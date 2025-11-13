Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) образува открито производство срещу „Булгартрансгаз“ ЕАД по жалба на фирма. Решението за образуване на открито производство е публикувано на интернет страницата ѝ.

Жалбата е подадена от „Ековат - България“ ЕООД срещу решението на „Булгартрансгаз“ ЕАД за поддържане на сервитутите на газопроводите през горски територии и необработваеми земи.

Жалбата е подадена по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП).

КЗК образува открито производство срещу Министерство на земеделието и храните по жалба на „Ековат - България“ ЕООД срещу решението за извършване на ремонтно-възстановителни работи на обект „Язовир „Рабиша“. Ремонт на Видболска пълнеща деривация и ремонт на Арчарска пълнеща деривация - община Белоградчик.

Жалбата е подадена по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП).