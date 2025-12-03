Костадинов: Повръща ми се от толкова лицемерие. На улицата протестират срещу ДПС и ГЕРБ, а в залата гласуват с тях

По 3 точки от 3 гласувания ППДБ 3 пъти последователно гласуваха с ДПС и ГЕРБ - първо за имунитета на Никола Димитров, после за референдума за лева и накрая за имунитета на Йордан Тодоров.

Нямам думи, наистина, нямам думи. Повръща ми се от толкова лицемерие. На улицата протестират срещу ДПС и ГЕРБ, а в залата гласуват с тях. Нещо повече - преди малко Мирчев направи театрална сценка с Пеевски как се бута с него пред кабинета му, а буквално 20 минути по-късно двамата гласуваха заедно срещу "Възраждане".

Наистина ми се повръща......…

Този коментар публикува на страницата си във фейсбук лидерът на партия "Възраждане" Костадин Костадинов по повод на събития, което се разиграха по-рано днес в парламента.