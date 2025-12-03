Новини
Депутатите гласуват оттеглянето на проекта за бюджет за 2026 г.

3 Декември, 2025 07:13

Дотук се стигна след решение на правителството, провокирано от вълната от протести в страната

Депутатите гласуват оттеглянето на проекта за бюджет за 2026 г. - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Парламентът днес трябва да гласува оттеглянето на проекта за бюджет за 2026 година, предаде NOVA.

Дотук се стигна след решение на правителството, провокирано от вълната от протести в страната.

Заедно с държавния бюджет ще бъдат изтеглени и разчетите за Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса за следващата година.

Оттеглянето на бюджета трябва да мине с нарочно решение на Народното събрание, тъй като е гласуван на първо четене. Идеята на кабинета е да предложат нова план сметка, която да гласуват до края на годината.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ъхъъъъъ

    16 0 Отговор
    А дали не е по добре да се махнат всички и да има нови избори.
    Избори на които да гласуват само грамотни и персонално за личност.
    Лесно е.
    Всеки преди да гласува си пише трите имена и ЕГН- то
    собственоръчно

    Коментиран от #5

    06:26 03.12.2025

  • 3 Милен

    12 0 Отговор
    Бившият министър и вицепремиер Лидия Шулева разгроми мафията на власт в момента! Зададе въпрос - защо след като официалната статистика обяви инфлация 3,5 процента ЗАПЛАТИТЕ на СИЛОВИТЕ СТРУКТУРИ се УВЕЛИЧИХА ТАЗИ ГОДИНА със 70 ПРОЦЕНТА а ОТ ДОГОДИНА ОЩЕ 19 ПРОЦЕНТА??? Следващите 3 години лихвите ще са все по непосилни и държавата изпада в колапс! Водещата Цветанка Ризова я попита защо лихвите ще са все по високи! А Шулева отговори - " Защото се теглят все по ОГРОМНИ ЗАЕМИ ЗА ДА СЕ ПЛАЩА НА ПОЛИЦАИ ВОЕННИ И АДМИНИСТРАЦИЯ. И всичко това ЩЕ ГО ПЛАТИ човека от улицата ,тоест ОБИКНОВЕНИЯ РАБОТЕЩ ЧОВЕК. Не може един гражданин който полага производителен труд ,тоест произвежда всички необходими неща за ежедневието ни да изнемогва,да получава само за битови нужди,храна, отопление, вода, дрехи ,транспорт и да не му остава за друго а в същото време да храни непроизводителни сектори на които увеличиха заплатите последните 3 години общо с 90- 100-125 процента. Това е не само подигравка с обикновените граждани ,това е престъпление спрямо тях"...

    06:26 03.12.2025

  • 4 Последния Софиянец

    14 0 Отговор
    Оставка и затвор!

    06:27 03.12.2025

  • 6 темеРутка петкова

    18 0 Отговор
    това е единствения възможен бюджет . Ще подаде ли оставка темеРутката след тази лъжа.

    Коментиран от #13

    06:27 03.12.2025

  • 8 Наглите

    7 1 Отговор
    Да гласуват могат само нови избори.

    06:28 03.12.2025

  • 10 Мурка

    13 0 Отговор

    До коментар #2 от "голям смях":

    ква табуретка бе омбре тва си е каца за зеле ниско набито и у !!!ъ развито---много баклава плюскало

    06:35 03.12.2025

  • 11 хаберих

    2 0 Отговор
    Мишки викат към котката:
    — Миу! Миу!
    Котката:
    — Мяу?
    Мишките:
    — Ха! Учим чужди езици — адаптираме се!

    06:39 03.12.2025

  • 13 Последния Софиянец

    13 0 Отговор

    До коментар #6 от "темеРутка петкова":

    Във всяка нормална държава правителство което не може да направи бюджет подава незабавно оставка.Последният пример е Франция.

    Коментиран от #17

    06:43 03.12.2025

  • 14 Мораториум за теглене на нови Заеми

    6 0 Отговор
    Как ще го оттеглите, след като е минал първо четене по Комисии, и е одобрен от ЕКОФИН? Замразявайте осигуровки здравни и пенсионни. Отказ от повишение Данък сграда и зони паркиране, както и разширяването им. Мораториум върху теглене на нови заеми. Намаляване с 50% на бюджетни заплати, надвишаващи 5000 лева чисто на месец, включително и премахване на депутатски актуализации на всеки 3 месеца. 99 000 хиляди бюджетни служители да си плащат осигуровките. Прекъсване на 20 заплати при пенсиониране. Промяна на Закон за Референдумите..
    Референдум за запазване на Валутен Борд и Лев. Вписване на правото на Кеш в Конституцията по примера на Австрия и Унгария. Забранихте плащания Кеш в НАП, Паспортни служби и КАТ. Ще приемали 2026 България цифрово евро, защо мълчите за цифровото евро?

    06:49 03.12.2025

  • 15 Според

    6 0 Отговор
    Зюмбюла това беше единствения най - добър бюджет , Боко веднъж каза ще отпадне това криминално творение , на другия ден се изока , след номерата на Зафировото мазно същество , че остава , Ментата стара направи цял спектакъл с гнусни постановки , да мине мафиотската уйдорма...... И сега ще гласували тия ! Водени само и единствено от личен егоизъм и страх ! Оставка !!!

    06:50 03.12.2025

  • 16 Мнение

    5 0 Отговор
    Да започнат от там, откъдето започна цялото недоволство. Милиционерите, съдии, прокурори и някои от държавните служители, които получиха по 50,60,70,80,100,110 и дори 130 и 150 процес увеличи на и без друго огромните им заплати, бинуси и привилегии, сега да ги върнат тези мародерски взети пари в бюджета, и да и бъдат вдигнати заплатите им с 5 проценра, както на всички останали българи.

    Коментиран от #22

    06:50 03.12.2025

  • 17 оня с коня

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Последния Софиянец":

    така и трябва.За щастие нашето оправно Правителство освен Първия,ще направи и още един Бюджет.

    06:50 03.12.2025

  • 18 Хора

    3 0 Отговор
    Не се подвеждайте! При предишните протести и през ум не можеше да ми мине, че тази енергия ще отиде по дяволите, и всичко това ще бъде смачкано. Че после тези хора ще отидат да се съберат с Пеевски, ще променят Конституцията в негова изгода и т.н. За всичко случващо се днес причината е това, никой друг не ние виновен!

    Коментиран от #21

    06:50 03.12.2025

  • 19 Факт

    6 0 Отговор
    Спрете Еврото!

    06:51 03.12.2025

  • 20 Даниел

    4 0 Отговор
    И Владислав горанов е работил по бюджета да не забравяме този факт!
    Голяма рода имат тия комунисти,голямо нещо!

    06:57 03.12.2025

  • 21 Последния Софиянец

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Хора":

    Протеста става радикален.Само това ще даде резултат.

    07:03 03.12.2025

  • 22 Лавина

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "Мнение":

    Много им е и 5%,нали инфлацията е 3% във всички нормални държави увеличенията са колкото инфлацията. Живея точно до училище и нямате си на представа с какви скъпи коли вечер си тръгват учителите.

    07:06 03.12.2025

