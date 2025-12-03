Новини
Огромен интерес към българските евромонети: изкупуват се като топъл хляб

3 Декември, 2025 16:23 740 17

  • български евромонети-
  • предлагане

Комплектите съдържат 42 броя монети с обща номинална стойност 10,23 евро, като 9 броя са по 2 евроцента; 7 броя по 5 евроцента; 6 броя по 20 евроцента и 5 броя по 1 и 2 евро - по два броя от вид

Огромен интерес към българските евромонети: изкупуват се като топъл хляб - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Има засилен интерес към стартовите пакети с българските евромонети, които се предлагат от днес в „Български пощи“.

Комплектите съдържат 42 броя монети с обща номинална стойност 10,23 евро, като 9 броя са по 2 евроцента; 7 броя по 5 евроцента; 6 броя по 20 евроцента и 5 броя по 1 и 2 евро - по два броя от вид.

Екип на bTV стана свидетел как няколко души си купиха въпросните пликчета с евромонети и те свършиха.

През последния час това, което се случва, е, че хората идват и питат има ли монети? Отговорът е, че няма.

Възможно и във вашия пощенски клон да няма. Но тези евромонети са налични, и то с тирове, така че рано или късно те сами ще влязат в джобовете ви.

БНБ зарежда търговските банки, търговските банки зареждат пощите.

„Това не са юбилейни монети, ще влязат в употреба след 1-ви януари, така че интересът е много голям, но те нямат юбилейна стойност“, коментира Владислава Георгиева, офис мениджър от „Български пощи“.

Едно физическо лице може да закупи до два комлекта, всеки на стойност 20 лева.

Целта е населението да се запознае с новите парични знаци и да разполага с евромонети в първите дни след въвеждането ѝ, казват от „Български пощи“.

Българските евромонети няма да са в обращение у нас и в страните от еврозоната преди 1-ви януари 2026 година.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 роби на тикви и свини

    14 8 Отговор
    Тези монети ще ви са седмичната надница !!

    Коментиран от #7

    16:25 03.12.2025

  • 2 честен ционист

    13 5 Отговор
    Изкупуват ги като антикварят. Не се знае трези монети след време, колко може да струват при едно евентуално изпадане от Еврозоната.

    16:26 03.12.2025

  • 3 хахаха

    8 11 Отговор
    копейките са на колене

    16:26 03.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 павела митова

    8 9 Отговор
    щото за кратко ще са в обръщение ,бою не вдява ли ,че пали страната ,януари до март ще пламне страната ,този път нещата не са добре - кр-ъв ще се лее на реки - лошо е но до там са я докарали

    16:28 03.12.2025

  • 6 икономист

    5 11 Отговор
    И аз си купих , защото това ще е нумизматика ! Еврото няма да влезе ! Дори да влезе еврото , помнете ми думата , ще излезем .Тези голям таралеж си сложиха с България . Дори напоследък си мисля , че като гледат протестите самия ЕС ще ни отложи влизането .

    16:30 03.12.2025

  • 7 киро

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "роби на тикви и свини":

    Чиба!

    16:30 03.12.2025

  • 8 Ще си запазя Българският лЪв!

    7 2 Отговор
    Защото България спаси Европа от нашествието на Арабите. Защото две църкви се борят за благоволението на България, в миналото. Защото не съм "Копейка", "Долар" или "еврак".
    Защото съм Българин и имам собствена парична единица "Български лЪв"!!
    Боже, прости им, те знаят какво правят ПП, ДБ, ГЕРБ, СДС, ИТН, БСП - Унищожителите на Съвременна България!
    Те унищожиха българският Лъв.
    Те унищожават Европа на Нациите.
    Европа на КАЗАНДЗАКИС, МОЦАРТ, Шопен, да Винчи, Волтер.

    16:35 03.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Да живее ЛЕВРОТО

    3 0 Отговор
    Да живее българското ЛЕВРО !!!

    16:37 03.12.2025

  • 11 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    3 1 Отговор
    ....И 5 БРОЯ ПО 1 И 2 ЕВРО - ПО 2 БРОЯ ОТ ВИД..??
    ПОСЛЕДНО КОЛКО БРОЯ СА????

    16:38 03.12.2025

  • 12 Гост

    5 1 Отговор
    Всичко хубаво, само не ми е ясно .Защо трябва да попълвам личните си данни за да си закупя 20 кирливи евра ,и то в монети. Даже и в пощите от днес. За банките е ясно,там всичко минава през верификация с лична карта Някоя умна тиква е решила това .

    Коментиран от #15

    16:40 03.12.2025

  • 13 Пък аз купувам

    6 0 Отговор
    златни кюлчета и монети...

    16:40 03.12.2025

  • 14 Софийски селянин,

    8 1 Отговор
    За пореден път се убеждавам че една част от българите са баш супер дебi.и...
    Ей не се натъпкаха от алчност и лакомия..

    16:40 03.12.2025

  • 15 НА ТОВА

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Гост":

    Му се казва Диктатура.

    16:42 03.12.2025

  • 16 пешо

    3 2 Отговор
    това не значи че искаме еврото

    Коментиран от #17

    16:46 03.12.2025

  • 17 Чалга

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "пешо":

    Едно време левовете в марки, сега риват че не искали евро

    16:56 03.12.2025

