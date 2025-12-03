Времето днес, прогноза за сряда, 3 декември: Облачно, слънце само на изток

През нощта облачността ще се увеличи, а след полунощ на много места в низините, котловините и около водните басейни ще се образуват мъгли.

Минималните температури ще бъдат между минус 1° и 5°, в София – около 0°, по Черноморието – от 5° до 10°, а максималните – от 6° на запад до 13° на изток, където ще духа умерен южен вятър, в София – около 8°. В по-голямата част от страната, с изключение на Източна България, ще бъде облачно, но ще превалява главно в западните райони и през втората половина на деня.

С най-много слънчеви часове и с най-високите температури ще бъде утре по Черноморието, където също ще духа умерен южен вятър.

В планините вятърът ще е от югозапад, временно силен. Ще бъде облачно, с валежи в масивите от Западна България, като снежната граница ще бъде на около 1700 метра.

С валежи ще бъде и през следващите дни, почти повсеместни и с повишена вероятност за значителни количества в петък в Югозападна, а в събота - и в Северозападна България. Температурите, и минималните, и максималните, бавно ще се повишават.

В неделя все още ще има валежи, на все по-малко места и все по-слаби, но температурите ще се понижават.