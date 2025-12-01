ПП-ДБ организират протест под надслов: "Няма да позволим да ни излъжат"

"Продължаваме промяната-Демократична България" организират протест под надслов: "Няма да позволим да ни излъжат".

От коалицията настояват внесеният в Народното събрание да бъде оттеглен и преработен основно. Според ПП-ДБ не е изпълнено обещанието, дадено от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов след протеста на 26-и ноември, сряда.

Идеята за новия протест беше оповестена в петък, когато в кулоарите на парламента в директен сблъсък очи в очи Борисов се изправи срещу Асен Василев и Ивайло Мирчев в спор за това кой стои зад атаката срещу бюджета.

Протестът е подкрепен и от другите опозиционни формации – "Възраждане", МЕЧ и Алианс за права и свободи.