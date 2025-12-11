Делян Пеевски за оставката: Казахме "не" на олигархията и намаляване на данъците! Печелившият е друг. Да идва още днес

Печелившият е друг. Да идва още днес.

Това каза лидерът на ДПС Делян Пеевски относно оставката на правителството.

"Решението за оставката е на мандатоносителя и на партиите от коалицията. Ние сме ги подкрепяли, за да може да помагаме на хората, заради бюджета, който беше много социален.

Казахме "не" на олигархията и намаляване на данъците. Това е нашето мнение - България трябва да бъде социална държава и да помага на хората. Сега цялата отговорност е на коалицията Сорос - ПП-ДБ имам предвид", каза още Пеевски.