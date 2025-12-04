Новини
Изслушват вътрешния министър в парламента

4 Декември, 2025 07:28, обновена 4 Декември, 2025 06:42 794 26

  • даниел митов-
  • мвр-
  • парламент

Даниел Вълчев ще обяснява действията на полицията по време на и след мащабния протест срещу бюджета в София

Изслушват вътрешния министър в парламента - 1
Снимка: МВР
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Вътрешният министър Даниел Митов ще бъде изслушан днес в парламента. Поводът – действията на полицията по време на и след мащабния протест срещу бюджета в София.

Пред депутатите Даниел Митов ще даде подробности за организацията по охраната на протеста и шествията.

Освен това се очаква той отговори на въпроси свързани с допускането и неутрализирането на организирани групи провокатори и футболни агитки. Вътрешният министър ще предостави и информация за употребата на сила и специални помощни средства от служителите на МВР срещу граждани.

При безредиците бяха нанесени щети по централата на „ДПС-Ново начало“ и офис на ГЕРБ. Маскирани младежи в черни дрехи хвърляха бомбички, камъни и бутилки. А полицията задържа общо 71 души.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    23 0 Отговор
    Арестуваха напълно случайни хора на улицата да изпълнят плана.От 71 арестувани обвинени 14.Кой ще се извини на другите?

    Коментиран от #24

    06:45 04.12.2025

  • 3 ООрана държава

    25 0 Отговор
    Да си носи подписана оставка и да я депозира след изслушването

    06:46 04.12.2025

  • 4 Последния Софиянец

    15 1 Отговор
    Полицията нямаше никакво желание да се бие с децата.И те имат деца.Полицаите викаха:Ние сме с вас.Следващият път кой ще пази политиците?

    Коментиран от #9

    06:48 04.12.2025

  • 5 пешо

    20 0 Отговор
    да подава оставка

    06:51 04.12.2025

  • 6 Дани лекето

    18 0 Отговор
    Къдравата Сю носи балони на шарено парти на петхилядници!

    07:03 04.12.2025

  • 7 Веднага

    17 0 Отговор
    ОСТАВКА на Къдравата Сю !!!

    07:03 04.12.2025

  • 8 Даниел

    15 0 Отговор
    Видно,е че тази личност не зачита обществото!

    07:04 04.12.2025

  • 9 Стражари и апаши

    13 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Освен деца, имат номера, длъжности и домашни адреси. След като си позволяват превишаване на правомощията, не провокирана агресия, злоупотреба с лични данни и разни други своеволия, като си мислят, че винаги ще остават безнаказано, нещата могат да завършат много много зле.

    07:06 04.12.2025

  • 10 Митов!! ПОЛИЦЯ И Провокатори

    17 0 Отговор
    "работиха" в Синхрон!!

    07:06 04.12.2025

  • 11 гражданин

    7 0 Отговор
    Ама този става само за конфиаре в бар дак

    07:09 04.12.2025

  • 12 Този неща на жена пак ще я изслушвате

    13 0 Отговор
    Пародия на некадърното мвр

    07:15 04.12.2025

  • 13 въпросче

    6 0 Отговор
    И какво ще му изслушват на вътрешния министър?

    07:21 04.12.2025

  • 14 раз

    8 0 Отговор
    Ще изслушват,как му бърбори стомаха.

    07:22 04.12.2025

  • 15 Калъчев

    9 0 Отговор
    Ама тоя смешен субект още ли е министър?! Шута и в тъча!

    07:23 04.12.2025

  • 16 Последния Софиянец

    9 0 Отговор
    Полицаите се подиграваха на Митов.Викаха му Мека китка.

    07:27 04.12.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Гост

    11 0 Отговор
    Какво ще му слушате на тоя смешник?! Тоя изпълнява каквото му нареди господаря. Тоя е никой, ама абсолютно никой.

    07:29 04.12.2025

  • 19 ПО-ДОБРЕ ДА ПИТАТ ШИШИ

    8 0 Отговор
    Той командва къдравата Сю.

    Коментиран от #22

    07:35 04.12.2025

  • 20 Данка

    9 0 Отговор
    е за изслушване в съда и за затвора ! Оставка !

    07:38 04.12.2025

  • 21 Първо

    5 0 Отговор
    Този протест не беше само срещу бюджета, а по- скоро срещу Борисов и Пеевски!
    Второ- полицията се държа, адекватно!
    Какво искате? Да беше станало кърваво меле ли?
    Между впрочем, наивно е да се смята, че като им увеличиха драстично заплатите, съставатна полицията автоматично ще заобича тия, които ни разбиха и сега само вегитираме!
    Тези хора не са изолирани. Те имат родители и семейства, по които свинарника и зайчарника хвърлят мизерия

    07:42 04.12.2025

  • 22 не само

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "ПО-ДОБРЕ ДА ПИТАТ ШИШИ":

    и я е . е

    07:44 04.12.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Незаконно арестуваните

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Да подават искове с/у МВР по Закона за вреди, присинени от държавата, или както беше там!

    07:49 04.12.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Ужас

    3 0 Отговор
    Задържани 71 останали 11 как да има повече разкриваемост като СЮ-то държи дебелаците на заплата,пенсия е ТЕЛК

    08:23 04.12.2025

