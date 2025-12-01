ПП-ДБ организират протест под надслов: "Няма да позволим да ни излъжат"

"Продължаваме промяната-Демократична България" организират протест под надслов: "Няма да позволим да ни излъжат".
От коалицията настояват внесеният в Народното събрание да бъде оттеглен и преработен основно. Според ПП-ДБ не е изпълнено обещанието, дадено от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов след протеста на 26-и ноември, сряда.
Идеята за новия протест беше оповестена в петък, когато в кулоарите на парламента в директен сблъсък очи в очи Борисов се изправи срещу Асен Василев и Ивайло Мирчев в спор за това кой стои зад атаката срещу бюджета.
Протестът е подкрепен и от другите опозиционни формации – "Възраждане", МЕЧ и Алианс за права и свободи.
06:51 01.12.2025
06:51 01.12.2025
Време е за Възраждане!
Единствената българска партия която защитава българския интерес!!!
06:55 01.12.2025
Честита ви еврозона, за онези които не разбират основната причина за обедняването на българите.
07:07 01.12.2025
07:12 01.12.2025
До коментар #5 от "гумата":Искаш да кажеш,че на малко хора плащат ,да гласуват за тях,както го правят ...
,,двете Шиши-та"...?!
07:31 01.12.2025
До коментар #11 от "нннн":А още по-любопитното е, че Христо Иванов беше министър при ББ. Но стана министър, защото искаше да прави съдебна реформа. Не му разрешиха и той напусна. След това имаше втори опит за съдебна реформа, когато беше правителството на Кирил Петков. Когато трябваше да се случи, натиснаха бутона на Слави и всичко приключи. След това имаше трети опит при Денков. Тогава Боко и Шиши обещаха съдебна реформа на Христо Иванов и затова дебелото момче разправяше за скутове и мазни турски кафета, защото на Христо му трябваха гласове. Естествено пак не се получи и всичко се разпадна, Христо като достоен мъж пое отговорност за сглобката и напусна.
Мили българи, защо имаме толкова кратка памет и защо така грешно тълкуваме нещата? На Христо му трябваха гласове, за да направи съдебна реформа, защото това е първа стъпка в борба с корупцията. Не казвам, че в ППДБ са чисти като сълзи, но независим Съд и Прокуратура ще лови всички измамници, защото ще са НЕЗАВИСИМИ. Но мили хора, Вие не дадохте гласовете си, за да се случи тази реформа и трябваше да се влиза в сглобки с надежда за успех. Но не би.
07:34 01.12.2025
До коментар #10 от "ПП, ДБ":Българите били обеднели, като имат по няколко апартамента, по 2- 3 коли, ходят по почивки, ресторантите пълни, магазините - пълни. Бедни са мързеливите, пияниците, неграмотните и пенсионери, които не са се осигурявали.
07:38 01.12.2025
До коментар #4 от "Факти":"🔔 Вчера ППДБ отново легнаха на ГЕРБ и ДПС, което не изненада никого. Снощи, въпреки дъжда и лошото време, пред парламента отново се събраха протестиращи срещу правителството - само че единствено симпатизанти на Възраждане. Естествено, броят им беше несравнимо по-малък от предишния ден, най-вече заради широко разгласената по медиите новина, че ППДБ спирали протестите, тъй като бюджетът бил оттеглен. 🇧🇬 Възраждане за пореден път се доказа като единствената принципна политическа организация в България! Искаме оставката на мафиотското правителство и предсрочни избори!"
07:39 01.12.2025
