Забраниха престоя и паркирането на пл. „Св. Александър Невски” от 16:00 ч. заради богослужението за Бъдни вечер

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства на паркингите на пл. „Св. Александър Невски” от 16:00 ч. днес до приключване на празничното богослужение, съобщиха от Столичната община.

В патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“ от 18:00 ч. ще започне празничното вечерно богослужение за Бъдни вечер, което ще бъде възглавено от българския патриарх и Софийски митрополит Даниил, в съслужение с митрополити и епископи на Българската православна църква - Българска патриаршия (БПЦ-БП), съобщиха от пресслужбата на БПЦ-БП.

От 07:00 ч. на 25 декември се забранява влизането на пътни превозни средства, само при необходимост и по преценка на отдел „Пътна полиция” при Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР), в района около храм-паметник „Александър Невски” по ул. „Оборище” между бул. „Васил Левски” и ул. „11-ти Август“; ул. „15-ти ноември; ул. „11-ти август” между пл. „Св. Александър Невски” и ул. „Московска”, както и по ул. „Дунав” между пл. „Св. Александър Невски” и ул. „Московска”.