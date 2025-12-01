Новини
ПП-ДБ организират протест под надслов: "Няма да позволим да ни излъжат"

1 Декември, 2025 07:32, обновена 1 Декември, 2025 06:42 766 24

ПП-ДБ организират протест под надслов: "Няма да позволим да ни излъжат" - 1
Снимка: БГНЕС
БНР БНР

"Продължаваме промяната-Демократична България" организират протест под надслов: "Няма да позволим да ни излъжат".

От коалицията настояват внесеният в Народното събрание да бъде оттеглен и преработен основно. Според ПП-ДБ не е изпълнено обещанието, дадено от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов след протеста на 26-и ноември, сряда.

Идеята за новия протест беше оповестена в петък, когато в кулоарите на парламента в директен сблъсък очи в очи Борисов се изправи срещу Асен Василев и Ивайло Мирчев в спор за това кой стои зад атаката срещу бюджета.

Протестът е подкрепен и от другите опозиционни формации – "Възраждане", МЕЧ и Алианс за права и свободи.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Факти

    6 9 Отговор
    ПП-ДБ организират протест под надслов: "Няма да позволим да ни вкарат, като овце в €врозоната"

    Коментиран от #23

    06:51 01.12.2025

  • 5 гумата

    8 9 Отговор
    Всъщност лъжците викат:"Дръжте лъжците!" Като имате 36 депутата какво ще стане ако видите гласоподавателите на мнозинството срещу себе си на площада? Бюджетът не им изнасял?! Всъщност това е законпроект, който търпи изменения между първо и второ четене. Но те дюдюкат на улицата! Хайде де! Те се борят против еврото и ЕС, а не могат да се доберат до власт, защото малко хора им вярват.

    Коментиран от #17

    06:51 01.12.2025

  • 6 Наблюдател

    10 5 Отговор
    ПП-ДБ са същите продажници като ГЕРБ и ДПС-НН.

    Време е за Възраждане!
    Единствената българска партия която защитава българския интерес!!!

    06:55 01.12.2025

  • 7 Кой

    2 2 Отговор
    иска да бъде лъган ? Няма такъв !

    06:56 01.12.2025

  • 8 Тези ментета, не са протеста

    4 2 Отговор
    Тези двамата дали осъзнават, че имат едва няколко поддръжника, от които половината сродни и приятели. Не могат и няма да бъдат приети, като лица на протеста, а без него ще продължат да представляват 0.2% от избирателите.

    06:59 01.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ПП, ДБ

    4 4 Отговор
    са част от проблемът, а не решението му. Те позволиха унищожаването на Валутен Борд и Лъв, който спираше политиците да теглят заеми, за да си увеличават заплатите на всеки 3 месеца. 21 милиарда лева заеми за 2025 г. отиват за заплати на бюджетници, като 60-70% от тях не плащат осигуровки. Всичко, което предвиждаха финансистите с приемът на евро се случи. Дефицити, инфлация, повишение на цени, милиарди задлъжнялост. И по-зле ще става от януари 2026 г.
    Честита ви еврозона, за онези които не разбират основната причина за обедняването на българите.

    Коментиран от #22

    07:07 01.12.2025

  • 11 нннн

    4 2 Отговор
    Любопитното е, че ППДБ бяха ортаци и на четирите партии, срещу които сега протестират, и управляваха заедно с тях.

    Коментиран от #20

    07:12 01.12.2025

  • 12 Протеста

    3 1 Отговор
    Вече не е конкретно срещу някой или срещу нещо,а е срещу всичко,което се случва вече 36 години.

    07:16 01.12.2025

  • 13 оня с коня

    3 3 Отговор
    САМОНАДЕЯНИЯТ Мирчев заявява че Двете партии нямало да позволят да ги излъжат.А нещата са съвсем други - Никой няма да си прави труда да ги лъже а ще ще им бъде представено ОФИЦИАЛНО Решение какъв да бъде Бюджетът на Управляващите ПОДКРЕПЕНО С ГЛАСУВАНЕ в НС,срещу което те са абс. Безсилни.

    07:17 01.12.2025

  • 14 Чуторан

    5 1 Отговор
    Дано да дойде Коледата за българите довечера. Прасето ще бъде тръшнато, а с него и тиквата ще я изпечем. Даже много, много закъсня тази така чакана Коледа.

    07:19 01.12.2025

  • 15 Каунь

    1 2 Отговор
    Я полицията да действа по смело! Тия шматки си поверяваха?! София не е България!

    07:27 01.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 джантата

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "гумата":

    Искаш да кажеш,че на малко хора плащат ,да гласуват за тях,както го правят ...
    ,,двете Шиши-та"...?!

    07:31 01.12.2025

  • 18 пресолена

    0 0 Отговор
    в скута най се усеща като те лъжат. и ако си с чаша мазно кафе...

    07:33 01.12.2025

  • 19 По Босфор ТВ

    1 1 Отговор
    вече плашат хората с провокатори за да не ходят на протеста срещу свинщината на двете Д-та.

    07:34 01.12.2025

  • 20 Хм Хм

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "нннн":

    А още по-любопитното е, че Христо Иванов беше министър при ББ. Но стана министър, защото искаше да прави съдебна реформа. Не му разрешиха и той напусна. След това имаше втори опит за съдебна реформа, когато беше правителството на Кирил Петков. Когато трябваше да се случи, натиснаха бутона на Слави и всичко приключи. След това имаше трети опит при Денков. Тогава Боко и Шиши обещаха съдебна реформа на Христо Иванов и затова дебелото момче разправяше за скутове и мазни турски кафета, защото на Христо му трябваха гласове. Естествено пак не се получи и всичко се разпадна, Христо като достоен мъж пое отговорност за сглобката и напусна.
    Мили българи, защо имаме толкова кратка памет и защо така грешно тълкуваме нещата? На Христо му трябваха гласове, за да направи съдебна реформа, защото това е първа стъпка в борба с корупцията. Не казвам, че в ППДБ са чисти като сълзи, но независим Съд и Прокуратура ще лови всички измамници, защото ще са НЕЗАВИСИМИ. Но мили хора, Вие не дадохте гласовете си, за да се случи тази реформа и трябваше да се влиза в сглобки с надежда за успех. Но не би.

    07:34 01.12.2025

  • 21 Факт

    0 1 Отговор
    Много от изискванията към фирмите в този бюджет са сведени от Европейски директиви! Къде са спали досега?

    07:35 01.12.2025

  • 22 Много грешни тези

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "ПП, ДБ":

    Българите били обеднели, като имат по няколко апартамента, по 2- 3 коли, ходят по почивки, ресторантите пълни, магазините - пълни. Бедни са мързеливите, пияниците, неграмотните и пенсионери, които не са се осигурявали.

    07:38 01.12.2025

  • 23 Костадин Костадинов

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Факти":

    "🔔 Вчера ППДБ отново легнаха на ГЕРБ и ДПС, което не изненада никого. Снощи, въпреки дъжда и лошото време, пред парламента отново се събраха протестиращи срещу правителството - само че единствено симпатизанти на Възраждане. Естествено, броят им беше несравнимо по-малък от предишния ден, най-вече заради широко разгласената по медиите новина, че ППДБ спирали протестите, тъй като бюджетът бил оттеглен. 🇧🇬 Възраждане за пореден път се доказа като единствената принципна политическа организация в България! Искаме оставката на мафиотското правителство и предсрочни избори!"

    07:39 01.12.2025

  • 24 1001

    2 0 Отговор
    Хората протестират срещу цялата политическа система. Корупция продажници. Нека дигат данъците, но да се знае къде отива всеки лев. 2 милярда за 8 километра околовръстно. Егати безобразието кражба 100% това са схемите на Боки и Шиши. ИЗМИСЛЕТЕ НЕЩО ПО ИНТЕЛИГЕНТНО!

    07:39 01.12.2025

