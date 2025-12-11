Новини
Правителството на Росен Желязков оцеля в парламента

Правителството на Росен Желязков оцеля в парламента

11 Декември, 2025 14:24, обновена 11 Декември, 2025 14:35 2 352 18

Народните представители гласуваха вот на недоверие срещу кабинета на Росен Желязков

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Правителството на Росен Желязков оцеля. Това стана при шестия вот на недоверие. Едва 106 депутати подкрепиха вота на недоверие, 0 - "против" и 0 - "въздържал се".

Процедурата трябваше да започне в 13.30 ч., но от "Има такъв народ" поискаха 30-минутна почивка преди да започне гласуването.

Народните представители гласуваха вот на недоверие срещу кабинета на Росен Желязков. Малко преди това премиерът подаде оставката на правителството.

Вотът недоверие беше внесен от ПП-ДБ след големия протест срещу властта на 1 декември в София. Вотът е на тема провал в икономическата политика на правителството, подкрепен с подписите на АПС и МЕЧ.

Вносителите мотивираха вота с тезата, че „икономиката в държавата с главно „Д“ е неефективна, корупционна, под постоянен административен тормоз, подчинена на задкулисни интереси“.

По време на протестите в сряда от ПП-ДБ многократно призоваха групата на "Има такъв народ" да излезе от властта и да гласува за оставката на правителството.

Досега кабинетът "Желязков" оцеля при пет вота на недоверие. Последният бе в средата на септември, когато правителството получи подкрепа от 133 депутати от ГЕРБ-СДС, ДПС-Ново начало, БСП и ИТН.

Предишните вотове на недоверие към правителството, всички неуспешни, бяха заради провал в екологичната политика, провал във външната политика, борбата с корупцията и фискалната политика.


