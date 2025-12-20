Новини
Евтино или скъпо е в държавните магазини?

20 Декември, 2025 14:39 526 18

2026-та година предвиждат да имат национално покритие

Евтино или скъпо е в държавните магазини? - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Тази седмица на практика заработи държавната верига "Магазин за хората". Целта му е да се предложат на пазара евтини основни хранителни продукти. Първият такъв заработи в село Куклен, но не като отделен магазин, а като щанд.

"Ние стартирахме преди няколко дни официално. Идеята е първоначално да имаме основен базов асортимент, на много добри цени, които са сравними с останалите вериги. Идеята е това да се случва в малките градове. Първият етап от проекта е да видим дали това би могло да се реализира. След това ще имаме разширяване на точките за продажба, докато стигнем за национална представителност", заяви Николай Петров, изпълнителен директор на дружеството в първото му телевизионно интервю.

"Започваме с щандове, защото ние не инвестираме в строителство на магазини, затова е много лесно да достигнем до партньорите. Затова и много лесно можем да бъдем позиционирани", заяви Петров.

Партньорите се избират на база на достъпа до магазини и до население. Пловдивска област е с най-много население, където има и много малки населени места. "Търсихме по-широка представителност", добави още той.

В момента са със 70 стационарни и един пътуващ магазин. Всички са в пловдивска област.

Следващата цел е концентрично разширяване на областта. Водят се разговори с независими магазини, с който да си партнират. 2027-2028 ще има магазин, изцяло опериран от тях.

"Винаги съм твърдял, че ние трябва да имаме едни добри цени. Например: олиото е намалено на 2,39 само в промоционален период. В "Магазин за хората" цената му остава без промяна. Ние сме на нивото на средните промоционални цени, заяви Петров.

Продуктите се избират по важност на клиента. В момента те са 48. След като определят кои са целевите продукти, започват да се търсят партньори. През сайта "Магазин за хората" може всеки един производител да кандидатства.

Петров казва, че надценката е до 10%. Процентите отиват към магазина-партньор. До момента от август месец разходите са не повече от 100 000 лева, инвестиция.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 някой лъже

    8 0 Отговор
    няма магазин за хората, а щанд за хората. Колко стоки може да има на един щанд.

    Коментиран от #9

    14:41 20.12.2025

  • 2 Бонев

    7 1 Отговор
    Абе заминаха едни десетина милиона лева ,ама при положение че подаряваме на украинците милиарди бълха ни ухапала.

    Коментиран от #3

    14:44 20.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Последния Софиянец

    8 0 Отговор
    Магазини за купуване на гласове.

    14:48 20.12.2025

  • 6 Намагнитен Евроатлантик антисоросоид

    5 0 Отговор
    Пазарувайте в ХОРЕМАГА !

    14:48 20.12.2025

  • 7 Какви магазини, какви 5 лв.,

    6 1 Отговор
    говори в бъдеще време, някой някъде виждал ли държавни магазин, какви са цените и какво се продава там?
    Въпроси без отговор?

    14:48 20.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Стенли

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "някой лъже":

    Много точно казано и аз не виждам сирене кашкавал кисело и прясно мляко и колбаси асортимент като тези пакети дето ги дават на така наречените социално слаби а още сладки шоколад и натурални сокове и прочие и прочие

    14:50 20.12.2025

  • 10 Време е

    5 0 Отговор
    оня "експерт" Владо Кошницата да обясни за евтинджоса !

    14:50 20.12.2025

  • 11 Как така от верига "Магазин за хората"

    6 0 Отговор
    Стана щанд в чужд магазин?Без конкурси,без обществени поръчки, без отчет?Цяла държавна компания, нов административен персонал и 10 милиона лева за една сергия в Куклен.

    Коментиран от #12, #16

    14:52 20.12.2025

  • 12 ТОВА Е

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Как така от верига "Магазин за хората"":

    ЦЕЛТА НА ЗАНЯТИЕТО !

    14:53 20.12.2025

  • 13 За бясната инфлация на стоки и услуги

    6 0 Отговор
    какво направи Правителството за една година?
    Отговорът е, нищо, нула!

    Издали били 30 акта за спекула, магазините са стотици хиляди, услугите милиони и 30 акта за спекула?
    Ако плащате в пъти в повече това е резултат на Правителството на мутро мафията на Бойко Методиев Борисов и неговите патерици БСП, ИТН и главна заслуга на Делян Пеевски и НН!

    14:54 20.12.2025

  • 14 Супер е

    6 0 Отговор
    купих си самолетен билет Варна-София, от там до село Куклен с автобус. Напазарих евтино, прибрах се, много доволен.

    14:54 20.12.2025

  • 15 германеца

    6 0 Отговор
    Какво означава Магазин за хората ?Другите не са ли хора ?

    Коментиран от #17

    14:54 20.12.2025

  • 16 механик

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Как така от верига "Магазин за хората"":

    Точно както дойдоха лафките на пеевски .

    14:57 20.12.2025

  • 17 Как

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "германеца":

    какво ? Ами ХОРЕМАГ.

    14:58 20.12.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

