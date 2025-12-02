Времето днес, прогноза за вторник, 2 декември: Мъгливо утро, слънчев следобед

През нощта вятърът ще отслабне и на много места в низините и около водните басейни ще се образуват мъгли, предаде БНТ.

Минималните температури ще бъдат от минус 1° до 4°, в София около 0°, по Черноморието 6 - 7°, а максималните стойности ще са между 7° и 12°, в София около 8°.

Преди обяд на места в низините и около водните басейни все още ще има мъгли, но в следобедните часове ще преобладава слънчево време.

Ще е почти тихо, в източните райони и по Черноморието със слаб вятър от изток-югоизток. И на морския бряг утре ще бъде предимно слънчево с максимални температури между 11° и 14°.

Над планините ще има разкъсана средна и висока облачност. Вятърът ще е слаб и умерен с посока от югозапад.



Температурите слабо ще се повишат и максималните по най-високите върхове ще бъдат от минус 4° на Мусала до минус 1° на Черни връх.