Делян Пеевски за оставката: Казахме "не" на олигархията и намаляване на данъците! Печелившият е друг. Да идва още днес

Печелившият е друг. Да идва още днес.
Това каза лидерът на ДПС Делян Пеевски относно оставката на правителството.
"Решението за оставката е на мандатоносителя и на партиите от коалицията. Ние сме ги подкрепяли, за да може да помагаме на хората, заради бюджета, който беше много социален.
Казахме "не" на олигархията и намаляване на данъците. Това е нашето мнение - България трябва да бъде социална държава и да помага на хората. Сега цялата отговорност е на коалицията Сорос - ПП-ДБ имам предвид", каза още Пеевски.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Боздуган
Коментиран от #36
14:45 11.12.2025
3 гост
14:45 11.12.2025
4 На бас 👍
Коментиран от #10, #64
14:45 11.12.2025
5 гост
Коментиран от #61
14:46 11.12.2025
6 Последния Софиянец
Коментиран от #33, #45
14:46 11.12.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Шоп
14:47 11.12.2025
10 Донко
До коментар #4 от "На бас 👍":А Радев къде го забрави в сметката?
14:47 11.12.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Вън
14:47 11.12.2025
14 Сретен
14:48 11.12.2025
15 ООрана държава
14:48 11.12.2025
16 ккк
14:48 11.12.2025
17 Веселяка
14:48 11.12.2025
18 Въпрос
14:49 11.12.2025
19 Робин Хорсфол
14:49 11.12.2025
20 Пич
Коментиран от #100
14:51 11.12.2025
21 Свободен
14:51 11.12.2025
22 Стефко
Коментиран от #34
14:51 11.12.2025
23 мдам
14:51 11.12.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 ДрайвингПлежър
Дефакто Дебелия е прав - ДБ обслужи олигархията като не позволи да им се пипат данъците и обслъжи малката прослойка с високи доходи.
Пеевски ще е отново втора политическа сила, а ППДБ ще имат шанс да се коалират само с ГЕРБ и Борисов
Коментиран от #90
14:52 11.12.2025
26 пресолена
14:52 11.12.2025
27 Бай Ставри
14:52 11.12.2025
28 хе хе
Коментиран от #32, #35
14:52 11.12.2025
29 Абе
14:53 11.12.2025
30 Тома
14:54 11.12.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Сретен
До коментар #28 от "хе хе":Чакат ме. Идвам.
14:55 11.12.2025
33 Промяна
До коментар #6 от "Последния Софиянец":ГЛЕДАЙ ТИ ДА НЕ СЕ ОЗОВЕШ ВЪВ ЗАТВОРА ЗА ЗАПЛАХИТЕ КОИТО ПОСТОЯННО ДРАСКАШ ТЯХ НЕ ГИ МИСЛИ
14:55 11.12.2025
34 Ззз
До коментар #22 от "Стефко":За пръв път ли чувал "реч" на дeбeлия? Той винаги приписва на всички останали неща, които всъщност се отнасят за него.
14:55 11.12.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Амиии
До коментар #2 от "Боздуган":Сега, ще шишилизира ГЕРБ и след това, ще опита да шишилизира цялата държава?
14:56 11.12.2025
37 Боклуците на Боклука
Коментиран от #39
14:58 11.12.2025
38 Гост
15:00 11.12.2025
39 Мда
До коментар #37 от "Боклуците на Боклука":виждаме че ШиШи е доста изнервен !
15:00 11.12.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 кратун
15:01 11.12.2025
42 кратун
15:01 11.12.2025
43 Алооо
До коментар #31 от "Българин":Ей ромчо, майстор на флейтата си 🍌
15:02 11.12.2025
44 Христо
Коментиран от #78
15:02 11.12.2025
45 Ами
До коментар #6 от "Последния Софиянец":продажниците от ппдб когато бяха на власт, вместо да гонят шофьорите и градинарите от едно посолство, можеха да вкарат Шиши и Буци в затвора...
Коментиран от #68
15:03 11.12.2025
46 мечо
15:03 11.12.2025
47 НАПРОТИВ
15:03 11.12.2025
48 ха-ха
15:05 11.12.2025
49 Белия
15:05 11.12.2025
50 Хаха
Кой направи това възможно?
ПП ДБ
СГЛОБКА 2 Е ФАКТ
15:05 11.12.2025
51 тоз пък
15:05 11.12.2025
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Честитооо
15:07 11.12.2025
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Тоз пък
15:10 11.12.2025
56 Иван
15:10 11.12.2025
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Ехаааа
15:14 11.12.2025
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Тервел
15:15 11.12.2025
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Магнит Пеевски
15:17 11.12.2025
63 Промяна
До коментар #59 от "Друг":Я ГЛЕДАЙ ИСТИНСКИЯТ ЧЕРЕПЕН ШАРЛАТАНИН ВЕЧЕ ЯКО РАЗДАВА БУХАЛКИ НЯМА ЗАКОНИ ЗА ЧЕРЕПНИТЕ ШАРЛАТАНИ СЕ ВИЖДА ЯСНО
15:18 11.12.2025
64 Гласувайте!!!!
До коментар #4 от "На бас 👍":Това е единственият начин статуквото Борисов Пеевски да не са на власт! При 70%гласували,нямат шанс!!!
15:19 11.12.2025
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Опитаха се
До коментар #45 от "Ами":Да вкарат Борисов там, но като се озова в ареста половин България се изсипа да го вади от там
15:20 11.12.2025
69 Пътник
15:20 11.12.2025
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Умиргай неграмотно кyчe от безпомощност
До коментар #67 от "Промяна":Оставка дадена след като 200 хиляди човека излязоха в София и още половин милион в цялата страна. ГРОП и пеев свиня са разбити и нямаха друг изход. ...вече предстоят и арестите им....ПОБЕДА ПОБЕЕЕДААА
Коментиран от #77
15:21 11.12.2025
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Хипер трипер
15:23 11.12.2025
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Ахмед Доган Президент
15:24 11.12.2025
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Промяна
До коментар #71 от "Умиргай неграмотно кyчe от безпомощност":АРЕСТИ ТИ ЛИ ЩЕ АРЕСТУВАШ КОГО ЧЕРЕПА ЛИ ХАХАХАХА
15:24 11.12.2025
78 Истината е тука
До коментар #44 от "Христо":тагаренко, зеленски и делянчо са най-май-най мразените политици в Бг и извън Бг
15:26 11.12.2025
79 ТИГО
15:26 11.12.2025
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Явно
15:28 11.12.2025
84 Хахахахахахха
15:28 11.12.2025
85 Ахмед Доган Президент
15:30 11.12.2025
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Питам
15:31 11.12.2025
88 Браво Шишав
15:31 11.12.2025
89 Бойко Борисов
15:31 11.12.2025
90 Прав си
До коментар #25 от "ДрайвингПлежър":Абсолютно си прав. Досега имаше много протести на жълтопаветниците, но никой не им обръщаше внимание. Като се направи бюджета и трябваше да се вземат още 5% данък от олигархията и да се въведе СУПТО, за да не могат да крадат милиарди чрез деклариране на смешно малки доходи, те свалиха правителството. Платиха на хулигани и изкараха своите работници на улицата, като това отпуши протестите. После вълната просто набра сила. Сега да му мислят студентите, защото ако дойде ПП/ДБ навласт, те първи ще отпътуват за фронта в Украйна. А останалата цяла България ще плаща милиарди за тази война. Крайно време е Радев да се намеси и да сложи точка на тези простотии в държавата. Негов проект плюс всички опозиционни партии без ПП/ДБ ще реши окончателно въпроса в полза на българския народ. Поне засега.
15:31 11.12.2025
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Данко харсъзина
До коментар #72 от "Промяна":Ща отрепя ва недоучило кyчe!!!! Защо настрои всички срещу ГЕРБ и Бойко Борисов? Борисов е Лидер и държавник от световна величина! А помогна да го свалят от властта. Само да те докопам оли ще ти навра празната и тъпа кратуна там където слънце не огрява. За радост на шарлатани и каун радев свали от власт Делян и Бойко
Коментиран от #104
15:32 11.12.2025
93 (бюджета, който беше много социален)
15:32 11.12.2025
94 И след оставката кво същото догодина
Коментиран от #118
15:33 11.12.2025
95 селяк
15:33 11.12.2025
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Промяна
До коментар #86 от "ТИГО":ИЗВИНЯВАЙ НО НОРМАЛЕН ЧОВЕК МОГЕ ЛИ ДА ДРАСКА БЕЗПОДОБНИ ГЛУПОСТИ ЩО ЗА ИНДИВИДИ СТЕ НАПРАВО СЕ СМЕЯ С ГЛАС НА КАПАЦИТЕТА ВИ
Коментиран от #109
15:34 11.12.2025
98 ТИГО
15:35 11.12.2025
99 Владимир
15:35 11.12.2025
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Чочо
15:36 11.12.2025
102 Бойко Борисов
15:36 11.12.2025
103 Казахме "не" на олигархията
15:37 11.12.2025
104 Промяна
До коментар #92 от "Данко харсъзина":Това си е политика на правителството търси тях за отговорност а колкото до ГЕРБ имат твърдо ядро 700 хиляди има и още много партии които също имат гласоподаватели така че разнородност има
15:37 11.12.2025
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 ГЕРБЕРСКАТА Маркет Линкс
Коментиран от #113
15:39 11.12.2025
107 Пеевски
15:39 11.12.2025
108 Гедер
15:39 11.12.2025
109 ТИГО
До коментар #97 от "Промяна":Аз мога и по Конювичарски да те подкарам ! Такива УЧЕНИ от неземна величина ни докарахте до никъде !Поклонени , ближещи ти на него той на Меркелица и на Путин !! Ама Сретан е на свобода а Буци вече НЕ Е министър ! Па ти се смей колко щеш ако щеш хълцай ! Както пееше Висоцки "И вам смешно и даже мне"
15:39 11.12.2025
110 Уса
15:40 11.12.2025
111 Моряка
До коментар #100 от "Да видим дали":То за дебелака най добре ще е обща килия.Много ще го уважават.Най много ромските му братя.Открайвреме обичат големите задници.
15:40 11.12.2025
112 Грозен и Нагъл
15:41 11.12.2025
113 Ако тиквата не беше хвърлил оставка
До коментар #106 от "ГЕРБЕРСКАТА Маркет Линкс":Януари при гладните бунтове се сриваше до ИТН
15:41 11.12.2025
114 ЗАПОЧНА ПООО МАЛКО НА
15:42 11.12.2025
115 Женя
15:46 11.12.2025
116 морски
15:50 11.12.2025
117 Читател
15:56 11.12.2025
118 Той
До коментар #94 от "И след оставката кво същото догодина":Да живей живей Радев. Какво против Русия имаш, а ? По-се-рко.
Коментиран от #122
16:03 11.12.2025
119 Анани
16:04 11.12.2025
120 АГАТ а Кристи
Бива, бива, ама сFin Я за мезе да ни взема...
16:05 11.12.2025
121 Гедер
16:08 11.12.2025
122 На, сер, ко,
До коментар #118 от "Той":Ма, ма, ти, руш, ка, блат, на !!!
Си, бир, е, тво, я, та, ро, ди, на !!!
16:18 11.12.2025
123 123456
16:18 11.12.2025
124 гошо
16:19 11.12.2025