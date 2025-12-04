Изслушват вътрешния министър в парламента

Вътрешният министър Даниел Митов ще бъде изслушан днес в парламента. Поводът – действията на полицията по време на и след мащабния протест срещу бюджета в София.
Пред депутатите Даниел Митов ще даде подробности за организацията по охраната на протеста и шествията.
Освен това се очаква той отговори на въпроси свързани с допускането и неутрализирането на организирани групи провокатори и футболни агитки. Вътрешният министър ще предостави и информация за употребата на сила и специални помощни средства от служителите на МВР срещу граждани.
При безредиците бяха нанесени щети по централата на „ДПС-Ново начало“ и офис на ГЕРБ. Маскирани младежи в черни дрехи хвърляха бомбички, камъни и бутилки. А полицията задържа общо 71 души.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Последния Софиянец
Коментиран от #24
06:45 04.12.2025
3 ООрана държава
06:46 04.12.2025
4 Последния Софиянец
Коментиран от #9
06:48 04.12.2025
5 пешо
06:51 04.12.2025
6 Дани лекето
07:03 04.12.2025
7 Веднага
07:03 04.12.2025
8 Даниел
07:04 04.12.2025
9 Стражари и апаши
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Освен деца, имат номера, длъжности и домашни адреси. След като си позволяват превишаване на правомощията, не провокирана агресия, злоупотреба с лични данни и разни други своеволия, като си мислят, че винаги ще остават безнаказано, нещата могат да завършат много много зле.
07:06 04.12.2025
10 Митов!! ПОЛИЦЯ И Провокатори
07:06 04.12.2025
11 гражданин
07:09 04.12.2025
12 Този неща на жена пак ще я изслушвате
07:15 04.12.2025
13 въпросче
07:21 04.12.2025
14 раз
07:22 04.12.2025
15 Калъчев
07:23 04.12.2025
16 Последния Софиянец
07:27 04.12.2025
18 Гост
07:29 04.12.2025
19 ПО-ДОБРЕ ДА ПИТАТ ШИШИ
Коментиран от #22
07:35 04.12.2025
20 Данка
07:38 04.12.2025
21 Първо
Второ- полицията се държа, адекватно!
Какво искате? Да беше станало кърваво меле ли?
Между впрочем, наивно е да се смята, че като им увеличиха драстично заплатите, съставатна полицията автоматично ще заобича тия, които ни разбиха и сега само вегитираме!
Тези хора не са изолирани. Те имат родители и семейства, по които свинарника и зайчарника хвърлят мизерия
07:42 04.12.2025
22 не само
До коментар #19 от "ПО-ДОБРЕ ДА ПИТАТ ШИШИ":и я е . е
07:44 04.12.2025
24 Незаконно арестуваните
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Да подават искове с/у МВР по Закона за вреди, присинени от държавата, или както беше там!
07:49 04.12.2025
26 Ужас
08:23 04.12.2025