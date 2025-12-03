Новини
Президентството след отхвърления референдум: Този парламент няма политическа воля да чуе гражданите

3 Декември, 2025 16:37 621 24

  • президентство-
  • парламент-
  • политическа воля-
  • глас-
  • граждани

Народното събрание имаше осем месеца да се запознае с мотивите по внесеното от президента предложение за провеждане на национален референдум и да изпълни закона, изтъкват от институцията.

Президентството след отхвърления референдум: Този парламент няма политическа воля да чуе гражданите - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Този парламент няма политическа воля да чуе гласа на гражданите. Това заявиха от прессекретариата на държавния глава по повод на отправени въпроси за поканата представител на президентската институция да представи на народните представители мотивите на държавния глава по предложението му за провеждане на национален референдум, предават от БТА.

Народното събрание имаше осем месеца да се запознае с мотивите по внесеното от президента предложение за провеждане на национален референдум и да изпълни закона, изтъкват от институцията.

По-рано днес председателят на парламента Рая Назарян обясни, че от 8:00 ч. сутринта от „Дондуков“ 2 са уведомени, че предложението ще се разглежда и някой трябва да представи мотивите. Ако няма кой да ги представи, ще преминем към разискванията, посочи тя. След това имаше няколко почивки, но представител на институцията така и не се появи в парламента.

След подновяване на заседанието след първото прекъсване Рая Назарян съобщи, че е направила още няколко опита да се свърже, но никой не отговоря. Отделно от месец май тези мотиви са публични и всички за запознати с тях, отбеляза тя. По думите ѝ никой друг не може да представи мотивите, освен вносителят.

Парламентът отхвърли предложението на президента Румен Радев за произвеждане на национален референдум с въпрос: „Съгласни ли сте България да въведе европейската валута „евро“ през 2026 година?“. След прегласуване председателят на Народното събрание Рая Назарян съобщи, че решението на парламента за отхвърляне на предложението за референдум ще бъде обнародвано в "Държавен вестник".

На 23 май президентът Румен Радев сезира Конституционния съд за задължително тълкуване на Конституцията и обявяване за нищожен отказа на тогавашния председател на парламента Наталия Киселова да постави за разглеждане от Народното събрание предложението за произвеждане на национален референдум с въпрос „Съгласни ли сте България да въведе единната европейска валута „евро“ през 2026 г.?“. На 13 май Наталия Киселова издаде разпореждане, с което върна като недопустимо предложението на президента с искане за произвеждане на национален референдум. На 10 юни КС допусна за разглеждане част от искането на президента Румен Радев във връзка с решението на Наталия Киселова.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    20 5 Отговор
    Е ТУКА МНОГО СБЪРКАХА!
    ПРОТЕСТИ ДО ДУПКА, ДОКАТО НЕ ГИ ИЗРИНЕМ!

    Коментиран от #16

    16:40 03.12.2025

  • 2 Този може

    9 22 Отговор
    само да вдига юмрук. Този парламент не иска да чуе гласа на Кремъл.Още по-малко гладът на това чучело

    Коментиран от #24

    16:40 03.12.2025

  • 3 Само това?

    14 6 Отговор
    Та вие сега ли разбрахте?!
    Що за реакция?
    Незабавна оставка!!!
    Това е законно право на гражданите, което е погазено!!!
    Мишката Радев пак се е намушил..

    16:41 03.12.2025

  • 4 Последния Софиянец

    17 1 Отговор
    Като изгорим цяла София ще чуят

    Коментиран от #15

    16:41 03.12.2025

  • 5 Радев

    15 0 Отговор
    Свиквай кснс и на излизане ги арестувай тия всичките барабар с шарлатаните

    16:41 03.12.2025

  • 6 Излез Радев

    9 3 Отговор
    Ти го обнародва , сега излез и заяви , че по Конституция референдума е волята на народа!!!
    Къде си?!

    Коментиран от #12

    16:43 03.12.2025

  • 7 чуе само от изток

    3 0 Отговор
    Един коментатор по телевизия посъветва президента все така загрижен да чуе гласа на народа на Обзор, гласуван на законен референдум преди цели четири години и да издаде указ, та да го обнародва.

    16:45 03.12.2025

  • 8 Дориана

    8 0 Отговор
    Да, така е защото България е пълна с предатели, които не отстояват българските национални интереси , се водят единствено и само от своите лични интереси за власт, грабежи на държавни и европейски средства и за забогатяване чрез използване на властта.

    16:46 03.12.2025

  • 9 Лекс

    7 0 Отговор
    Това народно събрание, за което беше установено от КС, че 40% от протоколите са с подправени резултати е нелигитимно да взима никакви решения! Решенията на нелигитимен орган са недействителни! Разпускане на тая банда разбойници!

    16:48 03.12.2025

  • 10 Даката

    4 5 Отговор
    Руските боклуци от президентството така и не вдянаха, че това което вършат срещу България е престъпление, което е крайно време да се наказва...

    Какво се случи с българските офицери-русофили, заклели се в българското знаме и конституция да защитават България и българските интереси, които ги хванаха в измяна, доставяли секретна военна информация в руското посолство срещу заплащане? Искам всеки ден да чета за тях, как преминава денят им в затвора.... защо по дяволите не са в затвора? Докога ще имаме такива никакви закони срещу държавната измяна, мислите ли, че поне половината от българските депутати в българският парламент ще влезнат в затвора?

    Защо примерно никой не внася наркотици в Малайзия, а камоли да ги употребява... защо мислите е така???
    Ами защото законите са строги, затова.

    16:49 03.12.2025

  • 11 Румен

    1 4 Отговор
    селският куролапач, откога стана гражданин?

    16:49 03.12.2025

  • 12 различно мнение

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Излез Радев":

    Не всички въпроси в референдуми са допустими законно и също конституционно (основен закон който не се променя с обикновено мнозинство).

    16:49 03.12.2025

  • 13 ЯМБОЛ Е ЕВРОПА

    2 1 Отговор
    Гражданите се чуват и се изпълняват желанията им винаги. В едно цивилизовано демократично общество,легитимната проява на граждансийат вот са изборите. Изборите дават коя партия по колко гласове да има в Парламента. За последните 3-4 години имаше към 8 пъти избори за 240-те места на Парламента. Какъв по-голям референдум от този може да има? Просто няма по-точен индикатор от едни демократични избори. Това е всичко.

    16:50 03.12.2025

  • 14 Само

    4 1 Отговор
    критики и завоалирани изкази . Нищо продуктивно и конструктивно !

    16:50 03.12.2025

  • 15 На Дедо

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Ще ти се. Ние селяните, не щем Розови надрусани Соросоидни сектанти от София. Та думата ми е! Изгорете си София, но си живейте после в ППелта. София не е България!?

    16:51 03.12.2025

  • 16 Браво г-н Президент!

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":

    Само Румен Радев може да вкара в затвора двете Угоени и Мазни парчета, Тиквата Борисов и Пеевски.

    Коментиран от #20

    16:51 03.12.2025

  • 17 Статистика

    3 4 Отговор
    Президента вече работи срещу себе си

    16:51 03.12.2025

  • 18 поколение Щ

    2 1 Отговор
    Е колко по ясно да ви го каже Президента .Моля четете с разбиране .Президента каза "ТОЗИ ПАРЛАМЕНТ " сега светна ли ви , нали знаете какво следва

    16:52 03.12.2025

  • 19 Радеф чуй ме добре

    1 0 Отговор
    Гражданите на протеста от понеделник са срещу мафията и олигархичните зависимости, олицетворявани от пеевски и Борисов, а не срещу еврозоната.

    16:53 03.12.2025

  • 20 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Браво г-н Президент!":

    И ДО ТЯХ ДВЕТЕ МАЗНИ ДУНДИ- ТЕМЕРУТКА И САЧЕВА.....ЕЙ ТАКА ЗА РАЗКОШ.....

    16:54 03.12.2025

  • 21 Лицемерчето Боташко

    1 0 Отговор
    И аз не съм копейка популист , да знаете !

    16:54 03.12.2025

  • 22 Абе

    1 0 Отговор
    Знаят,че ако се стигне до референдум ,ще загубят.Затова пренебрегват правото на народа да гласува.Издадена им е заповед България да мине на евро.

    16:55 03.12.2025

  • 23 Някой

    1 0 Отговор
    Рубладжиите в Сибир.
    Илияна Йотова защо ходи в Брюксел да получана 8 години запрата в евро. А не отиде в МАсква да получава заплата в рубли?

    16:56 03.12.2025

  • 24 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Този може":

    Този парламент заседава в партийната централа на БКП- Партийния дом - и е пълен с настоящи комунисти, бивши комунисти и деца на комунисти❗
    БорисOF- стар Партиен член
    Насо Фритюрника- сегашен Партиен член
    Наско Гнома- висше по Партийна линия, син на ДС
    Данчо Ментата - син на БКП номенклатура ....
    А уж времето стана ваше и комунизма си отиде ❗

    16:56 03.12.2025

