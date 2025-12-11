ИТН отложи шестия вот на недоверие с 30 минути почивка. Искането беше направено от Павела Митова.
Председателят на парламента Рая Назарян прие искането и обяви почивка.
Вотът недоверие беше внесен от ПП-ДБ след големия протест срещу властта на 1 декември в София. Вотът е на тема провал в икономическата политика на правителството, подкрепен с подписите на АПС и МЕЧ.
Вносителите мотивираха вота с тезата, че „икономиката в държавата с главно „Д“ е неефективна, корупционна, под постоянен административен тормоз, подчинена на задкулисни интереси“.
По време на протестите в сряда от ПП-ДБ многократно призоваха групата на "Има такъв народ" да излезе от властта и да гласува за оставката на правителството.
Досега кабинетът "Желязков" оцеля при пет вота на недоверие. Последният бе в средата на септември, когато правителството получи подкрепа от 133 депутати от ГЕРБ-СДС, ДПС-Ново начало, БСП и ИТН.
Предишните вотове на недоверие към правителството, всички неуспешни, бяха заради провал в екологичната политика, провал във външната политика, борбата с корупцията и фискалната политика.
1 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
13:39 11.12.2025
2 хи хи
Коментиран от #34
13:39 11.12.2025
3 Тихоооооо
И пак ще получите тиквеник и свинско!
Коментиран от #9, #44, #47
13:40 11.12.2025
4 Авитохол
Ала всуе, вън от парламента на всичките й метастази!
Оставка на нейното правителство!
13:41 11.12.2025
5 етикет
Коментиран от #7, #15
13:41 11.12.2025
6 Европейската централна банка
13:42 11.12.2025
7 гост
До коментар #5 от "етикет":така е на дядо Павел,понеже не се е родило мъжко.и от Павел...Павела
Коментиран от #36
13:43 11.12.2025
8 Закон на Ом
13:43 11.12.2025
9 Бай Благой
До коментар #3 от "Тихоооооо":И за кой да гласуваме за Киро лъжата Асен крадеца или за Радо психото или копейкин
Коментиран от #14, #29
13:44 11.12.2025
10 един там
13:44 11.12.2025
11 Нищо случайно
Коментиран от #37
13:44 11.12.2025
12 Последния Софиянец
Коментиран от #40
13:44 11.12.2025
13 Независим
Коментиран от #23, #54
13:44 11.12.2025
14 да ти кажа
До коментар #9 от "Бай Благой":те са по-малкото зло.
Коментиран от #30
13:45 11.12.2025
15 Червената шапчица
До коментар #5 от "етикет":Палавата Митова е много палава.
13:46 11.12.2025
16 ООрана държава
13:46 11.12.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Герп боклуци
Коментиран от #50
13:47 11.12.2025
19 ИТН край..
Коментиран от #27
13:47 11.12.2025
20 На бас 👍
Коментиран от #48
13:47 11.12.2025
21 Тъпата
13:48 11.12.2025
22 Благой от СОФстрой
Неудачниците в Парламента са толкова безмозъчни и друго освен недоверие няма в пра3ноглавието им!
13:48 11.12.2025
23 Последния Софиянец
До коментар #13 от "Независим":В момента пред парламента е Росен Миленов с 5 човека и мегафон
Коментиран от #35, #71
13:48 11.12.2025
24 Кабакрадев
13:48 11.12.2025
25 Дедо
13:48 11.12.2025
26 Федотов
13:48 11.12.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 лют пипер
13:50 11.12.2025
29 Тихоооооо
До коментар #9 от "Бай Благой":Най малката си направи труда да да няма манипулации( ако може)
13:50 11.12.2025
30 Бай Благой
До коментар #14 от "да ти кажа":Крадците и измамниците от кое са по малкото зло
Коментиран от #42
13:51 11.12.2025
31 Коко Н
Коментиран от #75
13:51 11.12.2025
32 Мхм
13:51 11.12.2025
33 препис
13:51 11.12.2025
34 ахаа
До коментар #2 от "хи хи":или тиква
13:52 11.12.2025
35 Независим
До коментар #23 от "Последния Софиянец":Смешник .........
13:52 11.12.2025
36 А пък Павела
До коментар #7 от "гост":пред колко кавала се е навела, и идея си нямаш
13:52 11.12.2025
37 точно
До коментар #11 от "Нищо случайно":Борисов не влезе в зала, което означава, че почивката е договорена между него и Тошко Йорданов. Очевидно славуните искат прекалено много пари, а Баце е доста стиснат. Дали са се разбрали и развързал ли е Баце кесията, ще разберем по това как ще гласуват ИТН. Мизата определено е вдигната много високо. И май никой не си дава сметка колко взривоопасна е ситуацията в цялата страна.
13:52 11.12.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 ДА ПАК ОТ СЪЩОТО
13:53 11.12.2025
40 Очаквайте
До коментар #12 от "Последния Софиянец":Падане на правителството. Чалгаджията ще получи такива инструкции от Б и ще ги изпълни. А вие отново го обявете за национален герой.
13:53 11.12.2025
41 Ще наддават
13:54 11.12.2025
42 да ти кажа
До коментар #30 от "Бай Благой":Мисля, че Пеевски и Борисов са в пъти по големи крадци от тях.
13:55 11.12.2025
43 Иван
13:56 11.12.2025
44 и ловец съм и рибар съм
До коментар #3 от "Тихоооооо":...ама гъби не ям и не обичам да се ГЪБАркат и с мен.
На следващите избори ПАК ЩЕ СА СЪЩИТЕ!
Изборът от сега ще е предупреден...АКО НЕ СЕ НАПРАВЯТ РАДИКАЛНИ ПРОМЕНИ и в ИЗ и в СИСТЕМАТА дори чрез ВНС !
13:57 11.12.2025
45 Николай Бареков бивш евродепутат
Мадам В от Варненската Клоака Афера отписала Шиши, който и пълнеше найлоновата торбичка с кеш от оня от нощните шкафчета на Баце, който и даде навремето да покаже в снимки.
Ето що пише Мата Харито на Пеевски, след като снощи над половин милион българи поскаха Свинята да се маха завинаги от БГ политика и да ходи в затвора:
“КАК ПЕЕВСКИ САМ СЕ ПРЕЦАКА, ФИКСИРАН В РАДЕВ И ЗАЛЕПЕН ЗА БОКО, ВМЕСТО ДА ГО ПРИКЛЮЧИ. С АЛЧНИ И ПРОСТИ „ПИАРИ“ – ДРУГ РЕЗУЛТАТ НЕ МОЖЕ ДА ИМА. АКО БЕШЕ ИЗПРЕВАРИЛ, ПРИКЛЮЧВАЙКИ БОКО, ПОЛОЖЕНИЕТО ЩЕШЕ ДА Е РАЗЛИЧНО
От няколко месеца АФЕРА публикува свои сериозни анализи, в които остро критикува действията на така наречения „екип“ на ДПС Ново начало и Делян Пеевски. В продължение на няколко месеца посочвахме, че с алчни и прости „пиари“ и наплатени „анализатори“, които лапат по 50-60К (тя взима директно от Шишкото също по толкова) от „врази“ на Пеевски пък уж работят за него, единственото до което ще го докарат е до кривата круша.
Няма как да генерираш симпатия, когато си залепен до Боко, който впрочем носи отговорността и този път като управляващ с партията си, Боко, мразен от огромна част от народа и оцелял единствено, благодарение на изпирането от страна на ПП-ДБ и Радевото управление.
Пеевски направи обаче фаталната грешка да се фиксира прекомерно в Радев, мислейки си, че като крепи властта на Боко и правителството, отлага по някакъв начин „скачането“ на Радев.
Прекомерната му фик
13:57 11.12.2025
46 Коко Н
13:58 11.12.2025
47 Причината е че признаваш
До коментар #3 от "Тихоооооо":невалидни избори за валидни - с < от 50% кворум
14:00 11.12.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Град Симитли
14:02 11.12.2025
50 Хамзи
До коментар #18 от "Герп боклуци":Такава и е професията.
14:02 11.12.2025
51 Дедо ви...
Коментиран от #61
14:02 11.12.2025
52 Хаха
Едва ли има друга държава по света, в която държавна, зависима от управляващите фирма със свой софтуер да провежда избори и брои гласове и това никой да не го променя! Според мен софтуера трябва да е към и изборите да се провеждат от ЦИК с представителство от всички партии! На зависимия мишо и на ИО - шут в....
14:03 11.12.2025
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
До коментар #13 от "Независим":МИСЛЯ,ЧЕ И БЕЗ ЗАЛОГ ЩЕ СЕ СЪБЕРЪТ МНОГО ХОРА.
ТЕ ТЕЗИ КРАДЛИВИТЕ МНОГО НАГЛИ БИЛИ БЕ..
САМО С ЛОЗУНГИ И ПЛАКАТИ НЯМА ДА СТАНЕ.
14:05 11.12.2025
55 ИТН пада от власт
14:07 11.12.2025
56 Сарък бей
14:07 11.12.2025
57 Петьо Петков
14:07 11.12.2025
58 Оставка
14:07 11.12.2025
59 дядото
14:08 11.12.2025
60 ПИК
14:08 11.12.2025
61 ай ай ай
До коментар #51 от "Дедо ви...":Ай как хочется, ой ой ой! Ииииих!
14:08 11.12.2025
62 Рая
14:09 11.12.2025
63 най долния чалгар слави
14:10 11.12.2025
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Гласове от зайчарника в Банкя
14:12 11.12.2025
66 Нямате право!
Коментиран от #68
14:12 11.12.2025
67 Папуц
14:14 11.12.2025
68 здрасти
До коментар #66 от "Нямате право!":Изриваме ги. И какво следва? Кой?
14:16 11.12.2025
69 Цвете
14:16 11.12.2025
70 ?????
14:17 11.12.2025
71 Подкрепа
До коментар #23 от "Последния Софиянец":Затваряй ресторанта,забирай и ти персонала и грабвай тавата с черпака и търчи в подкрепа...
14:19 11.12.2025
72 пенсионер
14:19 11.12.2025
73 Шафьор
14:20 11.12.2025
74 честито
14:20 11.12.2025
75 Сигурно има
До коментар #31 от "Коко Н":Ама те са за 18+
14:20 11.12.2025