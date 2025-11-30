Новини
Нинова: Представяте ли си протест, на който ще слязат Пеевски и Борисов? Седят вътре, крият се като мишки по кабинетите

30 Ноември, 2025 14:30 1 188 39

„Заплахите на „ДПС-Ново начало“ и изобщо в политиката, и в живота винаги са израз на слабост. Това е израз на слабост. „Вие изкарвате и аз ще изкарвам“. Това да не е детска градина, това е управление на държава и който не отчита реалните настроения сред хората, просто много греши", коментира още лидерът на "Непокорна България"

Снимка: Дарик Радио
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Лидерът на „Непокорна България“ и бивш председател на БСП Корнелия Нинова бе специален гост в "Седмицата на Дарик" и коментира протестите срещу правителството и срещу опита да се приеме в почивката на пленарното заседание силно критикувания бюджет за следващата година.

„Защо управляващите, всичките тия герои не дойдоха там на протеста? Защото ги е страх. Седят вътре, крият се като мишки по кабинетите и дават определения. Вие сте жълтопаветници, вие искате да доведете до нестабилност държавата и така нататък. Вие представяте ли си протест, на който те ще слязат сега Пеевски, Борисов, Радев и там всички, които дават определения?“

„Заплахите на „ДПС-Ново начало“ и изобщо в политиката, и в живота винаги са израз на слабост. Това е израз на слабост. „Вие изкарвате и аз ще изкарвам“. Това да не е детска градина, това е управление на държава и който не отчита реалните настроения сред хората, просто много греши. Това самочувствие, това самозабравяне ще им изяде главите.“


Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 23 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПРО СИА ПРИКЛу4и

    6 9 Отговор
    еее ми то и сино ти с екриее като МИСХК Аи ПЕНТХУЗА у МАНХАТЪНО... КРУСХУФФФФУФУФУФУУФУФУ СЕЛАНСКАКАКакКА НЕЩАСТНИЦА ААМ ОРАТА НЕ РИВАт !!!!

    14:40 30.11.2025

  • 2 Нинова,

    26 5 Отговор
    Тях ще ги изхвърлим.
    Ако си за България- идвай на протеста!
    Оставка!!!!

    Коментиран от #18

    14:40 30.11.2025

  • 3 ПОПЛАЧИ СИ!

    8 15 Отговор
    ТИЧАЙ КАКО ТИ НА ПРОТЕСТА! ТИЯ КОИТО СА НА ВЛАСТ И УПРАВЛЯВАТ, СРЕЩУ СЕБЕ СИ ЛИ ДА ПРОТЕСТИРАТ?

    14:42 30.11.2025

  • 4 Не се и съмнявам

    8 18 Отговор
    ...,че червената пача Анна в неделя ще пусне биволицата Курнелия...
    Уви,това са ...фактите...

    14:44 30.11.2025

  • 5 А ти къде беше?

    11 15 Отговор
    С нищо не се различаваш от останалите лалугери!
    Как сте ми омръзнали всички! До Скам си времето преди фалшивата демокрация!

    Коментиран от #7

    14:45 30.11.2025

  • 6 Нинова

    17 10 Отговор
    Защо на протеста не видях нито един от “Непокорна България”?
    В коя дупка се беше скрила?
    И ти от изявена седесарка, развя червеното знаме!
    Всички сте един дол дремки!

    Коментиран от #21

    14:51 30.11.2025

  • 7 И аз си искам

    16 8 Отговор

    До коментар #5 от "А ти къде беше?":

    Да се върне соца!
    Тогава живеехме, сега вегитираме!

    Коментиран от #29

    14:52 30.11.2025

  • 8 кури

    8 13 Отговор
    техноимпекс КОГА???

    14:55 30.11.2025

  • 9 Фен

    8 15 Отговор
    Тоя парцал още колко ще го перете? Съвсем се разбрида вече.

    14:57 30.11.2025

  • 10 Някой

    14 2 Отговор
    Пеевски си го представям, ще докара 20 автобуса с ДПС роби маргинали да му ръкопляскат. Всички сме виновни, че ромите се плодят като зайци и се продават за 50 лева на участие, гласуват и ходят на протести на Пеевски. Държавата трябва да има друга социална и демографска политика, а не да продължова по комунистически и да плаща на необразонаните и мързеливите да раждат по 10 деца. Трябва образованите и богатите да се стимулират да раждат по 3 или 4 деца, не повече. А бедните маргинали да се стимулират да имат по 1 или 2 деца.

    И Борисов си го представям на протест, ще докара "калинките", работниците на строителите на магистрали, зърнопроизводителите цоцащи милиарди субсидии, и селските кметове на ГЕРБ. Вече го е правил.

    У нас всичко е менте десните да менте, левите са менте, патриотите са менте.... Общото между всички бг политици е, че всики те сънува пачки, едни политици сънуват рубли, други политици сънуват евро. Никой не го е грижа за народа, ако ги беше грижа за народа. Нямаше да вдигнат с 2% осигуровките на бедните работници, а щяха да въведат прогресивен данък доход и да вдигнат данъциге на богатите милионери с червените куфарчета. Като Киро Делиормански, наричащи се неправилно бизнесмени, докато в същност са робовладелци.

    14:58 30.11.2025

  • 11 Някой

    14 13 Отговор
    Нинова не ми се прави на невинна и ти драпаш за пачки с рубли, а синчето ти ги обръща в долари. Кой издигна президента льотчик - лакей на Решетников?

    15:02 30.11.2025

  • 12 ИМА хъс

    5 8 Отговор
    да се опълчва на БОКО , но НЕ и е работа да се дръгли с Радев . Не и отива и не МУ е по ранга .

    15:02 30.11.2025

  • 13 абе

    8 11 Отговор
    Тази очиларка коя беше? Победителка във Фермата? Некъде съм я виждал.

    15:03 30.11.2025

  • 14 Майора

    8 10 Отговор
    Корнелке , твоята глава отдавна е изядена след като се местиш от партия в партия само и само да оцелееш!

    15:06 30.11.2025

  • 15 Нинова сдс бспприватизаторката на Импекс

    6 8 Отговор
    София не е цяла България. Борисов и Пеевски имат много повече поддръжници из цялата страна, при които често ходят. Нинова да събере поне 50 човека на площада, тогава да критикува.

    15:09 30.11.2025

  • 16 ЕДГАР КЕЙСИ

    6 9 Отговор
    КОРНИ ТЕХНОИМПЕКСОВА (ДРУГАРКАТА ЛЪЖА) СЕ ....................... НАСТЪРВИ ПОКРАЙ ПРОТЕСТА НА ШАРЛАТАНИТЕ ......................... И ИСКА ПАК ДА КРАДЕ .................... ФАКТ !

    15:10 30.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Дедо Мраз

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Нинова,":

    Тя и на предишният беше.

    15:21 30.11.2025

  • 19 Нинова грешиш..Бойко и Делян излизат

    2 6 Отговор
    Да ви зарадвам! На заседание на ЦОБ(Централно оперативно бюро) на ДПС на 29 ноември 14 часа се взе решение за организиране на масови общонародни протести за защита на парламентарната демокрация и срещу терора на улицата. Информирани са председателя на ПП.ГЕРБ Бойко Борисов, председателя на ИТН Станислав Трифонов и съпредседателите на БСП Атанас Зафиров и Борислав Гуцанов. Лидерите на партията в коалицията поеха ангажимент да организират структурите си. Кметовете на Бургас Димитър Николов и Стара Загора Живко Тодоров от ГЕРБ ,областните кметове на ДПС ще координират структурите.. Станислав Тодоров се завръща временно като водещ на шоуто си в своята телевизия 7/8 и ще призове всички симпатизанти на ИТН да се включат на контрапротести срещу уличните метежи за сваляне на законното правителство а също съпредседателите на БСП ще призоват всички свои членове и симпатизанти по партийната си телевизия БСТ ( Българска свободна телевизия) да се включат. Всички от коалицията ГЕРБ-ИТН-БСП-ДПС ще докажат че България е правова държава и улични метежи нямат място в нея.

    Коментиран от #30, #31, #34

    15:22 30.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Дедо Мраз

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "Нинова":

    Нинова беше на протеста. Ела да я поздравиш сега в понеделник ако ти стиска.

    15:26 30.11.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ха ха

    4 3 Отговор
    ами направи се на мъж отново и иди да водиш протестите, ако ти стиска - всеки може от стаята си да се пряви на голяма работ и да критикува враговете си, още повече от позицията на окончателен аутсайдер от политиката

    15:27 30.11.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Аз съм

    3 5 Отговор
    Тази не разбра, че е втръснала и изчерпана. Докога ще мучи по телевизията!

    15:30 30.11.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Права е Нинова но не напълно

    3 2 Отговор
    Утре Борисов и Пеевски излизат сред контрапротестиращите. Бившият евродепутат с безспорни данни. Кум му е Борисов а Пеевски му беше един от най близките. Над 50 автобуса с роми от бастионите на ДПС тръгват утре към София

    Коментиран от #36

    15:36 30.11.2025

  • 29 Тракиец 🇺🇦

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "И аз си искам":

    Демек искаш да се върне КОМУНИЗМА а ?

    15:36 30.11.2025

  • 30 Добър

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "Нинова грешиш..Бойко и Делян излизат":

    Пий си редовно лекарствата. Не се изоставяй така своеволно. Много лошо личи.

    15:36 30.11.2025

  • 31 Кой ще излезе за чалгата,тиквата и ..

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "Нинова грешиш..Бойко и Делян излизат":

    свинята да ги подкрепи

    Коментиран от #33

    15:37 30.11.2025

  • 32 Град Симитли

    2 1 Отговор
    ."... Петнайсет трола във ковчега на Шопара
    коментират...
    .... Йо хо хо
    И бутилка с ром... "

    15:37 30.11.2025

  • 33 Данко Харсъзина

    0 5 Отговор

    До коментар #31 от "Кой ще излезе за чалгата,тиквата и ..":

    Излизат силните структури на партия ГЕРБ. Излизат мощните и многобройни симпатизанти на ДПС на г-н Пеевски благодетел на народа лично застъпил се за увеличение на полицейските заплати ,за магазини за хората ,да не се вдигне водата, излизат хилядите симпатизанти на Станислав Трифонов израснали с неговото шоу и песни ,излизат и членовете на социалната партия БСП. Ще докажем че коалицията ГЕРБ -ДПС -ИТН-БСП е сила и мощ. Че сме по силни от пепейци ,дебейци ,възрожденци,мечове и подобни. Под вещата десница на държавника от световна величина Бойко Борисов. Зад нас е България!

    Коментиран от #37

    15:38 30.11.2025

  • 34 Това правителство

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Нинова грешиш..Бойко и Делян излизат":

    е незаконно!
    ОСТАВКА!

    15:40 30.11.2025

  • 35 К.К

    4 0 Отговор
    Те се срият като мишки по кабинетите, но от сутринта вървят информация и предупреждения, че двамата корпулинтни готвят невиждани провокации срещу протестиращите, с дескридитиране и окървавяване на протеста, естествено с подопечното им МВР, начело с Даниел Митов. И въпреки това, хорана не се отказват, напротив. Всичко това показва мутренската, жалка същност на тези двамата, но това си знаят и могат - по мутренски да мачкат, да бият, да опорочават, да унищожават.

    Коментиран от #38

    15:40 30.11.2025

  • 36 Прав е барека

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Права е Нинова но не напълно":

    А цялата статия е ужасяваща. Кмета на най бедната община в България Белица и ковчежник на пеевски радослав ревански с часовник Ролекс за 40 хиляди евро и лек автомобил Мазерати за 200 хиляди евро е координатор на контрапротестиращите и също е близък на боко. Днес е забелязан да влиза в сградата на фалиралата вече кабеларка на чалгаря 7/8-ми в ЛЕВСКИ-Г с пълна огромна кожена чанта

    15:42 30.11.2025

  • 37 Ха ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Данко Харсъзина":

    Голям виц.

    15:42 30.11.2025

  • 38 Още вчеоа стана ясно

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "К.К":

    Че побойника от Банкя е спуснл задачи на « академичната» гербеска пасмина от академията?!

    15:43 30.11.2025

  • 39 Факт

    0 0 Отговор
    А как е "пробила" в казионната медия?

    15:50 30.11.2025

