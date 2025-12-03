Eкшън в парламента: Опасно близък сблъсък между Ивайло Мирчев и Пеевски (ВИДЕО)

За напрежение и опасно близък словесен сблъсък в парламента съобщават от Dariknews.bg. От "Да, България" публикуваха видео в социалните мрежи, на което депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев е гневен и иска обяснение от лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски по повод негови думи, които той определи като обидни.

По-рано в кулоарите на парламента Пеевски направи остър коментар. "Хората, които до вчера седяха в кабинета ми, пиеха си кафетата и ми се молеха... къде е Христо Иванов, къде е Мирчев, който се навеждаше да подписвам", посочи той.

Ивайло Мирчев, придружен от Асен Василев, Божидар Божанов, Елисавета Белобрадова и други депутати от ПП-ДБ отидоха до стаята на "ДПС-Ново начало" в Народното събрание и потърсиха Делян Пеевски за лично обяснение за казаното.

"Да излиза Пеевски и искам да ми обясни как съм се навеждал", казва Мирчев на отворил вратата депутат. Отговарят му, че го няма.

"Тук му е НСО-то, така че не се правете, извикайте го, стига сте лъгали", обажда се Асен Василев.

"Да излезе пред Пеевски и да обясни", призовава и Божанов.

"Звънни му по телефона и го извикай, звънни на Пеевски веднага. Нека най-смелият човек да идва! Тук съм! Давай, давай, давай! Звънни му да идва веднага", посочва още веднъж Мирчев още по-гневен към депутата, който стои на вратата.

След няколко минути лидерът на "ДПС-Ново начало" се появява и двамата с Мирчев застават лице в лице.

"Защо лъжеш, че съм се навеждал, хората казаха да изчезваш", пита го Мирчев.

"С вас няма какво да разговарям! Не на омразата, не на омразата, не на омразата", повтаря три пъти Пеевски и затръшва вратата пред Мирчев.