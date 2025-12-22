Новини
Диана Дамянова: В момента се правят 4-5 опита за политически проекти

22 Декември, 2025 10:08 608 20

Страната въстана срещу Пеевски, а Борисов реже тази връзка, каза тя

Политическата картина в България навлиза в пореден решаващ етап, белязан от нестабилност, изчерпано парламентарно доверие и все по-отчетливи сигнали за предсрочни избори. На фона на трудните преговори между политическите сили и липсата на устойчиво мнозинство, все по-често се поставя въпросът за ролята на президента – както като институционален балансьор, така и като потенциален фактор за нов политически проект. Какво следва? Продължаване на фрагментацията или пренареждане на политическото пространство с участието на нови играчи?

PR експертът Диана Дамянова смята, че има два варианта пред държавния глава. "Първият - да се е вслушал в ПП-ДБ и да изчака пролетта за предсрочни избори, или да продължава да се колебае дали да се оттегли или да изчака. Страната въстана срещу Пеевски, а Борисов реже тази връзка. В момента се правят 4-5 нови политически опита, ще се нарои със страшно много нови партии и коалиции. В България с политика е готов да се занимава всеки. Усещането на хората е, че празнотата е вдясно, а посоката - антикорупционна. Ако няма висока избирателна активност, ще се върнем към досегашната картина", прогнозира пред Нова тв Дамянова.

Журналистът Ружа Райчева посочи, че появата на нов политически проект води до привличане на нови избиратели. "Ако президентът излезе със своя формация, ще погълне голяма част от гласовете за БСП и ''Възраждане", а може би също за МЕЧ и "Величие". Румен Радев е отблъснат от обстановката и появата на "гъби двойници". Партньорите, с които той би могъл да работи, са много трудни, някои от тях го ненавиждат, другите искат да го използват. Трети пък да го изиграят, за да продължат за негова сметка. Не е изключено Радев да изчака, по-рисково е да се впусне с нова партия сега. Обществото има очаквания и вижда, че нищо не се случва и след протестите. Като че ли досегашните управляващи и опозицията са доста объркани", отбеляза Райчева.

На свой ред политологът Даниел Смилов смята, че изтича времето президентът да слезе на политическия терен. "Явно има някакво колебание, чуди се заради рисковете пред него. Проблематично е изчакването, защото ако подаде оставка, това ще значи, че в президентството се е готвил политически проект, но ако не го направи, ще разочарова избирателите си. Не се знае в кое поле ще влезе евентуален негов проект. В Радев има две идейни нагласи - срещу модела Борисов - Пеевски - там ще намери доста партньори. Втората е позицията му за ЕС и Украйна, където ще открие по-малко съмишленици", подчерта Смилов.


  • 1 Данко Харсъзина

    5 1 Отговор
    Преди се правеха партии. Сега проекти. Модерни времена. Аз не искам да съм част от ничии проект.

    10:10 22.12.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    4 1 Отговор
    Проекти за крадене. Аре бегайте.

    10:10 22.12.2025

  • 3 Хмм

    7 0 Отговор
    вместо да си гледат внуците баби и дядовци, изхвърлени от политическата сцена, всеки ден на линия, стига вече!

    10:12 22.12.2025

  • 4 Йоло Делев- вечният протестър

    2 2 Отговор
    ще прави партия.

    10:13 22.12.2025

  • 5 Данко Харсъзина

    0 2 Отговор
    И аз имам внуци за гледане, но съм тук на всяка манджа мерудия!

    Коментиран от #9

    10:15 22.12.2025

  • 6 Реалист

    1 4 Отговор
    Само ПП-ДБ + коалиция около Единение могат да изведат страната от захвата на съветското задкулисие, представлявано от пеевски и борисов !
    Всички останали са проекти на руско-българската мафия !

    Коментиран от #14

    10:15 22.12.2025

  • 7 безпартиен

    2 0 Отговор
    Всяка партия НЕ Е политически проект ,а ИКОНОМИЧЕСКИ!!!

    10:17 22.12.2025

  • 8 80 години Московска робия стига !!! 🇧🇬

    4 2 Отговор
    Службите, наследени от ДС-КГБ постоянно излизат с нови проекти, за да продължат да грабят България.

    10:19 22.12.2025

  • 9 Данко Харсъзина

    0 4 Отговор

    До коментар #5 от "Данко Харсъзина":

    И внучки. А колко българско юнашко семе съм посял из целия СССР, соц. лагера и Скандинавия, по времето на соца. на морето, не ви е работа.

    Коментиран от #17

    10:20 22.12.2025

  • 11 Има ни пак

    3 3 Отговор
    Ейиии, побърка ги Радев тия хора! Само за него говорят. И партиите и журналистите. От години ги държи в напрежение. Страхът е много голям. Очевидно.

    10:22 22.12.2025

  • 12 Майора

    2 2 Отговор
    Стига сте защитавали мистър Кеш с Копринката и Узунов , от един летец президент не става! Колкото и да го защитавате за него работят олигарсите!

    10:24 22.12.2025

  • 13 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 2 Отговор
    ТЕZИ 4 - 5 ПРОЕКТА ЩЕ СА .................... "ТВОРЕНИЕ" НА ZEЛЕНИЯ ЧОРАП И НЕГОВОТО ZMИЙСКО (КГБ) КОТИЛО ...................., ФАКТ !

    10:27 22.12.2025

  • 14 А бе

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Реалист":

    Мирясай бе, еУжени😉

    10:28 22.12.2025

  • 15 Дядо Митьо

    2 1 Отговор
    Тая другарка,която е била на софрата в управителния съвет на Лукойл,не разбирам защо посдтоянно я каните да коментира????

    10:30 22.12.2025

  • 16 Гост

    2 1 Отговор
    Диди,НАЗДРАВЕ...Няма ли да почиваш по празниците...или трябва пари да се изкарват...ей,няма спирка ,,облъчването,,

    10:30 22.12.2025

  • 17 Бас държа,

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Данко Харсъзина":

    че е от ръкоблудство. Не учи младите хора на подобни практики.

    Коментиран от #18

    10:31 22.12.2025

  • 18 А бе

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Бас държа,":

    Той докато се налива с пърцуца и ги оправя.

    10:34 22.12.2025

  • 19 Венета дъщеря на бойко от народа

    1 1 Отговор
    Наздраве на давянона, времето е пиво. Рано сутринта е наквасира

    10:35 22.12.2025

  • 20 Венета дъщеря на бойко от народа

    1 1 Отговор
