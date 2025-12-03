Депутатите гласуват оттеглянето на проекта за бюджет за 2026 г.

Парламентът днес трябва да гласува оттеглянето на проекта за бюджет за 2026 година, предаде NOVA.
Дотук се стигна след решение на правителството, провокирано от вълната от протести в страната.
Заедно с държавния бюджет ще бъдат изтеглени и разчетите за Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса за следващата година.
Оттеглянето на бюджета трябва да мине с нарочно решение на Народното събрание, тъй като е гласуван на първо четене. Идеята на кабинета е да предложат нова план сметка, която да гласуват до края на годината.
1 Ъхъъъъъ
Избори на които да гласуват само грамотни и персонално за личност.
Лесно е.
Всеки преди да гласува си пише трите имена и ЕГН- то
собственоръчно
Коментиран от #5
06:26 03.12.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Милен
06:26 03.12.2025
4 Последния Софиянец
06:27 03.12.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 темеРутка петкова
Коментиран от #13
06:27 03.12.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Наглите
06:28 03.12.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Мурка
До коментар #2 от "голям смях":ква табуретка бе омбре тва си е каца за зеле ниско набито и у !!!ъ развито---много баклава плюскало
06:35 03.12.2025
11 хаберих
— Миу! Миу!
Котката:
— Мяу?
Мишките:
— Ха! Учим чужди езици — адаптираме се!
06:39 03.12.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Последния Софиянец
До коментар #6 от "темеРутка петкова":Във всяка нормална държава правителство което не може да направи бюджет подава незабавно оставка.Последният пример е Франция.
Коментиран от #17
06:43 03.12.2025
14 Мораториум за теглене на нови Заеми
Референдум за запазване на Валутен Борд и Лев. Вписване на правото на Кеш в Конституцията по примера на Австрия и Унгария. Забранихте плащания Кеш в НАП, Паспортни служби и КАТ. Ще приемали 2026 България цифрово евро, защо мълчите за цифровото евро?
06:49 03.12.2025
15 Според
06:50 03.12.2025
16 Мнение
Коментиран от #22
06:50 03.12.2025
17 оня с коня
До коментар #13 от "Последния Софиянец":така и трябва.За щастие нашето оправно Правителство освен Първия,ще направи и още един Бюджет.
06:50 03.12.2025
18 Хора
Коментиран от #21
06:50 03.12.2025
19 Факт
06:51 03.12.2025
20 Даниел
Голяма рода имат тия комунисти,голямо нещо!
06:57 03.12.2025
21 Последния Софиянец
До коментар #18 от "Хора":Протеста става радикален.Само това ще даде резултат.
07:03 03.12.2025
22 Лавина
До коментар #16 от "Мнение":Много им е и 5%,нали инфлацията е 3% във всички нормални държави увеличенията са колкото инфлацията. Живея точно до училище и нямате си на представа с какви скъпи коли вечер си тръгват учителите.
07:06 03.12.2025