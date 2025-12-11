Гуцанов: Най-уязвимите групи ще получат повече през 2026 година

Всички най-уязвими слоеве от населението в България ще получат повече през 2026 година. Това заяви министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов пред Народното събрание по време на дебатите за приемане на първо гласуване на Законопроекта за бюджета на Държавното обществено осигуряване.
Министър Гуцанов даде няколко примера – повишаването от 780 лв. на 900 лв. на обезщетението за отглеждане на дете през втората година след три години замразяване. „И не само че се увеличава размерът на обезщетението, а се вдига и процентът, който майките получават от него, ако се върнат на работа по-рано – от 50 на 75 на сто. Защо никой не го направи досега?“, риторично попита социалният министър.
Гуцанов припомни още, че се вдига минималната работна заплата, която става 1213 лева, а пенсиите също ще бъдат повишени по швейцарското правило. Това ще се случи от 1 юли догодина и покачването ще бъде с между 7 и 8 на сто. „Швейцарското правило, което години наред не се е спазвало, спазено ли е? Да, спазено е?“, каза социалният министър в пленарна зала.
Средният размер на пенсията на един пенсионер се предвижда да нарасне с 8,5% спрямо Закона за бюджета на ДОО за 2025 година и да достигне 541,20 евро. При очаквана инфлация от 3.5% ръстът на пенсиите ще повиши покупателната им способност.
„Конфронтацията не е добър съветник. И мисля, че беше по-добре дебатът в залата да бъде по-експертен, а не само политически“, допълни Гуцанов.
Той отбеляза, че много рядко се случва законопроектът за бюджета на Държавното обществено осигуряване да бъде единодушно приет и в Надзорния съвет на Националния осигурителен институт (НОИ), и от Националния съвет за тристранно сътрудничество.
„Това означава, че е намерена пресечната точка на вижданията на синдикати, на работодатели, на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и на ръководството на НОИ“, каза Борислав Гуцанов.
Социалният министър допълни, че МТСП е готово със своите предложения по пътната карта за стабилизиране на пенсионната система. Той припомни, че именно от МТСП и НОИ е лансирана идеята за осъвременяване на минималните осигурителни прагове като част от борбата със сивата икономика – нещо, което не е правено от близо 10 години, и е залегнало като предложения в пътната карта.
Гуцанов пое ангажимент и за стъпки с цел повече справедливост в системата на хората с увреждания. Той подчерта, че става дума за съвместни действия с Министерството на здравеопазването. „Защо никой от вас нямаше смелост през всичките тези години да излезе и да каже за проблемите в ТЕЛК-овете, каквито аз вярвам, че има?“, попита министърът опозицията.
Министър Гуцанов припомни и за още проблеми, неглижирани през годините от различни управления, включително и на сегашната опозиция, които правителството има волята да реши – като борбата с незаконните места за настаняване на възрастни хора, наречени стаи на ужасите. Той допълни, че не бива да се прави политика на гърба на уязвимите групи.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Оставка!
13:24 11.12.2025
3 Айде
13:24 11.12.2025
4 Пенсионер
Това са мои пари а не на НОИ нито на Гуцанов.
13:24 11.12.2025
5 ООрана държава
13:25 11.12.2025
6 Стига лъжи.
13:26 11.12.2025
7 1488
13:26 11.12.2025
8 Махнете тавана на пенсиите!
13 и 14 пенсия за пенсионерите!
И без такива коледни подигравки по 120 лв ,и то само на най- бедните.
Всички заслужават!
13:26 11.12.2025
9 а бе
13:26 11.12.2025
10 си дзън
при избори.
13:28 11.12.2025
11 Нахранете русофилите
Коментиран от #21
13:29 11.12.2025
12 Грозю
13:31 11.12.2025
13 безпартиен
13:32 11.12.2025
14 Велев
13:32 11.12.2025
15 Истината
13:33 11.12.2025
17 въпросче
13:33 11.12.2025
18 Герп боклуци
13:33 11.12.2025
19 ТиквоПрас
13:33 11.12.2025
20 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
СРЕДНА ПЕНСИЯ 541,20 €....
МНОГО БЕ.
13:34 11.12.2025
21 Здрасти
До коментар #11 от "Нахранете русофилите":Спок, скоро ви спират паричките, и где ще ходите не ви знам. У араби стан може на острова. Чичо Дончо ви затръшна вратата като ви видя що за стока сте
13:34 11.12.2025
22 почти е така
13:38 11.12.2025
23 Оставка жалък, крадлив мафиот
13:38 11.12.2025
24 Гуцанов
13:40 11.12.2025
25 Олееее ... майките
50Отговор
за грижи за деца, за да повиши раждаемостта
Родителите на деца на 3 или по-малка възраст ще получават парична субсидия от 3600 юана (502 долара) годишно за всяко. Националните субсидии се прилагат със задна дата от 1 януари 2025 г., съобщи информационна агенция Синхуа. Тя ще предоставя годишни парични плащания в размер на 3600 юана (502 долара) годишно за всяко дете под тригодишна възраст, което е законно родено и има китайско гражданство. Субсидията ще се изплаща, докато детето навърши три години. За деца, родени преди 1 януари 2025 г., които все още са под три години, субсидията ще бъде разпределена пропорционално въз основа на броя на допустимите месеци.
13:42 11.12.2025
26 Младите събудете се !
13:44 11.12.2025
27 Един въпрос
13:44 11.12.2025
28 Къде ви бяха "червените линии" подлецо
13:47 11.12.2025
29 Абе
Коментиран от #31, #33
13:49 11.12.2025
30 Горд еврозонецо,
13:52 11.12.2025
31 За сменена става телк няма
До коментар #29 от "Абе":под 50% е. Не е трябвало да ти доплащат тези 44 лева към пенсията ! Трябва да те проверят отново
13:56 11.12.2025
32 Дедо
13:59 11.12.2025
33 Абе...мабе
До коментар #29 от "Абе":И аз имам сменена става ама ТЕЛК нямам ! Че не ми се отваряй моля
Коментиран от #40
14:02 11.12.2025
34 Тервел
14:03 11.12.2025
35 ккк
14:06 11.12.2025
36 От къде са парите бе?
14:07 11.12.2025
37 А БЕ. ГУЦУЛЬ
14:07 11.12.2025
38 Подлецо,
14:12 11.12.2025
39 дядото
14:13 11.12.2025
40 Този измамник
До коментар #33 от "Абе...мабе":Как сам се издаде само че му е фалшив телка ..........
14:19 11.12.2025