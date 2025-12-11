Новини
Правителството на Росен Желязков оцеля в парламента, но оставката е факт

11 Декември, 2025 14:24, обновена 11 Декември, 2025 14:59

Народните представители гласуваха вот на недоверие срещу кабинета на Росен Желязков

Правителството на Росен Желязков оцеля в парламента, но оставката е факт - 1
Снимка: БГНЕС
Правителството на Росен Желязков оцеля. Това стана при шестия вот на недоверие. Едва 106 депутати подкрепиха вота на недоверие, 0 - "против" и 0 - "въздържал се".

Процедурата трябваше да започне в 13.30 ч., но от "Има такъв народ" поискаха 30-минутна почивка преди да започне гласуването.

Народните представители гласуваха вот на недоверие срещу кабинета на Росен Желязков. Малко преди това премиерът подаде оставката на правителството.

Вотът недоверие беше внесен от ПП-ДБ след големия протест срещу властта на 1 декември в София. Вотът е на тема провал в икономическата политика на правителството, подкрепен с подписите на АПС и МЕЧ.

Вносителите мотивираха вота с тезата, че „икономиката в държавата с главно „Д“ е неефективна, корупционна, под постоянен административен тормоз, подчинена на задкулисни интереси“.

По време на протестите в сряда от ПП-ДБ многократно призоваха групата на "Има такъв народ" да излезе от властта и да гласува за оставката на правителството.

Досега кабинетът "Желязков" оцеля при пет вота на недоверие. Последният бе в средата на септември, когато правителството получи подкрепа от 133 депутати от ГЕРБ-СДС, ДПС-Ново начало, БСП и ИТН.

Предишните вотове на недоверие към правителството, всички неуспешни, бяха заради провал в екологичната политика, провал във външната политика, борбата с корупцията и фискалната политика.


България
  • 1 Лост

    78 8 Отговор
    Къде си Бойко?Сретан излезе от затвора.

    14:28 11.12.2025

  • 2 ООрана държава

    40 4 Отговор
    Няма кворум бе

    14:28 11.12.2025

  • 3 Като нещата мира

    30 7 Отговор
    Ще има секира

    14:29 11.12.2025

  • 4 Пич

    22 54 Отговор
    За краткост на скачащите и пеещи инфантили - Сега ще видите кон боб яде ли !!! На следващите избори отново ще разполагате само с крадци и корупционери , но ще се намеси и един военен с гладък мозък !!! Ако военният не се намеси , ще се възпроизведе същият резултат !!!

    Коментиран от #9

    14:30 11.12.2025

  • 5 барон Мюнхаузен

    20 1 Отговор
    М.И.З.Е.Р.Н.И.Ц.И.

    14:31 11.12.2025

  • 6 На бас 👍

    22 37 Отговор
    На изборите ГЕРБ пак ще спечели с над 20% гласове при избирателна активност под 40% Демек - файдата от глупавите протести както винаги ще е нулева 😆

    Коментиран от #12, #22

    14:32 11.12.2025

  • 7 Циркаджийски номера

    36 10 Отговор
    Всички пред НС.
    Желязков, тегли си куршума!

    14:34 11.12.2025

  • 8 хмммм

    23 5 Отговор
    Как ще е подало оставка след като гласуването не мина

    14:34 11.12.2025

  • 9 Мъдьо

    4 5 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Що прехвърлиш едно въженце над асмалъка?

    Коментиран от #26

    14:34 11.12.2025

  • 10 Герп боклуци

    29 4 Отговор
    По новите идиотски правила, тия си продължават да ни управляват нищо че са подали оставка

    14:34 11.12.2025

  • 11 Зафиров, мръснико

    22 2 Отговор
    Ще си носиш червата по джобовете.

    14:35 11.12.2025

  • 12 Бен Газара

    7 3 Отговор

    До коментар #6 от "На бас 👍":

    Ще ми спечели у я.

    14:36 11.12.2025

  • 13 Агенция ШПИК

    5 27 Отговор
    За съжаление Метежниците на Радев успяха

    14:36 11.12.2025

  • 14 въпрос

    18 4 Отговор
    Как така правителството оцеляло във вота на недоверие, а в описанието пише, че е подало оставка?!? Някой може ли да обясни какво значи това, защото видно от написаното Факти не обяснява?

    Коментиран от #17

    14:36 11.12.2025

  • 15 честен ционист

    3 18 Отговор
    Отдъхнах си, Рая ще радва окото и за напред.

    14:37 11.12.2025

  • 16 Сила

    2 1 Отговор
    Пепелявия вампир и неговите гнусни джуджета и провинциални несретници ....пак !!!

    14:37 11.12.2025

  • 17 честен ционист

    2 12 Отговор

    До коментар #14 от "въпрос":

    Това е като слогана "Имаме воля" ама на обратно.

    14:38 11.12.2025

  • 18 Гласове от зайчарника в Банкя

    17 1 Отговор
    Както ви казахме, че ще стане, Бацо хвърли пешкира😉 Гответе се за избори!

    14:38 11.12.2025

  • 19 мдда

    9 3 Отговор
    Оставка на правителството, а премиерът остава!

    14:39 11.12.2025

  • 20 Камък

    13 12 Отговор
    Сега вън от НАТО

    14:39 11.12.2025

  • 21 АБЕ ВИЕ от ИНФАРКТ

    9 3 Отговор
    Ли искате да ни уморите. Преди чухме вие писахте Натегачи. ФОНТАНА ПОДАДЕ ОСТАВКА. СЕГА ОЦЕЛЕЛИ. НЯМА ОЦЕЛЕЛИ ВСИЧКИ У ЗАТВОРА. А НИЕ ПРЕД ПАРЛАМЕНТА. ЕГАТИ И ГЛУПАЦИТЕ И ТЕ И ВИЕ МЕДИЯТА СТЕ ЗА БЕЗДНАТА. И ТОВА ГОДИНИ НАРЕД КАК СМЕ ОЩЕ ЖИВИ ЖИВЕЕЛИ ТОЛКОВА ГОДИНИ СЪС ВАШИТЕ МАНИПУЛАЦИИ ЛЪЖИ И ГЛУПОСТИ. БЕЛЕНЕ.

    14:40 11.12.2025

  • 22 Изкукуригал

    7 3 Отговор

    До коментар #6 от "На бас 👍":

    Бойко не печели Бойко си ги купува разликата е голяма

    14:41 11.12.2025

  • 23 да им е честито на наивни преизбирачите

    3 3 Отговор
    на тикви и шопари

    но да видим докога

    14:42 11.12.2025

  • 25 Анджо

    4 6 Отговор
    Как така правителството е дало оставка и правителството още съществува, Ами така , парламента не одобрява оставката. Остава ставката.😂 А сутринта кокорчо яко се беше ококорил, сигурно е празнувал цяла нощ .

    14:42 11.12.2025

  • 26 Пич

    5 4 Отговор

    До коментар #9 от "Мъдьо":

    Защото месо от прости паветни говеда не суша!!!

    Коментиран от #59, #61

    14:42 11.12.2025

  • 27 Трябва да сме

    2 6 Отговор
    2 готовност да препятстваме ново предателство и сглобка.знаем добре кои са сглобкаджиите.и задължително трябва да има референдум за лева

    Коментиран от #60

    14:44 11.12.2025

  • 28 ДрайвингПлежър

    6 2 Отговор
    Получи се точно като с ония дето давал назд, а приятеля му викал още оеш - айде сега слез да видиш какво направи! Трябваше да ги оставите до 1ви - да си понесат отговорност и за бюджета и за еврото - сега им измихте очите и те ще ви сочат с пръст за виновни и пак ще дойдат същите!

    14:44 11.12.2025

  • 29 111225

    9 6 Отговор
    Време е протеста да прерастне в общонационален да излизаме от ес и натои веднъж за винаги да спрем с захранването на олигархичният режим украйна.НЕ на ЕС и НАТО И Украйна.

    Коментиран от #34

    14:45 11.12.2025

  • 30 Само да добавя

    2 4 Отговор
    Eй, народно събрание! И защо не искахте референдум за еврото? Щяхте да си спестите толкова много приказки. След оставката на нефелния кабинет кого ще изберете? Много внимавайте, защото вече няма възможност за празни действия и разходки нагоре-надолу. Трябва САМО работа от умни хора!

    14:46 11.12.2025

  • 31 А де...

    6 2 Отговор
    Правителството подаде ли оставка или оцеля? Нищо не се разбира

    Коментиран от #41

    14:46 11.12.2025

  • 32 Боклуците на Боклука

    5 2 Отговор
    Това не е държава.....

    14:46 11.12.2025

  • 33 Шкембе Войвода

    6 2 Отговор
    С мирни протести няма как да стане...

    14:48 11.12.2025

  • 34 ДрайвингПлежър

    1 3 Отговор

    До коментар #29 от "111225":

    Объркал си се бе младеж - мутрите ги свали умнокрасивитета - те искат не просто още евро и още нато - те искат Европейски щати - т.е. тоталното заличаване на българската държава

    Но в крайна сметка, който вика най-силно получава най-много...

    14:48 11.12.2025

  • 35 Перничанин

    4 2 Отговор
    По време на 30 минутната почивка лицето Трифонов пак е предпочел милионите пред Суверена .

    14:49 11.12.2025

  • 36 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    4 1 Отговор
    Едва 106 депутати подкрепиха вота на недоверие, 0 - "против" и 0 - "въздържал се".🤔🤔🤔

    Коментиран от #37

    14:49 11.12.2025

  • 37 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    5 1 Отговор

    До коментар #36 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    106 +0+0 =106❗
    Нещо за кворум от121 ❗

    Коментиран от #58

    14:52 11.12.2025

  • 38 007

    4 7 Отговор
    Този лош Борисов, как пречи и колко упорито стои в политическия елит. Всички му се катерят по главата да изглеждат по-високи от него, а как добре го копират много от критиците му, като Радев, Нинова, Пеевски, Трифонов, вече има и от младите политици. Това определено е признание колко успешен е, и намерил добрия подход да води тази неуправляема балканска нация. Нещо като Буров ще бъде споменаван след време.

    15:00 11.12.2025

  • 39 ттт

    3 3 Отговор
    Значи самият Росен разбра, че не става, парламентът не разбра. (А бе ББ не можа да случи на Росен. Е все пак вторият малко по добре от първия.)
    Не, не че не разбра. Ама нали мирише на нови избори и някои хора ще останат извън парламента. Например представителите на двете партии, които дадоха дуп, пардон подкрепа на ББ. Самият Бриджит Бардо, пардон, Бойко Борисов иска да си пише актив, че ни е вкарал в еврозоната. А бе, БиБи, този актив може бързо да се превърне в пасив. Ти убеди търговците да си направят спекулата преди да приямем еврото и после да не пипат цените. Сега ти падаш, уговорката умира и съответно хората ще питат "кое магаре ни набута тук"?

    15:01 11.12.2025

  • 40 Присмехулник

    5 0 Отговор
    ПП-ДБ се готвят да управляват отново. И какво? От трън та на глог.

    Коментиран от #44, #48

    15:03 11.12.2025

  • 41 Аса

    2 1 Отговор

    До коментар #31 от "А де...":

    Правителството подаде оставка, а парламентът се опита да го играе Исус Христос, тоест опита се да съживява умрели.

    15:05 11.12.2025

  • 42 ПП ДеБе

    3 3 Отговор
    Браво голям успех! Сега да ви видим май пак ще се коалирате с Герп друг няма да се върже с вас! Или поредица от служебни кабинети водени от Рая!

    15:06 11.12.2025

  • 44 Аса

    0 1 Отговор

    До коментар #40 от "Присмехулник":

    Ако Блинкен беше на власт, ПП щяха да спечелят, сега няма. То и ББ няма. Интересно ще има ли реванш между АД и ДП.

    15:08 11.12.2025

  • 45 Честитоооо

    3 4 Отговор
    Предлагам датата на която падна Пеевски да бъде национален празник и да се помни от всяко поколения !!!

    Коментиран от #49

    15:09 11.12.2025

  • 46 Бойко

    3 3 Отговор
    излезе голям лигльо, изплаши се от една тълпа от злобни шишарки.

    15:10 11.12.2025

  • 47 ИТН са им патерица

    3 1 Отговор
    Доказват го и те са за Затвора.

    15:14 11.12.2025

  • 48 Будител

    4 1 Отговор

    До коментар #40 от "Присмехулник":

    Ще видиш , че народа няма да гласува за ПП-ДБ...С тяхното идване преди 4 години , стана още по зле...никой от тия в парламента не трябва да е там

    15:15 11.12.2025

  • 49 Напротив

    2 1 Отговор

    До коментар #45 от "Честитоооо":

    Тези ще бъдат първо в затвора и съответно забравени завинаги.

    15:16 11.12.2025

  • 50 Ами айнчестито!

    1 1 Отговор
    15:19 11.12.2025

  • 51 На бас 👍

    2 4 Отговор
    На изборите ГЕРБ пак ще спечели с над 20% гласове при избирателна активност под 40% Демек - файдата от глупавите протести както винаги ще е нулева 😆

    15:19 11.12.2025

  • 53 ОЛГА

    4 1 Отговор
    -------------------+ОСТАНАХ ВЪЗХИТЕНА ОТ ТОШКО АФРИКАНСКИ, мрън,мрън,мрън и накрая ....с нас зле,без нас още по зле!ПЪЛЕН И ЖАЛЪК НЕЩАСТНИК!СБОГОМ ИТН!!!

    15:20 11.12.2025

  • 54 ефрейтор

    2 3 Отговор
    Денков – взимай мандата и прави правителство!–

    15:21 11.12.2025

  • 56 Не са 106

    1 0 Отговор
    Не става ясно от статията, кой е бил против? Ако са нула, тогава тук няма никой против. Просто останалите са също в кюпа. И това не може да скрие! Този начин на работа, с отсъствие от парламента и въздържал се е познат още от времената на БСП. Те ги въртяха тези номера. Сега предизборномвсвми се пази.

    15:25 11.12.2025

  • 57 Даката

    2 3 Отговор
    И сега какво... спирала от избори и служебни правителства, безвремие... това ли искахте?

    15:26 11.12.2025

  • 58 Другите

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Ги пиши избЕгали.

    Коментиран от #62

    15:29 11.12.2025

  • 60 Шопо

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Трябва да сме":

    Референдум за ЕС и НАТО
    САЩ имат намерение да илизат от НАТО, това означава разпадане на ЕС.

    15:38 11.12.2025

  • 61 Бате Гойко

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Пич":

    Още един п ут ьо вег@н.

    15:38 11.12.2025

  • 62 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    3 0 Отговор

    До коментар #58 от "Другите":

    Няма значение, без кворум не може да се гласува вот❗ Т.е. вотът не се счита за гласуван въобще❗

    15:39 11.12.2025

  • 63 Бойко Борисов

    1 1 Отговор
    Бойко Борисов: Протестите в България през 2020 г. започнаха на 9 юли 2020 г. България официално влезе в „чакалнята“ на еврозоната (Механизма на обменните курсове ERM II) на 10 юли 2020 г. Искахте да не съм на власт при приемане на еврото. ...... Да, да! Аз си откъсвам опашката винаги когато ме хванат. Служебното правителство е МОЕ!!! И изборите са мои!!!! През това време няма да си дялкам 80 милиарда освободени от подкрепата на левът. Няма да ги дялкам ни с американците ни с Пеевски. Па, като пак съм на първо място на изборите, може и ротация и коалиция с А. Василев, или ще ги пусна в парламентът през крив макарон, като с Историческата Паркия.. На нас с Тракторът ни дадоха едни книжки и едни картончета, от ЦРУ, и знаем как да излезем от всяка ситуация. ХАЙДЕ ЩЕ ИМА ЛИ СКОРО ПРОТЕСТИ ПАК, ХАХА ХА ЗА КАКВО? (Асен Василев: Референдумът на Радев за еврото е саботаж, народа вече се е произнесъл по темата, като на последните седем избори подкрепата за еврото е била потвърждавана многократно. "Декларацията за подкрепа на еврото е подписана от 171 народни представители - това е надконституционно мнозинство", подчерта Василев.)

    Коментиран от #64

    15:41 11.12.2025

  • 64 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    2 0 Отговор

    До коментар #63 от "Бойко Борисов":

    Нема такова животно "надконституционно мнозинство" ‼️

    15:51 11.12.2025

  • 65 Българин

    1 0 Отговор
    Крайно време беше сега трябва да стопираме и скапаното евро да не влезе .

    16:00 11.12.2025

  • 66 Божил Божилов

    0 0 Отговор
    Незабавни референдуми,за еврозоната,за напускане на ЕС,за излизане от НАТО.По добре приятели с Червен Китай отколкото слуги и изтривалки в ЕС

    16:08 11.12.2025

