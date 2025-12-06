Новини
Полагане на маркировка променя движението по магистралите „Хемус“ и „Струма“

6 Декември, 2025 07:05, обновена 6 Декември, 2025 06:27 687 5

От 9 до 11 декември временно ще се променя организацията на движение в района на 275-и км на магистрала „Тракия“ в област Ямбол.

Снимка: АПИ
През следващата седмица за полагане на маркировка ще се променя временно организацията на движение в отсечки от магистралите „Хемус“ и „Струма“ и път I-8 в област София, предаде dariknews.bg.

По „Тракия“ също ще има временни промени заради изграждане на „прозорец“ в средната разделителна, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

„Хемус“

Oт 8 до 12 декември между 8 ч. и 17 ч. в участъка от 14-и до 71-ви км на магистрала „Хемус“, в двете посоки, ще се ограничава преминаването в активната лента и трафикът ще е пренасочен в свободните пътни ленти.

„Струма“

Oт 8 до 12 декември ще се работи и от км 0 до 10-ти км на магистрала „Струма“ в двете посоки. Движението по магистралата ще се извършва в свободните пътни ленти. Маркировка ще се полага и в 14-километрова отсечка по път I-8 София – Пазарджик между 89-и и 103-и км.

От 6 до 10 декември ще се извършват дейности по подобряване и на отводняването в участъка от „Струма“ в област Перник. От 8 ч. и 16 ч. ще се работи в отсечката от 10-и до 37-и км при п. в. „Долна Диканя“ в двете платна за движение на автомагистралата. За разполагане на нужната техника поетапно ще се ограничава достъпът до аварийната лента, като дейностите ще се изпълняват при подходящи метеорологични условия. При изпълнение на планираните дейности трафикът ще преминава в активната и скоростната лента.

От 8 ч. на 7 декември до 18 ч. на 8 декември преминаването в участъка от 144-и до 152-и км на АМ „Струма“ в област Благоевград ще се осъществява поетапно в една лента и с ограничение на скоростта до 90 км/ч. Временната промяна в организацията на движение е за ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Предвижда се строително-монтажните работи да се изпълняват поетапно в изпреварващата и активната лента в двете платна за движение.

„Тракия“

От 9 до 11 декември временно ще се променя организацията на движение в района на 275-и км на магистрала „Тракия“ в област Ямбол. Тя е необходима за извършване на асфалтови работи при изграждането на „прозорец“ в средната разделителна ивица на магистралата. С него ще бъде осигурено преминаването от едно платно в другото при предстоящ ремонт на фуги на мостово съоръжение в участъка.

Предвидените дейности ще са в платното за Бургас и при изпълнението им ще е ограничено движението в изпреварващата лента, като трафикът ще преминава в активната.

Републиканския път София – Самоков

От 8 декември за обрушване на скатове поетапно ще се ограничава движението от 62-ри до 80-и км на път II-82 София – Самоков. Предвижда се дейностите да се изпълняват на интервали от 20 минути. По време на работата автомобилите ще изчакват на място и ще бъдат пропускани през определените периоди.

Трафикът ще се регулира от сигналисти и пътни знаци. При благоприятни метеорологични условия, се планира работата в участъка да приключи до 12 декември.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфорта на пътуване. Необходимо е водачите е да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.


