Правителството на Росен Желязков оцеля в парламента, но оставката е факт

Правителството на Росен Желязков оцеля. Това стана при шестия вот на недоверие. Едва 106 депутати подкрепиха вота на недоверие, 0 - "против" и 0 - "въздържал се".
Процедурата трябваше да започне в 13.30 ч., но от "Има такъв народ" поискаха 30-минутна почивка преди да започне гласуването.
Народните представители гласуваха вот на недоверие срещу кабинета на Росен Желязков. Малко преди това премиерът подаде оставката на правителството.
Вотът недоверие беше внесен от ПП-ДБ след големия протест срещу властта на 1 декември в София. Вотът е на тема провал в икономическата политика на правителството, подкрепен с подписите на АПС и МЕЧ.
Вносителите мотивираха вота с тезата, че „икономиката в държавата с главно „Д“ е неефективна, корупционна, под постоянен административен тормоз, подчинена на задкулисни интереси“.
По време на протестите в сряда от ПП-ДБ многократно призоваха групата на "Има такъв народ" да излезе от властта и да гласува за оставката на правителството.
Досега кабинетът "Желязков" оцеля при пет вота на недоверие. Последният бе в средата на септември, когато правителството получи подкрепа от 133 депутати от ГЕРБ-СДС, ДПС-Ново начало, БСП и ИТН.
Предишните вотове на недоверие към правителството, всички неуспешни, бяха заради провал в екологичната политика, провал във външната политика, борбата с корупцията и фискалната политика.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лост
14:28 11.12.2025
2 ООрана държава
14:28 11.12.2025
3 Като нещата мира
14:29 11.12.2025
4 Пич
Коментиран от #9
14:30 11.12.2025
5 барон Мюнхаузен
14:31 11.12.2025
6 На бас 👍
Коментиран от #12, #22
14:32 11.12.2025
7 Циркаджийски номера
Желязков, тегли си куршума!
14:34 11.12.2025
8 хмммм
14:34 11.12.2025
9 Мъдьо
До коментар #4 от "Пич":Що прехвърлиш едно въженце над асмалъка?
Коментиран от #26
14:34 11.12.2025
10 Герп боклуци
14:34 11.12.2025
11 Зафиров, мръснико
14:35 11.12.2025
12 Бен Газара
До коментар #6 от "На бас 👍":Ще ми спечели у я.
14:36 11.12.2025
13 Агенция ШПИК
14:36 11.12.2025
14 въпрос
Коментиран от #17
14:36 11.12.2025
15 честен ционист
14:37 11.12.2025
16 Сила
14:37 11.12.2025
17 честен ционист
До коментар #14 от "въпрос":Това е като слогана "Имаме воля" ама на обратно.
14:38 11.12.2025
18 Гласове от зайчарника в Банкя
14:38 11.12.2025
19 мдда
14:39 11.12.2025
20 Камък
14:39 11.12.2025
21 АБЕ ВИЕ от ИНФАРКТ
14:40 11.12.2025
22 Изкукуригал
До коментар #6 от "На бас 👍":Бойко не печели Бойко си ги купува разликата е голяма
14:41 11.12.2025
23 да им е честито на наивни преизбирачите
но да видим докога
14:42 11.12.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Анджо
14:42 11.12.2025
26 Пич
До коментар #9 от "Мъдьо":Защото месо от прости паветни говеда не суша!!!
Коментиран от #59, #61
14:42 11.12.2025
27 Трябва да сме
Коментиран от #60
14:44 11.12.2025
28 ДрайвингПлежър
14:44 11.12.2025
29 111225
Коментиран от #34
14:45 11.12.2025
30 Само да добавя
14:46 11.12.2025
31 А де...
Коментиран от #41
14:46 11.12.2025
32 Боклуците на Боклука
14:46 11.12.2025
33 Шкембе Войвода
14:48 11.12.2025
34 ДрайвингПлежър
До коментар #29 от "111225":Объркал си се бе младеж - мутрите ги свали умнокрасивитета - те искат не просто още евро и още нато - те искат Европейски щати - т.е. тоталното заличаване на българската държава
Но в крайна сметка, който вика най-силно получава най-много...
14:48 11.12.2025
35 Перничанин
14:49 11.12.2025
36 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
Коментиран от #37
14:49 11.12.2025
37 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #36 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":106 +0+0 =106❗
Нещо за кворум от121 ❗
Коментиран от #58
14:52 11.12.2025
38 007
15:00 11.12.2025
39 ттт
Не, не че не разбра. Ама нали мирише на нови избори и някои хора ще останат извън парламента. Например представителите на двете партии, които дадоха дуп, пардон подкрепа на ББ. Самият Бриджит Бардо, пардон, Бойко Борисов иска да си пише актив, че ни е вкарал в еврозоната. А бе, БиБи, този актив може бързо да се превърне в пасив. Ти убеди търговците да си направят спекулата преди да приямем еврото и после да не пипат цените. Сега ти падаш, уговорката умира и съответно хората ще питат "кое магаре ни набута тук"?
15:01 11.12.2025
40 Присмехулник
Коментиран от #44, #48
15:03 11.12.2025
41 Аса
До коментар #31 от "А де...":Правителството подаде оставка, а парламентът се опита да го играе Исус Христос, тоест опита се да съживява умрели.
15:05 11.12.2025
42 ПП ДеБе
15:06 11.12.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Аса
До коментар #40 от "Присмехулник":Ако Блинкен беше на власт, ПП щяха да спечелят, сега няма. То и ББ няма. Интересно ще има ли реванш между АД и ДП.
15:08 11.12.2025
45 Честитоооо
Коментиран от #49
15:09 11.12.2025
46 Бойко
15:10 11.12.2025
47 ИТН са им патерица
15:14 11.12.2025
48 Будител
До коментар #40 от "Присмехулник":Ще видиш , че народа няма да гласува за ПП-ДБ...С тяхното идване преди 4 години , стана още по зле...никой от тия в парламента не трябва да е там
15:15 11.12.2025
49 Напротив
До коментар #45 от "Честитоооо":Тези ще бъдат първо в затвора и съответно забравени завинаги.
15:16 11.12.2025
50 Ами айнчестито!
15:19 11.12.2025
51 На бас 👍
15:19 11.12.2025
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 ОЛГА
15:20 11.12.2025
54 ефрейтор
15:21 11.12.2025
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Не са 106
15:25 11.12.2025
57 Даката
15:26 11.12.2025
58 Другите
До коментар #37 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Ги пиши избЕгали.
Коментиран от #62
15:29 11.12.2025
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Шопо
До коментар #27 от "Трябва да сме":Референдум за ЕС и НАТО
САЩ имат намерение да илизат от НАТО, това означава разпадане на ЕС.
15:38 11.12.2025
61 Бате Гойко
До коментар #26 от "Пич":Още един п ут ьо вег@н.
15:38 11.12.2025
62 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #58 от "Другите":Няма значение, без кворум не може да се гласува вот❗ Т.е. вотът не се счита за гласуван въобще❗
15:39 11.12.2025
63 Бойко Борисов
Коментиран от #64
15:41 11.12.2025
64 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #63 от "Бойко Борисов":Нема такова животно "надконституционно мнозинство" ‼️
15:51 11.12.2025
65 Българин
16:00 11.12.2025
66 Божил Божилов
16:08 11.12.2025