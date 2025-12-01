Недоволство в Плевен и Велико Търново

И жители на Плевен се събраха на протест срещу бюджета пред Концертна зала „Катя Попова“, посочи бТВ.

Демонстрацията е организирана в социалните мрежи.

Протестиращи издигнаха плакати, сред които „Прокуратурата не е над Конституцията“ и „Спрете да крадете парите ни“.

Демонстрация има и във Велико Търново. Към 18:30 ч. множество хора се събраха пред съда в града.

Със знамена и плакати те изразиха недоволството си към Бюджет 2026.