Времето днес, прогноза за петък, 5 декември: Дъждове на запад, ветровито на изток

Ще вали на много места в западната половина от страната, предаде БНТ.

Предупреждение за значителни количества е обявено в югозападните райони.

Ще бъде и ветровито, с умерен, в източните райони - временно силен източен вятър.

Максималните температури в последния ден от работната седмица ще бъдат в интервала от 8° и 13°, в София - около 9°.

По Черноморието ще бъде облачно, с умерен и силен източен вятър. Максималните температури ще бъдат 14°-15°, колкото е и температурата на морската вода.

И в планините ще бъде облачно. Ще духа силен, по високите части - бурен югоизточен вятър.

Ще вали в масивите от западната половина от страната, като снежната граница ще е на височина около 1600 метра.