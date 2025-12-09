Новият Бюджет 2026 г. влиза за разглеждане във финансовата комисия

Новият проектобюджет за 2026 година влиза за разглеждане във финансовата комисия в парламента. Вчера на заседание на кабинета план-сметката за следващата година беше одобрена.

Преди това социалните партньори от Тристранния съвет също дадоха зелена светлина за проектобюджетите на държавата, общественото осигуряване и здравната каса, припомня БНТ. В бюджета за догодина е предвиден ръст на доходите с 10% в публичния сектор, вместо първоначалният вариант от 5 на сто. Заложеният дефицит в бюджета се запазва на 3%.

Минималната работна заплата става 620 евро и 20 евроцента, а максималният осигурителен доход – 2300 евро. Майчинството през втората година става 460 евро. Предвидено е и увеличение на пенсиите между 7 и 8 процента от юли следващата година.

Отпадат вдигането на осигуровките с 2 процентни пункта, увеличаването на данък дивидент на 10 на сто, както и въвеждането на софтуера за продажбите на търговците. След като план-сметката се разгледа и гласува от комисиите в НС, предстои гласуването ѝ от депутатите на първо четене и в пленарната зала.