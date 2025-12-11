Новини
Гуцанов: Най-уязвимите групи ще получат повече през 2026 година

11 Декември, 2025

  • борислав гуцанов-
  • доо-
  • пенсии

Средният размер на пенсията на един пенсионер се предвижда да нарасне с 8,5% спрямо Закона за бюджета на ДОО за 2025 година и да достигне 541,20 евро

Всички най-уязвими слоеве от населението в България ще получат повече през 2026 година. Това заяви министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов пред Народното събрание по време на дебатите за приемане на първо гласуване на Законопроекта за бюджета на Държавното обществено осигуряване.

Министър Гуцанов даде няколко примера – повишаването от 780 лв. на 900 лв. на обезщетението за отглеждане на дете през втората година след три години замразяване. „И не само че се увеличава размерът на обезщетението, а се вдига и процентът, който майките получават от него, ако се върнат на работа по-рано – от 50 на 75 на сто. Защо никой не го направи досега?“, риторично попита социалният министър.

Гуцанов припомни още, че се вдига минималната работна заплата, която става 1213 лева, а пенсиите също ще бъдат повишени по швейцарското правило. Това ще се случи от 1 юли догодина и покачването ще бъде с между 7 и 8 на сто. „Швейцарското правило, което години наред не се е спазвало, спазено ли е? Да, спазено е?“, каза социалният министър в пленарна зала.

Средният размер на пенсията на един пенсионер се предвижда да нарасне с 8,5% спрямо Закона за бюджета на ДОО за 2025 година и да достигне 541,20 евро. При очаквана инфлация от 3.5% ръстът на пенсиите ще повиши покупателната им способност.

„Конфронтацията не е добър съветник. И мисля, че беше по-добре дебатът в залата да бъде по-експертен, а не само политически“, допълни Гуцанов.

Той отбеляза, че много рядко се случва законопроектът за бюджета на Държавното обществено осигуряване да бъде единодушно приет и в Надзорния съвет на Националния осигурителен институт (НОИ), и от Националния съвет за тристранно сътрудничество.

„Това означава, че е намерена пресечната точка на вижданията на синдикати, на работодатели, на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и на ръководството на НОИ“, каза Борислав Гуцанов.

Социалният министър допълни, че МТСП е готово със своите предложения по пътната карта за стабилизиране на пенсионната система. Той припомни, че именно от МТСП и НОИ е лансирана идеята за осъвременяване на минималните осигурителни прагове като част от борбата със сивата икономика – нещо, което не е правено от близо 10 години, и е залегнало като предложения в пътната карта.

Гуцанов пое ангажимент и за стъпки с цел повече справедливост в системата на хората с увреждания. Той подчерта, че става дума за съвместни действия с Министерството на здравеопазването. „Защо никой от вас нямаше смелост през всичките тези години да излезе и да каже за проблемите в ТЕЛК-овете, каквито аз вярвам, че има?“, попита министърът опозицията.

Министър Гуцанов припомни и за още проблеми, неглижирани през годините от различни управления, включително и на сегашната опозиция, които правителството има волята да реши – като борбата с незаконните места за настаняване на възрастни хора, наречени стаи на ужасите. Той допълни, че не бива да се прави политика на гърба на уязвимите групи.


  • 1 Оставка!

    19 0 Отговор
    Не крепете Мазните! Оставка!

    13:24 11.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Айде

    16 0 Отговор
    БЕГАЙ и ти гъц - гъцу 👋

    13:24 11.12.2025

  • 4 Пенсионер

    22 0 Отговор
    Аз не искам подаяние а парите които съм внасял 42 г.
    Това са мои пари а не на НОИ нито на Гуцанов.

    13:24 11.12.2025

  • 5 ООрана държава

    7 3 Отговор
    Пенсиите е правилно да се актуализират от 01.10.2026, а не от 01.07.2026

    13:25 11.12.2025

  • 6 Стига лъжи.

    14 0 Отговор
    Да залъгвате народа. Лъжесоциалист.

    13:26 11.12.2025

  • 7 1488

    12 0 Отговор
    циганин без бмв виждали ли сте

    13:26 11.12.2025

  • 8 Махнете тавана на пенсиите!

    11 1 Отговор
    От там крадете много.
    13 и 14 пенсия за пенсионерите!
    И без такива коледни подигравки по 120 лв ,и то само на най- бедните.
    Всички заслужават!

    13:26 11.12.2025

  • 9 а бе

    10 0 Отговор
    гуции отивай си на топлата вода във варна, на най-уязвимите демек жителите на максуда от мойте данъци, кой си ти да раздаваш...

    13:26 11.12.2025

  • 10 си дзън

    9 0 Отговор
    Най-уязвимите групи ще получат повече през 2026 година - от 50 на 100 лева на глас
    при избори.

    13:28 11.12.2025

  • 11 Нахранете русофилите

    4 3 Отговор
    Съдраните галоши съвсем огладняха!

    Коментиран от #21

    13:29 11.12.2025

  • 12 Грозю

    7 0 Отговор
    Не се напъвай приятелю няма смисъл - късно е!

    13:31 11.12.2025

  • 13 безпартиен

    8 0 Отговор
    И кои са уязвими групи?Ако 1 милион без образование и професионална квалификация и БЕЗ ТРУДОВИ НАВИЦИ ц..г@ни са тази група ще получават отново без да дават,то за какво сте ни всички политици!Помощи САМО И ЕДИНСТВЕНО след полагане на труд поне 21 дни месечно у почистване,озеленяване и облагородяване на населените места!!!Спиране на т.нар."детски" на родители чиито деца имат повече от 3 неизвинени отсъствия за годината!Социални помощи на родители с повече от три деца САМО И ЕДИНСТВЕНО на тези които И ДВАМАТА РАБОТЯТ ПО ТРУДОВ ДОГОВОР!Щом в една Унгария може,защо у нас да не може?

    13:32 11.12.2025

  • 14 Велев

    8 0 Отговор
    Оставка боклуци!

    13:32 11.12.2025

  • 15 Истината

    8 0 Отговор
    ГЕРБ управлява над десетилетие. Няма нищо учудващо, че държавата ни е в такова тежко положение.

    13:33 11.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 въпросче

    8 0 Отговор
    В западните държави има ли такава,където възрастните хора получават пенсии по 541,20 евро? В северните държави дали е така? А???

    13:33 11.12.2025

  • 18 Герп боклуци

    6 0 Отговор
    Гуци на ръба сте на следващите избори

    13:33 11.12.2025

  • 19 ТиквоПрас

    8 0 Отговор
    Maй нищо не сте разбрали!Плюскането свърши!Няма да носим хрантутниците на гърба си и да потъваме в нови заеми заради вас...

    13:33 11.12.2025

  • 20 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    5 0 Отговор
    ТО ТОВА СИ Е ЗА ГОРДОСТ...
    СРЕДНА ПЕНСИЯ 541,20 €....
    МНОГО БЕ.

    13:34 11.12.2025

  • 21 Здрасти

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Нахранете русофилите":

    Спок, скоро ви спират паричките, и где ще ходите не ви знам. У араби стан може на острова. Чичо Дончо ви затръшна вратата като ви видя що за стока сте

    13:34 11.12.2025

  • 22 почти е така

    2 0 Отговор
    Но най-големи увеличения ще има в силовите структури и съда. Най-нерефотмираните и с най-големите корупционни практики.

    13:38 11.12.2025

  • 23 Оставка жалък, крадлив мафиот

    5 0 Отговор
    Изчезнииииии

    13:38 11.12.2025

  • 24 Гуцанов

    5 0 Отговор
    (пенсията на един пенсионер се предвижда да нарасне с 8,5%) Аз едно нещо само да те питам Гуцан: Колко нарастват пенсиите в една Грузия и във воюваща Украйна ? Само това ни кажи. Ааааа, и за прага на бедност също колко е примерно в Индия и Виетнам а може и в Кения и Сомалия също ?

    13:40 11.12.2025

  • 25 Олееее ... майките

    2 0 Отговор
    Китай въведе национални субсидии за

    50Отговор

    за грижи за деца, за да повиши раждаемостта
    Родителите на деца на 3 или по-малка възраст ще получават парична субсидия от 3600 юана (502 долара) годишно за всяко. Националните субсидии се прилагат със задна дата от 1 януари 2025 г., съобщи информационна агенция Синхуа. Тя ще предоставя годишни парични плащания в размер на 3600 юана (502 долара) годишно за всяко дете под тригодишна възраст, което е законно родено и има китайско гражданство. Субсидията ще се изплаща, докато детето навърши три години. За деца, родени преди 1 януари 2025 г., които все още са под три години, субсидията ще бъде разпределена пропорционално въз основа на броя на допустимите месеци. 

    13:42 11.12.2025

  • 26 Младите събудете се !

    5 0 Отговор
    Това е истината.... Вие девиденти не получавате и данък не плащате върху 0 ! Грабят ви тези изедници олигарси. Закон е нужен спешно поне 20-25-30 % от облагаемата печалба на фирмите и корпорациите преди облагане с данъци да се разпределя задължително по закон като 13,14,15,16,17 и т.н заплата между работниците и служителите в тези фирми и корпорации. И да се премахнат ваучерите естествено. Върху допълнителните заплати естествено и осигуровки ще се платят което е допълнителен бонус към системата. Елементарно е да се направи. Цели клъстъри в САЩ под една или друга форма са на този принцип. ... Статуквото на олигархията не е вашият път младежи !

    13:44 11.12.2025

  • 27 Един въпрос

    1 0 Отговор
    Може ли министър да има интимна връзка със заместник министърка? И колко пъти им се е случвало на тези двама "държавни" "служители"

    13:44 11.12.2025

  • 28 Къде ви бяха "червените линии" подлецо

    5 0 Отговор
    Къде е облагането на свръхпечалбите на банките? Няма такова нещо. Къде са новите концесионни санкции на концесионерите? Няма такова нещо. Необлагаем минимум за бедните? – Няма. Прогресивен данък? – Няма. ........ ще, ще, ще .....

    13:47 11.12.2025

  • 29 Абе

    6 1 Отговор
    Гуцанка кои са най уязвимите без трудов стаж които са или тия с фалшивите ТЕЛК-ове защото който има 40 години трудов стаж и сменена става телк-а е 44 лева защото пенсията му е голяма така,че оставка

    Коментиран от #31, #33

    13:49 11.12.2025

  • 30 Горд еврозонецо,

    5 0 Отговор
    Леко срам поне нямаш ли? А? (се вдига минималната работна заплата, която става 1213 лева) ..... точно колкото е цената на една украинска каска и 1/10 от бронежилетка...

    13:52 11.12.2025

  • 31 За сменена става телк няма

    3 1 Отговор

    До коментар #29 от "Абе":

    под 50% е. Не е трябвало да ти доплащат тези 44 лева към пенсията ! Трябва да те проверят отново

    13:56 11.12.2025

  • 32 Дедо

    6 0 Отговор
    Подавай си оставката бе мръшляк варненски. Крадец и мафиот ,слуга на Дънката и Тим . Цяла Варна те знае какъв престъпник си .

    13:59 11.12.2025

  • 33 Абе...мабе

    3 1 Отговор

    До коментар #29 от "Абе":

    И аз имам сменена става ама ТЕЛК нямам ! Че не ми се отваряй моля

    Коментиран от #40

    14:02 11.12.2025

  • 34 Тервел

    6 0 Отговор
    Гуцане тая година пропусна да си подпалиш нарочно огромния открит бар на южния плаж във Варна,заради застраховката,както обичайно правиш всяка година. Досрамя те защото си министър ли ?

    14:03 11.12.2025

  • 35 ккк

    2 0 Отговор
    стига с тази плоча дето постоянно въртите , ние работим и си изкарваме , не сме на минимума не искаме и помощи , просто искаме да не ни крадете за благото на някои други , затова омитейте се и оставкааа

    14:06 11.12.2025

  • 36 От къде са парите бе?

    3 0 Отговор
    Където ги раздаваш наляво надясно.Некадърници!

    14:07 11.12.2025

  • 37 А БЕ. ГУЦУЛЬ

    4 0 Отговор
    ЗАЩО. НЕ. СИ. Е. П. М. !

    14:07 11.12.2025

  • 38 Подлецо,

    2 0 Отговор
    проблемите в ТЕЛК-овете че има, има... ама аз искам да кажеш колко са турците от Бурса с ТЕЛК плащан от България ? И защо соросоидни НПО-та им предвижват документите по бързата писта ? И как се оказва, че някой от тях имат и право на придружител като този човек трябва всеки месет едни отчети в общината да предоставя. Как се случва тази магия? А? Заради Пеевски си затваряш очите гнидичкоооо.....

    14:12 11.12.2025

  • 39 дядото

    3 0 Отговор
    уязвимите групи,благодарение на вас, вече 36 години получават все повече,че започнаха да живеят като скотове.пфу.безсрамници

    14:13 11.12.2025

  • 40 Този измамник

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "Абе...мабе":

    Как сам се издаде само че му е фалшив телка ..........

    14:19 11.12.2025

