ИТН отложи шестия вот на недоверие с 30 минути почивка

ИТН отложи шестия вот на недоверие с 30 минути почивка

11 Декември, 2025 13:35, обновена 11 Декември, 2025 13:39 3 272 75

Искането беше направено от Павела Митова

ИТН отложи шестия вот на недоверие с 30 минути почивка - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

ИТН отложи шестия вот на недоверие с 30 минути почивка. Искането беше направено от Павела Митова.

Председателят на парламента Рая Назарян прие искането и обяви почивка.

Вотът недоверие беше внесен от ПП-ДБ след големия протест срещу властта на 1 декември в София. Вотът е на тема провал в икономическата политика на правителството, подкрепен с подписите на АПС и МЕЧ.

Вносителите мотивираха вота с тезата, че „икономиката в държавата с главно „Д“ е неефективна, корупционна, под постоянен административен тормоз, подчинена на задкулисни интереси“.

По време на протестите в сряда от ПП-ДБ многократно призоваха групата на "Има такъв народ" да излезе от властта и да гласува за оставката на правителството.

Досега кабинетът "Желязков" оцеля при пет вота на недоверие. Последният бе в средата на септември, когато правителството получи подкрепа от 133 депутати от ГЕРБ-СДС, ДПС-Ново начало, БСП и ИТН.

Предишните вотове на недоверие към правителството, всички неуспешни, бяха заради провал в екологичната политика, провал във външната политика, борбата с корупцията и фискалната политика.


България
  • 1 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    78 4 Отговор
    Шака Зулуса отива в канала.

    13:39 11.12.2025

  • 2 хи хи

    88 4 Отговор
    Днес някой да е виждал или чувал едно пpасе?

    Коментиран от #34

    13:39 11.12.2025

  • 3 Тихоооооо

    81 6 Отговор
    На следващите избори наслука на всички ловци,рибари,гъбари и т.н.
    И пак ще получите тиквеник и свинско!

    Коментиран от #9, #44, #47

    13:40 11.12.2025

  • 4 Авитохол

    60 3 Отговор
    Мафията се гърчи.
    Ала всуе, вън от парламента на всичките й метастази!
    Оставка на нейното правителство!

    13:41 11.12.2025

  • 5 етикет

    23 5 Отговор
    Павлина Митова трябва да бъде,а не Павела Митова.

    Коментиран от #7, #15

    13:41 11.12.2025

  • 6 Европейската централна банка

    43 1 Отговор
    Банковият съюз ще публикува ли изявление, в което осъжда злоупотребата с власт и положение, при които Венета Бойкова Борисова и бившата актриса на Сламен Желязков са получили активи от стопански дружества за жълти стотинки?

    13:42 11.12.2025

  • 7 гост

    25 2 Отговор

    До коментар #5 от "етикет":

    така е на дядо Павел,понеже не се е родило мъжко.и от Павел...Павела

    Коментиран от #36

    13:43 11.12.2025

  • 8 Закон на Ом

    34 3 Отговор
    Тези двете моми, ако се хванат за ръце, пак няма да направят волт и половина! Слаботокови са!

    13:43 11.12.2025

  • 9 Бай Благой

    14 44 Отговор

    До коментар #3 от "Тихоооооо":

    И за кой да гласуваме за Киро лъжата Асен крадеца или за Радо психото или копейкин

    Коментиран от #14, #29

    13:44 11.12.2025

  • 10 един там

    40 2 Отговор
    Точно тези заедно с БСП ще се натискат до последно, че им е за последно. Тези са последните дупки на кавала!

    13:44 11.12.2025

  • 11 Нищо случайно

    56 3 Отговор
    Боко го няма в парламента. Отишъл е при Славуца да говорят за колко пари ще се продаде за пореден път Дългия!

    Коментиран от #37

    13:44 11.12.2025

  • 12 Последния Софиянец

    32 7 Отговор
    Слави да не е размислил.

    Коментиран от #40

    13:44 11.12.2025

  • 13 Независим

    55 5 Отговор
    Залагам последните си два лева, че за не повече от 30 мин. около сградата на НС може да се съберат стотина хиляди гневни граждани, АКО тия вътре не са разбрали какво им каза снощи цяла България.

    Коментиран от #23, #54

    13:44 11.12.2025

  • 14 да ти кажа

    28 1 Отговор

    До коментар #9 от "Бай Благой":

    те са по-малкото зло.

    Коментиран от #30

    13:45 11.12.2025

  • 15 Червената шапчица

    25 5 Отговор

    До коментар #5 от "етикет":

    Палавата Митова е много палава.

    13:46 11.12.2025

  • 16 ООрана държава

    39 3 Отговор
    Да поздравим слафчо, вече е с по нксък рейтинг от бойко и е на равно с шиши, и да го кажа така че да ме разбере - слафчо мразим те клкото бойко и шиши. И за още нещо да те поздравим, социология ти дава цели 2 % на следващите избори, честито итн

    13:46 11.12.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Герп боклуци

    23 3 Отговор
    Почти съм сигурен че докато павелка отиваше към трибунката да проси почивка, някой се изкряска - куrво

    Коментиран от #50

    13:47 11.12.2025

  • 19 ИТН край..

    33 2 Отговор
    Партията на Славун, повече няма и да помирише парламента . Ще последва съдбата , като останалите патерици на ГЕРБ - Воля, ДСБ, АБВ и други забравени корумпета.

    Коментиран от #27

    13:47 11.12.2025

  • 20 На бас 👍

    4 35 Отговор
    На следващи избори ГЕРБ пак ще спечели с над 20% гласове при избирателна активност под 40%. ДПС най-вероятно ще са втори. Демек - файдата от глупавите протести както винаги ще е нулева 😆

    Коментиран от #48

    13:47 11.12.2025

  • 21 Тъпата

    31 3 Отговор
    селянка от чалгарската група с часовник за 60 000 ( горкия часовник , съдба) я предложи провокативно и Райка любезно и мазно я обяви..... Тъпи , грозни и подли номера , а става дума за България и за българските граждани , на чийто гръб лежкунят маса престъпници ! ОСТАВКА !!

    13:48 11.12.2025

  • 22 Благой от СОФстрой

    9 4 Отговор
    "Досега кабинетът "Желязков" оцеля при пет вота на недоверие"...

    Неудачниците в Парламента са толкова безмозъчни и друго освен недоверие няма в пра3ноглавието им!

    13:48 11.12.2025

  • 23 Последния Софиянец

    11 4 Отговор

    До коментар #13 от "Независим":

    В момента пред парламента е Росен Миленов с 5 човека и мегафон

    Коментиран от #35, #71

    13:48 11.12.2025

  • 24 Кабакрадев

    11 2 Отговор
    Трите моми,Павела, Рая ,Мария Филипова......може и Офе...лия....кеф.

    13:48 11.12.2025

  • 25 Дедо

    23 3 Отговор
    За пореден път Дългия доказва ,че партията му се казва Малкото ДПС

    13:48 11.12.2025

  • 26 Федотов

    16 0 Отговор
    Връщай се във Варна,отвори кафеджийница докато имаш все още някакво влияние в обществото. Познавам много арменци,имам добри приятели между тях,но такава нахална до бруталност,няма между тях!

    13:48 11.12.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 лют пипер

    3 1 Отговор
    Има ли Такова Нящу?

    13:50 11.12.2025

  • 29 Тихоооооо

    7 1 Отговор

    До коментар #9 от "Бай Благой":

    Най малката си направи труда да да няма манипулации( ако може)

    13:50 11.12.2025

  • 30 Бай Благой

    3 7 Отговор

    До коментар #14 от "да ти кажа":

    Крадците и измамниците от кое са по малкото зло

    Коментиран от #42

    13:51 11.12.2025

  • 31 Коко Н

    8 1 Отговор
    Нямате ли снимка на Павела Митева?

    Коментиран от #75

    13:51 11.12.2025

  • 32 Мхм

    19 1 Отговор
    В момента зулуса изнудва бойко за повечко пари че да не му събори правителството на 20 метра преди финала

    13:51 11.12.2025

  • 33 препис

    9 1 Отговор
    ...партията му се казва Малкото ДуПе на Симона.

    13:51 11.12.2025

  • 34 ахаа

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "хи хи":

    или тиква

    13:52 11.12.2025

  • 35 Независим

    5 1 Отговор

    До коментар #23 от "Последния Софиянец":

    Смешник .........

    13:52 11.12.2025

  • 36 А пък Павела

    12 1 Отговор

    До коментар #7 от "гост":

    пред колко кавала се е навела, и идея си нямаш

    13:52 11.12.2025

  • 37 точно

    17 3 Отговор

    До коментар #11 от "Нищо случайно":

    Борисов не влезе в зала, което означава, че почивката е договорена между него и Тошко Йорданов. Очевидно славуните искат прекалено много пари, а Баце е доста стиснат. Дали са се разбрали и развързал ли е Баце кесията, ще разберем по това как ще гласуват ИТН. Мизата определено е вдигната много високо. И май никой не си дава сметка колко взривоопасна е ситуацията в цялата страна.

    13:52 11.12.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 ДА ПАК ОТ СЪЩОТО

    12 1 Отговор
    НО НЕ ПО ЛЪЖИЧКА А СЪС КОФИ. ТУПАНЕ НА ТОПКАТА СНИШАВАНЕ ИЗЧАКВАНЕ И ПОСЛЕ ЛЪЖИ И МАНИПУЛАЦИИ. НО КЕФ ТОЗИ ПЪТ СПАСЕНИЯ НЯМА. ОСТАВКА АРЕСТ СЪД И ЗАТВОР. А ТАМ ЩЕ СИ КАЖЕТЕ ВСИЧКО. И ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ Е НАЙ ТОЧНАТА ГЛЕДАЙТЕ ПРЕДИ МИНУТИ ПОВТОРЕНИЕТО НА ЕВРОДИКОФ ГОСПОДАРИ.СОМ. УМРЯХ ОТ СМЯХ ЗА ЕДНО РЕПОРТЕР ЧЕ ОТ БТВ. СТРАХОТЕН РЕПОРТАЖ.

    13:53 11.12.2025

  • 40 Очаквайте

    14 2 Отговор

    До коментар #12 от "Последния Софиянец":

    Падане на правителството. Чалгаджията ще получи такива инструкции от Б и ще ги изпълни. А вие отново го обявете за национален герой.

    13:53 11.12.2025

  • 41 Ще наддават

    9 1 Отговор
    За покупка на депутати.

    13:54 11.12.2025

  • 42 да ти кажа

    12 2 Отговор

    До коментар #30 от "Бай Благой":

    Мисля, че Пеевски и Борисов са в пъти по големи крадци от тях.

    13:55 11.12.2025

  • 43 Иван

    13 2 Отговор
    Народът въстана срещу мафията

    13:56 11.12.2025

  • 44 и ловец съм и рибар съм

    3 4 Отговор

    До коментар #3 от "Тихоооооо":

    ...ама гъби не ям и не обичам да се ГЪБАркат и с мен.
    На следващите избори ПАК ЩЕ СА СЪЩИТЕ!
    Изборът от сега ще е предупреден...АКО НЕ СЕ НАПРАВЯТ РАДИКАЛНИ ПРОМЕНИ и в ИЗ и в СИСТЕМАТА дори чрез ВНС !

    13:57 11.12.2025

  • 45 Николай Бареков бивш евродепутат

    5 1 Отговор
    И тази пиянка иска да се спасява -

    Мадам В от Варненската Клоака Афера отписала Шиши, който и пълнеше найлоновата торбичка с кеш от оня от нощните шкафчета на Баце, който и даде навремето да покаже в снимки.
    Ето що пише Мата Харито на Пеевски, след като снощи над половин милион българи поскаха Свинята да се маха завинаги от БГ политика и да ходи в затвора:

    “КАК ПЕЕВСКИ САМ СЕ ПРЕЦАКА, ФИКСИРАН В РАДЕВ И ЗАЛЕПЕН ЗА БОКО, ВМЕСТО ДА ГО ПРИКЛЮЧИ. С АЛЧНИ И ПРОСТИ „ПИАРИ“ – ДРУГ РЕЗУЛТАТ НЕ МОЖЕ ДА ИМА. АКО БЕШЕ ИЗПРЕВАРИЛ, ПРИКЛЮЧВАЙКИ БОКО, ПОЛОЖЕНИЕТО ЩЕШЕ ДА Е РАЗЛИЧНО

    От няколко месеца АФЕРА публикува свои сериозни анализи, в които остро критикува действията на така наречения „екип“ на ДПС Ново начало и Делян Пеевски. В продължение на няколко месеца посочвахме, че с алчни и прости „пиари“ и наплатени „анализатори“, които лапат по 50-60К (тя взима директно от Шишкото също по толкова) от „врази“ на Пеевски пък уж работят за него, единственото до което ще го докарат е до кривата круша.

    Няма как да генерираш симпатия, когато си залепен до Боко, който впрочем носи отговорността и този път като управляващ с партията си, Боко, мразен от огромна част от народа и оцелял единствено, благодарение на изпирането от страна на ПП-ДБ и Радевото управление.

    Пеевски направи обаче фаталната грешка да се фиксира прекомерно в Радев, мислейки си, че като крепи властта на Боко и правителството, отлага по някакъв начин „скачането“ на Радев.

    Прекомерната му фик

    13:57 11.12.2025

  • 46 Коко Н

    0 10 Отговор
    ИТН е Консервативна партия,която ще запази ценностите си.Забравяте,че гласува за РЕФЕРЕНДУМА,за интересите на Демоса!

    13:58 11.12.2025

  • 47 Причината е че признаваш

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "Тихоооооо":

    невалидни избори за валидни - с < от 50% кворум

    14:00 11.12.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Град Симитли

    7 1 Отговор
    "... Славуца болна легнала...."

    14:02 11.12.2025

  • 50 Хамзи

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "Герп боклуци":

    Такава и е професията.

    14:02 11.12.2025

  • 51 Дедо ви...

    7 2 Отговор
    Желязков подава оставка на правителството

    Коментиран от #61

    14:02 11.12.2025

  • 52 Хаха

    5 0 Отговор
    Е, ако запазят избирателната система и мишо алабалата от ИО да брои гласовете, много ясно че резултатът ще е същия, независимо от процента гласуващи! Последните избори са доказано фалшиви от КС и.... какво от това!?
    Едва ли има друга държава по света, в която държавна, зависима от управляващите фирма със свой софтуер да провежда избори и брои гласове и това никой да не го променя! Според мен софтуера трябва да е към и изборите да се провеждат от ЦИК с представителство от всички партии! На зависимия мишо и на ИО - шут в....

    14:03 11.12.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    6 1 Отговор

    До коментар #13 от "Независим":

    МИСЛЯ,ЧЕ И БЕЗ ЗАЛОГ ЩЕ СЕ СЪБЕРЪТ МНОГО ХОРА.
    ТЕ ТЕЗИ КРАДЛИВИТЕ МНОГО НАГЛИ БИЛИ БЕ..
    САМО С ЛОЗУНГИ И ПЛАКАТИ НЯМА ДА СТАНЕ.

    14:05 11.12.2025

  • 55 ИТН пада от власт

    1 2 Отговор
    Тошко селяндурчета с голямата кола, който пъди лекарите. Лицето показващо в чиста светлина поведението на бизнес селяндурщината в нашата държава. Тошко, оригвай се по на често.

    14:07 11.12.2025

  • 56 Сарък бей

    2 1 Отговор
    Когато си болен, всяко проклятие може да те изпрати от другата страна! А ако са хиляди...

    14:07 11.12.2025

  • 57 Петьо Петков

    3 1 Отговор
    Райче,обратно в зайчарника..........калинка инфатилна.Позор си.......

    14:07 11.12.2025

  • 58 Оставка

    5 0 Отговор
    и никакви лимузини , горива и шофьори на народен гръб ! Както и безброй привилегии !

    14:07 11.12.2025

  • 59 дядото

    4 0 Отговор
    отлагайте,но добре помислете. светът се изуми.стотици хиляди,младите хора на българия снощи силно изкрещяха - оставка,не искаме да живеем като втора категория хора.и предупредиха - ако не дадат доброволно оставката си,ние пак ще дойдем.има два варианта - оставка и нови избори или ..... революция.избирате дебелите.

    14:08 11.12.2025

  • 60 ПИК

    2 0 Отговор
    Според ПИК, Желязков подава оставката на

    14:08 11.12.2025

  • 61 ай ай ай

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "Дедо ви...":

    Ай как хочется, ой ой ой! Ииииих!

    14:08 11.12.2025

  • 62 Рая

    3 0 Отговор
    На арменската бих и почисти ауспуха отвътре

    14:09 11.12.2025

  • 63 най долния чалгар слави

    2 0 Отговор
    ще е за последен път в парламента на другите избори итн ще са минало

    14:10 11.12.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Гласове от зайчарника в Банкя

    3 0 Отговор
    Бацо, ще хвърли белия пешкир😉

    14:12 11.12.2025

  • 66 Нямате право!

    1 1 Отговор
    Нямате право да триете истината! КОЙ разреши на неуважаемата Рая НаДелян да се подчинява на чалгарската сбирщина? КОЙ?! Боко Тиквата, главатарят й ли? Лъжа ли е, че въпросната Плевела Митова е нищожество, че от нея са отвратени и десетината останали чалгари в сбирщината им ИТН , съкратено "Има Такива Наглеци"? Отвартени са, защото Хаджи Тошко Африкански я направил депутатка, понеже била майсторка в кревата! Вчера Плевелата чалгарска изля по Асен Васиел рана от памперсите на сакатия на дивана, но с това, горката, стана още по-омразна и отвратителна на целокупния български народ! Лъжа е, че ако изборите са сега, чалгарите ще имат 2%, пълна лъжа! Истинските осциолози, на които Прасето не плаща, им дават не повече от 0,5%! Така че, те вече са на бунището! колкото и цинизми и просатщини да дрънкат от трибуната Балабана Джебчията, Плевелата Митова и Африканския Тошко! На бунището са и българският народ е отвратен от тях!

    Коментиран от #68

    14:12 11.12.2025

  • 67 Папуц

    0 0 Отговор
    Да де, ама иначе момето . . . става!

    14:14 11.12.2025

  • 68 здрасти

    0 0 Отговор

    До коментар #66 от "Нямате право!":

    Изриваме ги. И какво следва? Кой?

    14:16 11.12.2025

  • 69 Цвете

    1 0 Отговор
    ИТН СЕГА ЩЕ СЕ ДОПИТАТ С КОГО? ШИКАЛКАВЕНЕТО ПРИКЛЮЧИ. ОТВРАТ, НЕ СЕ ДОГОВОРИХА. МАФИЯТА ВЪН ОТ ПАРЛАМЕНТА.

    14:16 11.12.2025

  • 70 ?????

    0 0 Отговор
    Носят се слухове че Желязков ще подава оставка днес.

    14:17 11.12.2025

  • 71 Подкрепа

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Последния Софиянец":

    Затваряй ресторанта,забирай и ти персонала и грабвай тавата с черпака и търчи в подкрепа...

    14:19 11.12.2025

  • 72 пенсионер

    0 0 Отговор
    ще гласувам на новите избори за синчетата дъщеричките и внучките на ДС но за тия агентите -доносници от преди 10 11 89 г бившата ком номеклатура и разни партизански отрочета те ке управят БЪЛГАР начело с киро асеня денката мирчов танасчо рашкоф и още и още

    14:19 11.12.2025

  • 73 Шафьор

    0 0 Отговор
    Бих й папкал арменската сладка на Райчето

    14:20 11.12.2025

  • 74 честито

    0 0 Отговор
    Желязков подава оставка!!!

    14:20 11.12.2025

  • 75 Сигурно има

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Коко Н":

    Ама те са за 18+

    14:20 11.12.2025

