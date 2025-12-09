Новини
Президентът Радев за контрапротеста: Навремето на това му викахме манифестация

9 Декември, 2025

Той коментира и изготвената от управляващите втора версия на проекта за държавен бюджет за догодина

Президентът Радев за контрапротеста: Навремето на това му викахме манифестация - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Управляващите изобретиха нов жанр – протест в подкрепа на властта. Навремето на това му викахме "манифестация". Но то не може да скрие очевидното, а то е, че недоволството е масово. Това каза пред журналисти президентът Румен Радев във връзка с организираните от ДПС-Ново начало тази вечер прояви в подкрепа на правителството.

Българите са възмутени от арогантността и високомерието, от провокациите, които олигарсите устройват, за да дискредитират протеста на свободните хора. В момента службите и специализираните структури на МВР са заети и са впрегнати от същите тези олигарси срещу техните политически опоненти. Предупреждавам, че това е груба злоупотреба с власт и за нея ще се търси отговорност. Призовавам също така служителите на реда да не петнят честта на пагона и да не жертват своето професионално бъдеще заради хора, които утре ще ги зарежат и ще избягат със своите частни самолети, заяви Радев.

Същите тези олигарси, които стоят отгоре и консумират цялата власт, на всичкото отгоре те организират и правят опити за етническо разделение. България не им е бащиния, България е на всички българи – на млади и стари, а площадът не е място за разделяне, а за единение. Който дели българите на етнос или на поколения, работи за своите партийни интереси, а не за България. Призовавам, когато протестираме, да спазваме закона и да не забравяме най-важното, за какво сме се събрали – вярата, че България на закона е възможна и заедно сме по-силни от мафията, каза още президентът, добави държавният глава.

Той коментира и изготвената от управляващите втора версия на проекта за държавен бюджет за догодина.

Новият проектобюджет за 2026 година е на отложената измама. Аз за първия вариант казах, че това е бюджет на измамата. Сега мога да кажа, че е бюджет на отложената измама, защото цялото това натоварване на бизнеса и на гражданите е отложено и ще се случи пак – от следващата година, 2027 г. Това, което тревожи хората и една от причините да бъдат на площада, е, че както и да изглеждат цифрите в бюджета, докато те са в ръцете на същите тези олигарси, българите не вярват, че този бюджет ще се харчи в техен интерес, подчерта Румен Радев.

Попитан дали е готов да излезе със собствен политически проект от президентската институция, Радев отговори: "Ще го направя, когато най-малко го очаквате".


  • 1 На бас 👍

    15 42 Отговор
    При предсрочни избори ГЕРБ пак ще спечели с над 20% гласове при избирателна активност под 40%. ДПС ще са втори. Демек - файдата както винаги ще е нулева 😆

    Коментиран от #3, #8, #64, #98

    21:26 09.12.2025

  • 2 Последния Софиянец

    42 16 Отговор
    Ако утре не свалим Шиши децата ви ще заприличат на неговите примати.

    Коментиран от #11, #94

    21:29 09.12.2025

  • 3 Последния Софиянец

    35 15 Отговор

    До коментар #1 от "На бас 👍":

    На бас на изборите през април ГЕРБ с 5 процента?

    Коментиран от #43

    21:30 09.12.2025

  • 4 Град Симитли

    16 8 Отговор
    И не беше срещу заплащане.

    Коментиран от #19

    21:30 09.12.2025

  • 5 навремето

    16 2 Отговор
    Още 1878 год. беше мани фес акция.

    21:30 09.12.2025

  • 6 12345

    26 29 Отговор
    Наздраве Рундьооо!!! Остават 21 дни до еврото. Ко ще направиш, а???

    Коментиран от #38

    21:31 09.12.2025

  • 7 гражданин

    32 18 Отговор
    Президента е единственият политик който мисли за територията и населяващите я робити , а всички други политици - мафиоти са пълен леш !

    Коментиран от #14

    21:32 09.12.2025

  • 8 На бас че...

    29 14 Отговор

    До коментар #1 от "На бас 👍":

    Тивата отива в пандиза.

    Коментиран от #16

    21:32 09.12.2025

  • 9 Меркуцио

    25 36 Отговор
    Радев, оня юмрук, дето го вдигна, в опит да разнебитиш държавата ни, ще ти се върне, когато най-малко го очакваш!

    21:32 09.12.2025

  • 10 браво браво

    22 21 Отговор
    Чудесен е Президента , ако се яви на избори , ще спечели поне 1,5 милиона гласа .Макар,че е много по добре за една нощ да ги изпоарестуват всичките и после да правим избори

    Коментиран от #13

    21:32 09.12.2025

  • 11 Промяна

    16 31 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    СВАЛЯЧООООО ВЕРНО ЛИ СИ ВЕРВАШ ОТКЪДЕ ЩЕ СВАЛЯШ ПЕЕВСКИ ТИ ХАХАХАХАХАХАХАХА ДАЖЕ НАПРОТИВ НА СЛЕДВАЩИ ИЗБОРИ ЩЕ ИМА ОЩЕ ПОВЕЧЕ ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ И БОРИСОВ СЪЩО СВАЛЯЧОООО

    21:33 09.12.2025

  • 12 Истината

    20 10 Отговор
    Господин Радев,знете ли ,че най-яростната политоложка на Пеев..ски,Цв.Андреева през 2018 год. го описва като мафиот,заради фалита на КТБ.Сега Цветанка е във всички телевизии,да представя Де...лян ,като новият месия.

    21:33 09.12.2025

  • 13 Промяна

    6 7 Отговор

    До коментар #10 от "браво браво":

    ХАХАХАХАХАХА ОТКЪДЕ ЩЕ ДОЙДАТ ТЕЗИ РОБИ ХАХАХАХАХА МНОГО СМЯХ

    21:34 09.12.2025

  • 14 Путин

    15 9 Отговор

    До коментар #7 от "гражданин":

    Аз съм много доволен от пРезидента Радев, като се уволни, ще го назнача в Газпром. Там кадруват послушните другари.

    21:34 09.12.2025

  • 15 Все ми е тая

    18 14 Отговор
    Оставка на правителството щото са продажни лъжливи и крадливи кухари. Не на НАТО, НЕ на хунтата на Зеленски и НЕ на Нациският коптор Израел

    21:34 09.12.2025

  • 16 Промяна

    8 8 Отговор

    До коментар #8 от "На бас че...":

    Ти ли раздаваш правосъдие хахахахаха

    Коментиран от #23

    21:35 09.12.2025

  • 17 Я па Тоя

    14 19 Отговор
    Румене, не се бутай между шамарите да не стане импийчмънт!

    Коментиран от #29

    21:35 09.12.2025

  • 18 А на тоя на времето на манифестацията

    14 6 Отговор
    му казвахме Тодор Живков

    21:36 09.12.2025

  • 19 Промяна

    8 6 Отговор

    До коментар #4 от "Град Симитли":

    А ЧЕРЕПИТЕ САМО ПОДАРЯВАТ НАЛИ СРЕЩУ ЗАКРИВА НА СПЕЦ СЪД НАПРИМЕР

    21:36 09.12.2025

  • 20 на бас

    14 13 Отговор
    Ако излезе на избори , взема 120 депутатски места -пълно мнозинство .Това е новият Орбан и то не само за България ,а за Европа

    Коментиран от #47

    21:36 09.12.2025

  • 21 1000+

    12 15 Отговор
    Той Шиши ще те оправи и тебе,както приключи и Доган

    Коментиран от #95

    21:36 09.12.2025

  • 22 ООрана държава

    3 1 Отговор
    Тази даже е и платена

    21:38 09.12.2025

  • 23 Народен съд за крадците от народа

    6 5 Отговор

    До коментар #16 от "Промяна":

    Там ще попиташ. Идва.

    Коментиран от #61

    21:38 09.12.2025

  • 24 румбурак

    11 13 Отговор
    Утре май няма да има протест , нещо май се поотказаха .Най много от Боец нещо да викат и Йоло Денев

    21:39 09.12.2025

  • 25 Раирано костюмче

    16 13 Отговор
    Боташ таварищ ботаааш Не се прави на ни лук ял ни лук мирисал

    21:39 09.12.2025

  • 26 Онзи

    6 3 Отговор
    Всяко начало има и край.

    21:41 09.12.2025

  • 28 Наистина

    11 5 Отговор
    си прав .ЗАЩОТО ХОРАТА СЕ РАДВАХА ЧЕ ИМАТ ПРАВИТЕЛСТВО И ЩЕ ПОСРЕЩНАТ ЕВРОТО В МИР И СПОКОЙСТВИЕ аз това видях и чух и знамена имаше на ЕС И БЪЛГАСРИЯ И руски с чукове нямаше та май за това ти е криво

    21:43 09.12.2025

  • 29 Утре ще давате

    6 6 Отговор

    До коментар #17 от "Я па Тоя":

    Оставка.

    Коментиран от #46, #58

    21:43 09.12.2025

  • 30 Якоб

    7 4 Отговор
    Здравейте, аз съм от Полша и наскоро прочетох в Стратегията за национална сигурност на САЩ за предполагаемото „изтриване на цивилизацията“ на Европа.

    Затова бих искал да ви разкажа малко за европейската цивилизация.

    🇪🇺Имаме по-скромен БВП, но все пак имаме търговски излишък със Съединените щати, наемаме 2,5 пъти повече индустриални работници, имаме по-висок дял на износа в БВП и поддържаме по-ниско неравенство в доходите.

    🇪🇺Нямаме силно приватизирана здравна система, но средната продължителност на живота при раждане е с около три години по-висока, а детската смъртност е почти наполовина по-ниска от тази в САЩ.

    🇪🇺Нямаме универсален и безусловен достъп до огнестрелни оръжия, но европейските градове са много по-безопасни: имаме значително по-ниски нива на убийства, насилие и кражби на автомобили.

    21:43 09.12.2025

  • 31 Веселяка

    4 7 Отговор
    Аз на последните избори гласувах за Пеевски само за майтапа 🤪 да разнообразя, че ми омръзна да гласувам всеки път за Волен 😆 а веднъж гласувах и за Лупи 😂 за мен изборите са голям майтап 🤣

    21:43 09.12.2025

  • 32 Якоб

    5 1 Отговор
    🇪🇺Ние не проектираме цялата си пространствена организация около един-единствен вид транспорт; вместо това изграждаме транспортни системи с важна роля за обществения транспорт, включително железопътния.

    🇪🇺Ние нямаме технологични гиганти, които да повишават оценките на фондовия пазар, но предоставяме на обикновените работници неща като платени месечни отпуски, платени болнични, платени отпуски по майчинство и договори, които предотвратяват внезапното уволнение.

    21:45 09.12.2025

  • 33 Нещастник 👈руски

    7 5 Отговор
    Още един: "Българите за възмутени..."
    Добре де, ти нямаш ли мнение, че се криеш зад "хората", "българите" и т. н.
    като мишок ?
    Бъди смел, като един Български генерал, като генерал Вазов примерно, а не като Натовски... Видяхме Харвардските генерали колко струват...

    21:45 09.12.2025

  • 34 Якоб

    6 1 Отговор
    Затова нека си зададем въпроса:

    кои от тези неща наистина отразяват вида цивилизация, към която искаме да се стремим?

    PS

    На снимката седя и чакам вкусна храна. Споменах ли, че Европа е по-добра и в това отношение, защото имаме регламенти, които ограничават използването на вредни добавки в храните?

    Коментиран от #42

    21:46 09.12.2025

  • 35 нннл

    9 4 Отговор
    БОТАШ!

    21:48 09.12.2025

  • 36 Търновец

    10 5 Отговор
    Кадри от протеста в старата столица. С 2 автобуса докарани роми от Стражица и Павликени. Начело с лидерите депутата Гюнай Далоолу и кординатора на партията и бивш депутат Хасан Хаджихасан

    Коментиран от #62

    21:48 09.12.2025

  • 37 Хаха

    13 8 Отговор
    Недоволни са само Радев и кърлежите от жълтите павета.

    21:48 09.12.2025

  • 38 6тее бав

    0 3 Отговор

    До коментар #6 от "12345":

    Г Ъ 3 а

    21:48 09.12.2025

  • 39 Факт

    0 8 Отговор
    Понякога Радев има големи проблясъци!

    21:50 09.12.2025

  • 40 наблюдател

    10 6 Отговор
    Самите турци изобщо не се усетиха как им разбиха и овладяха партията,тепърва ще им се проясни картинката.Много ще се изненадат .

    Коментиран от #60

    21:51 09.12.2025

  • 41 БРАВО,Г-Н ПРЕЗИДЕНТ!

    10 11 Отговор
    С ВАС СМЕ!
    САМО ТАКА МОЖЕМ ДА ИЗМЕТЕМ КРАДЛИВАТА ИЗМЕТ!

    Коментиран от #56

    21:51 09.12.2025

  • 42 Явно ! Всеки !

    3 4 Отговор

    До коментар #34 от "Якоб":

    Явно ! Всеки !

    Си се Стреми !

    Към Своята си Цивилизация !

    На Прасето !

    Или На Свинята !

    21:52 09.12.2025

  • 43 Ку-ку

    7 4 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Залагаш ли шкембеджийницата си, която наричаш за по-звучно "ресторант", че ГЕРБ ще имат 5% а не 25%.... 🤣🤣🤣

    21:52 09.12.2025

  • 44 НО РУМЕНЕ

    7 3 Отговор
    ТОГАВА НЕ БЯХА ПЛАТЕНИ. ДА ПО НАРЕЖДАНЕ, НО ПОВЕЧЕТО БЯХМЕ ЗАСМЕНИ В НАСТРОЕНИЕ И ПОСЛЕ НА КАПАНЧЕТО СЪС СОЦ КЕБАПЧЕТА И КЮФТЕТА. НА СЛЕДВАЩИЯТ ДЕН НА БРАЗДАТА У СЕЛО. БЕНЗИН 0,15 СТОТИНКИ КЕФ ТИ КЕФ ТИ НА ПОЛЕТО КЕФ ТИ У СОФЕТО.

    21:52 09.12.2025

  • 45 Мижав интерс

    7 3 Отговор
    Май за утре към протеста има мижав интерес

    21:52 09.12.2025

  • 46 Я па Тоя

    11 2 Отговор

    До коментар #29 от "Утре ще давате":

    Какво утре, спипаха им спонсорите на митинга. Затова искаха оставката на министъра.Ще подскачат малко с кокора пе д ера з и това е ква оставка

    21:53 09.12.2025

  • 47 Мунчо

    8 4 Отговор

    До коментар #20 от "на бас":

    Дааа....и след това ще цъфнете като Унгария.... 🤣🤣🤣

    21:53 09.12.2025

  • 48 МНОГО ТОЧНО ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ

    6 6 Отговор
    НА ТАКИВА ..УПЕТА ТАКИВА ...УРКИ.

    21:55 09.12.2025

  • 49 "В Р А Г НА НАРОДА"

    8 4 Отговор
    НА такива-ФАЛШИВИ -ПЛ€ШИВИ И ПРЕДИ И СЕГА им ВИКАТ Л . Й Н А,
    РАЗБИРА $€ Ч€РВ€НИ ЗАМ€$€НИ В КУРОПЦИОННИ $Х€МИ!

    Коментиран от #51

    21:56 09.12.2025

  • 50 политически проект

    10 6 Отговор
    Ще се казва Зелен Копрнен Чорап!

    21:57 09.12.2025

  • 52 66655

    1 1 Отговор
    Румен Радев е като Нео от “Матрицата”-Избрания е ,но без да го подозира още!😁

    21:58 09.12.2025

  • 53 Митьофан

    4 2 Отговор
    Кокорчо, Кики и Летеца- Спасители от еврото и Европа. Тръмп каза!

    22:01 09.12.2025

  • 54 Промяна

    6 4 Отговор
    ИМПИЙЧМЪНТ ИМПИЙЧМЪНТ ИМПИЙЧМЪНТ

    22:02 09.12.2025

  • 59 Абе недоразумение,

    9 2 Отговор
    Сякаш твоята арогантност не е твоя! Твоя е. Нямаш равен. Но си един пълен въздухар. Под налягане.

    22:07 09.12.2025

  • 60 Промяна

    3 3 Отговор

    До коментар #40 от "наблюдател":

    А САМИТЕ НЕВЕЖИ КОИТО ТИЧАТ ДА СЕ КЛАНЯТ НА РОЗОВИТЕ ПЕНЬОАРИ ЗАЩО СЕЕТЕ ОМРАЗА РАЗДЕЛЕНИЕ

    Коментиран от #67

    22:08 09.12.2025

  • 63 Щом няма

    1 0 Отговор
    Камене и дърве, не се брои, тъй ли

    22:11 09.12.2025

  • 64 Гост

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "На бас 👍":

    Без алабалата на Мишо от ИО безкнижните са 5 процента, а 🐷-расето под 1! От 70 процента негласуващи, поне 30 процента за Радев, плюс разочорованите от Станислав, БСП, поне половината от Възраждане, Меч и Величие! Като отма Радев вкарва над 130 депутата и ги прави да сами да си говорят! Това е най-големия страх /дори ужасТ/ на безкнижника, 🐷-расето и пепепейци от избори!

    Коментиран от #66, #68

    22:11 09.12.2025

  • 65 Да излезем

    2 2 Отговор
    Да избием, тъй ли, да не е манифестация, гУсин президент

    22:12 09.12.2025

  • 66 Веселяка

    0 4 Отговор

    До коментар #64 от "Гост":

    Хич не ме интересуват резултатите 🤪 аз гласувам само за майтапа 😆 иначе ми е все тая 🤣

    22:14 09.12.2025

  • 67 Отговори

    5 2 Отговор

    До коментар #60 от "Промяна":

    Какво работиш,освен да психясваш по форумите....и то за стотинки...Ши...ши не си дава милиа...рдите,на такива подлоги като тебе.

    22:15 09.12.2025

  • 68 И като се събуди

    2 2 Отговор

    До коментар #64 от "Гост":

    Краката ти отвън, ей мечтателю, много си сладък

    22:16 09.12.2025

  • 69 Ох смешен Радев

    5 2 Отговор
    (Българите са възмутени от арогантността и високомерието, от провокациите, които олигарсите устройват, за да дискредитират протеста на свободните хора).....То това е за първи път нали? Никога 36 години не сме го виждали и вчера се появиха тея олигарсите а онзи ден "свободните" хора. А пък какво е "провокация" там навлизаме директно в зоната на поне 8 избора нали ? Иначе да плющим глупости е "модерно"

    22:16 09.12.2025

  • 70 БНР -Кърджали

    7 0 Отговор
    Снимка с дрон от най "големия" протест тази вечер на пеевски в Кърджали от неговия пик. И още от 7 общини докарани с автобуси. Преброени от дрона - 583 души

    Коментиран от #71

    22:17 09.12.2025

  • 71 Това е след

    0 3 Отговор

    До коментар #70 от "БНР -Кърджали":

    Като са си разотишли

    22:19 09.12.2025

  • 72 Миро

    3 3 Отговор
    ЗЕЛЕНИЯТ ЧОРАП КОЛКОТО ПОВЕЧЕ ОСТАТЯВА, ВСЕ ПОВЕЧЕ ЗАПОЧВА ДА МИРИШЕ !!!

    Коментиран от #86

    22:22 09.12.2025

  • 73 Тези същите

    3 1 Отговор
    олигарси, които стоят отгоре и консумират цялата власт, те имат ли си хотели с водопади или тези с водопадите са малки олигархчета ? А тези които над 6,8 милиарда енергийни помощи им подариха какви са? Ами другите ЧПФ-тата кво ги праеим? А заводи за барути ще си имат ли?

    Коментиран от #88

    22:23 09.12.2025

  • 75 овчи мозъци

    7 1 Отговор
    Тази държавна измет по площадите на майка България са от държавните ,общинските и др. служители на хранилка от държавата и от общините от герб дпсбсп итн,които в момента подкрепят мародерстването и грабежа на държавата .Нарочно е озаглавено дпснн организира протес в подкрепа на управлението на правителството .Някой задава ли си въпроса защо именно дпс правипротест за подкрепа на това правителство .и отговора е торкова примитивен и лесен дори и най безобидния неграмотен -ами защото да продължи грабежа и забогатяването на шайката окола пеевски борисов безотговорно и безнаказано .

    22:24 09.12.2025

  • 76 Фактите

    3 2 Отговор
    На последните избори за гроб са гласували 630 хил.човека. Според екзитпола на АЛФА РИСЪРЧ 19 процента от тези гласове са от ромския етнос. Тоест почти 130 хиляди. Остават 500 хиляди от които около 70 хиляди от помаци и турския етнос. Значи малко над 400 хиляди са от Българи. В страната има над 600 хиляди на държавна ясла - администрация, бордове на директори на държавни фирми ,служители в областни и общински администрации,полицаи ,военни ,даскали ...Техните роднини, стрини,лели ,баби,дядовци...И те не гласуват всички за ГЕРБ а само 200-300 хиляди от тях. Останалите 100 хиляди са от надписани гласове в Общинските избирателни комисии. Затова няма нищо странно че досега ГЕРБ от съществуването си е организирал общо 3 протеста и 1 контрапротест и никога не е събирал повече от 2 хиляди човека. ГЕРБ е партия с куха а не реална подкрепа.

    22:25 09.12.2025

  • 77 Анджо

    2 3 Отговор
    На тоя никога не чета какви глупости говори. За да е на власт май е забравил ,че точно с гласовете на ДПС стана президент за втори път. Толкова е нагъл ,че като му видя дяволската физиономия и ми прилошава. Изглежда ,че в България не трябва да даваме два мандата за президент, защото го видяхме какви ни ги надроби.

    Коментиран от #80

    22:27 09.12.2025

  • 78 Радев

    3 2 Отговор
    Едно време нямаше контра манифестация!
    Мислих те за по умен!
    Но, всеки греши!

    22:29 09.12.2025

  • 79 МИРО

    3 2 Отговор
    НЕКА РАДЕВ И ВСИЧКИ БЪЛГАРИ ЗАПОМНЯТ ОТ МЕН :

    РАДЕВ И ЕДНА ХУБАВА ДУМА НЕ ЗАСЛУЖАВА !!!

    Коментиран от #84

    22:30 09.12.2025

  • 80 Ан Джо

    2 2 Отговор

    До коментар #77 от "Анджо":

    Ти изобщо нямаш физиономия! Както нямаш и нищо в четала ти!
    Евнухът няма право на глас!

    Коментиран от #92

    22:32 09.12.2025

  • 81 бюджета на измамата бил

    3 1 Отговор
    станал бюджет на отложената измама, защото цялото това натоварване на бизнеса и на гражданите е отложено. Хубаво съгласен. А защо се налага "това натоварване" ще споделиш ли? Нещо там за САЩ, нещо там за ЕК, нещо там за Украйна, нещо там за НАТО-то и тъпотии, нещо там за завода за барути......нещо там за екскурзии до Екипет и музеи, нещо там за фонд Триморие, нещо там за фонд Б-9, нещо там за Пимпири и пингвини, нещо и за Перперикони.....и ...и....

    Коментиран от #96

    22:32 09.12.2025

  • 82 Панов

    0 2 Отговор
    Дайте още повече турци, дайте не само новини на турски и турски сериали и турска партия, дайте още турски в училищата и повече джамии в България имаме нужда от дюнери и джамии на всеки ъгъл. И направете руския език пак задължителен и пращайте пак управляващите на специализации и повишаване на квалификацията в Москва. Има нужда от втори и трети официален език в България, турски и руски.

    Коментиран от #89

    22:33 09.12.2025

  • 83 що за лицемерие

    2 2 Отговор
    нямат срам - протестите били манифестации?! Кога по онова време някой смееше да покаже неодобрение към властта,камо ли да пали и троши наред чужди имущества - Белене щеше да се препълни ! А военните от неговото поколение дамо козируваха и слушаха!

    22:33 09.12.2025

  • 84 Върви си легни

    2 1 Отговор

    До коментар #79 от "МИРО":

    При твоя крокодил!

    22:34 09.12.2025

  • 85 Бастардо

    3 2 Отговор
    Мунчо,моля те да се погледнеш в огледалото,ама хубаво,и си кажи честно ти ли си човека когото ние българите заслужаваме?Премисли какво направи за България през всичките 10г. в президентството.И не на последно място дали заслужаваш все още да политикантстващ след като дори поколение ИГРЕК не помни манифестациите.

    22:35 09.12.2025

  • 86 Ха ха

    1 1 Отговор

    До коментар #72 от "Миро":

    Краката му миришат на оцет....

    22:35 09.12.2025

  • 87 Ти да видиш

    4 1 Отговор
    Мунчо, хиено долна, нещастна и подмолна, българите разбраха що за стока си. Даже и заблудените, които са гласували за теб. Няма да ти се отвори парашута, колкото и злоба да ръсиш. "Не се облизвай" - цитат от протеста, който ти е толкова много на сърце.

    22:36 09.12.2025

  • 88 Анджо

    3 0 Отговор

    До коментар #73 от "Тези същите":

    Абе според тебе като е станал някой премиер ,неговата рода трябва да умира и да се отказва ако имат бизнес или работят в някаква администрация . Лорер не си ли назначи жена си на голям пост. Важното е да законно и да докажеш че нещо не е наред, въпреки ,че е трудно, но нещата се променят и като падне от власт ще му излезнат кирливите ризи.

    22:37 09.12.2025

  • 89 е какво

    1 0 Отговор

    До коментар #82 от "Панов":

    къде се намирате и в кое време живеете - в европейските страни турците са равноправни с местните, джамии им направиха, обичаите им също могат да се спазват без проблеми, а ние все ни бодат очите, все сме нещо повече от друговерците - в кой век живеете? И те искат нормален живот, работа, учение за децата си, а не впиянчени идиоти насреща, които искат да ни върнат в миналия век

    22:38 09.12.2025

  • 90 Макрончо

    1 0 Отговор
    Селяци, по мен жълтите жилетки що време врякаха и пука ли ми? Дадох на левите да папкат и ква хубава сглобка направих. Сега жълтурите пак си врякат ама у парламента си е 6 и си делкат попарата ама 6. А тея маймунчобан на площада нека си врякат.Така е в ЕС

    22:38 09.12.2025

  • 91 МИРО

    2 0 Отговор
    И КАКВО СТАНА СЕГА ? РАДЕВ ОТ ЧОРАП СТАНА НА ЧЕХЪЛ ? Уууу!!!

    22:42 09.12.2025

  • 92 Анджо

    1 0 Отговор

    До коментар #80 от "Ан Джо":

    🖕мечтай си.

    22:43 09.12.2025

  • 93 блажени са вярващите

    2 0 Отговор
    ще видим какъв мутренски проект ще спретне - първо да свали правителството,че с няколко служебни кабинета да овладее службите и си подготви мястото на спасител на нацията и после да изпълни нареденото от тези, които го поставиха на този пост реди 10г

    22:43 09.12.2025

  • 94 Ами....

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Повече ме притеснява да не заприличат на зелените мунчови чорапи.

    22:43 09.12.2025

  • 95 МИГ 29

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "1000+":

    ЩЕ МИ ОПРАВИ МУЩУКА И КУЙРУКА НА САМОЛЕТА

    22:46 09.12.2025

  • 96 Реално е точно така

    1 0 Отговор

    До коментар #81 от "бюджета на измамата бил":

    Радев подло премълчава защо се налага или ще се наложи това "натоварване на бизнеса и на гражданите". Не е за първи път да плюе по нещо което реално е подкрепял. Двуличието му е факт. Първанов беше същият. На обяд на протест срещу НАТО, вечерта обаче тайничко в посошството на САЩ се кълне във вярност на същото това НАТО .... морала липсва и при двамата.

    22:48 09.12.2025

  • 97 МИРО

    1 0 Отговор
    И КАКВО: СТАНА МАНИФЕСТАЦИЯ
    ГОЛЯМА,
    КЪДЕТО РАДЕВ ПОПАДНА
    В ЯМА !!!

    22:49 09.12.2025

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 читател на книжки

    0 0 Отговор
    Първо се замислете защо овладяха и разпаднаха партията на братята мюсулмани .После прочетете Макиавели . После си задйте въпроса защо точно сега лидерите на партията в Хасково я напускат ? Накрая ще разберете ,че совите не са това което са , а Радев няма да направи нишо от това което предполагате ,а нещо съвсем различно и изненадващо .

    22:51 09.12.2025

  • 100 Така е

    0 0 Отговор
    не може да скрие очевидното, а то е, че недоволството срещу правителството е масово. А за еврото не беше ли масово ? И кво? Доведе ли до нещо? Защо сега си мислите че ще доведе? Интересна ми е логиката ви майданци? Като във Украйна ли ще действате през 2014

    22:55 09.12.2025

