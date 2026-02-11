Новини
Караджов: За първи път България отваря железопътния си пазар за частен превозвач

11 Февруари, 2026 16:13 1 101 33

  • гроздан караджов-
  • частен превозвач-
  • бдж

По думите му държавата запазва ключовата си роля в железопътните превози

Караджов: За първи път България отваря железопътния си пазар за частен превозвач - 1
Снимка: МТС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

За първи път България отваря железопътния си пазар за частен превозвач и ще има повече от един пътнически жп оператор. Това заяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов при подписването на договорите с „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД и „Ивкони Експрес“ ЕАД за пътнически жп превози в страната. С отварянето на услугата за частни оператори, превозите трябва да стават все по-комфортни и по-точни за българските граждани, добави той.

„С подписването на тези договори успешно приключихме ключова реформа по ПВУ. Без точното и навременно изпълнение България рискуваше не просто забавяне, а реална загуба на инвестиции за нов подвижен състав по ПВУ“, подчерта Гроздан Караджов. Той посочи, че остават още две много важни стъпки. Проектът на Закон за обществения транспорт е подготвен от Министерството на транспорта и съобщенията, приет от Министерския съвет и вече е внесен в парламента. „Предстои да бъде разгледан в парламентарните комисии тази седмица и в пленарна зала още през следващата седмица, ако програмата на Народното събрание позволи. Очакваме също Министерството на електронното управление да одобри предоставеното от нас техническото задание за единния електронен билет“, каза още вицепремиерът.

По думите му държавата запазва ключовата си роля в железопътните превози - тя определя обхвата на услугата, стандартите за качество, контрола и финансирането. Подвижният състав също остава държавна собственост. „Подготвихме и проведохме процедурата при безпрецедентна публичност и прозрачност. Цялата документация беше изготвена под постоянен мониторинг и в координация с Европейската комисия. Това беше съзнателен избор, вместо да създаваме формално „българско решение“, което после да бъде оспорвано, ние изградихме модел, който е изцяло съвместим с европейската рамка“, подчерта вицепремиерът Караджов.

Той посочи, че следват най-важните 10 месеца, в които двата оператора трябва да подготвят системите си в пълен обем – да уредят въпросите с подвижния състав, да регламентират помежду си ясни процедури за взаимодействие, така че преходът да бъде плавен, а услугата след 13 декември – по-добра за пътника. „Най-важният ресурс в железниците обаче са хората. Процедурата предвижда 813 души от БДЖ да преминат към „Ивкони Експрес“ ЕАД при запазване на досегашните условия на труд. „Това не са щатни бройки, а съдбите на професионалисти и най-вече, това са семейства“, подчерта Гроздан Караджов.

След проведена открита, конкурентна процедура, Западният регион, който обхваща 75% от всички железопътни превози в страната, се възлага на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД. За останалите два региона – Северен (14% от превозите) и Южен (11% от превозите) – на първо място в процедурата е класирано дружеството „Ивкони Експрес“ ЕАД. Договорите по трите лота са за срок от 12 години и влизат в сила от 13 декември 2026 г.


  • 1 Скоро

    59 0 Отговор
    Железниците отиват при Лавка, КТБ и Булгартабак.

    16:16 11.02.2026

  • 2 Абе,

    61 0 Отговор
    продажниците продължават да теглят кредити и да раздават държавата !

    16:21 11.02.2026

  • 3 Ами

    60 0 Отговор
    сигурно друга такава държава няма ! Купува нови композиции и ги дарява за 12 години на подставен концесионер !

    16:23 11.02.2026

  • 4 Пак ли

    54 0 Отговор
    Тоя раздаде най апетит ите участъци на участниците, а остави участъците с най-големи разходи на държавата. Къде е отново данс и прокуратурата???

    Коментиран от #6, #33

    16:23 11.02.2026

  • 5 Ура,,Ура

    46 0 Отговор
    Махай се бе чалгарско корумпе!

    16:23 11.02.2026

  • 6 Участниците да се чете

    26 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пак ли":

    частниците

    16:24 11.02.2026

  • 7 Редките жълто-кафяви,

    25 0 Отговор
    по юридическа линия, ги бърка онази варненска очиларка на втора линия - винаги в полза на мафията.

    16:25 11.02.2026

  • 8 БРАВО

    28 0 Отговор
    Вече две десетилетия правим реформи в жп транспорта, сума ти министри и правителства ни убеждават как работят за по-добър пътнически и товарен жп превоз, незнайно колко пари се наляха и откраднаха и резултата се вижда! Вярваме му на гроздачо, нали така!

    16:27 11.02.2026

  • 9 Ъхъ!!!

    42 0 Отговор
    И това ако не е национално предателство?!? Чалгарският министър хариза железниците (които винаги са били държавни) на "нашите хора"!!! Ама държавата, видите ли щяла да има равно участие - явно ще бъде на принципа "активите за нас", а "пасивите" за държавата!

    Коментиран от #26, #27

    16:29 11.02.2026

  • 10 Хмм

    35 0 Отговор
    Ивкони, дето имаха няколко катастрофи с автобусите си и дадоха автобусните силнии на Груп, ще ликвидират жп превозите, а на този министър подписът има ли някаква стойност, щом е в оставка

    16:30 11.02.2026

  • 11 всики ден голяма кражба

    29 0 Отговор
    Последни разграбвания и,комисиони и трупане на богатства от управляващите крадейки народа.И защо само на един частен.Явно останалите са елиминирани.

    16:33 11.02.2026

  • 12 Ами

    32 0 Отговор
    влаковете към морето на ивкони, а в Западна България на БДЖ

    16:34 11.02.2026

  • 13 Никой не казва

    23 0 Отговор
    Подаръци да има за нашите хора.....е няколко милиона...голяма работа...

    16:35 11.02.2026

  • 14 ООрана държава

    25 0 Отговор
    Какво подписват тия оставкаджии? Прибират се пари на изпроводяк за да има за изборните секции ли?

    16:41 11.02.2026

  • 15 Боруна Лом

    18 1 Отговор
    ВСИЧКО ПОДАРИХТЕ,БЕ ЕЙЙ!

    16:48 11.02.2026

  • 16 Тия се

    20 0 Отговор
    скъсаха да подписват. Гьонсурати

    16:48 11.02.2026

  • 17 Факт

    17 0 Отговор
    Разбиват пазара, който и без това е недостатъчен за нормално развитие!

    17:08 11.02.2026

  • 18 толупът на наркотрафиканта Орлю Алексиев

    14 0 Отговор
    ще краде до последно...

    17:18 11.02.2026

  • 19 Не се накрадоха

    13 0 Отговор
    За държавата остава поддържката на инфраструктурата, Ивкони ще печели вместо държавата, Караджата ще си получи възнаграждението от Ивкони!

    17:21 11.02.2026

  • 20 смешко фуклив

    13 0 Отговор
    бг или вие бръмбари далавераджийски
    набутвате хората да плащат повече за същота пародия бдж

    17:22 11.02.2026

  • 21 Шопинг

    11 0 Отговор
    А защо държавъ купува машините за частната железница!?

    17:38 11.02.2026

  • 22 Ха ха ха

    6 0 Отговор
    Жалбата видяла, че подковават коня и тя вдигнала крак...
    Абе, хамаци!, поканете Итало, поканете Върджин, поканете... оператори, които са се доказали в Италия, Обединеното кралство, Франция...

    17:40 11.02.2026

  • 23 Баба Яга

    7 0 Отговор
    В последния ден на това крадливо правителство, последен рушвет и подарък на половината пътни превози на страната. А държавата какво ще получава от тоя подарък?

    Коментиран от #25

    17:46 11.02.2026

  • 24 Гост

    4 0 Отговор
    Помним какво стана, като си отворихме енергийният сектор за частни доставчици.
    Както и с телекомуникационният сектор.
    Както и с минният сектор.

    17:50 11.02.2026

  • 25 Гост

    8 0 Отговор

    До коментар #23 от "Баба Яга":

    За държавата остава правото да ремонтира релсите с нашите данъци.

    17:50 11.02.2026

  • 26 Гост

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ъхъ!!!":

    Щом едно нещо е на държавата - на народа - не следва ли да се допитат до народа, дали иска да си дава железниците на частни превозвачи?
    Оф, чакай! Забравих, че това важи само за демократичните нации, където хората имат право на мнение и глас.

    17:54 11.02.2026

  • 27 Гост

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ъхъ!!!":

    "МС одобри 25 млн. евро за продължаване работата по ключови железопътни проекти." - Статията преди тази.

    17:57 11.02.2026

  • 28 Неразбрал

    4 0 Отговор
    Абе някои да ми обясни , защо караджов ЛЪЖЕ ????
    Държавата има частен превозвач още преди повече от 13 години ....и тогава много от работещите жележничари отидоха да работят във мини марица изток ......да направи справка и ще се убеди !!!!!!! А нещо има ли да каже за случая Петрохан ?????

    18:02 11.02.2026

  • 29 Ега ти лъжеца !

    5 0 Отговор
    Прилича много на тиквата за къщата му в Барселона .......май гербаджиите ги мори един вирус - Лъжата !!!!

    18:03 11.02.2026

  • 30 КРАДЦИ , КРАДЦИ , КРАДЦИ !

    3 0 Отговор
    ЛЪЖЦИ , ЛЪЖЦИ , ЛЪЖЦИ !

    18:06 11.02.2026

  • 31 Жбръц

    1 0 Отговор
    Цитирам по памет Атанас Буров- банкер,депутат,министър преди 9 Септември...Слушай момче,всеки депутат се бори да стане министър.Две са най- " тлъстите дробчета" в държавата.Министерство на пътищата и железниците,и Министерство на войната! Най- постно е на образованието . Схващате ли драги ми селяне и гражданъе,защо промениха Конституцията? Ето затова: Да си довършат врътките,дори когато кабинета е подал оставка.На частник в ръцете,отива тлъсто дробче - милиони пътници годишно.За да не бъдат" капо" ще им достави нови композиции - вагони и локомотиви,с държавни средства.А заспалите офф се,ще плащат двойно по скъпи билети.Да пътуват луксозно.Защото алтернатива няма!

    18:20 11.02.2026

  • 32 ЗАПОЧНА СЕ -ГРАБЕЖА

    1 0 Отговор
    И БДЖ-ЗАМИНА

    18:32 11.02.2026

  • 33 В ПЕТРОХАН СА

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пак ли":

    ГЛЕДАТ ЗВЕЗДИТЕ

    18:33 11.02.2026

