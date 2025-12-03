Новини
България »
Всички градове »
Eкшън в парламента: Опасно близък сблъсък между Ивайло Мирчев и Пеевски (ВИДЕО)

Eкшън в парламента: Опасно близък сблъсък между Ивайло Мирчев и Пеевски (ВИДЕО)

3 Декември, 2025 10:24 976 19

  • парламент-
  • сблъсък-
  • ивайло мирчев-
  • делян пеевски

Депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев е гневен и иска обяснение от лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски по повод негови думи, които той определи като обидни.

Eкшън в парламента: Опасно близък сблъсък между Ивайло Мирчев и Пеевски (ВИДЕО) - 1
Снимка: dariknews.bg
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

За напрежение и опасно близък словесен сблъсък в парламента съобщават от Dariknews.bg. От "Да, България" публикуваха видео в социалните мрежи, на което депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев е гневен и иска обяснение от лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски по повод негови думи, които той определи като обидни.

По-рано в кулоарите на парламента Пеевски направи остър коментар. "Хората, които до вчера седяха в кабинета ми, пиеха си кафетата и ми се молеха... къде е Христо Иванов, къде е Мирчев, който се навеждаше да подписвам", посочи той.

Ивайло Мирчев, придружен от Асен Василев, Божидар Божанов, Елисавета Белобрадова и други депутати от ПП-ДБ отидоха до стаята на "ДПС-Ново начало" в Народното събрание и потърсиха Делян Пеевски за лично обяснение за казаното.

"Да излиза Пеевски и искам да ми обясни как съм се навеждал", казва Мирчев на отворил вратата депутат. Отговарят му, че го няма.

"Тук му е НСО-то, така че не се правете, извикайте го, стига сте лъгали", обажда се Асен Василев.

"Да излезе пред Пеевски и да обясни", призовава и Божанов.

"Звънни му по телефона и го извикай, звънни на Пеевски веднага. Нека най-смелият човек да идва! Тук съм! Давай, давай, давай! Звънни му да идва веднага", посочва още веднъж Мирчев още по-гневен към депутата, който стои на вратата.

След няколко минути лидерът на "ДПС-Ново начало" се появява и двамата с Мирчев застават лице в лице.

"Защо лъжеш, че съм се навеждал, хората казаха да изчезваш", пита го Мирчев.

"С вас няма какво да разговарям! Не на омразата, не на омразата, не на омразата", повтаря три пъти Пеевски и затръшва вратата пред Мирчев.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хора!

    19 1 Отговор
    Сега е момента... Трябва да се проникне в сградата на парламента!

    10:33 03.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 побърканяк

    13 0 Отговор
    Коледа наближава приготвил съм лимончето.

    10:34 03.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Потрес

    8 0 Отговор
    Грухи, как избяга от понитата🤣🤣🤣

    10:36 03.12.2025

  • 6 Ангелогласний

    5 0 Отговор
    Пак театър ала десанта с лодка до оградата на имението в което беше Доган на морето.

    Коментиран от #18

    10:36 03.12.2025

  • 7 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    9 0 Отговор
    ЕТО.....ЗА ТОВА ПОЛУЧАВАТ ПО 20000 ЛЕВА ВСЕКИ МЕСЕЦ....ПАРИ, КОИТО ВЗЕМАТ ОТ РАБОТЕЩИТЕ БЕДНИ.....
    ОСТАВКА!

    10:37 03.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    4 0 Отговор
    ТОВА НЕ Е ЕКШЪН.
    ТОВА Е СРАМ И ПОЗОР!

    10:38 03.12.2025

  • 10 камбера

    1 0 Отговор
    срещу бег д

    10:39 03.12.2025

  • 11 Пепи еврото

    2 0 Отговор
    Много добри актьори и двамата, включително и групичката оператори Пепейци. Трябва да ги номинират за някаква награда, оскар може би.

    10:40 03.12.2025

  • 12 Сега

    4 0 Отговор
    е времето за още един голям протест и да изметем тази мафия!

    10:40 03.12.2025

  • 13 Нов Протест другата Седмица,

    2 0 Отговор
    докато изхвърлим
    Мафиотизираният Боклук ограбващ България!
    Нова е начинът!
    Оставка и Нови Избори!

    10:41 03.12.2025

  • 14 и докога

    2 1 Отговор
    с тези циркове!? Нещо умно и полезно ще свършат ли?

    Коментиран от #16

    10:42 03.12.2025

  • 15 Възраждане

    4 1 Отговор
    Тоя Мирчев се опитва да се покаже мъж сред жиендърчетата от ПП-ДБ като Кокорчо, Найо Тицин, който снима с телефончето и Божанов. Но ако помогнат за свалянето на Тиквата и Шиши от власт, подкрепяме

    10:43 03.12.2025

  • 16 Разбирач

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "и докога":

    Избори до дупка, бе. Ай тихо

    10:43 03.12.2025

  • 17 жгикас

    0 1 Отговор
    Мирчо селяндурина играе пиеска от селските вечеринки. За да покаже че не е от мафията и не си играе с тях сега прави пиески. Скача и иска да го снимат как скача и се "бори"? Кого лъжеш бре селяндурин??? Шишко ясно каза че сте се въртяли на коленце. Всички ви знаят че сте част от Мафията и сте напазарувани като животни и ГЕРБ и ДПС ви диктуват какво да лъжете. Всички разбират че само го играете различни а сте едно и също. Режисьорите бътат българите от едната мафия на другата и така държат България. Слава на Господ Иисус Христос добре го изигра този скеч. Голям артист си. Сега остана и някои да ти повярва че се бориш с мафията. И да знаеш че ГЕРБ циганина е по големия разбойник и най много милиарди ограби. Другия път да подскачаш и на ГЕРБ не само на ДПС.

    10:44 03.12.2025

  • 18 Арбанаси

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ангелогласний":

    Липсваше трибагреник, но и Найо Тицин свърши работа със женското телефонче на пръчка

    10:45 03.12.2025

  • 19 Селянин

    0 0 Отговор
    Някой има ли готово кисело зеле?...

    10:45 03.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол