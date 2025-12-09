Президентът Радев за контрапротеста: Навремето на това му викахме манифестация

Управляващите изобретиха нов жанр – протест в подкрепа на властта. Навремето на това му викахме "манифестация". Но то не може да скрие очевидното, а то е, че недоволството е масово. Това каза пред журналисти президентът Румен Радев във връзка с организираните от ДПС-Ново начало тази вечер прояви в подкрепа на правителството.
Българите са възмутени от арогантността и високомерието, от провокациите, които олигарсите устройват, за да дискредитират протеста на свободните хора. В момента службите и специализираните структури на МВР са заети и са впрегнати от същите тези олигарси срещу техните политически опоненти. Предупреждавам, че това е груба злоупотреба с власт и за нея ще се търси отговорност. Призовавам също така служителите на реда да не петнят честта на пагона и да не жертват своето професионално бъдеще заради хора, които утре ще ги зарежат и ще избягат със своите частни самолети, заяви Радев.
Същите тези олигарси, които стоят отгоре и консумират цялата власт, на всичкото отгоре те организират и правят опити за етническо разделение. България не им е бащиния, България е на всички българи – на млади и стари, а площадът не е място за разделяне, а за единение. Който дели българите на етнос или на поколения, работи за своите партийни интереси, а не за България. Призовавам, когато протестираме, да спазваме закона и да не забравяме най-важното, за какво сме се събрали – вярата, че България на закона е възможна и заедно сме по-силни от мафията, каза още президентът, добави държавният глава.
Той коментира и изготвената от управляващите втора версия на проекта за държавен бюджет за догодина.
Новият проектобюджет за 2026 година е на отложената измама. Аз за първия вариант казах, че това е бюджет на измамата. Сега мога да кажа, че е бюджет на отложената измама, защото цялото това натоварване на бизнеса и на гражданите е отложено и ще се случи пак – от следващата година, 2027 г. Това, което тревожи хората и една от причините да бъдат на площада, е, че както и да изглеждат цифрите в бюджета, докато те са в ръцете на същите тези олигарси, българите не вярват, че този бюджет ще се харчи в техен интерес, подчерта Румен Радев.
Попитан дали е готов да излезе със собствен политически проект от президентската институция, Радев отговори: "Ще го направя, когато най-малко го очаквате".
1 На бас 👍
2 Последния Софиянец
3 Последния Софиянец
До коментар #1 от "На бас 👍":На бас на изборите през април ГЕРБ с 5 процента?
4 Град Симитли
5 навремето
6 12345
7 гражданин
8 На бас че...
До коментар #1 от "На бас 👍":Тивата отива в пандиза.
9 Меркуцио
10 браво браво
11 Промяна
До коментар #2 от "Последния Софиянец":СВАЛЯЧООООО ВЕРНО ЛИ СИ ВЕРВАШ ОТКЪДЕ ЩЕ СВАЛЯШ ПЕЕВСКИ ТИ ХАХАХАХАХАХАХАХА ДАЖЕ НАПРОТИВ НА СЛЕДВАЩИ ИЗБОРИ ЩЕ ИМА ОЩЕ ПОВЕЧЕ ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ И БОРИСОВ СЪЩО СВАЛЯЧОООО
12 Истината
21:33 09.12.2025
13 Промяна
До коментар #10 от "браво браво":ХАХАХАХАХАХА ОТКЪДЕ ЩЕ ДОЙДАТ ТЕЗИ РОБИ ХАХАХАХАХА МНОГО СМЯХ
14 Путин
До коментар #7 от "гражданин":Аз съм много доволен от пРезидента Радев, като се уволни, ще го назнача в Газпром. Там кадруват послушните другари.
15 Все ми е тая
21:34 09.12.2025
16 Промяна
До коментар #8 от "На бас че...":Ти ли раздаваш правосъдие хахахахаха
17 Я па Тоя
18 А на тоя на времето на манифестацията
19 Промяна
До коментар #4 от "Град Симитли":А ЧЕРЕПИТЕ САМО ПОДАРЯВАТ НАЛИ СРЕЩУ ЗАКРИВА НА СПЕЦ СЪД НАПРИМЕР
20 на бас
21 1000+
22 ООрана държава
23 Народен съд за крадците от народа
До коментар #16 от "Промяна":Там ще попиташ. Идва.
24 румбурак
21:39 09.12.2025
21:39 09.12.2025
21:41 09.12.2025
28 Наистина
29 Утре ще давате
До коментар #17 от "Я па Тоя":Оставка.
30 Якоб
Затова бих искал да ви разкажа малко за европейската цивилизация.
🇪🇺Имаме по-скромен БВП, но все пак имаме търговски излишък със Съединените щати, наемаме 2,5 пъти повече индустриални работници, имаме по-висок дял на износа в БВП и поддържаме по-ниско неравенство в доходите.
🇪🇺Нямаме силно приватизирана здравна система, но средната продължителност на живота при раждане е с около три години по-висока, а детската смъртност е почти наполовина по-ниска от тази в САЩ.
🇪🇺Нямаме универсален и безусловен достъп до огнестрелни оръжия, но европейските градове са много по-безопасни: имаме значително по-ниски нива на убийства, насилие и кражби на автомобили.
31 Веселяка
32 Якоб
🇪🇺Ние нямаме технологични гиганти, които да повишават оценките на фондовия пазар, но предоставяме на обикновените работници неща като платени месечни отпуски, платени болнични, платени отпуски по майчинство и договори, които предотвратяват внезапното уволнение.
33 Нещастник 👈руски
Добре де, ти нямаш ли мнение, че се криеш зад "хората", "българите" и т. н.
като мишок ?
Бъди смел, като един Български генерал, като генерал Вазов примерно, а не като Натовски... Видяхме Харвардските генерали колко струват...
34 Якоб
кои от тези неща наистина отразяват вида цивилизация, към която искаме да се стремим?
PS
На снимката седя и чакам вкусна храна. Споменах ли, че Европа е по-добра и в това отношение, защото имаме регламенти, които ограничават използването на вредни добавки в храните?
35 нннл
36 Търновец
37 Хаха
38 6тее бав
До коментар #6 от "12345":Г Ъ 3 а
39 Факт
40 наблюдател
41 БРАВО,Г-Н ПРЕЗИДЕНТ!
САМО ТАКА МОЖЕМ ДА ИЗМЕТЕМ КРАДЛИВАТА ИЗМЕТ!
42 Явно ! Всеки !
До коментар #34 от "Якоб":Явно ! Всеки !
Си се Стреми !
Към Своята си Цивилизация !
На Прасето !
Или На Свинята !
43 Ку-ку
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Залагаш ли шкембеджийницата си, която наричаш за по-звучно "ресторант", че ГЕРБ ще имат 5% а не 25%.... 🤣🤣🤣
44 НО РУМЕНЕ
45 Мижав интерс
46 Я па Тоя
До коментар #29 от "Утре ще давате":Какво утре, спипаха им спонсорите на митинга. Затова искаха оставката на министъра.Ще подскачат малко с кокора пе д ера з и това е ква оставка
47 Мунчо
До коментар #20 от "на бас":Дааа....и след това ще цъфнете като Унгария.... 🤣🤣🤣
48 МНОГО ТОЧНО ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ
49 "В Р А Г НА НАРОДА"
РАЗБИРА $€ Ч€РВ€НИ ЗАМ€$€НИ В КУРОПЦИОННИ $Х€МИ!
50 политически проект
52 66655
53 Митьофан
54 Промяна
59 Абе недоразумение,
60 Промяна
До коментар #40 от "наблюдател":А САМИТЕ НЕВЕЖИ КОИТО ТИЧАТ ДА СЕ КЛАНЯТ НА РОЗОВИТЕ ПЕНЬОАРИ ЗАЩО СЕЕТЕ ОМРАЗА РАЗДЕЛЕНИЕ
63 Щом няма
64 Гост
До коментар #1 от "На бас 👍":Без алабалата на Мишо от ИО безкнижните са 5 процента, а 🐷-расето под 1! От 70 процента негласуващи, поне 30 процента за Радев, плюс разочорованите от Станислав, БСП, поне половината от Възраждане, Меч и Величие! Като отма Радев вкарва над 130 депутата и ги прави да сами да си говорят! Това е най-големия страх /дори ужасТ/ на безкнижника, 🐷-расето и пепепейци от избори!
65 Да излезем
66 Веселяка
До коментар #64 от "Гост":Хич не ме интересуват резултатите 🤪 аз гласувам само за майтапа 😆 иначе ми е все тая 🤣
67 Отговори
До коментар #60 от "Промяна":Какво работиш,освен да психясваш по форумите....и то за стотинки...Ши...ши не си дава милиа...рдите,на такива подлоги като тебе.
68 И като се събуди
До коментар #64 от "Гост":Краката ти отвън, ей мечтателю, много си сладък
69 Ох смешен Радев
70 БНР -Кърджали
71 Това е след
До коментар #70 от "БНР -Кърджали":Като са си разотишли
72 Миро
73 Тези същите
75 овчи мозъци
76 Фактите
77 Анджо
78 Радев
Мислих те за по умен!
Но, всеки греши!
79 МИРО
РАДЕВ И ЕДНА ХУБАВА ДУМА НЕ ЗАСЛУЖАВА !!!
80 Ан Джо
До коментар #77 от "Анджо":Ти изобщо нямаш физиономия! Както нямаш и нищо в четала ти!
Евнухът няма право на глас!
81 бюджета на измамата бил
82 Панов
83 що за лицемерие
84 Върви си легни
До коментар #79 от "МИРО":При твоя крокодил!
85 Бастардо
86 Ха ха
До коментар #72 от "Миро":Краката му миришат на оцет....
87 Ти да видиш
88 Анджо
До коментар #73 от "Тези същите":Абе според тебе като е станал някой премиер ,неговата рода трябва да умира и да се отказва ако имат бизнес или работят в някаква администрация . Лорер не си ли назначи жена си на голям пост. Важното е да законно и да докажеш че нещо не е наред, въпреки ,че е трудно, но нещата се променят и като падне от власт ще му излезнат кирливите ризи.
89 е какво
До коментар #82 от "Панов":къде се намирате и в кое време живеете - в европейските страни турците са равноправни с местните, джамии им направиха, обичаите им също могат да се спазват без проблеми, а ние все ни бодат очите, все сме нещо повече от друговерците - в кой век живеете? И те искат нормален живот, работа, учение за децата си, а не впиянчени идиоти насреща, които искат да ни върнат в миналия век
90 Макрончо
91 МИРО
92 Анджо
До коментар #80 от "Ан Джо":🖕мечтай си.
93 блажени са вярващите
94 Ами....
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Повече ме притеснява да не заприличат на зелените мунчови чорапи.
95 МИГ 29
До коментар #21 от "1000+":ЩЕ МИ ОПРАВИ МУЩУКА И КУЙРУКА НА САМОЛЕТА
96 Реално е точно така
До коментар #81 от "бюджета на измамата бил":Радев подло премълчава защо се налага или ще се наложи това "натоварване на бизнеса и на гражданите". Не е за първи път да плюе по нещо което реално е подкрепял. Двуличието му е факт. Първанов беше същият. На обяд на протест срещу НАТО, вечерта обаче тайничко в посошството на САЩ се кълне във вярност на същото това НАТО .... морала липсва и при двамата.
97 МИРО
ГОЛЯМА,
КЪДЕТО РАДЕВ ПОПАДНА
В ЯМА !!!
99 читател на книжки
100 Така е
