Караджов: Законът за обществения транспорт ще бъде доразвит с приноса на общини, превозвачи и потребителски организации

2 Декември, 2025 17:28 699 17

  • гроздан караджов-
  • субсидия-
  • закон за транспорта

Той отбеляза, че законът стъпва върху европейското законодателство

Караджов: Законът за обществения транспорт ще бъде доразвит с приноса на общини, превозвачи и потребителски организации - 1
Снимка: МТС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Законът за обществения транспорт ще бъде доразвит с приноса на общини, превозвачи и потребителски организации. Пътникът остава в центъра на закона. Това е неговата философия и тя няма да се променя. Това заяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов след среща с автобусните превозвачи и представителите на потребителските организации в рамките на общественото обсъждане на проекта на Закон за обществения транспорт.

Представителите на организациите за защита на потребителите изразиха категорична подкрепа за закона, като подчертаха, че за първи път от дълги години се предлага цялостна рамка, която поставя пътника в центъра и гарантира неговите права, безопасност и удобство. Те посочиха, че проектът решава проблеми, натрупвани с десетилетия – от липсата на връзки между превозите до липсата на ясни стандарти за качество и защита правата на пътуващите.

Автобусните превозвачи заявиха, че философията на закона е правилна и необходима, но поискаха да бъдат добавени текстове по някои ключови въпроси, както и други да бъдат разписани по-ясно. Секторът направи следните предложения:

· съвместно възлагане на превози между общини да бъде възможно само когато те имат обща географска граница;

· субсидията за компенсиране на задължението за обществен превоз при автобусния транспорт да може да се предоставя авансово, както е предвидено за железопътния, водния и въздушния транспорт;

· да се даде допълнителна яснота по механизма за клиринг при интегрираните превози;

· да се изясни отношението между националната и общинските транспортни схеми, както и механизма за субсидирането им.

„Текстът на Закона за обществения транспорт все още е само проект. Публикуван е, за да получим мнения и предложенията на всички заинтересовани страни – от общини и превозвачи, до институции и сдружения на потребители. Затова още днес удължаваме общественото обсъждане с още 30 дни, а при необходимост – и повече“, заяви вицепремиерът.

Той обяви, че се създава работна група, в която ще участват експерти от всички заинтересовани организации. Тяхната задача ще бъде да прецизират и допълнят текстовете на закона, както и да започнат подготовката на подзаконовите актове, гарантиращи неговото прилагане.

„Ще работим докато имаме добър, справедлив и работещ закон, който удовлетворява всички страни – превозвачи, общини, институции, но преди всичко – пътниците“, подчерта Караджов.

Той отбеляза, че законът стъпва върху европейското законодателство и опита на най-успешните държави в ЕС, и за първи път въвежда:

· единна национална транспортна схема за всички видове транспорт;

· единен електронен билет и мобилен „портфейл“;

· координирани разписания между влакове и автобуси;

· нови стандарти за качество, безопасност, екология и достъпност;

· превози по заявка за отдалечените населени места;

· единна интелигентна система и национална точка за достъп до данни.

Вицепремиерът подчерта, че държавата, общините и превозвачите заедно изграждат системата, но тя съществува заради гражданите: „Кръвоносната система на държавата трябва да пулсира като едно цяло и да достига и до най-отдалеченото кътче на родината ни. Нашата задача е да осигурим качествена услуга там, където днес тя изцяло липсва. Пътникът е в центъра на закона, а ние всички – институции, общини и превозвачи – сме инструменти, чрез които неговите права и удобство ще бъдат гарантирани.“

По време на срещата беше припомнено, че:

∙ 738 населени места в България са напълно без транспортно обслужване;

∙ 601 населени места имат недостатъчно, формално (само на хартия) или неефективно транспортно обслужване;

∙ едва 61 населени места имат адекватен обществен транспорт.

„Този закон радикално променя начина, по който ще работи системата. Той обвързва транспортната услуга с реални измерители – километри, пътникопоток, населени места. Целта е проста: да осигурим на всеки човек предвидим, достъпен и модерен транспорт, както е в развитите европейски държави“, заяви Караджов.

Министерството на транспорта и съобщенията ще продължи да провежда срещи с браншовите организации, Националното сдружение на общините в Република България, експертни звена и граждански организации.

„Само чрез диалог и съвместна работа можем да финализираме закона така, че накрая да имаме документ, който работи за всички – и за превозвачите, и за общините, и за държавата, но най-вече за пътниците“, подчерта вицепремиерът Караджов.


България
