Второ питай ЗАЩО НЯМА обещания на САШтински газ❗
А защо не питате
ЗАЩО ОЩЕ ГИ НЯМА❓КЪДЕ КЪДЕ СА ❓И ЗАЩО ДОСТАВЕНИТЕ НЕ ЛЕТЯТ ❓
ДОГОВОРЕНИТЕ И ПРЕДПЛАТЕНИ САМОЛЕТИ, знам и народът знае❗
11:15 29.11.2025
56 Аз само един въпрос имам
Коментиран от #87
11:16 29.11.2025
57 Пак нищо...
11:16 29.11.2025
58 Лондонсити
Осем години агитира за Лари Флинт
Блак Рок- барут за работа на оставено без алтернатива народ
Уейтинхауз- подписан от служебното
Киев е незаконно анексиран- подписан от Него.
Русия води агресивна война- Той заявяваше по всички международни форуми
Боташ- подписан от неговото служебно, мълчи за този " гениален" ход
Закупи още
Коментиран от #68
11:18 29.11.2025
59 търсене на партиен враг
До коментар #45 от "Някой":Радев ли е виновен, че 36 години ни крадат и ограбват и сме най-бедни в цяла Европа? Радев ли е виновен, че подлогите продават националните ни интереси за едно "конграчулейшън"? Радев ли е виновен, че фондациите на един филантроп са внедрили платени агенти във всички институции на държавата? Радев ли е виновен, че сме на първо място по смъртност в Европа и с най-ниска възраст, особено при мъжете?
Коментиран от #69, #84, #125
11:19 29.11.2025
60 Промяна
11:19 29.11.2025
61 Бих казал:
когато влезем в еврозоната Неподготвени и прибързано!
11:19 29.11.2025
63 Някой
До коментар #39 от "Румен Радев":Бил съм войник, знам какво беще в "силната бг армия". Старшините бяха откраднали бензина на бойните зилове за личните си автомобили. И бяха напълнили резервоарите с вода. А отгоре няколко литра бензин да мирише като минат на проверка и отворят капачката на резервоара.
80% от офицерите бяха с наднормено тегло. Имаше един майор, който като качваше стълбите правеше почивки по 5 минути на всеки етаж. Да имаше и истински офицери, но само 10%, всичко друго за нико не ставаше.
Коментиран от #100
11:20 29.11.2025
65 МИРО
РАДЕВ НИ ПОГРЕБА И ПРОДАДЕ БЪЛГАРИЯ !!! ПЪЛНА СРАМОТА И ГРЯХ ЗА НЕГО !!!
11:20 29.11.2025
66 Промяна
До коментар #10 от "Да те светна по въпроса:":ТИ ДОБРЕ ЛИ СИ ЗАЩО МРАЗИШ БЪЛГАРИЯ И ПОСТОЯННО ДРАСКАШ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ ВЪРВИ НА ПРЕГЛЕД
11:21 29.11.2025
67 Надка
До коментар #17 от "Гост":Фризьорките са постоянно заети, един стол сигурно прави по минимум 1000 лв на ден оборот (ония топ салоните не ги коментираме, там са космос цени), които пари са си всъщност почти пълна печалба защото е услуга. Плащат един патент 600 лв за година и осигуровки и си жънат. Е това редно ли е? Таксиджиите са същата работа и само реват, че нямат пари, ми като няма не работете бе. За автомонтьорите да не говоря, там е страшно. И всъщност тази хора работят и печелят пари, а в крайна сметка аршина за дължимото към държавата е различен за тях и обикновенния данъкоплатец. Не е честно, лежат на гърба ни, вярно е.
11:21 29.11.2025
68 Закупи още
До коментар #58 от "Лондонсити":Fки?
Триморие?!
Похвален от Байдън
Нито веднъж не допуснат до разговори с Путин или Тръмп
Човек на лондосити
Дребен и предан , поради липсва на достойнство и качества
11:21 29.11.2025
69 тутуту
До коментар #59 от "търсене на партиен враг":Не са мъчи. Просто е момчето
11:22 29.11.2025
71 Какво бил казал
11:22 29.11.2025
72 съд и затвор
До коментар #27 от "Адолф":А ония, дето платиха милиарди авансово за 8 самолета, които още ги няма? По цена, двойна и тройна? От "мазнинките" на народа.....
Коментиран от #94
11:23 29.11.2025
73 зодиак
11:24 29.11.2025
74 Промяна
До коментар #28 от "Българин":ЧЕ КОЙ Е РАДЕВ ДА НЕ Е РУСИЯ ТУК Я СЕ ОПОМНЕТЕ И СПРЕТЕ ДА ЗАПЛАШВАТЕ НЕ СТЕ НИКАКВИ ТУК ЕВРОПА Е ТУК ДЕМОКРАЦИЯ Е
11:24 29.11.2025
75 Трагедия
11:24 29.11.2025
76 МИРО
РАДЕВ НЕ СТАВА ЗА АБСОЛЮТНО НИЩО !!!! НЕ СТАВА ЗА ПРЕЗИДЕНТ, НИТО ЗА ПОЛИТИК, НИТО ЗА ЧОВЕК !!!
11:24 29.11.2025
77 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #37 от "Някой":Да беше по прочел малко преди да пишеш❗
НЕ Президентът САМ определя заплатата си,
за разлика от деПУТатЬОВЦИТЕ в НС❗
НЕ президентът определя данъците в държавата,
а пак деПУТатЬОВЦИТЕ❗
За това, че няма ИСТИНСКИ ЖУРНАЛИСТИ, си прав❗ Никой не посмя да отрази как онези с еднакви имена бият репортери в Партийния дом/НС❗
Коментиран от #88
11:25 29.11.2025
78 Промяна
До коментар #17 от "Гост":ТАКСИДЖИИТЕ НИКАКВИ ДАНЪЦИ НЕ ПЛАЩАТ ОТ ГОДИНИ В СИВАТА ИКОНОМИКА СА И СЕГА РЕВАТ А И ОЩЕ МНОГО ИМА В СИВАТА ИКОНОМИКА
11:26 29.11.2025
79 инж. Ганчо Илков
11:26 29.11.2025
82 Анонимни
До коментар #48 от "Айде де":ФАКТИ БГ СЪБУДЕТЕ СЕ СПИТЕ ЛИ КАКВО
11:28 29.11.2025
83 Ами те и
До коментар #23 от "Ами чете":украинците не са идиоти да купуват по скъп газ през Боташ !
11:30 29.11.2025
84 Промяна
До коментар #59 от "търсене на партиен враг":РАДЕВ ЦЯЛ ЖИВОТ ЖИВЕЕ ТОЧНО В ТАЗИ СИСТЕМА ОТ СЪЩИТЕ Е И Е МИЛИОНЕР ОД БЮДЖЕТА А ВИЕ МУ СЕ ВРЪЗВАТЕ ХАХАХАХАХА И ПАК ЛЪЖЕ РНЕВЕЖИТЕ
11:30 29.11.2025
85 Българин
11:30 29.11.2025
86 Българин
Зная, че вашият екип разполага с архива и документите за нашия общ Божествен Български династичен корен от жреческия род Дуло, запозната съм с вашите публикации по темата и специално за Българския генезис на японската нация, култура и цивилизация, затова с любов и уважение ви моля да уведомите Българите и целия свят, че съм Българка и че японските интелектуалци, духовен елит, аристокрация, политически елит и цялата японска цивилизация са от Български произход."
С уважение и преклонение ваша братовчедка Санае Такаичи
28.10.2025 Токио
11:31 29.11.2025
87 В Австралия казуса е интересен
До коментар #56 от "Аз само един въпрос имам":Банкоматите се пълнят с кеш от самите собственици на търговски центрове. Вкарваш си банковата картичка и той ти пуска кеш а с него пазаруваш с намаление през сконт на половин цена поне. Превода от банкомата отива по сметка на собственика на търговският център или някой друг посочен от него и се делят такси 2% за него 2% за банката....1 кеш към 1,53 по карта
Коментиран от #96
11:31 29.11.2025
88 Промяна
До коментар #77 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":ПРЕЗИДЕНТ ИМА ОГРОМНА ВЛАСТ 5 ГОДИНИ УПРАВЛЯВА СЪС СЛУЖЕБНИ НАЗНАЧИ ШАРЛАТАНИТЕ НАЗНАЧИ ИЗМАМНИЦИТЕ БОТАШ ПОДПИСА ЕКСКУРЗИАНТ Е НА ДЪРЖАВНА ИЗДРЪЖКА ИМА ИМУНИТЕТ НЕДОСЕГАЕМ Е ИМА ОГРОМНА ВЛАСТ
Коментиран от #134
11:32 29.11.2025
90 Радев
11:33 29.11.2025
91 Промяна
11:34 29.11.2025
92 Промяната
Коментиран от #103
11:35 29.11.2025
94 Промяна
До коментар #72 от "съд и затвор":72 СЛУЖЕБНИТЕ НА РАДЕВ КУПИХА САМОЛЕТИ ПРЕДИ ДА ПИШЕШ ПРОЧЕТИ
11:36 29.11.2025
96 Еле го тоя
До коментар #87 от "В Австралия казуса е интересен":Ъп, това са австралийски долари, стига писа упости. Таксата превалутиране е от българската ти банка. Глобяват те 40%, че ползваш карта извън зоната на издаване. Извади международна кредитна карта
Коментиран от #101, #108
11:36 29.11.2025
97 Изчезват ви парите по
11:37 29.11.2025
100 Моряка
До коментар #63 от "Някой":От нивото на войник едва ли можеш да оцениш армията,колега.В никакъв случай не подценявам войниците,но от единични случаи не може да се правят изводи.Аз съм я виждал доста по отгоре.Учението Щит 82 предизвика възхищение в съюзните армии.Нещо повече,Натовски екип от ФРГ бе допуснат да се запознае с армията и да направи документален филм.Нарекоха го възхитено "Прусаците на Балканите."А вместо сегашните 2 броя нелетящи Ефки имахме 230 бойни самолета.Над 2000 танка вместо сгашните стотина.Същото се отнася за артилерията,ПВО и ракетните войски.
11:38 29.11.2025
101 Аз ти говоря за австралийците
До коментар #96 от "Еле го тоя":А не за българите ! .....Не си ме разбрал
Коментиран от #107
11:39 29.11.2025
102 Факти
До коментар #98 от "Промяна":Май се притесни нещо прасенце, коледата идва
Коментиран от #106
11:40 29.11.2025
103 Промяна
До коментар #92 от "Промяната":ЗАЩО ВСЕ БОРИСОВ И ПЕЕВСКИ ВИ ПРЕЧАТ НАЛИ СТЕ КАДЪРНИ ДОКАЖЕТЕ СЕ ЯВНО НЕ СТАВАТЕ ЗА НИЩО И ЛЪЖЕТЕ НЕВЕЖИТЕ ОКАЗА СЕ ЧЕ ИМА МАЛОУМНИЦИ НАПРИМЕР ОНЕЗИ ДАРИЛИ ПАРИ ЗА МИЛИОНЕРЪТ БЛАГО РОБИ СТЕ С РОБСКА ПСИХИКА 2026 ГОДИНА Е
11:40 29.11.2025
104 Ужасяващо е
Коментиран от #110
11:40 29.11.2025
105 Българин
Бог е Българин.
Без Бог, няма Цар.
Без Бог, без Цар няма Отечество.
Без Бог, без Цар, без Отечество няма Разум.
Без Бог, без Цар, без Отечество, без Разум няма Вяра.
Без Бог, без Цар, без Отечество, без Разум, без Вяра няма Надежда.
Без Бог, без Цар, без Отечество, без Разум, без Вяра, Надежда няма Любов.
Без Любов, няма Надежда, няма Вяра, няма Разум, няма Отечество, няма Цар, няма Бог, няма Българин!
11:42 29.11.2025
106 Промяна
До коментар #102 от "Факти":ОСВЕН МАЛОУМНИ ГЛУПОСТИ ДА ДРАСКАШ ТУК ДРУГО ЯВНО НЯМА ОТ ТЕБ И ДА ТЕ СВЕТНА ПО КОЛЕДА СТАВАТ ЧУДЕСА
Коментиран от #118
11:42 29.11.2025
107 Разбрах те
До коментар #101 от "Аз ти говоря за австралийците":Картовата система е една. И тук 5%са за собственика на банкомата и 5% от клиента за банката.
Коментиран от #127
11:43 29.11.2025
108 Ами пич
До коментар #96 от "Еле го тоя":Алкохол и цигари и други акцизни стоки основно в кеш се плащат на 100 % сконт ! Ако плащаш с карта ти е по 2 най малко ! Как да ти го обясня по ясно се чудя ? И в заведенията вече е така в Австралия и Азия
11:43 29.11.2025
109 Радев е КГБ агент
11:44 29.11.2025
110 Промяна
До коментар #104 от "Ужасяващо е":ЛИДИЯ ОТ НАФТАЛИНА ЧЕ НАЛИ ЗАЕДНО С ЦАРЯ ОПРАВИХА БЪЛГАРИЯ ЗА 800 ДНИ ВСЪЩНОСТ СТАНАХА МИЛИОНЕРИ ТЕ САМИТЕ 104 СТИГА СИ ДРАСКАЛ ОГРОМНИ ЛЪЖИ
11:44 29.11.2025
111 Тракиец 🇺🇦
11:44 29.11.2025
Коментиран от #122
118 Факти
До коментар #106 от "Промяна":Стават наистина чудеса по Коледа. Когато в първо действие има пушка на сцената, в трето трябва да гръмне. Времето е подходящо.
11:50 29.11.2025
119 Българин
Комунистите са шапкари и още вярват във фантасмагориите писани преди 150 години от Златарски. Твърдят, че сме пренаписвали история. А тия комунистически шапкари чували ли са поне, че в библиотеката на Оксфорд се пази оригинален ръкопис на Комес Марцелин от 6ти век, според който българите още през 499г при река Цурта смазват най-силната армия в света на император Анастасий. Българският цар тогава се е наричал Бузан, и тази война не е по-малка от битката при Онгъла на Аспарух, два века по-късно. Това кога ще влезе в учебниците ни по история или трябва да режем два века от най-древната си и велика история за да угаждаме на руснаците как българите са дошли от руските земи? Нашата история в момента е не по-малко тъпа от македонската.
11:50 29.11.2025
120 На всеки един
11:51 29.11.2025
121 Българин
11:51 29.11.2025
122 Благодаря!
До коментар #112 от "Българин":остава да довавиш - радев е нищожно недоразумение на природата.
11:52 29.11.2025
123 МИРО
РАДЕВ ВСИЧКО ТУК РАЗБИ !!
РАДЕВ ВСОЧКО НИ ЗАГРАБИ
И НА ДРУГИ ПОДАРИ !!!
11:53 29.11.2025
124 Еврозона и без кеш ....
Ще ви го кажа направо. Нямаш кеш а имаш единствено акаунти и банкове сметки в евро след да кажем че си доказал по чудо всеки лев в брой който си имал и тези от починали роднини, предполагаемо намерени под дивана им. До тук хубаво въпреки, че и теоретично е невъзможно на всеки лев произхода да докажеш посмъртно ..... Сега обаче идва важното! Сметката и акаунта ти изчезват безследно. !!!! Просто ги няма, никога не ги е имало и ходи доказвай че ги е имало. Ти обаче си голямата работа и с 1000 зора през евродепутати и каквато се сетиш сссган научаваш че причина за това е компания за анализ на риска, наречена World-Check, (не е измислена) което е довело до закриване на акаунта без да се дължи никакво обяснение и съвет от приятел : "забрави"..... Разбирате, че без банкова сметка в днешно време просто не можете да оперирате. Не можете да се качите на автобус. Не можете да правите най-простите неща.Вас просто ви няма. И на кой ще се жалвате питам? И за информация това което говоря не е фантазия а реалност за над 92000 души и поне 70 организации в Европа само за 2024 година....
11:54 29.11.2025
125 Направо невинен
До коментар #59 от "търсене на партиен враг":Ха-ха-ха шест служебни правителства, но все не можел..
Може, ама каквото му спуснат
Резултатът е налице
Айде, в Славяново, въпреки , че срамиш името на селото!
11:55 29.11.2025
126 Само да добавя
11:57 29.11.2025
127 Не е вярно това
До коментар #107 от "Разбрах те":Не си на ясно колега
11:57 29.11.2025
128 Майора
Коментиран от #132
11:58 29.11.2025
129 МИРО
ВСИЧКО В НЕГО Е ЛЪЖА !!!
11:58 29.11.2025
130 ОСТАВКА ЗА мунчо БОгаТАША!
ПО-$ТРАШНО ОТ КОМУНИЗМА € ТОВА , КО€ТО ИДВА $Л€Д Н€ГО!
Ч€РВ€НИТ€ К о п € л € т а разбойкУ (А Г € Н Т БУДАла) И ШТИРЛИЦ П€Д€рад€Ф $а ОТ МАЙКА €ДНА-БКП, А БАЩАТА -КД$!
ОСТАВКА! ОСТАВКА! ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!
81г. Ч€РВ€НИ Ф А Т М А Ц И СТИГАТ! СТИГАТ!
СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
НОВ НАРОДЕН СЪД, Ф А Т М А К А ОСЪДЕН ПРЪВ!
ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!
11:59 29.11.2025
131 Президент опозиционер
12:00 29.11.2025
132 Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ
До коментар #128 от "Майора":МОЛОД€Ц ШТИРЛИЦ( р.р.) МОЛОД€Ц рад€в! В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!
КАК ГОВОРИТ Г Р У: НАШ ЛУЧШИЙ ТРОЙНОЙ АГ€НТ-Mr.К€Ш(нато-БКП К€ Л€Ш)!
В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!ТАК Д€РЖАТЬ И Д€НЬГИ БУДУТ!
€$ТЬ "БО ТАШ", €$ТЬ БОЛЬШИ€ Д€НЬГИ!
12:00 29.11.2025
133 Г€Н€РАЛ Д€$И
До коментар #2 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":рум€н МИ ОБ€ЩА L€XU$ И КЪЩА В БАР$€ЛОНА!
НО В€Ч€ И$КАМ ХОТ€Л $ ВОДОПАД!
ДА ГО Д . Х . Т Е БЕДНИТЕ!:))
Коментиран от #144, #145
12:01 29.11.2025
134 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #88 от "Промяна":Президентът НЕ МОЖЕ да състави служебно правителство , ако има РАБОТЕЩ ПАРЛАМЕНТ❗
А защо властта не иска да е на власт е друга тема🤔
Понеже не пишеш общ коментар, а под мой- да ти повторя от моя коментар:
Президентът НЯМА власт да определя сам заплатата си❗
Президентът НЯМА власт да определя вида и размера на данъците в страната❗
Ако нещо с това не си съгласен - моля заповядай❗
Ако просто искаш да се появиш тук- тогава пиши като всички❗
12:01 29.11.2025
135 Елементарно
12:01 29.11.2025
136 6 стотинки кубик вода
Коментиран от #148
12:02 29.11.2025
137 Този коментар е премахнат от модератор.
138 Знания от нашият Бог - Космоса
12:04 29.11.2025
139 МИРО
ИСКА ЛИ ТЕ, Я КАЖИ !!!
СТИГА С ТВОИТЕ ПРЕВЗЕМКИ,
СТИГА С ТВОИТЕ ЛЪЖИ !!!
Коментиран от #146
12:04 29.11.2025
140 МИРО
ИСКА ЛИ ТЕ, Я КАЖИ !!!
СТИГА С ТВОИТЕ ПРЕВЗЕМКИ,
СТИГА С ТВОИТЕ ЛЪЖИ !!!
Коментиран от #149
12:04 29.11.2025
141 Младите, моля прочетете го !
а) (изм.,ДВ,бр.52 от 1992 г.) I категория: при 15 години трудов стаж и възраст 52 години за мъжете и 47 за жените;
б) (изм.,ДВ,бр.52 от 1992 г.) II категория: при 20 години трудов стаж и възраст 57 за мъжете и 52 за жените;
в) III категория: при 25 години трудов стаж и 60-годишна възраст за мъжете и 20 години трудов стаж и 55-годишна възраст за жените. Чл.4. (1) Жените, родили и отгледали 5 и повече деца до 8-годишна възраст, се пенсионират при 15 години трудов стаж и възраст за I категория труд 40 години и за II и III категория 45 години..2) (изм.,ДВ,бр.67 от 1996 г.) Военнослужещите, прослужили 10 години на длъжности от летателния състав, от водолазния състав и от съставите на подводните съдове, добиват право на пенсия независимо от възрастта, ако са освободени от въоръжените сили поради изтичане срока на договора или поради негодност за военна служба, установена от компетентните здравни органи.... Как е да ви питам след 36 години атлантически погром? А еврозонци?
12:05 29.11.2025
142 Факти
- Защото от България има изтичане на мозъци, а не на задници.
12:07 29.11.2025
143 На Дедо
Коментиран от #158
12:07 29.11.2025
144 митко-$€ кр€ та рка
До коментар #133 от "Г€Н€РАЛ Д€$И":Д€$О, а$ $ъм И$ТИН$КАТА ПЪРВА "дама" НА рум€н!
ни€ $ н€го ОЩ€ във ВВСето $и Б .Р К А Х М € в Д. П € Т О, НАЛИ $м€ от нато-БКПето!
12:08 29.11.2025
145 €МИ $ТЮАРД€$АТА
До коментар #133 от "Г€Н€РАЛ Д€$И":Д€$О,твоят ИМПОТ€НТ€Н Л И ЗА Ч рум€н МИ КУПИ AUDI!
Д . Х . Й ГО ти!:))
12:08 29.11.2025
146 митко-$€ кр€ та рка
До коментар #139 от "МИРО":ни€ $ р€зид€нтът другарят П€Д€рад€Ф щ€ направим Политич€$ка Партия " II-ри Ф€вруари"- Ц€нтър Отзад!
Ура другари!
Ураааа, Бързо М у ш ни МИ го в Г . з а!
12:09 29.11.2025
147 Комунистически ценности
Коментиран от #150
12:10 29.11.2025
148 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #136 от "6 стотинки кубик вода":ШЕСТ СТОТИНКИ билетче за рейс-
ДВА ЛЕВА билетче сега 🤔
Дали пак Радев и Путин да им е виновни 🤔
12:10 29.11.2025
149 ВВСар
До коментар #140 от "МИРО":КОЛКО П Р О$$$Т ТРЯБВА ДА $и ф а т м а к, ПАРТИЯТА ДА т€ уЖ€НИ ЗА ТАКЪВ- Д€ $И К . Р В О Л Я К?!?!?!?
рум€н П€Ф€рад€Ф $ митко-$€(Х)к р€ тар ка та $€ КРИЯТ,Ч€ $А Г € Й ДВОЙКА!
НО НИЕ ЗНАЕМ,ЧЕ ОЩЕ във ВВСето $и БЪР КА ХА В ДУ П€ ТО И ,ЧЕ $А ОТ нато-БКПто!
12:10 29.11.2025
150 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #147 от "Комунистически ценности":Не за 81 пак за 30, последните 30❗
12:11 29.11.2025
151 ОСТАВКА ЗА мунчо БОгаТАША!
1 МИЛИОН ЛЕВА НА ДЕН, ТОЕСТ ЗА ЕДНА ВИСОКОСНА ГОДИНА КАТО 2024г.- 366 МЛН. ЛЕВА,НА 6 МИЛИОНА БЪЛГАРСКИ "граждани"- ПРАВИ ПО 61ЛЕВА НА ЧОВЕК ЗА ГОДИНА!
мунчо, М . М . Т А ДА ти Е . А КОМУНИ$ТИЧ€$КА , Д О Л Н А , $€Л $КА , ХИТ РА!
СПРИ ИЗТИЧАН€ТО НА ПАРИТЕ НА О В Ч Е Т О н а се ле н и е(" гражданите")!
81г. КОМУНИЗЪМ И Ч€РВ€НИ ф а т м а ц и СТИГАТ! СТИГАТ!
НОВ НАРОДЕН СЪД, ф а т м а к а ОСЪДЕН ПРЪВ!
12:11 29.11.2025
152 Комунистически технологии
Коментиран от #156
12:11 29.11.2025
153 Така е. Кво врякате атлантенца?
12:12 29.11.2025
154 Когато Играеш !
По Мръсни Правила !
Става !
Така !
----
Защо Този !
Не Се !
Противопостави !
12:12 29.11.2025
155 не на еврото
12:12 29.11.2025
156 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #152 от "Комунистически технологии":Не за 81 пак за 30, последните 30❗
12:14 29.11.2025
157 Консерва копърка 36 ст.
12:15 29.11.2025
158 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #143 от "На Дедо":НЕвеж младЕЖ, къде е подписът на Радев под този договор🤔❓
12:16 29.11.2025
159 300 000 Софиянци в Триъгълника
12:17 29.11.2025
160 Българин
ЗАКОНА ГЕСАРА ЗА БЪЛГАРИЯ ПОДПИСАН НА 25.11.2019Г ОТ БОЙКО БОРИСОВ ВЪВ ВАШИНГТОН ПРЕД ПРЕЗИДЕНТА ДОНАЛД ТРЪМП,ВРЪЩА ЗЛАТНИЯТ БЪЛГАРСКИ ЛЕВ,ОБЕЗПЕЧЕН СЪС ЗЛАТО.ГЕСАРА/QFS НАЛАГА И ВРЪЩА ЗЛАТНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ВАЛУТИ НА 209 ДЪРЖАВИ В СВЕТА ОТ 1.1.2026Г КАЗА ДОНАЛД ТРЪМП.
12:17 29.11.2025
161 Добре поне
12:18 29.11.2025