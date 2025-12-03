Новини
Костадин Костадинов: Предстои поредният интересен ден в нелегитимния парламент

Костадин Костадинов: Предстои поредният интересен ден в нелегитимния парламент

3 Декември, 2025 08:48

"Възраждане" внесе като първа точка за дневния ред на парламента в сряда предложението за свикване на референдум за българския лев

Костадин Костадинов: Предстои поредният интересен ден в нелегитимния парламент - 1
Снимка: Възраждане
Костадин Костадинов Костадин Костадинов

Вчера "Възраждане" внесе като първа точка за дневния ред на парламента в сряда предложението за свикване на референдум за българския лев. Това съобщи председателят на партията Костадин Костадинов в социалните мрежи.

"Сега предстои да видим две неща: Как управляващата коалиция "Наглите" ще се опита за пореден път да погази конституцията и законите на страната и да не допусне разглеждането и гласуването на тази точка. Ако пък има гласуване, ще видим за пореден път как ГЕРБ, ППДБ и ДПС гласуват заедно", смята народният представител.

По думите му предстои поредният интересен ден в нелегитимния парламент.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    5 12 Отговор
    ужас
    няма отърване от този наркоман

    Коментиран от #6

    08:49 03.12.2025

  • 2 честен ционист

    2 2 Отговор
    Водачът на Джен Зи "Z"

    08:50 03.12.2025

  • 3 Весел Патиланец

    4 11 Отговор
    Хайде да се отхвърли в НС и да мирясат!
    НЕ е възможно да се прави референдум по международни договори!

    08:50 03.12.2025

  • 4 Коце, Коцееееее

    2 9 Отговор
    Ти и герберските крадци сте в приятелска договорка и си гласувате заедно. Лъжеш, че си опозиция, приятелю.

    08:50 03.12.2025

  • 5 Бай Стоил

    5 7 Отговор
    Няма ли кой да запуши устата на тоя

    08:50 03.12.2025

  • 6 Ще те допълня

    2 7 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    но възродените са продукт на герберските крадци. Коцето е в много близки отношение с простатата и крадлива герберска Тиква Борисов.

    08:52 03.12.2025

  • 7 щурецъ

    5 5 Отговор
    Костадинов ще цака карти с някой в залата на НС.Цял предиобяд,после 2 часа ще е в някой скъп рестюрантъ и тъй до свършването на заседанията. Утре пак приказки и същия дневен ред.

    08:53 03.12.2025

  • 8 хмммм

    4 6 Отговор
    Маша на кРадев. Атакувате Парламента. Защо не отидете на Дондуков-2?

    08:53 03.12.2025

  • 9 хаиде

    5 6 Отговор
    някой да вянесе законопроект за предателство ако представител на парламента по време на война отива във вражеска страна и се кичи с медал срещу държавата БЪЛГАРИЯ ... ВЪН от парламента

    Коментиран от #19

    08:54 03.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Някой

    4 4 Отговор
    Фактите:
    1. Погазват демокрацията и избора на народа. Кой друг да решава?
    2. Погазват конституцията член 1 алинеи 2 (властта произлиза от народа и се прилага непосредствено ...) и 3 (за суверенитета и че институции не могат да си го присвояват, като еврото е загуба на суверенитет);
    3. Закона за прякото участие ... (за референдумите);
    4. Договора за функциониране на ЕС (ДФЕС), член 140 (за еврото). Него погазват с лъжите за инфлацията. Отделно в параграф 3 се изисква одобрението от държавата кандидат, след одобрение по критерии. Не както лъгаха за нарушен договор. Те го нарушават! Гледа се само този, този член и на него се основава закона за еврото;
    5. Управляват ни престъпници, мошеници и лъжци, които направиха всичко възможно да няма референдум, като за целта погазиха всичко и лъжат та се късат!
    Някой у тази държава вярва ли, че изпълняваме критерии за еврозоната? Където се изисква да сме близо до 3-те държави с най-добри показатели в еврозоната. Бяха на 1.4-1.5% инфлация. Ако сте съгласни, толкова да ви е годишното увеличение на заплатата, пенсията, помощите и така нататък!

    08:57 03.12.2025

  • 12 Пепи еврото

    2 5 Отговор
    Какъв референдум бе, попyлисте! Нещата вече са необратими, системите, софтуерите, всичко е преработено да работи в евро! Онзи ден влизам в казиното да пусна на машнката за 20 лева, и какво да видя - променили цената - пише 10 евро. Всичко поскъпва..

    08:59 03.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Майора

    4 4 Отговор
    Копейкин , много пъти ти беше казано че след като приехме еврото няма смисъл от никакви референдуми! България влиза в Еврозоната безвъзвратно и няма връщане назад! Като не ви харесва отивайте при вашия приятел и другар Путин!

    Коментиран от #18

    09:01 03.12.2025

  • 15 Защо цензурираш така брутално

    2 1 Отговор
    И то още електронно си заложил цензура. Еврозоната е поробване на България, факт който засяга всички хора и децата им. Имаме право на мнение и предупреждение.

    09:03 03.12.2025

  • 16 Миротворците

    2 0 Отговор
    ще те потърсят

    09:04 03.12.2025

  • 17 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    2 2 Отговор
    Никога не е късно! Референдум за лева!

    09:05 03.12.2025

  • 18 Защо идваш с готови плюсове

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Майора":

    И то от много години троловете на властта са толерирани да правят каквото си искат.

    09:06 03.12.2025

  • 19 Някой

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "хаиде":

    По време на каква война? България не е във война с нищо освен народ срещу управляващите. Никой няма правото да ни включва в чужда война. В момента са примерно към 30 такива по света и за повечето и не знаем. Кога България е участвала в чужда война, без да се бори за територия? При Тервел 700+ година подпомагаме Византия срещу арабите. От къде накъде някой ще ни втълпява такова задължение. Управляващи са за съд за предателство НК раздел 2 предателство и шпионство, членове 98 (насърчаване към война), 103 (нанасяне на щети при представяне пред чужда държава или организация), 105 (държавен служител обслужващ чужда държава като агент - например одобрени от посолството за службите).

    09:07 03.12.2025

  • 20 нннн

    0 1 Отговор
    Да, бе! Нека ги видим кои партии как гласуват! Тия, които са против референдума ги зачерквам и престават да съществуват за мен.

    09:08 03.12.2025

  • 21 От както е либералната демокрация

    0 1 Отговор
    И се навъдиха тролове хората не могат да насмогнат да им се противопоставят и да насмогнат на лъжите и фалшификациите. Лайковете да са една от тях и от това ни писна. Само соросоидите фалшифицират.

    09:10 03.12.2025

