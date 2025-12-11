Тошко Йорданов: Едно общество трябва да взима решения и да носи последствията от тях

„Преди една година в поредната осма предизборна кампания помните какво беше искането – правителство на всяка цена. ИТН имаше избор – да идем на осми или девети избори, или стабилност. Избрахме второто и постигнахме успехи“. Това каза на пресконференция депутатът от „Има такъв народ“ Станислав Балабанов, след като правителството на Росен Желязков подаде оставка.

„Влизаме в еврозоната. Задължени сме да чуем какво искат българските граждани. Днешните протести бяха организирани от хора, които хвърлиха държавата в хаос. След като хората искат промяна, има демократични инструменти. Тяхна е волята. Чухме българските граждани“, добави Балабанов.

„Ясно е какво се случва. Държа да запомните всички, че едно общество трябва да взима решения и да носи последствията от тях. След като няма да има правителство, отговорността не е на нито една от партиите, които бяхме в управлението. На много от вас ще ви се плаче от бюджета. Българското общество предпочете това. Ние не сме закопчани за тази власт. Отговорността е на всички тези, които предизвикаха този хаос – липсата на бюджет, липсата на социални придобивки. Същият този Асен Василев, който пищя с мъжествения си глас, увеличаваше данъци“, допълни Тошко Йорданов.

Премиерът Росен Желязков обяви, че подава оставка. Това се случи преди гласуването на вота на недоверие срещу правителството.

„Нашето желание е да бъдем на нивото, което очаква обществото. Властта произтича от суверена и гласа на народа. За оставката глас издигнаха и млади, и стари, каза премиерът. Тази гражданска енергия трябва да бъде подкрепена и поощрена“, каза Желязков.

Той заяви, че при евентуален вот – той няма да бъде успешен, защото имат мнозинство. „Нямаме съмнение, че на предстоящия вот на недоверие правителството ще получи подкрепа. Независимо от това, решенията на Народното събрание имат значение, когато отразяват желанието на суверена“, посочи премиерът.

Желязков коментира, че въпреки усилията на правителството, те са останали неразбрани от опозицията и гражданите. По думите му, ако Бюджет 2026 не бъде приет до края на месеца, ще внесат закон за удължаване на настоящия.