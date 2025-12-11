ИТН отложи шестия вот на недоверие с 30 минути почивка. Искането беше направено от Павела Митова.

Председателят на парламента Рая Назарян прие искането и обяви почивка.

Вотът недоверие беше внесен от ПП-ДБ след големия протест срещу властта на 1 декември в София. Вотът е на тема провал в икономическата политика на правителството, подкрепен с подписите на АПС и МЕЧ.

Вносителите мотивираха вота с тезата, че „икономиката в държавата с главно „Д“ е неефективна, корупционна, под постоянен административен тормоз, подчинена на задкулисни интереси“.

По време на протестите в сряда от ПП-ДБ многократно призоваха групата на "Има такъв народ" да излезе от властта и да гласува за оставката на правителството.

Досега кабинетът "Желязков" оцеля при пет вота на недоверие. Последният бе в средата на септември, когато правителството получи подкрепа от 133 депутати от ГЕРБ-СДС, ДПС-Ново начало, БСП и ИТН.

Предишните вотове на недоверие към правителството, всички неуспешни, бяха заради провал в екологичната политика, провал във външната политика, борбата с корупцията и фискалната политика.