Евтино или скъпо е в държавните магазини?

Тази седмица на практика заработи държавната верига "Магазин за хората". Целта му е да се предложат на пазара евтини основни хранителни продукти. Първият такъв заработи в село Куклен, но не като отделен магазин, а като щанд.

"Ние стартирахме преди няколко дни официално. Идеята е първоначално да имаме основен базов асортимент, на много добри цени, които са сравними с останалите вериги. Идеята е това да се случва в малките градове. Първият етап от проекта е да видим дали това би могло да се реализира. След това ще имаме разширяване на точките за продажба, докато стигнем за национална представителност", заяви Николай Петров, изпълнителен директор на дружеството в първото му телевизионно интервю.

2026-та година предвиждат да имат национално покритие.

"Започваме с щандове, защото ние не инвестираме в строителство на магазини, затова е много лесно да достигнем до партньорите. Затова и много лесно можем да бъдем позиционирани", заяви Петров.

Партньорите се избират на база на достъпа до магазини и до население. Пловдивска област е с най-много население, където има и много малки населени места. "Търсихме по-широка представителност", добави още той.

В момента са със 70 стационарни и един пътуващ магазин. Всички са в пловдивска област.

Следващата цел е концентрично разширяване на областта. Водят се разговори с независими магазини, с който да си партнират. 2027-2028 ще има магазин, изцяло опериран от тях.

"Винаги съм твърдял, че ние трябва да имаме едни добри цени. Например: олиото е намалено на 2,39 само в промоционален период. В "Магазин за хората" цената му остава без промяна. Ние сме на нивото на средните промоционални цени, заяви Петров.

Продуктите се избират по важност на клиента. В момента те са 48. След като определят кои са целевите продукти, започват да се търсят партньори. През сайта "Магазин за хората" може всеки един производител да кандидатства.

Петров казва, че надценката е до 10%. Процентите отиват към магазина-партньор. До момента от август месец разходите са не повече от 100 000 лева, инвестиция.