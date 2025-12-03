Новини
България »
Парламентът отказа да свали имунитета на депутат от "Възраждане"

Парламентът отказа да свали имунитета на депутат от "Възраждане"

3 Декември, 2025 14:44 416 1

  • парламент-
  • имунитет-
  • депутат

"За" бяха само 56 народни представители

Парламентът отказа да свали имунитета на депутат от "Възраждане" - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Парламентът отхвърли предложението на "ДПС – Ново начало" по искането на изпълняващия функциите главен прокурор от 27 февруари за даване на разрешение за започване на наказателно преследване срещу Йордан Тодоров от парламентарната група на "Възраждане“.

"За" сваляне имунитета на депутата бяха 56 народни представители (ПП-ДБ, "ДПС-Ново начало", петима от "БСП-Обединена левица" и един нечленуващ в парламентарна група депутат).

Против бяха 40 - трима депутати от ГЕРБ-СДС, всички от "Възраждане", един от левицата, и трима депутати от "Величие". Въздържаха се 79 народни представители - ГЕРБ-СДС, четирима от "БСП-Обединена левица", "Има такъв народ", "Алианс за права и свободи" и МЕЧ.

Самият Тодоров отказа изказване. В края на февруари и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов поиска имунитетите на четирима депутати и един кандидат-кмет заради сблъсъците пред седалището на ЕП и ЕК в София. Това са народните представители от „Възраждане” Ивайло Чорбов, Никола Димитров, Славчо Крумов и Йордан Тодоров. От ЦИК пък бе поискан имунитетът на Петър Ананиев, който беше кандидат-кмет на столичен район.

А на 22 февруари се стигна до ранени полицаи и арести на протеста на „Възраждане” в София. Членове и симпатизанти на партията излязоха на демонстрация в защита на българския лев и срещу въвеждането на еврото. Протестът започна пред сградата на БНБ. Началото беше дадено със запалване на европейското знаме и кукли с лицата на Валдис Домбровскис, Кристин Лагард, Паскал Донахю, от които зависеше влизането на страната ни в еврозоната.

След това демонстрантите се отправиха към сградата на представителството на Европейската комисия в София и я замеряха с червена боя. Чуха се бомбички. Стигна се до сблъсъци с полицията. Десетима бяха пострадалите полицаи. Напръскани бяха много граждани, а шестима бяха задържани.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Въздържаха се и МЕЧ,ИТН, АПС

    2 0 Отговор
    За гласуваха само от ПП-ДБ, ДПС на Пеевски и 5-ма от БСП

    16:25 03.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове