Ремонти могат да нарушат електрозахранването в района на Костинброд, Божурище, Годеч, Сливница и Драгоман

Поради ремонтни дейности в две подстанции на ЕСО са възможни смущения на електрозахранването в района на Костинброд, Божурище, Годеч, Сливница, Драгоман

Държавният Електроенергиен системен оператор (ЕСО) продължава ремонтните дейности в своите подстанции в Костинброд и Алдомировци, което може да доведе до смущения в електрозахранването на клиентите в района.

Ремонтните дейности на ЕСО налагат промяна в схемата на електрозахранване. В качеството си на оператор на електроразпределителната мрежа ЕРМ Запад има задължение да осигури безопасни условия за ремонтните дейности на ЕСО. Това е свързано със смущения на електрозахранването в населените места в общините Костинброд, Божурище, Годеч, Сливница и Драгоман, които се захранват от двете подстанции на ЕСО.

Информация за районите, в които предстоят планирани прекъсвания, тяхната продължителност, както и дали конкретен адрес попада в обсега им, може да бъде намерена на сайта на ЕРМ Запад, в секция Прекъсвания: https://ermzapad.bg/bg/za-klienta/prekusvania/.