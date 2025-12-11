Новини
Свят »
Германия »
Европейските сили търсят изход от задънената улица около изтребителя от ново поколение

11 Декември, 2025 15:18 1 536 17

  • германия-
  • франция-
  • испания-
  • ново поколение-
  • изтребител-
  • европейски сили

Германия, Франция и Испания засилват преговорите за проекта FCAS, оценяван на 100 млрд. евро, amid индустриални спорове и геополитическо напрежение

Европейските сили търсят изход от задънената улица около изтребителя от ново поколение - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германия, Франция и Испания предприемат нов опит тази седмица да преодолеят продължителната блокада около европейската програма за изтребители от следващо поколение (FCAS) - стратегически проект, оценяван на до 100 милиарда евро и считан за ключов за отбранителната способност на Европа на фона на продължаващата война в Украйна, съобщава Ройтерс, предава News.bg.

Обновеният натиск идва вследствие на засилващото се политическо желание да бъде спасена инициативата FCAS, стартирана преди повече от осем години, но забуксувала поради напрежение между индустриални партньори. Германският министър на отбраната Борис Писториус и френската му колежка Катрин Вотрен се срещат днес в Берлин, а утре към тях ще се присъедини и испанският министър Маргарита Роблес.

Развитието на FCAS е спряно от различия между френската Dassault Aviation и Airbus, които продължават да спорят за разпределението на производствените задачи и технологичното развитие. Говорител на германското министерство на отбраната потвърди, че договорите за отбранителни проекти са включени в дневния ред на разговорите в Берлин, включително въпросът за бъдещето на FCAS.

Следващата седмица и германският канцлер Фридрих Мерц, и френският президент Еманюел Макрон ще опитат да намерят път към компромис.

Нов фокус за спасяване на проекта

Високопоставен германски депутат изрази надежда, че съсредоточаването върху „Combat Cloud“ – мрежа за обмен на данни – и върху безпилотни системи може да предложи решение. Така всяка държава би могла да продължи разработката на собствен изтребител, без да се налага пълно съвместно производство.

Напрежението обаче се увеличи допълнително, след като германският синдикат IG Metall предупреди, че е готов да спре сътрудничеството, ако Dassault остане част от проекта. В писмо до Писториус и финансовия министър Ларс Клингбайл синдикатът заяви, че е загубил доверие във френската компания заради стремежа ѝ към еднопосочно ръководство.

От френска страна бързо последва реакция: организацията на работодателите в металообработването, ръководена от шефа на Dassault Ерик Трапие, заяви, че не може да приеме решения, които застрашават индустриалните интереси на Франция.

Несигурно бъдеще, но надежда за напредък

През юли Трапие подчерта, че проектът се нуждае от по-ясно управление преди началото на втората фаза, която включва създаването на летящ демонстрационен модел. Междувременно главният изпълнителен директор на Airbus Гийом Фори изрази оптимизъм, че FCAS ще продължи напред, въпреки че начините на коопериране все още не са уточнени.

Лидерите на ЕС планират среща в Брюксел между 17 и 19 декември, а канцлерът Мерц заяви, че желае решението за бъдещето на програмата да бъде взето преди края на годината.


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Почти, аха

    17 5 Отговор
    Китайците, руснаците и американците са почти готови с безпилотен космически изтребител, а тези още взривяват влакове.

    15:21 11.12.2025

  • 2 Kaлпазанин

    16 6 Отговор
    Да си поръчат от Путин СУ-57

    Коментиран от #13

    15:22 11.12.2025

  • 3 Гръм и мълнии

    19 4 Отговор
    Путин ще ви покаже правилният път🤣

    Коментиран от #5

    15:22 11.12.2025

  • 4 Пич

    20 6 Отговор
    Има ли нормално мислещ човек , който да повярва че разработката на едно фърчило струва сто милиарда ?! Всичко на тъпите Урсулианци е подчинено на краденето на народните пари !!! А иначе Урсула е казалА - да турнат у изъребителя кормило за да може да го карат и бременни жени!!! Русия , САЩ и Китай ще се опулят повече от Кокорчо !!!

    15:23 11.12.2025

  • 5 Към..

    7 3 Отговор

    До коментар #3 от "Гръм и мълнии":

    Ада където им е мястото

    15:24 11.12.2025

  • 6 Някой

    16 2 Отговор
    Те, европейците, попаднаха в доста други задънени улици. Няма излизане от тях. Поне не с тези политици.

    15:25 11.12.2025

  • 7 ДрайвингПлежър

    12 3 Отговор
    Европейските сили са пълни импотенти!
    Голям го вадели ама мек!

    Коментиран от #10

    15:31 11.12.2025

  • 8 Зеленски

    8 3 Отговор
    За новите доставки от Сатурн.
    Чакам цвят.

    15:42 11.12.2025

  • 9 гръмовержецът

    8 3 Отговор
    Евро атлантиците не могат да се справят с едни дронове , тръгнали да се въоръжават и да борят руснаците . Голям смях ...

    15:42 11.12.2025

  • 10 ха-ха

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "ДрайвингПлежър":

    Това и аз го писах преди дни . Както и да го обърнеш като словоред - все е мек ....С две думи - по-добре без него ....

    15:44 11.12.2025

  • 11 койдазнай

    2 8 Отговор
    В европа няма нито самолетен двигател, нито радар, нито компютър. Какъв самолет ще построят без помощта на Китай и Русия?!?

    15:44 11.12.2025

  • 12 си дзън

    3 8 Отговор
    Докато европейците се карат, новият руски Су-61ГЗ свали 21 броя Ф-16, Мираж и Еврофайтър.

    15:45 11.12.2025

  • 13 володя

    5 8 Отговор

    До коментар #2 от "Kaлпазанин":

    Те поръчаха Су-57, но той се разби вчера.

    15:45 11.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Иван

    1 6 Отговор
    Я, я, я - тук копейките реват за Y.й

    16:10 11.12.2025

  • 16 Хохо Бохо

    5 0 Отговор
    Без газ, нефт, алуминий, титан, редкоземни и без пари тая орташка работа е невъзможна.

    16:11 11.12.2025

  • 17 oгнянминчев

    0 0 Отговор
    Това не е сериозно! Няма ли да го правят електрически? В кой век живеем, каква планета ще завещаем на децата си ??

    16:21 11.12.2025

