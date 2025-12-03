Костадин Костадинов: Предстои поредният интересен ден в нелегитимния парламент

Вчера "Възраждане" внесе като първа точка за дневния ред на парламента в сряда предложението за свикване на референдум за българския лев. Това съобщи председателят на партията Костадин Костадинов в социалните мрежи.
"Сега предстои да видим две неща: Как управляващата коалиция "Наглите" ще се опита за пореден път да погази конституцията и законите на страната и да не допусне разглеждането и гласуването на тази точка. Ако пък има гласуване, ще видим за пореден път как ГЕРБ, ППДБ и ДПС гласуват заедно", смята народният представител.
По думите му предстои поредният интересен ден в нелегитимния парламент.
няма отърване от този наркоман
Коментиран от #6
08:49 03.12.2025
08:50 03.12.2025
НЕ е възможно да се прави референдум по международни договори!
08:50 03.12.2025
08:50 03.12.2025
08:50 03.12.2025
6 Ще те допълня
До коментар #1 от "1488":но възродените са продукт на герберските крадци. Коцето е в много близки отношение с простатата и крадлива герберска Тиква Борисов.
08:52 03.12.2025
08:53 03.12.2025
08:53 03.12.2025
Коментиран от #19
08:54 03.12.2025
11 Някой
1. Погазват демокрацията и избора на народа. Кой друг да решава?
2. Погазват конституцията член 1 алинеи 2 (властта произлиза от народа и се прилага непосредствено ...) и 3 (за суверенитета и че институции не могат да си го присвояват, като еврото е загуба на суверенитет);
3. Закона за прякото участие ... (за референдумите);
4. Договора за функциониране на ЕС (ДФЕС), член 140 (за еврото). Него погазват с лъжите за инфлацията. Отделно в параграф 3 се изисква одобрението от държавата кандидат, след одобрение по критерии. Не както лъгаха за нарушен договор. Те го нарушават! Гледа се само този, този член и на него се основава закона за еврото;
5. Управляват ни престъпници, мошеници и лъжци, които направиха всичко възможно да няма референдум, като за целта погазиха всичко и лъжат та се късат!
Някой у тази държава вярва ли, че изпълняваме критерии за еврозоната? Където се изисква да сме близо до 3-те държави с най-добри показатели в еврозоната. Бяха на 1.4-1.5% инфлация. Ако сте съгласни, толкова да ви е годишното увеличение на заплатата, пенсията, помощите и така нататък!
08:57 03.12.2025
08:59 03.12.2025
Коментиран от #18
09:01 03.12.2025
15 Защо цензурираш така брутално
09:03 03.12.2025
09:04 03.12.2025
09:05 03.12.2025
18 Защо идваш с готови плюсове
До коментар #14 от "Майора":И то от много години троловете на властта са толерирани да правят каквото си искат.
09:06 03.12.2025
19 Някой
До коментар #9 от "хаиде":По време на каква война? България не е във война с нищо освен народ срещу управляващите. Никой няма правото да ни включва в чужда война. В момента са примерно към 30 такива по света и за повечето и не знаем. Кога България е участвала в чужда война, без да се бори за територия? При Тервел 700+ година подпомагаме Византия срещу арабите. От къде накъде някой ще ни втълпява такова задължение. Управляващи са за съд за предателство НК раздел 2 предателство и шпионство, членове 98 (насърчаване към война), 103 (нанасяне на щети при представяне пред чужда държава или организация), 105 (държавен служител обслужващ чужда държава като агент - например одобрени от посолството за службите).
09:07 03.12.2025
09:08 03.12.2025
21 От както е либералната демокрация
09:10 03.12.2025