Костадин Костадинов: Предстои поредният интересен ден в нелегитимния парламент

Вчера "Възраждане" внесе като първа точка за дневния ред на парламента в сряда предложението за свикване на референдум за българския лев. Това съобщи председателят на партията Костадин Костадинов в социалните мрежи.

"Сега предстои да видим две неща: Как управляващата коалиция "Наглите" ще се опита за пореден път да погази конституцията и законите на страната и да не допусне разглеждането и гласуването на тази точка. Ако пък има гласуване, ще видим за пореден път как ГЕРБ, ППДБ и ДПС гласуват заедно", смята народният представител.

По думите му предстои поредният интересен ден в нелегитимния парламент.