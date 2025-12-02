Новини
Ограничават движението на камиони по магистралите в празничните дни

2 Декември, 2025 11:21 475 4

По преценка на шофьорите по време на промяната в организацията на движение за почивните дни като обходни маршрути могат да се ползват и други републикански пътища

Мария Атанасова

В почивните дни около коледните и новогодишни празници, в определени дни и часове, временно ще се ограничава движението на камионите над 12 т по автомагистралите „Тракия“, „Струма“ - по цялата им дължина, и на АМ „Хемус“ в участъка от София до п. в. „Дерманци“ в областите София и Ловеч. Целта е да се улесни пътуването на леките автомобили, да се увеличи пропускателната способност и да се повиши безопасността на движение, когато много хора тръгват на път. Въвеждането на временната организация на движение е необходимо поради засиления трафик, когато и предпоставките за инциденти са по-големи поради неправилни изпреварвания и образуването на колони от тежкотоварни автомобили.

На 23 и 30 декември, движението на тежкотоварните камиони ще бъде спряно между 14 ч. и 20 ч., като ограничението ще важи за превозните средства, излизащи от София.

В последния почивен ден от новата година – 4 януари 2026 г., забраната за движение на МПС над 12 т ще е между 12 ч. и 20 ч. и ще е за превозните средства, пътуващи към София.

Ограничението не се отнася за превозните средства, извършващи обществен превоз на пътници.

На АМ „Хемус“ и АМ „Струма“ забраната не обхваща МПС над 12 т, превозващи опасни товари (ADR), живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони.

На АМ „Тракия“ в участъка от п. в. „Ихтиман“ /при 34-и км/ до п. в. „Вакарел“ /при 23-и км/ в посока София забраната няма да важи за МПС над 12 т, превозващи опасни товари (ADR).

По преценка на шофьорите по време на промяната в организацията на движение за почивните дни като обходни маршрути могат да се ползват и други републикански пътища, като се спазва действащата за тях постоянна организация на движение. Въвеждането на мярката е съгласувано с МВР, като по тяхна преценка могат да се предприемат допълнителни действия за улесняване на движението и повишаване на пропускливостта на автомобилите.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да карат внимателно и със съобразена скорост, да спазват правилата за движение и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Да не се използват аварийните ленти по автомагистралите за по-бързо придвижване при натоварен трафик, тъй като се възпрепятства преминаването на превозните средства със специален режим на движение в случай на инцидент.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ужасяващо е

    3 0 Отговор
    Бившият министър и вицепремиер Лидия Шулева разгроми мафията на власт в момента! Зададе въпрос - защо след като официалната статистика обяви инфлация 3,5 процента ЗАПЛАТИТЕ на СИЛОВИТЕ СТРУКТУРИ се УВЕЛИЧИХА тази година със 70 Процента а от догодина с 19 процента? Следващите 3 години лихвите ще са все по непосилни и държавата изпада в колапс! Водещата Цветанка Ризова я попита защо лихвите ще са все по високи! А Шулева отговори - " Защото се теглят все по ОГРОМНИ ЗАЕМИ ЗА ДА СЕ ПЛАЩА НА ПОЛИЦАИ ВОЕННИ И АДМИНИСТРАЦИЯ. И всичко това ЩЕ ГО ПЛАТИ човека от улицата ,тоест ОБИКНОВЕНИЯ РАБОТЕЩ ЧОВЕК. Не може един гражданин който полага производителен труд ,тоест произвежда всички необходими неща за ежедневието ни да изнемогва,да получава само за битови нужди,храна, отопление, вода, дрехи ,транспорт и да не му остава за друго а в същото време да храни непроизводителни сектори на които увеличиха заплатите последните 3 години общо с 90- 100-125 процента. Това е не само подигравка с обикновените граждани ,това е престъпление спрямо тях"... Абсолютно е права бившият вицепремиер Шулева. ВРЕМЕ Е ВСИЧКИ МАЧКАНИ ТРУДОВИ ХОРА от мафията на власт ДА ПОТЪРСЯТ СВОИТЕ ИЗКОННИ ЧОВЕШКИ ПРАВА а не да са роби. Тези ОГРОМНИ ЗАЕМИ ЗА СИЛОВИТЕ СТРУКТУРИ И АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕ ПЛАЩАТ РАБОТЕЩИТЕ и техните деца са обречени да бъдат роби на полиция и администрация. ИЗЛИЗАМЕ - НЯМА КОЙ ДРУГ ДА ВОДИ ТАЗИ БИТКА ВМЕСТО НАС.

    11:23 02.12.2025

  • 2 Десислав Тотински

    1 3 Отговор
    Maма им жaлна, не се наядоха тия пoмияpи, сега удрят по превозвачите, ако не са те, няма да има кво да сложите на масата си да плюcкате

    11:23 02.12.2025

  • 3 Мисира

    0 0 Отговор
    Всички спартаци да се точат пред парламента.Мирно!!!

    11:26 02.12.2025

  • 4 Реалист

    1 0 Отговор
    Моля спрете да им казвате магистрали...това е скоростен път и нищо повече

    Ако бяха наистина магистрали нямаше колите да се движат като по Цариградско шосе с 80 км/час

    12:01 02.12.2025

