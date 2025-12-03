Парламентът отказа да свали имунитета на депутат от "Възраждане"

Парламентът отхвърли предложението на "ДПС – Ново начало" по искането на изпълняващия функциите главен прокурор от 27 февруари за даване на разрешение за започване на наказателно преследване срещу Йордан Тодоров от парламентарната група на "Възраждане“.

"За" сваляне имунитета на депутата бяха 56 народни представители (ПП-ДБ, "ДПС-Ново начало", петима от "БСП-Обединена левица" и един нечленуващ в парламентарна група депутат).

Против бяха 40 - трима депутати от ГЕРБ-СДС, всички от "Възраждане", един от левицата, и трима депутати от "Величие". Въздържаха се 79 народни представители - ГЕРБ-СДС, четирима от "БСП-Обединена левица", "Има такъв народ", "Алианс за права и свободи" и МЕЧ.

Самият Тодоров отказа изказване. В края на февруари и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов поиска имунитетите на четирима депутати и един кандидат-кмет заради сблъсъците пред седалището на ЕП и ЕК в София. Това са народните представители от „Възраждане” Ивайло Чорбов, Никола Димитров, Славчо Крумов и Йордан Тодоров. От ЦИК пък бе поискан имунитетът на Петър Ананиев, който беше кандидат-кмет на столичен район.

А на 22 февруари се стигна до ранени полицаи и арести на протеста на „Възраждане” в София. Членове и симпатизанти на партията излязоха на демонстрация в защита на българския лев и срещу въвеждането на еврото. Протестът започна пред сградата на БНБ. Началото беше дадено със запалване на европейското знаме и кукли с лицата на Валдис Домбровскис, Кристин Лагард, Паскал Донахю, от които зависеше влизането на страната ни в еврозоната.

След това демонстрантите се отправиха към сградата на представителството на Европейската комисия в София и я замеряха с червена боя. Чуха се бомбички. Стигна се до сблъсъци с полицията. Десетима бяха пострадалите полицаи. Напръскани бяха много граждани, а шестима бяха задържани.