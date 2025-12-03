Огромен интерес към българските евромонети: изкупуват се като топъл хляб

Има засилен интерес към стартовите пакети с българските евромонети, които се предлагат от днес в „Български пощи“.
Комплектите съдържат 42 броя монети с обща номинална стойност 10,23 евро, като 9 броя са по 2 евроцента; 7 броя по 5 евроцента; 6 броя по 20 евроцента и 5 броя по 1 и 2 евро - по два броя от вид.
Екип на bTV стана свидетел как няколко души си купиха въпросните пликчета с евромонети и те свършиха.
През последния час това, което се случва, е, че хората идват и питат има ли монети? Отговорът е, че няма.
Възможно и във вашия пощенски клон да няма. Но тези евромонети са налични, и то с тирове, така че рано или късно те сами ще влязат в джобовете ви.
БНБ зарежда търговските банки, търговските банки зареждат пощите.
„Това не са юбилейни монети, ще влязат в употреба след 1-ви януари, така че интересът е много голям, но те нямат юбилейна стойност“, коментира Владислава Георгиева, офис мениджър от „Български пощи“.
Едно физическо лице може да закупи до два комлекта, всеки на стойност 20 лева.
Целта е населението да се запознае с новите парични знаци и да разполага с евромонети в първите дни след въвеждането ѝ, казват от „Български пощи“.
Българските евромонети няма да са в обращение у нас и в страните от еврозоната преди 1-ви януари 2026 година.
1 роби на тикви и свини
Коментиран от #7
16:25 03.12.2025
2 честен ционист
16:26 03.12.2025
3 хахаха
16:26 03.12.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 павела митова
16:28 03.12.2025
6 икономист
16:30 03.12.2025
7 киро
До коментар #1 от "роби на тикви и свини":Чиба!
16:30 03.12.2025
8 Ще си запазя Българският лЪв!
Защото съм Българин и имам собствена парична единица "Български лЪв"!!
Боже, прости им, те знаят какво правят ПП, ДБ, ГЕРБ, СДС, ИТН, БСП - Унищожителите на Съвременна България!
Те унищожиха българският Лъв.
Те унищожават Европа на Нациите.
Европа на КАЗАНДЗАКИС, МОЦАРТ, Шопен, да Винчи, Волтер.
16:35 03.12.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Да живее ЛЕВРОТО
16:37 03.12.2025
11 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ПОСЛЕДНО КОЛКО БРОЯ СА????
16:38 03.12.2025
12 Гост
Коментиран от #15
16:40 03.12.2025
13 Пък аз купувам
16:40 03.12.2025
14 Софийски селянин,
Ей не се натъпкаха от алчност и лакомия..
16:40 03.12.2025
15 НА ТОВА
До коментар #12 от "Гост":Му се казва Диктатура.
16:42 03.12.2025
16 пешо
Коментиран от #17
16:46 03.12.2025
17 Чалга
До коментар #16 от "пешо":Едно време левовете в марки, сега риват че не искали евро
16:56 03.12.2025