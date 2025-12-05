Новини
България »
Черната златка унищожава овощните градини в България

Черната златка унищожава овощните градини в България

5 Декември, 2025 09:56 1 481 26

  • черна златка-
  • овощни дървета-
  • овощни градини

Земеделските производители фалират и очакват помощ от държавата

Черната златка унищожава овощните градини в България - 1
Снимка: НБКПЗ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Браншова камара „Плодове и зеленчуци“ (БКПЗ) изразява сериозна тревога от бързо ескалиращия проблем, причинен от вредителя черна златка (Capnodis tenebrionis), който нанася масови, необратими щети върху овощните насаждения в редица региони на страната.

Само през последните седмици в област Хасково вече има фалирали овощни стопанства, чийто многогодишен труд е унищожен. Вредителят атакува дърветата, оставя ги без шанс за възстановяване и води до пълни загуби и невъзможност за продължаване на производството.

„Това е криза, която расте ежедневно. Нашите членове губят поминъка си, а държавата към момента не е представила решение как ще бъде овладяна ситуацията“, заявиха от ръководството на БКПЗ.

БКПЗ води разговори с Министерството на земеделието и храните (МЗХ) и Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ)

През последните месеци Камарата нееднократно е повдигала темата пред институциите. Проведени са срещи и разговори с експерти от МЗХ и БАБХ.
Въпреки това към днешна дата няма предложени конкретни действия, няма план за контрол или унищожаване на вредителя, нито са разработени механизми за компенсации на пострадалите стопани.

Необходимост от спешни и категорични мерки

БКПЗ настоява за:

Спешна намеса на държавата, тъй като проблемът придобива характер на криза с национален мащаб.

Изготвяне на ясен държавен план за действие за ограничаване и ликвидиране на вредителя черна златка.

Подкрепа и компенсации за засегнатите стопани, включително за вече унищожени градини.

Включване на научната общност (ССА, специалисти в тази област) за разработване на научно обосновани мерки.

„Черната златка не просто вреди – тя унищожава бъдеще. Ако държавата не действа незабавно, българското овощарство ще понесе щети, от които няма да може да се възстанови години“, подчертават от БКПЗ.

БКПЗ остава в постоянна готовност за диалог и работни срещи

Камарата настоява институциите да предприемат незабавни стъпки и заявява своята готовност за участие в експертни групи, съвети и кризисни екипи, които да изработят ефективни решения.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Веднага

    26 1 Отговор
    да пуснат Русата Златка.

    Коментиран от #26

    09:59 05.12.2025

  • 2 Ивелин Михайлов

    23 2 Отговор
    помислих, че оная мутреса ги е нападнала

    10:00 05.12.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    7 8 Отговор
    Тези михлюзи защо не са пръскали своевременно? Какво е виновна държавата?

    Коментиран от #19

    10:04 05.12.2025

  • 4 Директора👨‍✈️

    12 1 Отговор
    Градините са унищожени. Пак сме след дъжд качулка. Който не е виждал този червей, той не знае какво причинява!!!
    Нищо, на ЕС им трябват такива като нас. Пазат за внос. Ние само да купуваме, не да произвеждаме нещо. Животните избиха, сега овощарството... малко остана.

    Коментиран от #9

    10:04 05.12.2025

  • 5 ООрана държава

    14 0 Отговор
    Само една руса златка може да победи една черна златка

    10:04 05.12.2025

  • 6 Данко Харсъзина

    13 3 Отговор
    За да няма златки бабите и дядовците боядисваха столовете на овощните дървета с вар. Евтино и ефективно.

    10:05 05.12.2025

  • 7 СедесарДедесар

    6 1 Отговор
    А институтите са пълни с некадърни имитатори на научни проекти с научни звания.
    Ако ги видите колко безсмислени публикации по безсмислени проекти ПЛАТЕНИ имат... И получават научни звания за това. Иначе една гъсеница дето съсипа земеделието не могат да преборят и се правят на заети.
    Всеизвестно е че научната ни общност е повече академична отколкото научна.
    Произвежда паплач със титли. Но тия с реалните проекти с реални резултати НЕ работят за българия а емигрират.
    И научната общност отдавна е проядена от "черни златки"!

    10:06 05.12.2025

  • 8 Трол

    8 0 Отговор
    Черната Злата ще унищожи всеки един клон, за който се хване.

    Коментиран от #20

    10:07 05.12.2025

  • 9 Данко Харсъзина

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "Директора👨‍✈️":

    Този червей минава през кората на дърветата. Когато ствола е обработен с варов разтвор, чевеят пуква като куче. Немърливост и безхаберие. Ходи да им обработиш дърветата.

    Коментиран от #13

    10:08 05.12.2025

  • 10 Минувач

    9 0 Отговор
    Това е един голям черен продълговат бръмбар, който се появява напролет и яде листата, ако не се лъжа, но не това е проблема. После той се спуска надолу, влиза в кореновата система и снася яйцата си, И тогава започва проблема. Ларвите стават на едни големи и грозни червеи, които навлизат в дървесината и унищожават дървото от ствола. Като цяло трябва да се полива редовно, защото не обичат прекомерната влага, някои хора обследват в този период дръвчетата си и обират бръмбарите още докато са горе. Не става с пръскане - нищо не убива тези гадини, мега устойчиви са. Може и да има някоя отрова за пръскане, но стандартните и познати не действат. Тази пролет мисля да обхождам да търся златки по клоновете през пролетта, но най-вече ще слагам плътна найлонова покривка около стволовете с диаметър 1-2 метра, за да не влизат в корените. Каквото стане ...

    Коментиран от #14

    10:09 05.12.2025

  • 11 Данко Харсъзина

    2 2 Отговор
    Понеже са оставили дърветата да изсъхнат, друг им е виновен. Обичайното. На българите все някой друг им виновен.

    10:11 05.12.2025

  • 12 На Държавата не й работа за се бори

    5 3 Отговор
    с Черната Златка, това е работа на производителите.
    Какви са тези "капиталисти" , "частници", държавата да им свърши работа?

    10:12 05.12.2025

  • 13 Минувач

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "Данко Харсъзина":

    Не, бръмбърът се заравя в кореновата система, снася и ларвите стават на червеи, които влизат отдолу. Варовият разтвор не помага, ако си мислиш, че това ще го спре да пропълзял по ствола надолу към корена. Пробвай и това, но аз смятам да застеля отдолу с найлон с прилепване към ствола, за да не се промъкне.

    Коментиран от #16

    10:12 05.12.2025

  • 14 Данко Харсъзина

    4 2 Отговор

    До коментар #10 от "Минувач":

    Това не е ефективно. Само вар.

    10:13 05.12.2025

  • 15 инж. Ганчо Илков

    3 0 Отговор
    При 28 Асоциации в Сектор Селско Стопанство, Олигарсите искат Пари от Бюджета. За пореден Път се доказва, че Олигарсите не са Стопани.

    10:16 05.12.2025

  • 16 Данко Харсъзина

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Минувач":

    Гадините влизат в ствола и така убиват дървото. Прекъсват микро цевите, които снабдяват дървото с влага и така то загива. Изтърве ли се веднъж заразата, трудно се премахва.

    Коментиран от #18, #21

    10:18 05.12.2025

  • 17 От чужбина

    5 0 Отговор
    Нищо не казват какво представлява този вредител и какъв е ефективния способ за борба.

    10:21 05.12.2025

  • 18 Минувач

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "Данко Харсъзина":

    Абе, човек, те са в ствола, но не влизат от надземната част! Влизат отдолу от корените и ядат и се преместват нагоре към ствола. Питай някой пострадал! Аз също ще мажа и с вар, но колкото да има. Ще застилам отдолу, ще варосам дебело и ще оглеждам короните напролет, докато си пия следобед кафето из градината :-)

    Коментиран от #25

    10:24 05.12.2025

  • 19 шопо с търнокопо

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Данко Харсъзина":

    цитат от ръководството на БАБХ за борба с черната златка
    "Забраната за употреба на редица активни вещества в Европейския съюз доведе до
    липсата на ефикасни средства за контрол"

    европейски ценности...

    10:24 05.12.2025

  • 20 хихи

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Трол":

    Адвоката още е жив!
    Чудя му се, мозък ли няма или има силна имунна система...

    10:24 05.12.2025

  • 21 АГРОНОМ

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "Данко Харсъзина":

    ЛАРВИТЕ ЖИВЕЯТ В ПОЧВАТА И СЕ ВГРИЗВАТ В КОРЕНИТЕ,А НЕ ПРЕЗ СТВОЛА.
    ВАРОСВАНЕТО НЯМА НИЩО ОБЩО СЪС ЗЛАТКАТА.

    10:28 05.12.2025

  • 22 Хасковски каунь

    2 1 Отговор
    Унищожи ми дюлята. Сега е натиснала кайсията. Пръскам /оливам / дръвчетата с бордолезов разствор 2 пъти тази есен. Дано приключи.

    Коментиран от #24

    10:28 05.12.2025

  • 23 поКУРко

    2 0 Отговор
    Черната златка която прилича на травестит унищожава всички мъже в живота включително и този на сина си! А русата златка търси и намира само бедни и татуирани батки организиращи черно тото!

    10:35 05.12.2025

  • 24 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Хасковски каунь":

    Направи около дървото широка ямка като леген. И поливай душмански, ако имаш с какво. Дървото се развива, а гадините измират. А ствола с вар. Така правеха бабите и дядовците. Тогава препарати нямаше от де да се купят. Само ако откраднеш нещо от ТКЗСто.

    10:35 05.12.2025

  • 25 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Минувач":

    Не съм агроном. Казвам какво правеха бабичките и старците по времето на комунизма.

    10:37 05.12.2025

  • 26 Мани недей

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Веднага":

    Че пък тая ще им изсуши портфейлите.

    10:38 05.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове