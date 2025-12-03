Новини
България »
Всички градове »
Костадинов: Повръща ми се от толкова лицемерие. На улицата протестират срещу ДПС и ГЕРБ, а в залата гласуват с тях

Костадинов: Повръща ми се от толкова лицемерие. На улицата протестират срещу ДПС и ГЕРБ, а в залата гласуват с тях

3 Декември, 2025 13:12 967 41

  • костадин костадинов-
  • лицемерие-
  • дпс-
  • герб-
  • протест-
  • пп-дб

"Преди малко Мирчев направи театрална сценка с Пеевски как се бута с него пред кабинета му, а буквално 20 минути по-късно двамата гласуваха заедно срещу "Възраждане", коментира още Костадинов

Костадинов: Повръща ми се от толкова лицемерие. На улицата протестират срещу ДПС и ГЕРБ, а в залата гласуват с тях - 1
Снимка: Възраждане
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

По 3 точки от 3 гласувания ППДБ 3 пъти последователно гласуваха с ДПС и ГЕРБ - първо за имунитета на Никола Димитров, после за референдума за лева и накрая за имунитета на Йордан Тодоров.

Нямам думи, наистина, нямам думи. Повръща ми се от толкова лицемерие. На улицата протестират срещу ДПС и ГЕРБ, а в залата гласуват с тях. Нещо повече - преди малко Мирчев направи театрална сценка с Пеевски как се бута с него пред кабинета му, а буквално 20 минути по-късно двамата гласуваха заедно срещу "Възраждане".

Наистина ми се повръща......…

Този коментар публикува на страницата си във фейсбук лидерът на партия "Възраждане" Костадин Костадинов по повод на събития, което се разиграха по-рано днес в парламента.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    22 37 Отговор
    Явно Възраждане, ИТН, АПС, МЕЧ и Величие искат рублата и връщане на руското робство.

    Коментиран от #6, #14, #25, #26

    13:18 03.12.2025

  • 2 Анонимен

    16 24 Отговор
    Копейката и той се отчита на Шиши

    13:19 03.12.2025

  • 3 ккк

    17 18 Отговор
    ама Костя те винаги са били за еврото ти какво очакваш , толкова си смешен че няма и на къде

    Коментиран от #4

    13:20 03.12.2025

  • 4 Ггг

    22 7 Отговор

    До коментар #3 от "ккк":

    Така е, розовите винаги са били за брюкселско колониално робство

    13:23 03.12.2025

  • 5 ЗА лева

    20 9 Отговор
    Долу ППДБ !!!

    13:25 03.12.2025

  • 6 А ти

    15 6 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    за връщане на турското ли си?

    13:25 03.12.2025

  • 7 Гост

    20 6 Отговор
    Да имам втория акъл на българина, който после му идва...
    Разбира се, същото ще се случи и с еврозоната. Като дойде време да се плаща масрафа за окрадените руски активи, за раздадените безконтролно пари и оръжия на Украйна, за кражбите на еврочиновниците, за момента само Могерини, ама и до други ще стигнат конците, като (ако) се разплете чорапът в Киев... Във всички случаи, тези които сега врещят от възтор за еврото, точно след шест месеца друга песен ще запеят. Но ще бъде късно. Мноогооо късно...

    13:25 03.12.2025

  • 8 Даниел

    9 12 Отговор
    По тази логика и ти доста пъти гласуваш с ПП?!
    Поредния манипулатор!
    Едва ли някога ще разбереш,че мястото на България е към развитите страни,копейка!

    13:26 03.12.2025

  • 9 Гадател

    7 7 Отговор
    Повръщай тогава.

    13:26 03.12.2025

  • 10 Сотир

    10 7 Отговор
    Тоя от крайната левица,кво ми го давате всеки ден???

    13:26 03.12.2025

  • 11 хаха

    11 10 Отговор
    копейката днес доста пари е дал на факти за да набиват лицето му на всеки час.... много си прозрачен копейко

    13:27 03.12.2025

  • 12 Готин американец или просто Киро

    15 4 Отговор
    Еми пичове...маските паднаха ...видя се кои не искат народа да гласува..
    Сами си правете преценка ..кой колко държи на България

    13:27 03.12.2025

  • 13 НАПРОТИВ

    9 10 Отговор
    На мен ми се повръща от теб, поклоннико на РФ!

    13:28 03.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 гост

    14 5 Отговор
    Вярно е. ПП и ГЕРБ имат общ интерес да отмъкнат каквото могат. Уви, не могат да се разберат за подялбата. Действията им го доказват.

    13:29 03.12.2025

  • 16 Леле -леле ! 🤔

    8 4 Отговор
    Уж на приказки срещу Боко и шиши., митинги правят , но на гласуване и Пп/Дб , и БСП /Ново начало срещу лева ! Интересно , че Меч и Величие най-хилаеи , но не се подадоха на шантажите и гласуваха (с Възраждане и ИТН) за лева .

    Коментиран от #21

    13:30 03.12.2025

  • 17 Българин

    9 10 Отговор
    Хей Копейкин, младите хора които наводниха площада са ЗА ЕВРОТО. За еврото е и твоят приятел Волгата. Влезе ли еврото и Възраждане излиза от играта.

    13:31 03.12.2025

  • 18 Повръща ми се от Възраждане

    8 9 Отговор
    Всичките му приказки са популизъм с цел да организира останалата му рая и да им отклони вниманието от реалните проблеми в държавата, от корупцията. Да ги държи настрана от протестите. Но ДНЕС, всички трябва да сме единни и безпартийни! За България.

    13:31 03.12.2025

  • 19 ха така Коце

    5 8 Отговор
    Повърни в скута на Димата, че има едни пари да връщаш. Неможач.

    13:31 03.12.2025

  • 20 две хубави новини

    10 10 Отговор
    1. Еврото идва.
    2. Възраждане си отива.

    13:32 03.12.2025

  • 21 Леле -леле ! 🤔

    7 3 Отговор

    До коментар #16 от "Леле -леле ! 🤔":

    Интересно , че Меч и Величие уж най-хилави , но не се подадоха на шантажите и гласуваха (с Възраждане и ИТН) за лева

    13:33 03.12.2025

  • 22 Еврото

    6 8 Отговор
    Хората не се противопоставят на еврото, не са половината. Това са една малка част корумпирани и други наивни хора, които се въртят около партиите. Хората искат да останат в България да работят и да живеят тук, не да бъдат гонени от бизнес Тошковците да скитат разделени по Европата. Хората искат тук да живеят и да създават семейства. Не да им казват, ако не ти харесва тук, може да напуснеш. Някой трябва да накара КПКОНПИ, НАП, ГДБОП, съд, прокуратурата и разни други държавни институции да заработят, защото има работа натрупана за десетилетия. Стояща на трупчета в тъмници и незаконно оневинявани икономически престъпници. Преди това обаче някой трябва да прочисти надутата администрация от политическите калинки и от децата на мафията. Да, защото в тези институции, съд и прокуратура има цели организирани мафиотски фамилии семейства живеещи на хранилката на работещите и точно тези хора допринасят и за корупцията и политико-икономическата мафия. Вместо да работят срещу тях, те работят за тях, получавайки пари от народа. Някой трябва да възстанее срещу тези хора. Ако те си останат, всичко си остава същото. Няма тук място за партии, ако първопричинителите за корупцията не бъдат премахнати и не им бъде отрязан достъпа до държавни и европейски пари, те ще продължават да се самовъзпроизвеждат.

    13:33 03.12.2025

  • 23 Следващият път ще изметем

    8 9 Отговор
    и руските еничари!

    Коментиран от #27, #40

    13:34 03.12.2025

  • 24 Гост

    14 2 Отговор
    Друго не разбирам, откъде накъде във всички тролски писания еврото се противопоставя на Русия? Коя я измисли тая тъпа опорка и не се ли усеща, колко пророчески изглежда?! Как зле изглежда корумпираната Европа с окрадените пари от Могерни, с ваксините на Пфайзер, с милионните хонорари на Джонсънюк, със Зеленски със златните кенефи....противопоставени на руската федерация, която сама успешно се бори с корупцията, изпраща "съгрешилите" чиновници и губернатори на по "20 лет колонии" и като цяло олицетворява честонстта и почтеността на фона на крадливите европейци? Малко е смешно, да се хвалим с корупцията, не е ли?!

    Коментиран от #31

    13:35 03.12.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Бошибозука на Прасето

    6 7 Отговор

    До коментар #23 от "Следващият път ще изметем":

    потуши Априлското въстание!
    Следващият път ще изметем и руските и турските еничари!

    Коментиран от #37

    13:36 03.12.2025

  • 28 Анонимен

    12 3 Отговор
    Не случайно на ПП им викаха патерицата на бойко. След изборите пак ще се сгушат.

    Коментиран от #33

    13:37 03.12.2025

  • 29 пътник

    7 5 Отговор
    Повърни,та дано отървеш страната ни от кремълската отрова.

    13:37 03.12.2025

  • 30 Пвърнах

    4 1 Отговор
    от Костадинов !

    13:41 03.12.2025

  • 31 Добре

    7 1 Отговор

    До коментар #24 от "Гост":

    Русия да върне на България всички български пари изтекли през Лукойл към техните олигарси.

    13:42 03.12.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Так ли

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Анонимен":

    Възраждане върнаха ГЕРБ във властта. ПП върнаха БСП във властта. ГЕРБ и БСП върнаха ДПС във властта. Какви взаимовръзки. Турските сериали ряпа да ядат.

    13:45 03.12.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Абсурдистан

    1 1 Отговор
    Кой протестира?
    1. Привърженици на опозицшята.
    2. Сина на Бобоков
    3. Хората на Черепа.
    4. Заблудени, които като папагали повтарят опорката "те ни ограбват", но не могат да обяснят как.
    5. Честно малцинство, които виждат корупцията, но не могат да се отделят от останалата сган.

    13:45 03.12.2025

  • 36 Копейкин!

    3 0 Отговор
    Ти си лицемер!

    13:46 03.12.2025

  • 37 Стига бе

    0 3 Отговор

    До коментар #27 от "Бошибозука на Прасето":

    А еврейските еничари кога, 35 год. ни управляват?!

    Коментиран от #39

    13:47 03.12.2025

  • 38 зле

    0 0 Отговор
    тоя вие на умряло лицемера е той, вчера цитира алеко константинов ако алеко беше жив щеше да му удари шамар

    13:48 03.12.2025

  • 39 Башибозука на Прасето

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Стига бе":

    И европейските еничари ще изметем!
    Българи не останаха!

    13:49 03.12.2025

  • 40 Вие кои сте

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Следващият път ще изметем":

    ония mъpши с шарените знаменца!

    13:50 03.12.2025

  • 41 запознат

    0 0 Отговор
    Коце ,Коце нищо не можа да свършиш за родината Само с плямпане не ства . Сега като те прочетем в Магнитски да не се чудиш .

    13:51 03.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол