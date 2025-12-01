Новини
Недоволство в Плевен и Велико Търново

1 Декември, 2025 18:48 868 6

  • велико търново-
  • плевен-
  • протест-
  • бюджет-
  • оставка

Със знамена и плакати те изразиха недоволството си към Бюджет 2026

Недоволство в Плевен и Велико Търново - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

И жители на Плевен се събраха на протест срещу бюджета пред Концертна зала „Катя Попова“, посочи бТВ.

Демонстрацията е организирана в социалните мрежи.

Протестиращи издигнаха плакати, сред които „Прокуратурата не е над Конституцията“ и „Спрете да крадете парите ни“.

Демонстрация има и във Велико Търново. Към 18:30 ч. множество хора се събраха пред съда в града.

Със знамена и плакати те изразиха недоволството си към Бюджет 2026.


  • 1 Ужасяващо е

    8 1 Отговор
    Бившият министър и вицепремиер Лидия Шулева разгроми мафията на власт в момента! Зададе въпрос - защо след като официалната статистика обяви инфлация 3,5 процента заплатите на силовите структури се увеличиха тази година със 70 процента а от догодина с 19 процента? Следващите 3 години лихвите ще са все по непосилни и държавата изпада в колапс! Водещата Цветанка Ризова я попита защо лихвите ще са все по високи! А Шулева отговори - " Защото се теглят все по огромни заеми да се плаща на полицаи,военни ,администрация. И всичко това ще го плати човека от улицата ,тоест обикновения работещ човек. Не може един гражданин който полага производителен труд ,тоест произвежда всички необходими неща за ежедневието ни да изнемогва,да получава само за битови нужди,храна, отопление, вода, дрехи ,транспорт и да не му остава за друго а в същото време да храни непроизводителни сектори на които увеличиха заплатите последните 3 години общо с 90- 100-125 процента. Това е не само подигравка с обикновените граждани ,това е престъпление спрямо тях"... Абсолютно е права бившият вицепремиер Шулева. Време е всички мачкани трудови хора от мафията на власт да потърсят своите изконни човешки права а не да са роби. Тези огромни заеми за силовите структури и администрация ще плащат работещите а техните деца са обречени да бъдат роби. Излизаме - няма кой друг да води тази битка вместо нас.

    18:50 01.12.2025

  • 2 обективен

    7 2 Отговор
    Не заиграят ли сопите по политиците , няма да има оправия !

    18:52 01.12.2025

  • 3 Шишибойко брос

    6 1 Отговор
    Дреме им на братя Шишибойко!

    18:53 01.12.2025

  • 4 С най - малко

    7 2 Отговор
    демонстриращи , както винаги ! Доволни от гербавите си престъпни кметове .

    18:57 01.12.2025

  • 5 Винкело

    5 0 Отговор
    А! Плевенчани още ли си миришат? Или вече свикнаха?

    18:59 01.12.2025

  • 6 ейййй

    4 0 Отговор
    В тези градчета е кофти с това, защото повечето са на държавния зоб.

    19:02 01.12.2025

