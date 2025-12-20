Евтино или скъпо е в държавните магазини?

Тази седмица на практика заработи държавната верига "Магазин за хората". Целта му е да се предложат на пазара евтини основни хранителни продукти. Първият такъв заработи в село Куклен, но не като отделен магазин, а като щанд.
"Ние стартирахме преди няколко дни официално. Идеята е първоначално да имаме основен базов асортимент, на много добри цени, които са сравними с останалите вериги. Идеята е това да се случва в малките градове. Първият етап от проекта е да видим дали това би могло да се реализира. След това ще имаме разширяване на точките за продажба, докато стигнем за национална представителност", заяви Николай Петров, изпълнителен директор на дружеството в първото му телевизионно интервю.
2026-та година предвиждат да имат национално покритие.
"Започваме с щандове, защото ние не инвестираме в строителство на магазини, затова е много лесно да достигнем до партньорите. Затова и много лесно можем да бъдем позиционирани", заяви Петров.
Партньорите се избират на база на достъпа до магазини и до население. Пловдивска област е с най-много население, където има и много малки населени места. "Търсихме по-широка представителност", добави още той.
В момента са със 70 стационарни и един пътуващ магазин. Всички са в пловдивска област.
Следващата цел е концентрично разширяване на областта. Водят се разговори с независими магазини, с който да си партнират. 2027-2028 ще има магазин, изцяло опериран от тях.
"Винаги съм твърдял, че ние трябва да имаме едни добри цени. Например: олиото е намалено на 2,39 само в промоционален период. В "Магазин за хората" цената му остава без промяна. Ние сме на нивото на средните промоционални цени, заяви Петров.
Продуктите се избират по важност на клиента. В момента те са 48. След като определят кои са целевите продукти, започват да се търсят партньори. През сайта "Магазин за хората" може всеки един производител да кандидатства.
Петров казва, че надценката е до 10%. Процентите отиват към магазина-партньор. До момента от август месец разходите са не повече от 100 000 лева, инвестиция.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 някой лъже
Коментиран от #9
14:41 20.12.2025
2 Бонев
Коментиран от #3
14:44 20.12.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Последния Софиянец
14:48 20.12.2025
6 Намагнитен Евроатлантик антисоросоид
14:48 20.12.2025
7 Какви магазини, какви 5 лв.,
Въпроси без отговор?
14:48 20.12.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Стенли
До коментар #1 от "някой лъже":Много точно казано и аз не виждам сирене кашкавал кисело и прясно мляко и колбаси асортимент като тези пакети дето ги дават на така наречените социално слаби а още сладки шоколад и натурални сокове и прочие и прочие
14:50 20.12.2025
10 Време е
14:50 20.12.2025
11 Как така от верига "Магазин за хората"
Коментиран от #12, #16
14:52 20.12.2025
12 ТОВА Е
До коментар #11 от "Как така от верига "Магазин за хората"":ЦЕЛТА НА ЗАНЯТИЕТО !
14:53 20.12.2025
13 За бясната инфлация на стоки и услуги
Отговорът е, нищо, нула!
Издали били 30 акта за спекула, магазините са стотици хиляди, услугите милиони и 30 акта за спекула?
Ако плащате в пъти в повече това е резултат на Правителството на мутро мафията на Бойко Методиев Борисов и неговите патерици БСП, ИТН и главна заслуга на Делян Пеевски и НН!
14:54 20.12.2025
14 Супер е
14:54 20.12.2025
15 германеца
Коментиран от #17
14:54 20.12.2025
16 механик
До коментар #11 от "Как така от верига "Магазин за хората"":Точно както дойдоха лафките на пеевски .
14:57 20.12.2025
17 Как
До коментар #15 от "германеца":какво ? Ами ХОРЕМАГ.
14:58 20.12.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.