Президентството след отхвърления референдум: Този парламент няма политическа воля да чуе гражданите

Този парламент няма политическа воля да чуе гласа на гражданите. Това заявиха от прессекретариата на държавния глава по повод на отправени въпроси за поканата представител на президентската институция да представи на народните представители мотивите на държавния глава по предложението му за провеждане на национален референдум, предават от БТА.
Народното събрание имаше осем месеца да се запознае с мотивите по внесеното от президента предложение за провеждане на национален референдум и да изпълни закона, изтъкват от институцията.
По-рано днес председателят на парламента Рая Назарян обясни, че от 8:00 ч. сутринта от „Дондуков“ 2 са уведомени, че предложението ще се разглежда и някой трябва да представи мотивите. Ако няма кой да ги представи, ще преминем към разискванията, посочи тя. След това имаше няколко почивки, но представител на институцията така и не се появи в парламента.
След подновяване на заседанието след първото прекъсване Рая Назарян съобщи, че е направила още няколко опита да се свърже, но никой не отговоря. Отделно от месец май тези мотиви са публични и всички за запознати с тях, отбеляза тя. По думите ѝ никой друг не може да представи мотивите, освен вносителят.
Парламентът отхвърли предложението на президента Румен Радев за произвеждане на национален референдум с въпрос: „Съгласни ли сте България да въведе европейската валута „евро“ през 2026 година?“. След прегласуване председателят на Народното събрание Рая Назарян съобщи, че решението на парламента за отхвърляне на предложението за референдум ще бъде обнародвано в "Държавен вестник".
На 23 май президентът Румен Радев сезира Конституционния съд за задължително тълкуване на Конституцията и обявяване за нищожен отказа на тогавашния председател на парламента Наталия Киселова да постави за разглеждане от Народното събрание предложението за произвеждане на национален референдум с въпрос „Съгласни ли сте България да въведе единната европейска валута „евро“ през 2026 г.?“. На 13 май Наталия Киселова издаде разпореждане, с което върна като недопустимо предложението на президента с искане за произвеждане на национален референдум. На 10 юни КС допусна за разглеждане част от искането на президента Румен Радев във връзка с решението на Наталия Киселова.
