Времето днес, прогноза за понеделник, 1 декември: Слънчево, леко повишаване на температурите

1 Декември, 2025 06:25

Максималните ще са между 9° и 14°, в София – около 10°

Снимка: БНТ
Минималните температури днес ще са предимно над нулата, в София – минус 1°. Дневните слабо ще се повишат и ще са между 9° и 14°, в София – около 10°.

Още преди обяд облачността в Североизточна България ще намалее и в страната ще се установи слънчево време.

По Черноморието преди обяд облачността ще е значителна, но ще продължи да се разкъсва и да намалява, след обяд до предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 11° и 14°. Вълнението на морето ще е 1-2 бала.

Ветровито ще се задържи в планините със силен северозападен вятър. До обяд облачността ще е значителна. На отделни места все още ще прехвърча сняг. През деня облачността ще се разкъса. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 5°, на 2000 метра – около 0°.


България
  • 5 Име

    Хубав ден!

    06:51 01.12.2025

