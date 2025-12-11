Новини
Костадин Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на държавата

Костадин Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на държавата

11 Декември, 2025 14:57 1 161 46

Не мога да кажа какви партии ще влязат в следващото управление, каза лидерът на "Възраждане"

Костадин Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на държавата - 1
Снимка: Възраждане
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Корупцията и олигархията нямат място в управлението на държавата. "Възраждане" ще работи за тяхното пълно унищожаване от политическата карта на страната", заяви пред БНТ лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

"Не мога да кажа какви партии ще влязат в следващото управление, защото това зависи само и единствено от българските граждани. Те са тези, които ще кажат кой ще участва в управлението. Нашата цел ще бъде "Възраждане" да участва и да бъде първостепенна политическа сила", допълни Костадинов.


Оценка 3.5 от 30 гласа.
  • 1 Факт

    15 4 Отговор
    Да не влиза в комбина с никой!

    Коментиран от #46

    14:59 11.12.2025

  • 2 Ганя Путинофила

    18 23 Отговор
    Коце от Максуда да отива в Масква и да докладва, че терена е подготвен и ще чакаме маскалите на Дунава.

    Коментиран от #27

    14:59 11.12.2025

  • 3 ти ли го казваш

    10 19 Отговор
    Който застана зад мафията когато арестува незаконни кмета на Варна ? Ама то това по путински как няма да го харесаш баш ти ..

    Коментиран от #38

    15:00 11.12.2025

  • 4 гражданин

    26 4 Отговор
    Докато не са съдени , и с присъди Борисов и Пеевски ,никаква промяна няма да има !!

    15:00 11.12.2025

  • 5 Ми изчезвай бе

    14 12 Отговор
    И ти си с тях, затова изчезвай!

    Коментиран от #32

    15:00 11.12.2025

  • 6 Възраждане

    15 18 Отговор
    Важното е че евро жиендерастите от ПП-ДБ свалила правителството и ние от Възраждане ще си върнем България. Ще върнем и лева! Празнувайте Българи!!!!!

    Коментиран от #33

    15:01 11.12.2025

  • 7 Фори

    17 12 Отговор
    Възраждане са хулигани.Само гледат да счупят нещо или да се сбият с някого.Как да имаш доверие на бабаити и побойници?

    15:02 11.12.2025

  • 8 Шайката се тресе 🎃🐷🎃

    15 5 Отговор
    Прасето беше пратил лакеите от ПИК да плюят срещу Асен Василев.

    15:04 11.12.2025

  • 9 Хасковски каунь

    9 7 Отговор
    Ех Костадинов,
    Не усещаш ли ,че БОКО и ПП$ДБ ще се прегърнат мъшки в следващ парламент-парлама.

    15:05 11.12.2025

  • 11 Протести до дупка

    9 7 Отговор
    докато Тиквата, Прасето, Ман гала от Варна , Фараона , Киро Простото и Тошко маймуняка не влезнат в зандана!

    15:08 11.12.2025

  • 13 Честитоооо

    11 5 Отговор
    Предлагам датата на която падна Пеевски да бъде национален празник и да се помни от всяко поколения !!!

    Коментиран от #36

    15:08 11.12.2025

  • 14 Народе

    5 9 Отговор
    Престанете да гласувате за еусистките партии, които се правят на националистически, защото:! Първо това не е вярно! И второ не се ли научихте ще те винаги връщат ГЕРБ мафията във властта! Кажете кой не го правеше? Кой? Атака, Волен Сидеров златният пръст, крепяха ГЕРБ. ВМРО НФСБ Марешки крепяха ГЕРБ! Възраждане крепи ГЕРБ! Меч, Величие, ИТН? Какво трябва да се случи че да ви загреят реотаните че има нещо гнило, че има нещо повтарящо се, че има модел? Спрете да гласувате за всички шарлатански партии на задкулисието. ПП също седнаха на една маса с БСП и ги върнаха в правителството. Докога? Както и Христо Иванов от ДБ по едно време се заиграваше да влиза в колаборация с БСП! Докога едно и също? Докога България ще е в пипалата на този огромен корупционен октопод от олигарси в различна боя задигнали милиарди левове?

    15:08 11.12.2025

  • 15 давай коце тикви и прасета на мезета

    9 6 Отговор
    не че си кой знае какво
    но поне нещо се опитваш да правиш нещо за народа
    като с референдум за евро

    15:09 11.12.2025

  • 16 Варна морето

    7 5 Отговор
    Това вече е болестно състояние, викайте Марешки, той ще го излекува.

    15:10 11.12.2025

  • 17 Мдаа

    8 1 Отговор
    Сега е редно опозицията да излъчи правителство с ясна цел да вкарат мафията в затвора. Не го ли сторят, ще има служебно правителство на ГРОБ-НН от което следва пак да фалшифицират изборите.

    15:13 11.12.2025

  • 18 Мунчо

    8 6 Отговор
    Казано от Коцето копейкин това звучи грозно! Ти също вън от политиката продажнико!

    15:13 11.12.2025

  • 19 кратун

    7 3 Отговор
    така е съд и затвор за к ражбите на шиши и тиквата

    15:15 11.12.2025

  • 20 Томоворов

    6 7 Отговор
    Ти си същия мръшляк,измамник и продажник като свинята и тиквата. Къде се буташ бе руска подлога?протестите са и срещу теб копейкин.

    15:17 11.12.2025

  • 21 На бас 👍

    5 4 Отговор
    На изборите ГЕРБ пак ще спечели с над 20% гласове при избирателна активност под 40% Демек - файдата от глупавите протести както винаги ще е нулева 😆

    15:18 11.12.2025

  • 22 от село съм

    8 5 Отговор
    нито ще гласувам за възраждане и цончо плюнката ,нито за зеления нищонеправещ пуполист

    15:18 11.12.2025

  • 23 Пенколов

    7 7 Отговор
    Жалка руска изтривалка. Продажник. И срещу теб е протеста рублолюбец продажен. Но еврото влиза а ти си отиваш.

    15:18 11.12.2025

  • 25 Всички вънка

    5 2 Отговор
    Вашта мам ка

    15:19 11.12.2025

  • 26 Магалинов

    5 5 Отговор
    Ти и изхождане, славе чалгаро,руди гела,ивелин измамника,тиквата,свинята ,всички сте вън на изборите. Мръшляци.

    15:20 11.12.2025

  • 27 Украинците контраступиха

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Ганя Путинофила":

    и превзеха Москва, вече са някъде към Владивосток и превземат Сахалин.

    Коментиран от #30

    15:20 11.12.2025

  • 28 Давай Коце

    4 5 Отговор
    С теб сме.

    15:20 11.12.2025

  • 29 Минчевар

    5 4 Отговор
    Аз мога да ти кажа кои не влизат в следващия. Не влизаш ти и изхождане,руди гела пластмасовия меч,ивелин измамника ,славенпитния чалгар.

    15:21 11.12.2025

  • 30 Понеже имат затруднение

    4 4 Отговор

    До коментар #27 от "Украинците контраступиха":

    Мъск им оряза интернета и сега се лутат в Сибир.

    Зелето броди Чукотка.

    15:22 11.12.2025

  • 31 боже опази

    5 3 Отговор
    България - крадците да викат Дръжте крадеца?!

    15:23 11.12.2025

  • 33 Петровият

    4 4 Отговор

    До коментар #6 от "Възраждане":

    Хахахаха,кво ще върнете бе, шепа платени пенсионери. Нали ви видяхме колко сте бе. Хахаха 5 човека на вашите пенсионерски сбирки и протестчета. Само докато пиша това и сте с 300 пенсионера по малко. Копейката е същия платен от тиквата и свинята мръшкяк и лъжец.

    Коментиран от #37, #42

    15:27 11.12.2025

  • 34 Бойко Борисов

    1 3 Отговор
    Бойко Борисов: Протестите в България през 2020 г. започнаха на 9 юли 2020 г. България официално влезе в „чакалнята“ на еврозоната (Механизма на обменните курсове ERM II) на 10 юли 2020 г. Искахте да не съм на власт при приемане на еврото. ...... Да, да! Аз си откъсвам опашката винаги когато ме хванат. Служебното правителство е МОЕ!!! И изборите са мои!!!! През това време няма да си дялкам 80 милиарда освободени от подкрепата на левът. Няма да ги дялкам ни с американците ни с Пеевски. Па, като пак съм на първо място на изборите, може и ротация и коалиция с А. Василев, или ще ги пусна в парламентът през крив макарон, като с Историческата Паркия..

    15:27 11.12.2025

  • 35 трън

    3 0 Отговор
    а държавните изменници които са предатели работещи за трети държави си има наказание то е незабавна смрт чрез разтрел

    15:30 11.12.2025

  • 36 Тоя

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Честитоооо":

    боклук не трябва да се помни!!! Името му да бъде изтрито и забравено! Ти реклама искаш да му правиш?!

    15:32 11.12.2025

  • 37 Фес

    2 1 Отговор

    До коментар #33 от "Петровият":

    много си объркан и задръстен!

    Коментиран от #41

    15:34 11.12.2025

  • 38 ппЕРАСТИТЕ

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "ти ли го казваш":

    И ДБ застанаха зад кмета на Варна! Не и Възраждане!

    15:35 11.12.2025

  • 39 Майора

    3 3 Отговор
    Копейкин , твоята партия свърши с приемането на еврото, така че най добре си хвани пътя и отивай при приятеля си Путин и Русия! Стига си защитавал олигарсите искащи отклонение на страната от ЕС!Как с пари си купи къща от партийната субсидия о как построи дом за сина си за 1 000 000 лв?

    Коментиран от #40

    15:37 11.12.2025

  • 40 Май оро

    2 1 Отговор

    До коментар #39 от "Майора":

    Кои са тия олигарси, искащи отклоняване от ЕС? Tиквaта и cвинятa са първи евроатлантици.

    15:41 11.12.2025

  • 41 Стенли

    0 1 Отговор

    До коментар #37 от "Фес":

    Абе те така наречените жълтопаветните либерали са така все Путин им виновен и всеки който не е на тяхното мнение е предател путинст и копейка аз примерно също съм за референдум за еврозоната защото и през така наречения социализъм и тоталитаризъм може да нямаше,"демокрация"и банани но и никой не ни принуждаваше да си сменяме валутата и при все че имаше доста несъвършенства през така наречения социализъм не може да се отрече че и много неща се направиха и построиха като две рафенерии едната на която сложихме кръста АЕЦ Козлодуй и проект за втори АЕЦ и прочие и прочие айде нема нужда аман от такива демократи

    16:02 11.12.2025

  • 42 хаахах

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Петровият":

    не им е леко на копейките, май ще им трябва психолог за лева...

    16:03 11.12.2025

  • 43 Горски

    1 1 Отговор
    Коцето да взима властта заедно с радев и да покаже на протестиращите как се бие по руски и какво означава диктатура, че май не знаят.

    16:05 11.12.2025

  • 44 Скрий се

    0 0 Отговор
    б е сме ш ник !

    16:08 11.12.2025

  • 45 Коки

    1 0 Отговор
    Навремето дедите ни са пропуснали да запишат в конституцията, че никой депутат нама право на повече от 2 мандата. Ако го бяха направили боклукът отдавна нямаше да е там и всичко щеше да е различно...

    16:10 11.12.2025

