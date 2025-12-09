Новини
България »
Новият Бюджет 2026 г. влиза за разглеждане във финансовата комисия

Новият Бюджет 2026 г. влиза за разглеждане във финансовата комисия

9 Декември, 2025 07:21 550 10

  • бюджет-
  • финансова комисия

Преди това социалните партньори от Тристранния съвет също дадоха зелена светлина за проектобюджетите на държавата, общественото осигуряване и здравната каса

Новият Бюджет 2026 г. влиза за разглеждане във финансовата комисия - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Новият проектобюджет за 2026 година влиза за разглеждане във финансовата комисия в парламента. Вчера на заседание на кабинета план-сметката за следващата година беше одобрена.

Преди това социалните партньори от Тристранния съвет също дадоха зелена светлина за проектобюджетите на държавата, общественото осигуряване и здравната каса, припомня БНТ. В бюджета за догодина е предвиден ръст на доходите с 10% в публичния сектор, вместо първоначалният вариант от 5 на сто. Заложеният дефицит в бюджета се запазва на 3%.

Минималната работна заплата става 620 евро и 20 евроцента, а максималният осигурителен доход – 2300 евро. Майчинството през втората година става 460 евро. Предвидено е и увеличение на пенсиите между 7 и 8 процента от юли следващата година.

Отпадат вдигането на осигуровките с 2 процентни пункта, увеличаването на данък дивидент на 10 на сто, както и въвеждането на софтуера за продажбите на търговците. След като план-сметката се разгледа и гласува от комисиите в НС, предстои гласуването ѝ от депутатите на първо четене и в пленарната зала.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    6 1 Отговор
    Делят на босият цървулите.Бизнесът се изнесе от България заради високите разходи в еврозоната.

    07:23 09.12.2025

  • 2 Трябва да се излиза отново на площадите

    6 0 Отговор
    До дупка този път, немало да бъде 2300 евро и пак го направиха и естественно от това ще се цоца.

    За другите неща пък изобщо жална им майка

    07:24 09.12.2025

  • 3 Неразбрал

    5 0 Отговор
    Кое му е новото на новия бюджет ?

    07:31 09.12.2025

  • 4 Този бюджет

    4 0 Отговор
    Не ни устройва

    07:34 09.12.2025

  • 5 О С Т А В К А!

    4 1 Отговор
    И ПРОТЕСТИ ДО ДУПКА!

    07:35 09.12.2025

  • 6 Водата в Шумен

    3 0 Отговор
    стига скандалните 6 лева на кубик, предвидени за 2026 г.. Само за 2025 г. цена на ток се повиши с 13%. Предвидено е увеличение на данък сграда за основно и старо жилище, в презастроени квартали с 40%. Надценка минерална вода 135%. Нямало инфлация и увеличение на данъци? Само Здравната осигуровка се повишава автоматично, защото е обвързана с МРЗ.
    Предвидени заеми от 2020 до 2028 сто милиарда лева.
    "Кой разреши това безобразие?". Как веднъж не взехте да замразите увеличението бюджетните заплати, които са над 2000 лв. чисто, 20 милиарда лева заеми за бюджетни заплати за 2026.. Да замразите тегленето на заеми. Как може в кацата без дъно НЗОК да наливате 11 милиарда лева, плюс доплащане от пациенти 6 милиарда лева, 17 милиарда лева за НЗОК 2026. България е единствената държава в ЕС, в която здравно осигурените доплащат до 60% в доболнична помощ. И НС продължава да налива милиарди в НЗОК, при намаляло население до 6 милиона.
    Забравихме, повечето бивши и настоящи депутати имат частни интереси в Здравеопазване и Енергетика.

    07:38 09.12.2025

  • 7 Божинката

    5 0 Отговор
    Новия бюджет е като стария, само че нов.

    07:51 09.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 миме

    0 0 Отговор
    нали 89-та искахте капитализъм ми що рИвете сИга ,айде поемайте го дълбоко и грубо

    08:32 09.12.2025

  • 10 КОЙ КОЙ КОЙ НАРЕДИ

    1 0 Отговор
    ТОВА БЕЗОБРАЗИЕ. И МЪРШЛЯКА БАЙРЯМ ЗАПОЧВАТ РАБОТА. ХАСКОВСКИЯТ КАУН НАЧЕЛО НА ПАЗАРЛЪКА.

    08:38 09.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове