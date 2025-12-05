Черната златка унищожава овощните градини в България

Браншова камара „Плодове и зеленчуци“ (БКПЗ) изразява сериозна тревога от бързо ескалиращия проблем, причинен от вредителя черна златка (Capnodis tenebrionis), който нанася масови, необратими щети върху овощните насаждения в редица региони на страната.
Само през последните седмици в област Хасково вече има фалирали овощни стопанства, чийто многогодишен труд е унищожен. Вредителят атакува дърветата, оставя ги без шанс за възстановяване и води до пълни загуби и невъзможност за продължаване на производството.
„Това е криза, която расте ежедневно. Нашите членове губят поминъка си, а държавата към момента не е представила решение как ще бъде овладяна ситуацията“, заявиха от ръководството на БКПЗ.
БКПЗ води разговори с Министерството на земеделието и храните (МЗХ) и Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ)
През последните месеци Камарата нееднократно е повдигала темата пред институциите. Проведени са срещи и разговори с експерти от МЗХ и БАБХ.
Въпреки това към днешна дата няма предложени конкретни действия, няма план за контрол или унищожаване на вредителя, нито са разработени механизми за компенсации на пострадалите стопани.
Необходимост от спешни и категорични мерки
БКПЗ настоява за:
Спешна намеса на държавата, тъй като проблемът придобива характер на криза с национален мащаб.
Изготвяне на ясен държавен план за действие за ограничаване и ликвидиране на вредителя черна златка.
Подкрепа и компенсации за засегнатите стопани, включително за вече унищожени градини.
Включване на научната общност (ССА, специалисти в тази област) за разработване на научно обосновани мерки.
„Черната златка не просто вреди – тя унищожава бъдеще. Ако държавата не действа незабавно, българското овощарство ще понесе щети, от които няма да може да се възстанови години“, подчертават от БКПЗ.
БКПЗ остава в постоянна готовност за диалог и работни срещи
Камарата настоява институциите да предприемат незабавни стъпки и заявява своята готовност за участие в експертни групи, съвети и кризисни екипи, които да изработят ефективни решения.
1 Веднага
Коментиран от #26
09:59 05.12.2025
2 Ивелин Михайлов
10:00 05.12.2025
3 Данко Харсъзина
Коментиран от #19
10:04 05.12.2025
4 Директора👨✈️
Нищо, на ЕС им трябват такива като нас. Пазат за внос. Ние само да купуваме, не да произвеждаме нещо. Животните избиха, сега овощарството... малко остана.
Коментиран от #9
10:04 05.12.2025
5 ООрана държава
10:04 05.12.2025
6 Данко Харсъзина
10:05 05.12.2025
7 СедесарДедесар
Ако ги видите колко безсмислени публикации по безсмислени проекти ПЛАТЕНИ имат... И получават научни звания за това. Иначе една гъсеница дето съсипа земеделието не могат да преборят и се правят на заети.
Всеизвестно е че научната ни общност е повече академична отколкото научна.
Произвежда паплач със титли. Но тия с реалните проекти с реални резултати НЕ работят за българия а емигрират.
И научната общност отдавна е проядена от "черни златки"!
10:06 05.12.2025
8 Трол
Коментиран от #20
10:07 05.12.2025
9 Данко Харсъзина
До коментар #4 от "Директора👨✈️":Този червей минава през кората на дърветата. Когато ствола е обработен с варов разтвор, чевеят пуква като куче. Немърливост и безхаберие. Ходи да им обработиш дърветата.
Коментиран от #13
10:08 05.12.2025
10 Минувач
Коментиран от #14
10:09 05.12.2025
11 Данко Харсъзина
10:11 05.12.2025
12 На Държавата не й работа за се бори
Какви са тези "капиталисти" , "частници", държавата да им свърши работа?
10:12 05.12.2025
13 Минувач
До коментар #9 от "Данко Харсъзина":Не, бръмбърът се заравя в кореновата система, снася и ларвите стават на червеи, които влизат отдолу. Варовият разтвор не помага, ако си мислиш, че това ще го спре да пропълзял по ствола надолу към корена. Пробвай и това, но аз смятам да застеля отдолу с найлон с прилепване към ствола, за да не се промъкне.
Коментиран от #16
10:12 05.12.2025
14 Данко Харсъзина
До коментар #10 от "Минувач":Това не е ефективно. Само вар.
10:13 05.12.2025
15 инж. Ганчо Илков
10:16 05.12.2025
16 Данко Харсъзина
До коментар #13 от "Минувач":Гадините влизат в ствола и така убиват дървото. Прекъсват микро цевите, които снабдяват дървото с влага и така то загива. Изтърве ли се веднъж заразата, трудно се премахва.
Коментиран от #18, #21
10:18 05.12.2025
17 От чужбина
10:21 05.12.2025
18 Минувач
До коментар #16 от "Данко Харсъзина":Абе, човек, те са в ствола, но не влизат от надземната част! Влизат отдолу от корените и ядат и се преместват нагоре към ствола. Питай някой пострадал! Аз също ще мажа и с вар, но колкото да има. Ще застилам отдолу, ще варосам дебело и ще оглеждам короните напролет, докато си пия следобед кафето из градината :-)
Коментиран от #25
10:24 05.12.2025
19 шопо с търнокопо
До коментар #3 от "Данко Харсъзина":цитат от ръководството на БАБХ за борба с черната златка
"Забраната за употреба на редица активни вещества в Европейския съюз доведе до
липсата на ефикасни средства за контрол"
европейски ценности...
10:24 05.12.2025
20 хихи
До коментар #8 от "Трол":Адвоката още е жив!
Чудя му се, мозък ли няма или има силна имунна система...
10:24 05.12.2025
21 АГРОНОМ
До коментар #16 от "Данко Харсъзина":ЛАРВИТЕ ЖИВЕЯТ В ПОЧВАТА И СЕ ВГРИЗВАТ В КОРЕНИТЕ,А НЕ ПРЕЗ СТВОЛА.
ВАРОСВАНЕТО НЯМА НИЩО ОБЩО СЪС ЗЛАТКАТА.
10:28 05.12.2025
22 Хасковски каунь
Коментиран от #24
10:28 05.12.2025
23 поКУРко
10:35 05.12.2025
24 Данко Харсъзина
До коментар #22 от "Хасковски каунь":Направи около дървото широка ямка като леген. И поливай душмански, ако имаш с какво. Дървото се развива, а гадините измират. А ствола с вар. Така правеха бабите и дядовците. Тогава препарати нямаше от де да се купят. Само ако откраднеш нещо от ТКЗСто.
10:35 05.12.2025
25 Данко Харсъзина
До коментар #18 от "Минувач":Не съм агроном. Казвам какво правеха бабичките и старците по времето на комунизма.
10:37 05.12.2025
26 Мани недей
До коментар #1 от "Веднага":Че пък тая ще им изсуши портфейлите.
10:38 05.12.2025