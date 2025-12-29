Новини
България »
Плащането на битови сметки ще бъде затруднено заради смяната на лева с евро

Плащането на битови сметки ще бъде затруднено заради смяната на лева с евро

29 Декември, 2025 14:40 842 7

  • плащане-
  • битови сметки-
  • евро

Повечето банки обявиха, че след настъпването на 2026 г. ще започнат да възстановяват плащанията на битови сметки поетапно от 3 януари

Плащането на битови сметки ще бъде затруднено заради смяната на лева с евро - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Заради преминаването от левове в евро плащането на битови сметки ще бъде затруднено от днес - 29 декември, до 5 януари. За това предупреждават банки и фирми за комунални услуги, предава бТВ.

В този период е възможно да има технически проблеми с актуализацията на софтуерите при смяната на левовете с евро и струпването на много почивни дни по Нова година.

Повечето банки обявиха, че след настъпването на 2026 г. ще започнат да възстановяват плащанията на битови сметки поетапно от 3 януари.

Плащането в брой ще бъде практически невъзможно, тъй като повечето каси няма да работят в почивните дни до 5 януари. Затова е препоръчително да платите ток, вода, интернет, местни данъци, застраховки до днес.

А 72 часа преди смяната на валутата все повече хора сменят левовете си. До края на януари можем да плащаме и в двете валути.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пустиня(к)

    12 3 Отговор
    Искам си реките от мед и масло! Аз съм у Клуба на богатите, бе, кви са тия простотии??? Сметки некви...

    14:45 29.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Кабакрадев

    4 1 Отговор
    Мале,как се плащат сметки на 100 имота.....добре,че Дел...ян плаща здраво.

    14:46 29.12.2025

  • 4 до юни не мме търсете

    8 3 Отговор
    Аз ще изчакам решението на съда за легитимността на БГ еврото, преди да правя разплащания с него, за да не излезе накрая, че съм се вътрил.

    14:51 29.12.2025

  • 5 лесно е

    3 1 Отговор
    ще ги отложим за 27-ма дотогава бива да са решили преблемите със затрудненията

    15:01 29.12.2025

  • 6 Емо

    1 2 Отговор
    Заради тежкия живот в България трябва да бъдем освободени от плащане на сметки и данъци поне 10 г.

    15:08 29.12.2025

  • 7 Феникс

    5 0 Отговор
    М@йнЪтЪ им на битовите сметки , важно е ЛевРУ да има за всички от сърце и банани разбира се!

    15:15 29.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове