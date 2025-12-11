Новини
България »
Тошко Йорданов: Едно общество трябва да взима решения и да носи последствията от тях

Тошко Йорданов: Едно общество трябва да взима решения и да носи последствията от тях

11 Декември, 2025 14:53 2 778 61

  • тошко йорданов-
  • станислав балабанов-
  • оставка

Чухме българските граждани, добави Балабанов

Тошко Йорданов: Едно общество трябва да взима решения и да носи последствията от тях - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Преди една година в поредната осма предизборна кампания помните какво беше искането – правителство на всяка цена. ИТН имаше избор – да идем на осми или девети избори, или стабилност. Избрахме второто и постигнахме успехи“. Това каза на пресконференция депутатът от „Има такъв народ“ Станислав Балабанов, след като правителството на Росен Желязков подаде оставка.

„Влизаме в еврозоната. Задължени сме да чуем какво искат българските граждани. Днешните протести бяха организирани от хора, които хвърлиха държавата в хаос. След като хората искат промяна, има демократични инструменти. Тяхна е волята. Чухме българските граждани“, добави Балабанов.

„Ясно е какво се случва. Държа да запомните всички, че едно общество трябва да взима решения и да носи последствията от тях. След като няма да има правителство, отговорността не е на нито една от партиите, които бяхме в управлението. На много от вас ще ви се плаче от бюджета. Българското общество предпочете това. Ние не сме закопчани за тази власт. Отговорността е на всички тези, които предизвикаха този хаос – липсата на бюджет, липсата на социални придобивки. Същият този Асен Василев, който пищя с мъжествения си глас, увеличаваше данъци“, допълни Тошко Йорданов.

Премиерът Росен Желязков обяви, че подава оставка. Това се случи преди гласуването на вота на недоверие срещу правителството.

„Нашето желание е да бъдем на нивото, което очаква обществото. Властта произтича от суверена и гласа на народа. За оставката глас издигнаха и млади, и стари, каза премиерът. Тази гражданска енергия трябва да бъде подкрепена и поощрена“, каза Желязков.

Той заяви, че при евентуален вот – той няма да бъде успешен, защото имат мнозинство. „Нямаме съмнение, че на предстоящия вот на недоверие правителството ще получи подкрепа. Независимо от това, решенията на Народното събрание имат значение, когато отразяват желанието на суверена“, посочи премиерът.

Желязков коментира, че въпреки усилията на правителството, те са останали неразбрани от опозицията и гражданите. По думите му, ако Бюджет 2026 не бъде приет до края на месеца, ще внесат закон за удължаване на настоящия.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 41 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аууу

    96 5 Отговор
    Как заплашва фъстъка му с фъстък😅

    Коментиран от #34

    14:54 11.12.2025

  • 2 Довиждане

    87 3 Отговор
    Довиждане

    14:54 11.12.2025

  • 3 Последния Софиянец

    108 4 Отговор
    ИТН отива на боклука

    Коментиран от #11

    14:55 11.12.2025

  • 4 Роки

    77 3 Отговор
    Затвор за тия свински продажници!

    14:55 11.12.2025

  • 5 честен ционист

    19 25 Отговор
    Обществото пак ще плати сметката на 1-ви като сложи картичката у банкомата.

    Коментиран от #37

    14:55 11.12.2025

  • 6 Новичок

    64 2 Отговор
    Тия на снимката са многото... гнусни.Пфу.

    14:55 11.12.2025

  • 7 Чалгаря да организира пак

    38 3 Отговор
    един Тайсън кючек на Орлов мост!
    Племето обича да мята гюбеци!

    14:56 11.12.2025

  • 8 Мухлювци.

    66 2 Отговор
    Сега на избори народа ще ви изплюе.

    14:56 11.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Резидента да обяви

    32 3 Отговор
    военно положение!

    14:57 11.12.2025

  • 11 честен ционист

    14 15 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    По-скоро отиват по островите, а Павела само мога да си представям, как ще пече жопата на шезлонга.

    14:57 11.12.2025

  • 12 Тома

    58 1 Отговор
    Този е голям майтап били постигнали успехи с тиквата и мамута.Мисли че българите са п.рости

    14:57 11.12.2025

  • 13 въпросче

    11 5 Отговор
    Коя е тази русата сладурчинка(вдясно на снимката, от Станислав Балабанов)?!

    14:57 11.12.2025

  • 14 гражданин

    38 1 Отговор
    Вие повече от тинята в блатото никога няма да излезете, и гласове за субсидии няма да имате !! !!!

    14:57 11.12.2025

  • 15 Мдаа

    48 1 Отговор
    Искрени пожелания ИТН никога повече да не прекрачи прага на парламента.

    15:00 11.12.2025

  • 16 Тошко гнома

    39 1 Отговор
    Обеснява 10 минути колко му е хубаво да е с бойко и шиши в коалиция

    15:00 11.12.2025

  • 17 Тошко,

    33 1 Отговор
    Сега ще лапнеш бибата!

    15:00 11.12.2025

  • 18 ООрана държава

    32 1 Отговор
    Итн 2%

    15:00 11.12.2025

  • 19 българка

    41 1 Отговор
    Смешниците Тошко и Балабанов... Снимката казва всичко - комплексирани късоПИ6ковци с мания за величие и безкрайни мераци за власт и пари!

    15:01 11.12.2025

  • 20 Пловдив

    21 1 Отговор
    Къдее еенТошкоооо

    15:02 11.12.2025

  • 21 Ззз

    27 2 Отговор
    Тошко Африкански днеска сигурно е в траур. Няма вече хранилка, е благодарение на страшно умните промени в конституцията на пп-дб и свuнeте, ще взима тлъста депутатска заплата още 3-4 месеца, докато се проведат избори, ама после крайй.

    15:02 11.12.2025

  • 22 Стефко

    28 1 Отговор
    Отново неверни приказки с нагласа за Бягане от Отговорност. Ей това са! Но отговорността е и тяхна.

    15:02 11.12.2025

  • 23 кратун

    21 1 Отговор
    довеждане като 30 секунди

    15:03 11.12.2025

  • 24 ахаа

    14 1 Отговор
    долни плазмодии са това на снимката. Но ако сме това общество което трябва да сме - сметката ще ви е многооо голяма и ще се плаща според заслугите, било то: на стената, от упор, присвояване на всичко до 9-то коляно в полза на Държавата

    15:09 11.12.2025

  • 25 Народе

    11 2 Отговор
    Престанете да гласувате за еусистките партии, които се правят на националистически, защото:! Първо това не е вярно! И второ не се ли научихте ще те винаги връщат ГЕРБ мафията във властта! Кажете кой не го правеше? Кой? Атака, Волен Сидеров златният пръст, крепяха ГЕРБ. ВМРО НФСБ Марешки крепяха ГЕРБ! Възраждане крепи ГЕРБ! Меч, Величие, ИТН? Какво трябва да се случи че да ви загреят реотаните че има нещо гнило, че има нещо повтарящо се, че има модел? Спрете да гласувате за всички шарлатански партии на задкулисието. ПП също седнаха на една маса с БСП и ги върнаха в правителството. Докога? Както и Христо Иванов от ДБ по едно време се заиграваше да влиза в колаборация с БСП! Докога едно и също? Докога България ще е в пипалата на този огромен корупционен октопод от олигарси в различна боя задигнали милиарди левове?

    15:09 11.12.2025

  • 26 ккк

    22 1 Отговор
    Тошка вие там бяхте в ролята на бастуне нищо друго , и не дей плаши ние ще се оправим а вие винаги ще си бъдете такива нищожества

    15:10 11.12.2025

  • 27 6699

    21 1 Отговор
    "След като няма да има правителство, отговорността не е на нито една от партиите, които бяхме в управлението. "

    Aaaaa не така Тошинко! Отговорност ще носите за всички зулуми дето направихте! Чорапа ще се разбрида и няма да има Ваша Прокуратура и Ваш съд! Крайно време е оставката да не спасява от отговорност за извършени действия!

    15:10 11.12.2025

  • 28 Време разделно

    18 1 Отговор
    Трябва да се предотврати същите муцуни на бизнес маймуни да влезнат в парламента!!! Трябва да се предотврати и техните деца, децата на мафията които са окупирали цялата държава да влезнат в правителството. Всички държавни институции трябва да се освободят от децата на мафията, съд прокуратура, адвокатски колегии. Правото е превърнато в чувал развалени и мухлясали картофи, от който вони страшно. Трябва администрацията да се освободи от политическите калинки, университетите също! Болници също! Директори взимащи стотици хиляди левове на месец, а убавият Тошко от ИТН гони лекарите. Ударете най-после мафията и децата на мафията в България!

    15:12 11.12.2025

  • 29 тоз пък

    14 1 Отговор
    Какъв бюджет бе? Разхвърляните седянката и да ви няма!

    15:14 11.12.2025

  • 30 НЕДОСТОЕН БЕЗ НИКВА

    13 1 Отговор
    ВИЗИЯ БЕЗ МОРАЛ МУШИКА. ТОВА Е И ВАШАТА ПАРТИИКА. БАЛА БЛЯ БЛА БАЛАБАН ЕФЕНДИ ЗА ТЕБ САМО ЕДНО. А КАКВО МОМЧЕ БЕШЕ КАКВИ ВЪПРОСИ ТОЧНИ ЗАДАВАШЕ НА ТУУЛУУУПА КАК ГО ИРОНИЗИРАШЕ А ПРЕДИ ГОДИНА И СЕГА СЕ ОС@@Р@@@. А ЗА СЛАВ КАТО ЗА.... ИЛИ НИЩО.

    15:16 11.12.2025

  • 31 Тошко африкански

    16 1 Отговор
    джуджето зулус.

    15:16 11.12.2025

  • 32 Змей

    12 1 Отговор
    Балабалнка отиди МайнаТаСи Мръшляк Зулуски. Ще видиш парламент на Мукавей МутраГадна

    15:16 11.12.2025

  • 33 На бас 👍

    3 12 Отговор
    На изборите ГЕРБ пак ще спечели с над 20% гласове при избирателна активност под 40% Демек - файдата от глупавите протести както винаги ще е нулева 😆

    15:16 11.12.2025

  • 34 Цървул

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "Аууу":

    Наяла се въшка и излязла начело . Вън тошковчетата .

    15:18 11.12.2025

  • 35 ТИГО

    8 1 Отговор
    Чао на теб на тоя до теб,а на тия двете три пъти чао !

    15:18 11.12.2025

  • 36 Снимката

    10 1 Отговор
    Е ТРЕПАЧ!!!

    15:22 11.12.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Българи!

    14 2 Отговор
    Добре погледнете тези три чалгарски физиономии! Погледнете озверелите им от ярост гузни мутри! Не, никога досега в сградата на народното събрение не са влизали по-нагли, по- безскрупулни, по-цинични и долни двукопитни твари като тези на снимката! Ти да видиш коварство и безочие! Ти да видиш потресаващ цинизъм! ПП и ДБ били виновни за хаоса, който щял да настъпи! Абе, Клептомане Балабане, дето пребръкваш джобовете на околните и затова ит викат Джебчията, абе, селяндурино с просташкия и мърсен език, дето ти викат Хаджи Африканския Тошок, ама, Плевело, дето си първокласна майсторка на свирки! КОЙ свали редовно избраното парвителство на Кирил Петков по нарежсане на агент Сава и на мутрата от СИК?! КОЙ хвърли държавата в безпрецедентен хаос от едни избори на други? Не бяхте ли вие бе, чалгари? Вие сътворихте тези безобразия "под мъдрото ръководство" на един сакат учиндолски чалгар, дето не можа за 20 годиин да завърши Консерваторията и не може да стои изправен на краката си!! Мфията и мутрите го измъкннаха от подлеза на ЦУМ, там мръзнеше каято улично псе и продаваше мартеници, дадоха му пари, напаривха го един от тях, сътвориха му едно просташко и порнографско шоу и му плащаха да се гаври с достойни политици и хора на изкуството! КОЙ предложе за български преимер някакво на никого непознато нищожество, измамник, продавач на шнорхели и гащи?! КОЙ бе, Джебчията? С КОГО снощи 150 хиляди софиянци се гавреха на площада и показаха неистова омраза? С т

    Коментиран от #52

    15:23 11.12.2025

  • 39 Баба Вуна

    5 1 Отговор
    Адио Вуте,алес гуте !

    15:27 11.12.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Куку

    5 1 Отговор
    Каза Тоше и цопна през дупката!

    15:31 11.12.2025

  • 42 Абе, аланкоолу

    5 1 Отговор
    Тя държавата отдавна е в хаос. Оправданията ви с половин уста няма как да хванат вяра. А вие , от ИТН повече няма да видите управление! Никога!

    15:32 11.12.2025

  • 43 Ужас!

    8 1 Отговор
    Абе, много страшно гледа селяндуринът Хаджи Тошко Африкански с мръсния и каруцарски език! Направо се разтреперах от страх и довечера трудно ще заспя! Веднага махнетес тази озверяла мутра, тя наистина е страшна!

    15:35 11.12.2025

  • 44 7 8 и ще си паднала

    6 2 Отговор
    Йорданов, Балабанов и режисьора Слави да ходят в миналото! Сами себе си изчегъркахте. Как беше, сбогом мутри!

    15:35 11.12.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Хаха

    5 1 Отговор
    Тоше, хората че имат вина, е вярно, имат. Че ви качиха в парламента. Но вие също имате вина, и ще си носите последствията. Сегашните събития са последствие на вашите решения и действия.

    15:37 11.12.2025

  • 47 Тошко на снимката

    4 1 Отговор
    Когато не получиш коледния подарък, за който писа на дядо Коледа😂😂😂

    15:38 11.12.2025

  • 48 много

    5 2 Отговор
    на велики се правят тошко - африкански и балабанчо

    15:40 11.12.2025

  • 49 Деций

    6 2 Отговор
    Изчезвай,Пигмей,и ти акъл ще даваш.Спекулациите ,че народа взема решения и ще носи отговорност са само кухи фрази.Вие вкупом всячески се стараехте да не допуснете гражданите да изразят своята воля и желание по куп въпроси и съдбоносни решения!

    15:42 11.12.2025

  • 50 Браво

    1 1 Отговор
    Достойна позиция. Глас народен, глас божи.

    15:47 11.12.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Цецко

    4 0 Отговор
    Брей голям държавник стана тоя сценарист . Вече поучава народа. Да се радва ,че сме демокрация , защото иначе вече да е сложен на гилотината.

    15:51 11.12.2025

  • 54 Бай Ставри

    4 0 Отговор
    Пичове забелязвате ли, че днеска цензурата нещо е с много забавени реакции?

    Коментиран от #60

    15:52 11.12.2025

  • 55 Бюджетарчето

    0 0 Отговор
    Тошко, може ли да обясни, кои точно данъци е вдигнал Асен Василев. Пък и данъци не се вдигат, така еднолично, ами с промени в данъчните закони, дето се гласуват от парламента. Барем туй да беше запомнил, бе Тошкооо.

    15:57 11.12.2025

  • 56 Горски

    2 0 Отговор
    Само не ми е ясно Тоше, как сега като те свие сърцето безработен, ще имаш очи да отидеш в болницата, като ги пращаше по Сицилия да работят и да ги заменяш срещу 500 долара с пришълци. Ако се стигне до дефибрилатор, жив нежив, ставай и бягай, че няма да се изненадам да го заредят с едни 1-2 киловата преди това! Ей, тоя мишок да го хванеш та....Какво ни казва? Вече не носим ние отговорност за сътворените мръсотии, сега другите да сърбат попарата. Мръсна мишка, такава! За отговорността оттук нататък разбрахме,а отговорността дотук???За батаците,които сътворихте с всичките си противоконституционни и незаконни деяния,всеки от вас заслужава мин. 10 години да прави големите камъни на камъчета. Тоше преди ходеше по улиците и хората те поздравяваха ,уважаваха ,обичаха а сега ще те е страх да излезеш на улицата защото ще чуваш навсякъде истината всички ще те поздравяват с "Боклук". Тошко Йорданов и Станислав Балабанов за пореден път доказаха едно – че са политическа измет, политически отпадък, политическа измама, която години наред се търкаля в българския политически живот и го трови като сметище в жегата. Днес, след падането на правителството и оставката на Росен Желязков, вместо да излязат и да кажат „Да, и ние сме част от това“, те направиха най-жалкото – обвиняваха хората. Обвиняваха протестиращите. Обвиняваха всички, само не себе си. Г-н Африкански,
    Вие имахте уникалнатя възможност да управлявяте еднолично...вместо което предпочетохте да сърбате мазно кафе в с

    15:59 11.12.2025

  • 57 6699

    2 0 Отговор
    Тоше, сега когато вече ще си никой да знаеш, че пак минаваш на ръкопашен бой! Па и другите покрай теб така!

    16:00 11.12.2025

  • 58 салют

    1 0 Отговор
    Балабанов нали бе пръв с визита в украйна.От утре да го хранят от киев заедно с маймуната тошко африкански.

    16:02 11.12.2025

  • 59 ИТН има такива натлеци

    2 0 Отговор
    сапун и въже

    16:03 11.12.2025

  • 60 6699

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "Бай Ставри":

    Па може и в сайтовете авторите малко да си отдъхнат от шефовете си.

    16:12 11.12.2025

  • 61 Киро Шарнира

    0 0 Отговор
    Сбогом !!!

    16:12 11.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове