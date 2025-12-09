Новият Бюджет 2026 г. влиза за разглеждане във финансовата комисия

Новият проектобюджет за 2026 година влиза за разглеждане във финансовата комисия в парламента. Вчера на заседание на кабинета план-сметката за следващата година беше одобрена.
Преди това социалните партньори от Тристранния съвет също дадоха зелена светлина за проектобюджетите на държавата, общественото осигуряване и здравната каса, припомня БНТ. В бюджета за догодина е предвиден ръст на доходите с 10% в публичния сектор, вместо първоначалният вариант от 5 на сто. Заложеният дефицит в бюджета се запазва на 3%.
Минималната работна заплата става 620 евро и 20 евроцента, а максималният осигурителен доход – 2300 евро. Майчинството през втората година става 460 евро. Предвидено е и увеличение на пенсиите между 7 и 8 процента от юли следващата година.
Отпадат вдигането на осигуровките с 2 процентни пункта, увеличаването на данък дивидент на 10 на сто, както и въвеждането на софтуера за продажбите на търговците. След като план-сметката се разгледа и гласува от комисиите в НС, предстои гласуването ѝ от депутатите на първо четене и в пленарната зала.
1 Последния Софиянец
07:23 09.12.2025
2 Трябва да се излиза отново на площадите
За другите неща пък изобщо жална им майка
07:24 09.12.2025
3 Неразбрал
07:31 09.12.2025
4 Този бюджет
07:34 09.12.2025
5 О С Т А В К А!
07:35 09.12.2025
6 Водата в Шумен
Предвидени заеми от 2020 до 2028 сто милиарда лева.
"Кой разреши това безобразие?". Как веднъж не взехте да замразите увеличението бюджетните заплати, които са над 2000 лв. чисто, 20 милиарда лева заеми за бюджетни заплати за 2026.. Да замразите тегленето на заеми. Как може в кацата без дъно НЗОК да наливате 11 милиарда лева, плюс доплащане от пациенти 6 милиарда лева, 17 милиарда лева за НЗОК 2026. България е единствената държава в ЕС, в която здравно осигурените доплащат до 60% в доболнична помощ. И НС продължава да налива милиарди в НЗОК, при намаляло население до 6 милиона.
Забравихме, повечето бивши и настоящи депутати имат частни интереси в Здравеопазване и Енергетика.
07:38 09.12.2025
7 Божинката
07:51 09.12.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 миме
08:32 09.12.2025
10 КОЙ КОЙ КОЙ НАРЕДИ
08:38 09.12.2025