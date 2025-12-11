Европейските сили търсят изход от задънената улица около изтребителя от ново поколение

Германия, Франция и Испания предприемат нов опит тази седмица да преодолеят продължителната блокада около европейската програма за изтребители от следващо поколение (FCAS) - стратегически проект, оценяван на до 100 милиарда евро и считан за ключов за отбранителната способност на Европа на фона на продължаващата война в Украйна, съобщава Ройтерс, предава News.bg.

Обновеният натиск идва вследствие на засилващото се политическо желание да бъде спасена инициативата FCAS, стартирана преди повече от осем години, но забуксувала поради напрежение между индустриални партньори. Германският министър на отбраната Борис Писториус и френската му колежка Катрин Вотрен се срещат днес в Берлин, а утре към тях ще се присъедини и испанският министър Маргарита Роблес.

Развитието на FCAS е спряно от различия между френската Dassault Aviation и Airbus, които продължават да спорят за разпределението на производствените задачи и технологичното развитие. Говорител на германското министерство на отбраната потвърди, че договорите за отбранителни проекти са включени в дневния ред на разговорите в Берлин, включително въпросът за бъдещето на FCAS.

Следващата седмица и германският канцлер Фридрих Мерц, и френският президент Еманюел Макрон ще опитат да намерят път към компромис.

Нов фокус за спасяване на проекта

Високопоставен германски депутат изрази надежда, че съсредоточаването върху „Combat Cloud“ – мрежа за обмен на данни – и върху безпилотни системи може да предложи решение. Така всяка държава би могла да продължи разработката на собствен изтребител, без да се налага пълно съвместно производство.

Напрежението обаче се увеличи допълнително, след като германският синдикат IG Metall предупреди, че е готов да спре сътрудничеството, ако Dassault остане част от проекта. В писмо до Писториус и финансовия министър Ларс Клингбайл синдикатът заяви, че е загубил доверие във френската компания заради стремежа ѝ към еднопосочно ръководство.

От френска страна бързо последва реакция: организацията на работодателите в металообработването, ръководена от шефа на Dassault Ерик Трапие, заяви, че не може да приеме решения, които застрашават индустриалните интереси на Франция.

Несигурно бъдеще, но надежда за напредък

През юли Трапие подчерта, че проектът се нуждае от по-ясно управление преди началото на втората фаза, която включва създаването на летящ демонстрационен модел. Междувременно главният изпълнителен директор на Airbus Гийом Фори изрази оптимизъм, че FCAS ще продължи напред, въпреки че начините на коопериране все още не са уточнени.

Лидерите на ЕС планират среща в Брюксел между 17 и 19 декември, а канцлерът Мерц заяви, че желае решението за бъдещето на програмата да бъде взето преди края на годината.