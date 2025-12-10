Новини
България »
ЕРМ Запад инвестира 600 000 лева за по-добро електрозахранване на кюстендилското село Слокощица

10 Декември, 2025 10:04, обновена 10 Декември, 2025 10:07 497

  • ерм запад-
  • слокощица-
  • електрозахранване

Проектът значително намалява риска от прекъсвания при снеговалежи, паднали дървета и други неблагоприятни условия в Осоговската планина

ЕРМ Запад инвестира 600 000 лева за по-добро електрозахранване на кюстендилското село Слокощица - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

ЕРМ Запад реализира през 2025 г. ключов проект за повишаване на надеждността на доставяната електроенергия в с. Слокощица, в който дружеството вложи близо 600 000 лева.

Проектът е успешно изпълнен в сътрудничество с ръководството на община Кюстендил. Той значително ще повиши сигурността на електрозахранването за жителите на селото и района на Осоговската планина.

В рамките на инвестицията са поставени нови електрически стълбове, подменени са въздушни проводници с дължина над 3500 м и са монтирани нови съоръжения за управление и защита на мрежата. Допълнително е положен и нов подземен кабел с дължина над 1200 м, който осигурява директна връзка на трафопостовете в селото с електроразпределителната мрежа на гр. Кюстендил.

След изпълнението на проекта всички трафопостове в с. Слокощица вече се захранват по по-надежден маршрут от Кюстендил, а досегашните линии, преминаващи през труднодостъпни планински терени, остават като резервно захранване. Това значително намалява риска от прекъсвания при снеговалежи, паднали дървета и други неблагоприятни условия в Осоговската планина.


България
