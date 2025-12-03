Новини
Преди празниците: Възстановяват движението в двете посоки по Дунав мост при Русе

3 Декември, 2025 17:41 480 3

По този начин на пътуващите ще се осигури безопасно и удобно преминаване по съоръжението

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Заради предстоящите коледно-новогодишни празници движението по Дунав мост при Русе ще бъде възстановено в двете посоки от 18 декември тази година. Строителните работи в затворения в момента 320-метров участък в платното в посока Румъния завършват. Така в почивните дни за Коледа и Нова година всички видове превозни средства ще преминават без ограничения. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

По този начин на пътуващите ще се осигури безопасно и удобно преминаване по съоръжението.

Основният ремонт на моста в следващия етап ще продължи в началото на идната година. "Предвижда се от 8 януари да продължат строително-монтажните работи в следващите 320 метра от моста в платното в посока България", обясниха от АПИ.

През последната седмица на обекта е монтиран парапет, осветителни стълбове и отводнителния колектор. Продължило е обновяването на гребеновите фуги и полагането на защитно покритие по тротоарен блок.

Дейностите на Дунав мост се извършват ежедневно през светлата част от денонощието и в зависимост от метеорологичните условия. Работният процес се организира и извършва така, че превозните средства да преминават поетапно двупосочно в платното, в което не се работи.

Началото на основния ремонт на българския участък на съоръжението беше поставено на 10 юли миналата година. Той е с дължина 1,057 километра. Основно ремонтирани вече са 413 метра от него.


България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Мирослав Германов

    0 0 Отговор
    Полицаите избиват население, защо си мълчите!?

    Коментиран от #2

    18:10 03.12.2025

  • 2 Мирослав Германов

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мирослав Германов":

    Става въпрос за Перник Първо РПУ и РУ Бобов дол!

    18:12 03.12.2025

  • 3 Т.е. Дунав мост - отново

    1 0 Отговор
    става "Мостът на дружбата" - каквото е оригиналното му название.
    За коя дружба става въпрос , а ?

    18:14 03.12.2025

