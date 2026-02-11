Караджов: За първи път България отваря железопътния си пазар за частен превозвач

За първи път България отваря железопътния си пазар за частен превозвач и ще има повече от един пътнически жп оператор. Това заяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов при подписването на договорите с „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД и „Ивкони Експрес“ ЕАД за пътнически жп превози в страната. С отварянето на услугата за частни оператори, превозите трябва да стават все по-комфортни и по-точни за българските граждани, добави той.
„С подписването на тези договори успешно приключихме ключова реформа по ПВУ. Без точното и навременно изпълнение България рискуваше не просто забавяне, а реална загуба на инвестиции за нов подвижен състав по ПВУ“, подчерта Гроздан Караджов. Той посочи, че остават още две много важни стъпки. Проектът на Закон за обществения транспорт е подготвен от Министерството на транспорта и съобщенията, приет от Министерския съвет и вече е внесен в парламента. „Предстои да бъде разгледан в парламентарните комисии тази седмица и в пленарна зала още през следващата седмица, ако програмата на Народното събрание позволи. Очакваме също Министерството на електронното управление да одобри предоставеното от нас техническото задание за единния електронен билет“, каза още вицепремиерът.
По думите му държавата запазва ключовата си роля в железопътните превози - тя определя обхвата на услугата, стандартите за качество, контрола и финансирането. Подвижният състав също остава държавна собственост. „Подготвихме и проведохме процедурата при безпрецедентна публичност и прозрачност. Цялата документация беше изготвена под постоянен мониторинг и в координация с Европейската комисия. Това беше съзнателен избор, вместо да създаваме формално „българско решение“, което после да бъде оспорвано, ние изградихме модел, който е изцяло съвместим с европейската рамка“, подчерта вицепремиерът Караджов.
Той посочи, че следват най-важните 10 месеца, в които двата оператора трябва да подготвят системите си в пълен обем – да уредят въпросите с подвижния състав, да регламентират помежду си ясни процедури за взаимодействие, така че преходът да бъде плавен, а услугата след 13 декември – по-добра за пътника. „Най-важният ресурс в железниците обаче са хората. Процедурата предвижда 813 души от БДЖ да преминат към „Ивкони Експрес“ ЕАД при запазване на досегашните условия на труд. „Това не са щатни бройки, а съдбите на професионалисти и най-вече, това са семейства“, подчерта Гроздан Караджов.
След проведена открита, конкурентна процедура, Западният регион, който обхваща 75% от всички железопътни превози в страната, се възлага на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД. За останалите два региона – Северен (14% от превозите) и Южен (11% от превозите) – на първо място в процедурата е класирано дружеството „Ивкони Експрес“ ЕАД. Договорите по трите лота са за срок от 12 години и влизат в сила от 13 декември 2026 г.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Скоро
16:16 11.02.2026
2 Абе,
16:21 11.02.2026
3 Ами
16:23 11.02.2026
4 Пак ли
Коментиран от #6, #33
16:23 11.02.2026
5 Ура,,Ура
16:23 11.02.2026
6 Участниците да се чете
До коментар #4 от "Пак ли":частниците
16:24 11.02.2026
7 Редките жълто-кафяви,
16:25 11.02.2026
8 БРАВО
16:27 11.02.2026
9 Ъхъ!!!
Коментиран от #26, #27
16:29 11.02.2026
10 Хмм
16:30 11.02.2026
11 всики ден голяма кражба
16:33 11.02.2026
12 Ами
16:34 11.02.2026
13 Никой не казва
16:35 11.02.2026
14 ООрана държава
16:41 11.02.2026
15 Боруна Лом
16:48 11.02.2026
16 Тия се
16:48 11.02.2026
17 Факт
17:08 11.02.2026
18 толупът на наркотрафиканта Орлю Алексиев
17:18 11.02.2026
19 Не се накрадоха
17:21 11.02.2026
20 смешко фуклив
набутвате хората да плащат повече за същота пародия бдж
17:22 11.02.2026
21 Шопинг
17:38 11.02.2026
22 Ха ха ха
Абе, хамаци!, поканете Итало, поканете Върджин, поканете... оператори, които са се доказали в Италия, Обединеното кралство, Франция...
17:40 11.02.2026
23 Баба Яга
Коментиран от #25
17:46 11.02.2026
24 Гост
Както и с телекомуникационният сектор.
Както и с минният сектор.
17:50 11.02.2026
25 Гост
До коментар #23 от "Баба Яга":За държавата остава правото да ремонтира релсите с нашите данъци.
17:50 11.02.2026
26 Гост
До коментар #9 от "Ъхъ!!!":Щом едно нещо е на държавата - на народа - не следва ли да се допитат до народа, дали иска да си дава железниците на частни превозвачи?
Оф, чакай! Забравих, че това важи само за демократичните нации, където хората имат право на мнение и глас.
17:54 11.02.2026
27 Гост
До коментар #9 от "Ъхъ!!!":"МС одобри 25 млн. евро за продължаване работата по ключови железопътни проекти." - Статията преди тази.
17:57 11.02.2026
28 Неразбрал
Държавата има частен превозвач още преди повече от 13 години ....и тогава много от работещите жележничари отидоха да работят във мини марица изток ......да направи справка и ще се убеди !!!!!!! А нещо има ли да каже за случая Петрохан ?????
18:02 11.02.2026
29 Ега ти лъжеца !
18:03 11.02.2026
30 КРАДЦИ , КРАДЦИ , КРАДЦИ !
18:06 11.02.2026
31 Жбръц
18:20 11.02.2026
32 ЗАПОЧНА СЕ -ГРАБЕЖА
18:32 11.02.2026
33 В ПЕТРОХАН СА
До коментар #4 от "Пак ли":ГЛЕДАТ ЗВЕЗДИТЕ
18:33 11.02.2026