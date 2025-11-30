Нинова: Представяте ли си протест, на който ще слязат Пеевски и Борисов? Седят вътре, крият се като мишки по кабинетите

Лидерът на „Непокорна България“ и бивш председател на БСП Корнелия Нинова бе специален гост в "Седмицата на Дарик" и коментира протестите срещу правителството и срещу опита да се приеме в почивката на пленарното заседание силно критикувания бюджет за следващата година.
„Защо управляващите, всичките тия герои не дойдоха там на протеста? Защото ги е страх. Седят вътре, крият се като мишки по кабинетите и дават определения. Вие сте жълтопаветници, вие искате да доведете до нестабилност държавата и така нататък. Вие представяте ли си протест, на който те ще слязат сега Пеевски, Борисов, Радев и там всички, които дават определения?“
„Заплахите на „ДПС-Ново начало“ и изобщо в политиката, и в живота винаги са израз на слабост. Това е израз на слабост. „Вие изкарвате и аз ще изкарвам“. Това да не е детска градина, това е управление на държава и който не отчита реалните настроения сред хората, просто много греши. Това самочувствие, това самозабравяне ще им изяде главите.“
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ПРО СИА ПРИКЛу4и
14:40 30.11.2025
2 Нинова,
Ако си за България- идвай на протеста!
Оставка!!!!
Коментиран от #18
14:40 30.11.2025
3 ПОПЛАЧИ СИ!
14:42 30.11.2025
4 Не се и съмнявам
Уви,това са ...фактите...
14:44 30.11.2025
5 А ти къде беше?
Как сте ми омръзнали всички! До Скам си времето преди фалшивата демокрация!
Коментиран от #7
14:45 30.11.2025
6 Нинова
В коя дупка се беше скрила?
И ти от изявена седесарка, развя червеното знаме!
Всички сте един дол дремки!
Коментиран от #21
14:51 30.11.2025
7 И аз си искам
До коментар #5 от "А ти къде беше?":Да се върне соца!
Тогава живеехме, сега вегитираме!
Коментиран от #29
14:52 30.11.2025
8 кури
14:55 30.11.2025
9 Фен
14:57 30.11.2025
10 Някой
И Борисов си го представям на протест, ще докара "калинките", работниците на строителите на магистрали, зърнопроизводителите цоцащи милиарди субсидии, и селските кметове на ГЕРБ. Вече го е правил.
У нас всичко е менте десните да менте, левите са менте, патриотите са менте.... Общото между всички бг политици е, че всики те сънува пачки, едни политици сънуват рубли, други политици сънуват евро. Никой не го е грижа за народа, ако ги беше грижа за народа. Нямаше да вдигнат с 2% осигуровките на бедните работници, а щяха да въведат прогресивен данък доход и да вдигнат данъциге на богатите милионери с червените куфарчета. Като Киро Делиормански, наричащи се неправилно бизнесмени, докато в същност са робовладелци.
14:58 30.11.2025
11 Някой
15:02 30.11.2025
12 ИМА хъс
15:02 30.11.2025
13 абе
15:03 30.11.2025
14 Майора
15:06 30.11.2025
15 Нинова сдс бспприватизаторката на Импекс
15:09 30.11.2025
16 ЕДГАР КЕЙСИ
15:10 30.11.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Дедо Мраз
До коментар #2 от "Нинова,":Тя и на предишният беше.
15:21 30.11.2025
19 Нинова грешиш..Бойко и Делян излизат
Коментиран от #30, #31, #34
15:22 30.11.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Дедо Мраз
До коментар #6 от "Нинова":Нинова беше на протеста. Ела да я поздравиш сега в понеделник ако ти стиска.
15:26 30.11.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 ха ха
15:27 30.11.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Аз съм
15:30 30.11.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Права е Нинова но не напълно
Коментиран от #36
15:36 30.11.2025
29 Тракиец 🇺🇦
До коментар #7 от "И аз си искам":Демек искаш да се върне КОМУНИЗМА а ?
15:36 30.11.2025
30 Добър
До коментар #19 от "Нинова грешиш..Бойко и Делян излизат":Пий си редовно лекарствата. Не се изоставяй така своеволно. Много лошо личи.
15:36 30.11.2025
31 Кой ще излезе за чалгата,тиквата и ..
До коментар #19 от "Нинова грешиш..Бойко и Делян излизат":свинята да ги подкрепи
Коментиран от #33
15:37 30.11.2025
32 Град Симитли
коментират...
.... Йо хо хо
И бутилка с ром... "
15:37 30.11.2025
33 Данко Харсъзина
До коментар #31 от "Кой ще излезе за чалгата,тиквата и ..":Излизат силните структури на партия ГЕРБ. Излизат мощните и многобройни симпатизанти на ДПС на г-н Пеевски благодетел на народа лично застъпил се за увеличение на полицейските заплати ,за магазини за хората ,да не се вдигне водата, излизат хилядите симпатизанти на Станислав Трифонов израснали с неговото шоу и песни ,излизат и членовете на социалната партия БСП. Ще докажем че коалицията ГЕРБ -ДПС -ИТН-БСП е сила и мощ. Че сме по силни от пепейци ,дебейци ,възрожденци,мечове и подобни. Под вещата десница на държавника от световна величина Бойко Борисов. Зад нас е България!
Коментиран от #37
15:38 30.11.2025
34 Това правителство
До коментар #19 от "Нинова грешиш..Бойко и Делян излизат":е незаконно!
ОСТАВКА!
15:40 30.11.2025
35 К.К
Коментиран от #38
15:40 30.11.2025
36 Прав е барека
До коментар #28 от "Права е Нинова но не напълно":А цялата статия е ужасяваща. Кмета на най бедната община в България Белица и ковчежник на пеевски радослав ревански с часовник Ролекс за 40 хиляди евро и лек автомобил Мазерати за 200 хиляди евро е координатор на контрапротестиращите и също е близък на боко. Днес е забелязан да влиза в сградата на фалиралата вече кабеларка на чалгаря 7/8-ми в ЛЕВСКИ-Г с пълна огромна кожена чанта
15:42 30.11.2025
37 Ха ха ха
До коментар #33 от "Данко Харсъзина":Голям виц.
15:42 30.11.2025
38 Още вчеоа стана ясно
До коментар #35 от "К.К":Че побойника от Банкя е спуснл задачи на « академичната» гербеска пасмина от академията?!
15:43 30.11.2025
39 Факт
15:50 30.11.2025