Президентът Радев за контрапротеста: Навремето на това му викахме манифестация

Управляващите изобретиха нов жанр – протест в подкрепа на властта. Навремето на това му викахме "манифестация". Но то не може да скрие очевидното, а то е, че недоволството е масово. Това каза пред журналисти президентът Румен Радев във връзка с организираните от ДПС-Ново начало тази вечер прояви в подкрепа на правителството.

Българите са възмутени от арогантността и високомерието, от провокациите, които олигарсите устройват, за да дискредитират протеста на свободните хора. В момента службите и специализираните структури на МВР са заети и са впрегнати от същите тези олигарси срещу техните политически опоненти. Предупреждавам, че това е груба злоупотреба с власт и за нея ще се търси отговорност. Призовавам също така служителите на реда да не петнят честта на пагона и да не жертват своето професионално бъдеще заради хора, които утре ще ги зарежат и ще избягат със своите частни самолети, заяви Радев.

Същите тези олигарси, които стоят отгоре и консумират цялата власт, на всичкото отгоре те организират и правят опити за етническо разделение. България не им е бащиния, България е на всички българи – на млади и стари, а площадът не е място за разделяне, а за единение. Който дели българите на етнос или на поколения, работи за своите партийни интереси, а не за България. Призовавам, когато протестираме, да спазваме закона и да не забравяме най-важното, за какво сме се събрали – вярата, че България на закона е възможна и заедно сме по-силни от мафията, каза още президентът, добави държавният глава.

Той коментира и изготвената от управляващите втора версия на проекта за държавен бюджет за догодина.

Новият проектобюджет за 2026 година е на отложената измама. Аз за първия вариант казах, че това е бюджет на измамата. Сега мога да кажа, че е бюджет на отложената измама, защото цялото това натоварване на бизнеса и на гражданите е отложено и ще се случи пак – от следващата година, 2027 г. Това, което тревожи хората и една от причините да бъдат на площада, е, че както и да изглеждат цифрите в бюджета, докато те са в ръцете на същите тези олигарси, българите не вярват, че този бюджет ще се харчи в техен интерес, подчерта Румен Радев.

Попитан дали е готов да излезе със собствен политически проект от президентската институция, Радев отговори: "Ще го направя, когато най-малко го очаквате".