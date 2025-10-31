Новини
България »
„Възраждане”: Ако „Лукойл” затвори, до дни няма да има горива

„Възраждане”: Ако „Лукойл” затвори, до дни няма да има горива

31 Октомври, 2025 18:18 1 111 53

  • възраждане-
  • лукойл-
  • горива-
  • цени-
  • бензин-
  • дизел-
  • газ

България е оставена на самотек. Управляващите не защитават националния интерес

„Възраждане”: Ако „Лукойл” затвори, до дни няма да има горива - 1
Снимка: Възраждане
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ако „Лукойл” затвори, до дни няма да има горива. България е оставена на самотек. Управляващите не защитават националния интерес. Родината ни е изправена пред сериозна и безпрецедентна ситуация, която може да доведе до дефицит на горива и рязко поскъпване.

На брифинг в парламента заместник-председателят на „Възраждане“ и на Народното събрание, Цончо Ганев изрази притеснение, че управляващите укриват информация за реалните количества горива в страната. Повод за реакцията му стана решението на правителството временно да спре износа на дизел и самолетно гориво, като мотивът е, че наличните запаси са достатъчни.

„Беше свикана извънредна комисия по финанси, за да се обсъжда проект на решение, с което България забранява износа на горива. Ситуацията е меко казано притеснителна – в последния момент и без аргументи се вкарва забрана на износ“, заяви Ганев. Той призова министъра на икономиката, министъра на енергетиката и представителите на службите да обяснят какво налага подобна мярка.

По думите му „Възраждане“ е поискала официалните данни за запасите от горива, но те не са били предоставени. „Отказано беше да ни се даде анализ, който, по думите на Йордан Цонев, е прочетен и анализиран от комисията. Искат по най- бързия начин това решение да бъде прието, без да се знае реалното състояние на резервите“, каза още Ганев.

Според него страната е изправена пред сериозна и безпрецедентна ситуация, която може да доведе до дефицит на горива и рязко поскъпване.

„Кризата ще се задълбочи, а управляващите не предприемат никакви конкретни мерки. От години предупреждаваме, че действията около собствеността и санкциите срещу „Лукойл“ могат да доведат до спиране на рафинерията“, посочи Ганев.

Той припомни, че според европейските изисквания България трябва да поддържа запаси от горива за поне 90 дни, но според „Възраждане“ тези количества в момента не са налични.

„Явно резервите са празни. Половината от тях се държат извън страната – в Австрия, Холандия и други държави. Ако възникне криза, няма как това гориво да стигне до България“, каза още народният представител. Цончо Ганев предупреди, че ако до 20 ноември не бъде изяснен въпросът със собствеността на компанията „Лукойл интернешънъл“, базирана в Австрия, рафинерията в Бургас може да спре работа.

„Тогава няма да говорим за скъпи горива – просто няма да ги има. И няма откъде да внесем“, заяви той.

От „Възраждане“ обявиха, че няма да подкрепят решението за забрана на износа на горива в сегашния му вид, тъй като липсва прозрачност и конкретни данни за запасите.

„България е оставена на самотек. Управляващите не защитават националния интерес и не търсят дерогации (изключения), както направиха други европейски държави“, обобщи Ганев.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Колоездача

    17 9 Отговор
    Айде най-после, ще мога да тренирам със слушалките без страх че ще ме лепне някой с купена книжка.

    Коментиран от #7, #19, #23, #26

    18:19 31.10.2025

  • 3 Сатана Z

    28 8 Отговор
    Освен това 15000 работници от Бургас и околията ще бъдат на улицата точно преди 1 януари и Коледните празници.

    Коментиран от #20

    18:20 31.10.2025

  • 4 Албанеца

    9 3 Отговор

    До коментар #1 от "Мицкоски":

    Рипай тук, щото у Смакедония си мишка. Бог те създаде българин, Тито те направи Съмакедонец.

    18:21 31.10.2025

  • 5 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    33 5 Отговор
    Банани като има горива не ни трябват !

    БГШимпанзетата ще слушат А зис под палмите и ще се наливат с парцуца.

    Коментиран от #13

    18:21 31.10.2025

  • 6 връщай

    7 10 Отговор
    ПАРИТЕ БЕ!!

    Коментиран от #27

    18:21 31.10.2025

  • 7 Колоездача 2

    11 2 Отговор

    До коментар #2 от "Колоездача":

    Новите почти всичките са с такива..

    18:22 31.10.2025

  • 8 Цървул

    15 3 Отговор
    Разтурвайте седянката .

    18:23 31.10.2025

  • 9 Беше ясно

    14 2 Отговор
    То това е планът да потънем по-бързо, инфлацията да е по-висока и внос от shell рафинерията до България.

    18:24 31.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Гост

    22 3 Отговор
    И каква стана тя? Държавата ни крета още благодарение на руската ЛукОйл? Така ли излиза?

    18:24 31.10.2025

  • 12 Гориил

    9 4 Отговор
    Обявете мораториум върху продажбата на ПР, докато не бъдат намерени надеждни източници на гориво. Направете нещо.

    18:25 31.10.2025

  • 13 оня с питон.я

    15 2 Отговор

    До коментар #5 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    така е. Ама бананите ше трябва да ги карат с каруци.

    18:25 31.10.2025

  • 14 Боко (неуловимия) тайния крадец

    10 3 Отговор
    Не е вярно ....ние сме " не " ЗАВИСИМИ от всякъде и внасяме газ от конектори които построих АЗ ....тъй независимо ще внасяме и горива със цистерни , че няма отклонение от тая пуста тръба която също построих също АЗ

    Коментиран от #16

    18:25 31.10.2025

  • 15 Дон Дони

    8 1 Отговор
    Да тук сте прави! Дори се радваха на санкциите!

    18:25 31.10.2025

  • 16 Боко (неуловимия) тайния крадец

    9 1 Отговор

    До коментар #14 от "Боко (неуловимия) тайния крадец":

    Ту туууу

    18:26 31.10.2025

  • 17 И Киев е Руски

    12 4 Отговор
    Добри новини :Покрайна сваля орешници не вярвам и ракията да свърши.а и бананите са сигурни.Хотела с водопада работи .Не къпани няма да Одим

    18:26 31.10.2025

  • 18 Така е

    5 0 Отговор
    Днес бившият зам.председател на ГЕРБ ,бивш министър на МВР и вицепремиер и началник на изборния щаб на ГЕРБ заяви точни факти - че близо половината депутати на ГЕРБ са на пряко подчинение на Пеевски ...А другите факти които разкри са зловещи

    18:27 31.10.2025

  • 19 Колоездача 3

    10 6 Отговор

    До коментар #2 от "Колоездача":

    Затуй с нося едно паве в раницата и като видя поредния д е б и л със скъпа тенекийка и го мятам в тъпата му глава и заминава в канавката!

    18:27 31.10.2025

  • 20 Дон Дони

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    Няма страшно вчера един ми беше писал че няма безработица, напротив има недостиг на работна ръка! Така че този индивид ще им намери работа!

    18:28 31.10.2025

  • 21 пак от начало

    14 0 Отговор
    Да се върнем в 90те......и нека контрабандата започне...сега. Някои от днешните управляващи ще си припомнят онези времена.....

    18:29 31.10.2025

  • 22 Опааа

    13 0 Отговор
    😆 Кой не скача е червен! 😆 Демокрация! ЕС! 😆

    18:29 31.10.2025

  • 23 Опааа

    6 7 Отговор

    До коментар #2 от "Колоездача":

    Я па тоя! ПалЯк! 😆

    18:30 31.10.2025

  • 24 Майна

    10 5 Отговор
    Единствената българска партия!
    Но явно не я заслужавате.
    Носете си кръста , безхаберници

    18:30 31.10.2025

  • 25 бай тикван бащицата ще ни спаси пак

    9 3 Отговор
    Ако „Лукойл” затвори, до дни няма да има горива

    18:32 31.10.2025

  • 26 Стенли

    10 1 Отговор

    До коментар #2 от "Колоездача":

    Това донякъде е така щото всичко на кола се качило но и цените могат още да се вдигат по магазините щото всичко се зарежда с камиони

    Коментиран от #28

    18:33 31.10.2025

  • 27 Точен

    9 0 Отговор

    До коментар #6 от "връщай":

    Тази опорка за връщане на пари от Костадинов се изтърка, а и е доказано, че не е вярна. След 7 проверки на Сметната палата се оказва, че субсидията на ВЪЗРАЖДАНЕ е абсолютно законно изпалзвана. Само да добавя, че за времето, през което ВЪЗРАЖДАНЕ е в НС, ГЕРБ са получили 5,5 пъти повече субсидия, но никой не ги обсъжда. Костадинов никога не е заявявал, че ще връща субсидия, защото управляващите разполагат със 100 пъти повече средства, с които купуват медии и ромски гласове...

    Коментиран от #31

    18:33 31.10.2025

  • 28 маймуните се качиха

    5 2 Отговор

    До коментар #26 от "Стенли":

    на коли и започнаха да се самоунищожават!!

    18:34 31.10.2025

  • 29 Факт

    7 1 Отговор
    Защо петролните резерви са в чужбина?

    Коментиран от #51

    18:37 31.10.2025

  • 30 българи

    4 6 Отговор
    Тези путински подлоги за пореден път лъжат най-безочливо, кретените вярват ли сами на себе си, надали, не са чак такива будали.

    Коментиран от #34

    18:37 31.10.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Ветеран от Протеста

    6 3 Отговор
    Националния Интерес на България е Национализация на рафинерията в Бургас и всички активи на Лукойл в България.

    18:38 31.10.2025

  • 33 Гост

    5 0 Отговор
    Тъпата кърджалийска пу..а ни го каза.....

    18:42 31.10.2025

  • 34 Хохо Бохо

    5 0 Отговор

    До коментар #30 от "българи":

    Видиш ли жалкопаветен евроатлантик бий го, яко го бий докато не му омекне главата. Те от друго не разбират. Ако реве за правата си-още го бий

    18:45 31.10.2025

  • 35 Пак ли не разбрахте

    4 1 Отговор
    Идеята е, че търговията и доставката на гориво ще е от "НАШИТЕ ФИРМИ". Какво не ясно има.

    18:45 31.10.2025

  • 36 Половината

    3 0 Отговор
    От горивата се държали извън България,в Австрия,Холандия и други държави.Но никой не казва кой е мажоритарният собственик на дъщерната Лукойл в България.Може да е от руска страна,може да не е от руска страна.В предвид геополическата обстановка/митата на Тръмп и забраната за търговия /в случай ,че руснак държи пакета,какво ще се случи с ререзерва ни от горива,намиращи се в рафинерията?

    18:48 31.10.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Бай той Толстой

    2 3 Отговор
    Ще заапем дръвцето.Яко😁

    18:50 31.10.2025

  • 39 Цвете

    1 1 Отговор
    ДНЕС Е ДЕНЯТ НА " ХЕЛОУИН " И КАКВИ ПРИЗРАЧНИ СЛОВА СЕ ИЗСИПВАТ ОТ ТЕЗИ, НА КОИТО ИМОТИТЕ ИМ СА ЗАД ГРАНИЦА.???! ПОЗДРАВИ И ЩЕ СИ ГОВОРИМ ПО- КЪСНО, КОГАТО МИНЕ И ДЕНЯТ НА " БУДИТЕЛИТЕ " ,НЕ ЧЕ ВИЕ СТЕ ТАКИВА. 🇧🇬⛔️🙃

    18:50 31.10.2025

  • 40 604

    0 1 Отговор
    Пудинг ни спре кранчиту и сме дед, пхахахахахя

    18:54 31.10.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Стига бе

    2 2 Отговор
    Уж ЕС искаха санкции, а сега Германия, след нея Италия и...си договариха изключения. Остават за източните колонии. Всички търсят начин да си спасят производството, работните места и бюджетни приходи. Само нашите евро-атлантици помияри търсят начин как да сме по-правоверни от папата. Така беше и с газа и сега Булгаргаз, Топлофикация и ..са пред фалит. Като спре Лукойл 20 000 със заплати от по + 3000 отиват на борсата

    18:55 31.10.2025

  • 44 скрийте се

    5 0 Отговор
    КЛОУНИ!!!!!!!!!!

    18:56 31.10.2025

  • 45 Гост

    0 2 Отговор
    И след още няколко дни няма да има и парламент даже...😂

    18:58 31.10.2025

  • 46 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    2 2 Отговор
    След Нефтохима е ред да затворим АЕЦ-а за бъде идилията пълна!

    Каруци и свещи ,но пък сме в клуба на богатите!

    Коментиран от #53

    19:02 31.10.2025

  • 47 Защо

    1 0 Отговор
    В Русия няма бензин?

    19:03 31.10.2025

  • 48 Мухарем Мухата

    0 0 Отговор
    е скрития собственик на Нефтохим!

    19:05 31.10.2025

  • 49 Берсерк

    2 0 Отговор
    Знам че звучи цинично, но аз съм доволен как се развиват нещата. Трябва всичко да отиде по дяволите, големи части от населението да си изгубят комфорта за да се събудят човешките маси и да почистят политическият боклук. Никоя революция не се случва със спкойствие и комфорт, а българите спахме доста. Време е тежкият шамар на апатията да се стовари с пълна сила върху нас и да ни събуди.

    19:23 31.10.2025

  • 50 Какво говорите

    0 0 Отговор
    Родина и гербаджия! Тези за пари или от страх и майка си ще капарират! Сельо влачи имането в чужбина. Офшорпаша.

    19:23 31.10.2025

  • 51 Защо?

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Факт":

    Защото, да попитам: с какво гориво се движат танковете и летят военните самолети?

    19:26 31.10.2025

  • 52 Плaмен

    2 0 Отговор
    Цончо-плюнката и ваксинирания антиваксар нямат право да ни дават акъл .

    19:31 31.10.2025

  • 53 Бълхи

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Комунистите само ви дай да затваряте и да съсипвате.

    19:33 31.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове