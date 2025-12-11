Новини
България »
Делян Пеевски за оставката: Казахме "не" на олигархията и намаляване на данъците! Печелившият е друг. Да идва още днес

Делян Пеевски за оставката: Казахме "не" на олигархията и намаляване на данъците! Печелившият е друг. Да идва още днес

11 Декември, 2025 14:44 6 467 124

  • делян пеевски-
  • дпс-
  • пеевски-
  • делян пеевски-
  • оставка-
  • правителство

Решението за оставката е на мандатоносителя и на партиите от коалицията

Делян Пеевски за оставката: Казахме "не" на олигархията и намаляване на данъците! Печелившият е друг. Да идва още днес - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Печелившият е друг. Да идва още днес.

Това каза лидерът на ДПС Делян Пеевски относно оставката на правителството.

"Решението за оставката е на мандатоносителя и на партиите от коалицията. Ние сме ги подкрепяли, за да може да помагаме на хората, заради бюджета, който беше много социален.

Казахме "не" на олигархията и намаляване на данъците. Това е нашето мнение - България трябва да бъде социална държава и да помага на хората. Сега цялата отговорност е на коалицията Сорос - ПП-ДБ имам предвид", каза още Пеевски.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 64 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Боздуган

    46 7 Отговор
    И сега какво?

    Коментиран от #36

    14:45 11.12.2025

  • 3 гост

    84 4 Отговор
    Марш!

    14:45 11.12.2025

  • 4 На бас 👍

    32 149 Отговор
    На изборите ГЕРБ пак ще спечели с над 20% гласове при избирателна активност под 40% ДПС най-вероятно втори. Демек - файдата от глупавите протести както винаги ще е нулева 😆

    Коментиран от #10, #64

    14:45 11.12.2025

  • 5 гост

    131 11 Отговор
    ТИКВАТА И ПРАСЕТО - НА ВЪЖЕТО ЗАЕДНО С ФЛИЙНСТОУН И СЛАВУЦА ЗА ЦИРКА КОЙТО НАПРАВИХА!

    Коментиран от #61

    14:46 11.12.2025

  • 6 Последния Софиянец

    121 7 Отговор
    До изборите Бойко и Шиши в затвора

    Коментиран от #33, #45

    14:46 11.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Шоп

    124 5 Отговор
    Така помагате на хората, че нямам думи. Не се накраднахте. Не ви стигна.

    14:47 11.12.2025

  • 10 Донко

    33 16 Отговор

    До коментар #4 от "На бас 👍":

    А Радев къде го забрави в сметката?

    14:47 11.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Вън

    92 2 Отговор
    Не се появявай повече, само хабиш въздуха и храната, противляк.

    14:47 11.12.2025

  • 14 Сретен

    107 1 Отговор
    Нагъл нагъл,ама нагъл!!!

    14:48 11.12.2025

  • 15 ООрана държава

    99 1 Отговор
    Олигарха се бори срещу олигархията!? Иска да се отърве от конкурентите

    14:48 11.12.2025

  • 16 ккк

    65 2 Отговор
    изчезни не те искаме , и никой не те иска Победаааа аааууууу поркииии

    14:48 11.12.2025

  • 17 Веселяка

    4 43 Отговор
    На последните избори гласувах за Пеевски само за майтапа 🤪 понеже ми омръзна да гласувам само за Волен 😆 а веднъж гласувах и за Лупи 🤣

    14:48 11.12.2025

  • 18 Въпрос

    75 3 Отговор
    Защо най-охраняваният е най-корумпираният в бг?

    14:49 11.12.2025

  • 19 Робин Хорсфол

    35 1 Отговор
    Ако някой е гледал Дюн 2 нека му дадем заслужено оттегляне на дебелия в пустинята като на барон Харконен...

    14:49 11.12.2025

  • 20 Пич

    15 62 Отговор
    Пеевски не го мислете , той си има твърд електорат и отново ще е в парламента !!! Но подскачащите инфантили който знаят само какво не искат , а не какво искат , от какво ще изберат?! Отново само крадци , корупционери и предатели на родина , и от ГЕРБ , и от ПП и ДБ , и другите скачени съдове !!! Или военния , няма други !!!

    Коментиран от #100

    14:51 11.12.2025

  • 21 Свободен

    40 3 Отговор
    Има ли някой който вярва на тази пропаганда ?

    14:51 11.12.2025

  • 22 Стефко

    55 3 Отговор
    Как е възможно олигарх да казва не на олигархия. Себе си ли визира, не се разбира. Къде е тази друга олигархия, аман от несмислени приказки. Така беше и с дерибеите.

    Коментиран от #34

    14:51 11.12.2025

  • 23 мдам

    42 2 Отговор
    Пеевски само донякъде прилича на човек.

    14:51 11.12.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 ДрайвингПлежър

    11 40 Отговор
    Дебелото момче ще привлече много гласове с тая риторика - жълтопаветниците от протеста ще се изненадат.
    Дефакто Дебелия е прав - ДБ обслужи олигархията като не позволи да им се пипат данъците и обслъжи малката прослойка с високи доходи.

    Пеевски ще е отново втора политическа сила, а ППДБ ще имат шанс да се коалират само с ГЕРБ и Борисов

    Коментиран от #90

    14:52 11.12.2025

  • 26 пресолена

    32 2 Отговор
    тоя стана голям социалист и комунист.

    14:52 11.12.2025

  • 27 Бай Ставри

    24 1 Отговор
    Кой беше тоя ?

    14:52 11.12.2025

  • 28 хе хе

    51 1 Отговор
    Оставката беше дадена преди половин час. Пеевски и Борисов защо още не са в затвора?

    Коментиран от #32, #35

    14:52 11.12.2025

  • 29 Абе

    32 1 Отговор
    Магнитски с-и-чуг на кои хора помагаш бе крадецо на тия шльохи в Дубай само помагаш

    14:53 11.12.2025

  • 30 Тома

    28 2 Отговор
    Шиши той идва бе батко.Сретен излезе от затвора

    14:54 11.12.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Сретен

    19 1 Отговор

    До коментар #28 от "хе хе":

    Чакат ме. Идвам.

    14:55 11.12.2025

  • 33 Промяна

    6 20 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    ГЛЕДАЙ ТИ ДА НЕ СЕ ОЗОВЕШ ВЪВ ЗАТВОРА ЗА ЗАПЛАХИТЕ КОИТО ПОСТОЯННО ДРАСКАШ ТЯХ НЕ ГИ МИСЛИ

    14:55 11.12.2025

  • 34 Ззз

    27 2 Отговор

    До коментар #22 от "Стефко":

    За пръв път ли чувал "реч" на дeбeлия? Той винаги приписва на всички останали неща, които всъщност се отнасят за него.

    14:55 11.12.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Амиии

    25 0 Отговор

    До коментар #2 от "Боздуган":

    Сега, ще шишилизира ГЕРБ и след това, ще опита да шишилизира цялата държава?

    14:56 11.12.2025

  • 37 Боклуците на Боклука

    18 0 Отговор
    Шишо, Коледа идва, мисли му 👊🤜🪓🥩🍗🍖🐷🐖

    Коментиран от #39

    14:58 11.12.2025

  • 38 Гост

    20 0 Отговор
    Съд и затвор

    15:00 11.12.2025

  • 39 Мда

    24 0 Отговор

    До коментар #37 от "Боклуците на Боклука":

    виждаме че ШиШи е доста изнервен !

    15:00 11.12.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 кратун

    20 0 Отговор
    връщай парите крадените от народа

    15:01 11.12.2025

  • 42 кратун

    20 0 Отговор
    съд и затвор и кофинскация

    15:01 11.12.2025

  • 43 Алооо

    3 1 Отговор

    До коментар #31 от "Българин":

    Ей ромчо, майстор на флейтата си 🍌

    15:02 11.12.2025

  • 44 Христо

    38 0 Отговор
    Шиши наистина е много омразен на хората. Особено в тандем с Данчо Ментата. Рядко има толкова гнусни и нагли същества. Иначе всички политици са малко или много бок..ци, ама такава им е професията и "длъжностната характеристика".

    Коментиран от #78

    15:02 11.12.2025

  • 45 Ами

    16 5 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    продажниците от ппдб когато бяха на власт, вместо да гонят шофьорите и градинарите от едно посолство, можеха да вкарат Шиши и Буци в затвора...

    Коментиран от #68

    15:03 11.12.2025

  • 46 мечо

    2 14 Отговор
    радев сабори парвителствот импичман на радев

    15:03 11.12.2025

  • 47 НАПРОТИВ

    13 0 Отговор
    Цялата отговорност е на правителството и на всички депутати, докато получават заплатите си!

    15:03 11.12.2025

  • 48 ха-ха

    23 0 Отговор
    За втори път му разбиха мераците да управлява. Не стана шеф на ДАНС и сега няма да стане министър председател. Няма да се откаже ,но наглостта му е безгранична.

    15:05 11.12.2025

  • 49 Белия

    9 0 Отговор
    Всички тумбаци в СЦЗ. Бай Ставри ще бъде строг, но спаведлив.

    15:05 11.12.2025

  • 50 Хаха

    2 8 Отговор
    Чий е парламента и тези от домовата книга?
    Кой направи това възможно?
    ПП ДБ
    СГЛОБКА 2 Е ФАКТ

    15:05 11.12.2025

  • 51 тоз пък

    11 1 Отговор
    Ще връщаш социализма ли? Да вземем от богатите и да дадем на бедните. Тоз пък. ТКЗСто ще се връща ли, че нещо много мързели се навъдиха?

    15:05 11.12.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Честитооо

    18 0 Отговор
    Предлагам датата на която падна Пеевски да бъде национален празник и да се помни от всяко поколения !!!

    15:07 11.12.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Тоз пък

    12 0 Отговор
    Казал НЕ на себе си :)))

    15:10 11.12.2025

  • 56 Иван

    17 0 Отговор
    Олигарха Пеевски вика не на олигархията

    15:10 11.12.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Ехаааа

    21 0 Отговор
    Крадеца вика дръжте крадеца. По голям олигарх от тоя обезумял шопар здраве му кажи!

    15:14 11.12.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Тервел

    16 1 Отговор
    Току що прелетя един Фалкон за 120 милиона на път за Дубай и на него беше изписано : Не на Олигархията!

    15:15 11.12.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Магнит Пеевски

    10 0 Отговор
    Олигарх да се бори срещу олигархията.

    15:17 11.12.2025

  • 63 Промяна

    1 8 Отговор

    До коментар #59 от "Друг":

    Я ГЛЕДАЙ ИСТИНСКИЯТ ЧЕРЕПЕН ШАРЛАТАНИН ВЕЧЕ ЯКО РАЗДАВА БУХАЛКИ НЯМА ЗАКОНИ ЗА ЧЕРЕПНИТЕ ШАРЛАТАНИ СЕ ВИЖДА ЯСНО

    15:18 11.12.2025

  • 64 Гласувайте!!!!

    14 0 Отговор

    До коментар #4 от "На бас 👍":

    Това е единственият начин статуквото Борисов Пеевски да не са на власт! При 70%гласували,нямат шанс!!!

    15:19 11.12.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Опитаха се

    0 10 Отговор

    До коментар #45 от "Ами":

    Да вкарат Борисов там, но като се озова в ареста половин България се изсипа да го вади от там

    15:20 11.12.2025

  • 69 Пътник

    6 0 Отговор
    Сви н чук, хващай самолета и заминавай за Дубай. А може и джамадан, вакзал, Масква, но там руский може и да ти понатрошат кокалите, както се получи в Дубай. Руснаците не забравят нищо. Никога вече такъв нагъл тип във властта.

    15:20 11.12.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Умиргай неграмотно кyчe от безпомощност

    8 1 Отговор

    До коментар #67 от "Промяна":

    Оставка дадена след като 200 хиляди човека излязоха в София и още половин милион в цялата страна. ГРОП и пеев свиня са разбити и нямаха друг изход. ...вече предстоят и арестите им....ПОБЕДА ПОБЕЕЕДААА

    Коментиран от #77

    15:21 11.12.2025

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Хипер трипер

    6 0 Отговор
    Неприятник, ако беше единствено изгледът ти такъв, щеше да си добре, но то всичко, държание, мислене, действия.

    15:23 11.12.2025

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Ахмед Доган Президент

    3 2 Отговор
    България на европейците и еврото

    15:24 11.12.2025

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Промяна

    2 4 Отговор

    До коментар #71 от "Умиргай неграмотно кyчe от безпомощност":

    АРЕСТИ ТИ ЛИ ЩЕ АРЕСТУВАШ КОГО ЧЕРЕПА ЛИ ХАХАХАХА

    15:24 11.12.2025

  • 78 Истината е тука

    7 4 Отговор

    До коментар #44 от "Христо":

    тагаренко, зеленски и делянчо са най-май-най мразените политици в Бг и извън Бг

    15:26 11.12.2025

  • 79 ТИГО

    5 1 Отговор
    Чао на майка ти,чао на баща ти ,чао на сестра ти а на теб чао 100 пъти!

    15:26 11.12.2025

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Явно

    6 1 Отговор
    Този човек продължава да се прави на умряла лисица. С наглост и арогантност продължава да бълва до откат. Такъв тип хора никога не са виновни за нищо, никога не признават друго мнение освен своето. За жалост, никога не се променят.

    15:28 11.12.2025

  • 84 Хахахахахахха

    6 6 Отговор
    Президента остана последната надежда, иначе невиждам от къде ще дойде промяната!? На изборите ще има като право на избор същите партии.

    15:28 11.12.2025

  • 85 Ахмед Доган Президент

    1 4 Отговор
    Турция си върна територията след 1878 година

    15:30 11.12.2025

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Питам

    5 0 Отговор
    Шиши, къде е Айран, Айран? Онзи с високото, умно чело, дето краде микрофони, а и много други неща. Изучил ги е кражбите.

    15:31 11.12.2025

  • 88 Браво Шишав

    4 0 Отговор
    България трябва да бъде социална държава и да помага на хората. Венсетемус ! Ама и да ги правиш на палестинци в Гааза нали ? И кое точно ти беше социалното да питам? А? Необлагаемият минимум ли подкрепи или що? Подлец ....или облагането на свръх печалбите на банките и Домушчиев може би?

    15:31 11.12.2025

  • 89 Бойко Борисов

    3 1 Отговор
    Бойко Борисов: Протестите в България през 2020 г. започнаха на 9 юли 2020 г. България официално влезе в „чакалнята“ на еврозоната (Механизма на обменните курсове ERM II) на 10 юли 2020 г. Искахте да не съм на власт при приемане на еврото. ...... Да, да! Аз си откъсвам опашката винаги когато ме хванат. Служебното правителство е МОЕ!!! И изборите са мои!!!! През това време няма да си дялкам 80 милиарда освободени от подкрепата на левът. Няма да ги дялкам ни с американците ни с Пеевски. Па, като пак съм на първо място на изборите, може и ротация и коалиция с А. Василев, или ще ги пусна в парламентът през крив макарон, като с Историческата Паркия.. На нас с Тракторът ни дадоха едни книжки и едни картончета, от ЦРУ, и знаем как да излезем от всяка ситуация. ХАЙДЕ ЩЕ ИМА ЛИ СКОРО ПРОТЕСТИ ПАК, ХАХА ХА ЗА КАКВО?

    15:31 11.12.2025

  • 90 Прав си

    3 3 Отговор

    До коментар #25 от "ДрайвингПлежър":

    Абсолютно си прав. Досега имаше много протести на жълтопаветниците, но никой не им обръщаше внимание. Като се направи бюджета и трябваше да се вземат още 5% данък от олигархията и да се въведе СУПТО, за да не могат да крадат милиарди чрез деклариране на смешно малки доходи, те свалиха правителството. Платиха на хулигани и изкараха своите работници на улицата, като това отпуши протестите. После вълната просто набра сила. Сега да му мислят студентите, защото ако дойде ПП/ДБ навласт, те първи ще отпътуват за фронта в Украйна. А останалата цяла България ще плаща милиарди за тази война. Крайно време е Радев да се намеси и да сложи точка на тези простотии в държавата. Негов проект плюс всички опозиционни партии без ПП/ДБ ще реши окончателно въпроса в полза на българския народ. Поне засега.

    15:31 11.12.2025

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Данко харсъзина

    2 3 Отговор

    До коментар #72 от "Промяна":

    Ща отрепя ва недоучило кyчe!!!! Защо настрои всички срещу ГЕРБ и Бойко Борисов? Борисов е Лидер и държавник от световна величина! А помогна да го свалят от властта. Само да те докопам оли ще ти навра празната и тъпа кратуна там където слънце не огрява. За радост на шарлатани и каун радев свали от власт Делян и Бойко

    Коментиран от #104

    15:32 11.12.2025

  • 93 (бюджета, който беше много социален)

    5 1 Отговор
    Не думай......

    15:32 11.12.2025

  • 94 И след оставката кво същото догодина

    3 5 Отговор
    Тия къде излязоха вчера дано се досещат кво ще стане догодина в еврозона без бюджет...предния протест против повишаването добре...тези тряаше тези да изкарат до напролет после пак щяхме да ги махнем, сега идва служебен на руското президентче и изборите 2026 няма да са две в едно с президентските а още половин милиард на вятъра честита да ви е оставката точно сега.

    Коментиран от #118

    15:33 11.12.2025

  • 95 селяк

    1 0 Отговор
    Крадеца вика дръжте крадеца! :Д

    15:33 11.12.2025

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Промяна

    1 2 Отговор

    До коментар #86 от "ТИГО":

    ИЗВИНЯВАЙ НО НОРМАЛЕН ЧОВЕК МОГЕ ЛИ ДА ДРАСКА БЕЗПОДОБНИ ГЛУПОСТИ ЩО ЗА ИНДИВИДИ СТЕ НАПРАВО СЕ СМЕЯ С ГЛАС НА КАПАЦИТЕТА ВИ

    Коментиран от #109

    15:34 11.12.2025

  • 98 ТИГО

    2 2 Отговор
    Борисов е Лидер и държавник от световна величина! АЛООО Ако тоя е от световна величина ТИ си учен от междугалактическа величина !

    15:35 11.12.2025

  • 99 Владимир

    2 1 Отговор
    Марш Евро марш

    15:35 11.12.2025

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Чочо

    2 0 Отговор
    Пеевскиииии....не на омразата и обидите,моля !

    15:36 11.12.2025

  • 102 Бойко Борисов

    3 2 Отговор
    Бойко Борисов: Протестите в България през 2020 г. започнаха на 9 юли 2020 г. България официално влезе в „чакалнята“ на еврозоната (Механизма на обменните курсове ERM II) на 10 юли 2020 г. Искахте да не съм на власт при приемане на еврото. ...... Да, да! Аз си откъсвам опашката винаги когато ме хванат. Служебното правителство е МОЕ!!! И изборите са мои!!!! През това време няма да си дялкам 80 милиарда освободени от подкрепата на левът. Няма да ги дялкам ни с американците ни с Пеевски. Па, като пак съм на първо място на изборите, може и ротация и коалиция с А. Василев, или ще ги пусна в парламентът през крив макарон, като с Историческата Паркия.. На нас с Тракторът ни дадоха едни книжки и едни картончета, от ЦРУ, и знаем как да излезем от всяка ситуация. ХАЙДЕ ЩЕ ИМА ЛИ СКОРО ПРОТЕСТИ ПАК, ХАХА ХА ЗА КАКВО? (Асен Василев: Референдумът на Радев за еврото е саботаж, народа вече се е произнесъл по темата, като на последните седем избори подкрепата за еврото е била потвърждавана многократно. "Декларацията за подкрепа на еврото е подписана от 171 народни представители - това е надконституционно мнозинство", подчерта Василев.)

    15:36 11.12.2025

  • 103 Казахме "не" на олигархията

    1 0 Отговор
    И кои са олигарсите дали ще сподели ? Нещо за ЧПФ-тата да не би да е казал ? Чия е олигархията ?

    15:37 11.12.2025

  • 104 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #92 от "Данко харсъзина":

    Това си е политика на правителството търси тях за отговорност а колкото до ГЕРБ имат твърдо ядро 700 хиляди има и още много партии които също имат гласоподаватели така че разнородност има

    15:37 11.12.2025

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 ГЕРБЕРСКАТА Маркет Линкс

    3 0 Отговор
    С ново проучване. ГЕРБ се срива от 26 процента на между 12 и 17 а БСП с 3 процента ,ИТН - 0.8 процента

    Коментиран от #113

    15:39 11.12.2025

  • 107 Пеевски

    0 0 Отговор
    Ще ви изтрия всичките. Я вижте как до сега ви трия. Не се хабете пишлеметада ме плюете. Тук аз съм админа

    15:39 11.12.2025

  • 108 Гедер

    5 0 Отговор
    Магнитски шопар върни партията ДПС на истинските турци крадец такъв

    15:39 11.12.2025

  • 109 ТИГО

    1 0 Отговор

    До коментар #97 от "Промяна":

    Аз мога и по Конювичарски да те подкарам ! Такива УЧЕНИ от неземна величина ни докарахте до никъде !Поклонени , ближещи ти на него той на Меркелица и на Путин !! Ама Сретан е на свобода а Буци вече НЕ Е министър ! Па ти се смей колко щеш ако щеш хълцай ! Както пееше Висоцки "И вам смешно и даже мне"

    15:39 11.12.2025

  • 110 Уса

    2 1 Отговор
    Разкарайте се веднага от парламента-каза Тръмп

    15:40 11.12.2025

  • 111 Моряка

    6 0 Отговор

    До коментар #100 от "Да видим дали":

    То за дебелака най добре ще е обща килия.Много ще го уважават.Най много ромските му братя.Открайвреме обичат големите задници.

    15:40 11.12.2025

  • 112 Грозен и Нагъл

    5 0 Отговор
    Шиши е мафиот

    15:41 11.12.2025

  • 113 Ако тиквата не беше хвърлил оставка

    5 1 Отговор

    До коментар #106 от "ГЕРБЕРСКАТА Маркет Линкс":

    Януари при гладните бунтове се сриваше до ИТН

    15:41 11.12.2025

  • 114 ЗАПОЧНА ПООО МАЛКО НА

    4 0 Отговор
    ЗАДНА НО СЕ ОГЛЕЖДАЙ КОЛКО И ДА СИ ПРОСТОРЕН ТАМ ЩЕ БООООЛИ. А ТОЗИ КОЙТО ЩЕ ДОЙДЕ АКО И ТОЙ НИ ИЗЛЪЖЕ С КРАКАТА НАГОРЕ. НЕМАМЕ НИКВА ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ НИКОЙ. И ГО РАЗБЕРЕТЕ И СЕ СМИРЕТЕ И ЗА БЪЛГАРИЯ РАБОТЕТЕ БЕЗ ДА МЕНТИТЕ.

    15:42 11.12.2025

  • 115 Женя

    0 0 Отговор
    Сега да не стане ИТН да получат мандат и пак да се направи същата коалиция

    15:46 11.12.2025

  • 116 морски

    3 0 Отговор
    На кои хора помага този , говори някакво лозунги и празни думи .Истината е ,че до каквото се докосне се разпада .Не му мина номера с големите кредити от бщджета , сега няма да може да си купи яхта .Сваляйте му охраната и привилегиите , вземете му бронираната кола .Уж държеше всички , уж компромати едно-друго , а накрая какво излиза ?

    15:50 11.12.2025

  • 117 Читател

    6 0 Отговор
    Не ми се гледат вече охранени,доволни субекти.Следствие,прокуратура съд,затвор,това ми се гледа.

    15:56 11.12.2025

  • 118 Той

    4 2 Отговор

    До коментар #94 от "И след оставката кво същото догодина":

    Да живей живей Радев. Какво против Русия имаш, а ? По-се-рко.

    Коментиран от #122

    16:03 11.12.2025

  • 119 Анани

    2 0 Отговор
    Гъци ,гъци,гъци

    16:04 11.12.2025

  • 120 АГАТ а Кристи

    4 0 Отговор
    Магнитен олигарх зове - "не на олигархията"...
    Бива, бива, ама сFin Я за мезе да ни взема...

    16:05 11.12.2025

  • 121 Гедер

    4 0 Отговор
    Веднага да се гласува да се свали НСО охраната от този Индивид Пеевски

    16:08 11.12.2025

  • 122 На, сер, ко,

    0 0 Отговор

    До коментар #118 от "Той":

    Ма, ма, ти, руш, ка, блат, на !!!
    Си, бир, е, тво, я, та, ро, ди, на !!!

    16:18 11.12.2025

  • 123 123456

    1 0 Отговор
    Добре ! Цялата западна преса каза КОЙ е олигаха . Колкото до данъците , аз не искам високи данъци и после някой да ги краде за да си купува часни самолети

    16:18 11.12.2025

  • 124 гошо

    1 0 Отговор
    В затвора

    16:19 11.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове