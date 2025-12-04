Времето днес, прогноза за четвъртък, 4 декември: Облачно и мъгливо, вечерта започват дъждове от югозапад

През нощта ще остане облачно и мъгливо, в крайните западни и североизточни райони – с превалявания от дъжд, предаде БНТ.

Минималните температури ще бъдат още малко по-високи, между 2° и 7°, София - около 3°, по Черноморието – от 5° до 10°, а максималните ще са от 6° на запад до 15° на изток, където ще духа умерен южен вятър, в София – около 8°.

В по-голямата част от страната ще бъде облачно и мъгливо, а в края на деня ще започнат валежи от дъжд, първо в Югозападна България.

По Черноморието ще има и слънчеви часове. Ще духа умерен югоизточен вятър и максималните температури ще бъдат между 13° и 16°.

В планините ще бъде предимно облачно, с умерен югоизточен вятър. И там ще завали в края на деня, първо в масивите от Югозападна България, като снежната граница ще бъде на около 1800 метра.