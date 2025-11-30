Нинова: Представяте ли си протест, на който ще слязат Пеевски и Борисов? Седят вътре, крият се като мишки по кабинетите

Лидерът на „Непокорна България“ и бивш председател на БСП Корнелия Нинова бе специален гост в "Седмицата на Дарик" и коментира протестите срещу правителството и срещу опита да се приеме в почивката на пленарното заседание силно критикувания бюджет за следващата година.

„Защо управляващите, всичките тия герои не дойдоха там на протеста? Защото ги е страх. Седят вътре, крият се като мишки по кабинетите и дават определения. Вие сте жълтопаветници, вие искате да доведете до нестабилност държавата и така нататък. Вие представяте ли си протест, на който те ще слязат сега Пеевски, Борисов, Радев и там всички, които дават определения?“

„Заплахите на „ДПС-Ново начало“ и изобщо в политиката, и в живота винаги са израз на слабост. Това е израз на слабост. „Вие изкарвате и аз ще изкарвам“. Това да не е детска градина, това е управление на държава и който не отчита реалните настроения сред хората, просто много греши. Това самочувствие, това самозабравяне ще им изяде главите.“