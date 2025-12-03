Костадинов: Повръща ми се от толкова лицемерие. На улицата протестират срещу ДПС и ГЕРБ, а в залата гласуват с тях

По 3 точки от 3 гласувания ППДБ 3 пъти последователно гласуваха с ДПС и ГЕРБ - първо за имунитета на Никола Димитров, после за референдума за лева и накрая за имунитета на Йордан Тодоров.
Нямам думи, наистина, нямам думи. Повръща ми се от толкова лицемерие. На улицата протестират срещу ДПС и ГЕРБ, а в залата гласуват с тях. Нещо повече - преди малко Мирчев направи театрална сценка с Пеевски как се бута с него пред кабинета му, а буквално 20 минути по-късно двамата гласуваха заедно срещу "Възраждане".
Наистина ми се повръща......…
Този коментар публикува на страницата си във фейсбук лидерът на партия "Възраждане" Костадин Костадинов по повод на събития, което се разиграха по-рано днес в парламента.
1 си дзън
Коментиран от #6, #14, #25, #26
13:18 03.12.2025
2 Анонимен
13:19 03.12.2025
3 ккк
Коментиран от #4
13:20 03.12.2025
4 Ггг
До коментар #3 от "ккк":Така е, розовите винаги са били за брюкселско колониално робство
13:23 03.12.2025
5 ЗА лева
13:25 03.12.2025
6 А ти
До коментар #1 от "си дзън":за връщане на турското ли си?
13:25 03.12.2025
7 Гост
Разбира се, същото ще се случи и с еврозоната. Като дойде време да се плаща масрафа за окрадените руски активи, за раздадените безконтролно пари и оръжия на Украйна, за кражбите на еврочиновниците, за момента само Могерини, ама и до други ще стигнат конците, като (ако) се разплете чорапът в Киев... Във всички случаи, тези които сега врещят от възтор за еврото, точно след шест месеца друга песен ще запеят. Но ще бъде късно. Мноогооо късно...
13:25 03.12.2025
8 Даниел
Поредния манипулатор!
Едва ли някога ще разбереш,че мястото на България е към развитите страни,копейка!
13:26 03.12.2025
9 Гадател
13:26 03.12.2025
10 Сотир
13:26 03.12.2025
11 хаха
13:27 03.12.2025
12 Готин американец или просто Киро
Сами си правете преценка ..кой колко държи на България
13:27 03.12.2025
13 НАПРОТИВ
13:28 03.12.2025
15 гост
13:29 03.12.2025
16 Леле -леле ! 🤔
Коментиран от #21
13:30 03.12.2025
17 Българин
13:31 03.12.2025
18 Повръща ми се от Възраждане
13:31 03.12.2025
19 ха така Коце
13:31 03.12.2025
20 две хубави новини
2. Възраждане си отива.
13:32 03.12.2025
21 Леле -леле ! 🤔
До коментар #16 от "Леле -леле ! 🤔":Интересно , че Меч и Величие уж най-хилави , но не се подадоха на шантажите и гласуваха (с Възраждане и ИТН) за лева
13:33 03.12.2025
22 Еврото
13:33 03.12.2025
23 Следващият път ще изметем
Коментиран от #27, #40
13:34 03.12.2025
24 Гост
Коментиран от #31
13:35 03.12.2025
27 Бошибозука на Прасето
До коментар #23 от "Следващият път ще изметем":потуши Априлското въстание!
Следващият път ще изметем и руските и турските еничари!
Коментиран от #37
13:36 03.12.2025
28 Анонимен
Коментиран от #33
13:37 03.12.2025
29 пътник
13:37 03.12.2025
30 Пвърнах
13:41 03.12.2025
31 Добре
До коментар #24 от "Гост":Русия да върне на България всички български пари изтекли през Лукойл към техните олигарси.
13:42 03.12.2025
33 Так ли
До коментар #28 от "Анонимен":Възраждане върнаха ГЕРБ във властта. ПП върнаха БСП във властта. ГЕРБ и БСП върнаха ДПС във властта. Какви взаимовръзки. Турските сериали ряпа да ядат.
13:45 03.12.2025
35 Абсурдистан
1. Привърженици на опозицшята.
2. Сина на Бобоков
3. Хората на Черепа.
4. Заблудени, които като папагали повтарят опорката "те ни ограбват", но не могат да обяснят как.
5. Честно малцинство, които виждат корупцията, но не могат да се отделят от останалата сган.
13:45 03.12.2025
36 Копейкин!
13:46 03.12.2025
37 Стига бе
До коментар #27 от "Бошибозука на Прасето":А еврейските еничари кога, 35 год. ни управляват?!
Коментиран от #39
13:47 03.12.2025
38 зле
13:48 03.12.2025
39 Башибозука на Прасето
До коментар #37 от "Стига бе":И европейските еничари ще изметем!
Българи не останаха!
13:49 03.12.2025
40 Вие кои сте
До коментар #23 от "Следващият път ще изметем":ония mъpши с шарените знаменца!
13:50 03.12.2025
41 запознат
13:51 03.12.2025