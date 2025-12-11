Костадин Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на държавата

"Корупцията и олигархията нямат място в управлението на държавата. "Възраждане" ще работи за тяхното пълно унищожаване от политическата карта на страната", заяви пред БНТ лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.
"Не мога да кажа какви партии ще влязат в следващото управление, защото това зависи само и единствено от българските граждани. Те са тези, които ще кажат кой ще участва в управлението. Нашата цел ще бъде "Възраждане" да участва и да бъде първостепенна политическа сила", допълни Костадинов.
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 30 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факт
Коментиран от #46
14:59 11.12.2025
2 Ганя Путинофила
Коментиран от #27
14:59 11.12.2025
3 ти ли го казваш
Коментиран от #38
15:00 11.12.2025
4 гражданин
15:00 11.12.2025
5 Ми изчезвай бе
Коментиран от #32
15:00 11.12.2025
6 Възраждане
Коментиран от #33
15:01 11.12.2025
7 Фори
15:02 11.12.2025
8 Шайката се тресе 🎃🐷🎃
15:04 11.12.2025
9 Хасковски каунь
Не усещаш ли ,че БОКО и ПП$ДБ ще се прегърнат мъшки в следващ парламент-парлама.
15:05 11.12.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Протести до дупка
15:08 11.12.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Честитоооо
Коментиран от #36
15:08 11.12.2025
14 Народе
15:08 11.12.2025
15 давай коце тикви и прасета на мезета
но поне нещо се опитваш да правиш нещо за народа
като с референдум за евро
15:09 11.12.2025
16 Варна морето
15:10 11.12.2025
17 Мдаа
15:13 11.12.2025
18 Мунчо
15:13 11.12.2025
19 кратун
15:15 11.12.2025
20 Томоворов
15:17 11.12.2025
21 На бас 👍
15:18 11.12.2025
22 от село съм
15:18 11.12.2025
23 Пенколов
15:18 11.12.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Всички вънка
15:19 11.12.2025
26 Магалинов
15:20 11.12.2025
27 Украинците контраступиха
До коментар #2 от "Ганя Путинофила":и превзеха Москва, вече са някъде към Владивосток и превземат Сахалин.
Коментиран от #30
15:20 11.12.2025
28 Давай Коце
15:20 11.12.2025
29 Минчевар
15:21 11.12.2025
30 Понеже имат затруднение
До коментар #27 от "Украинците контраступиха":Мъск им оряза интернета и сега се лутат в Сибир.
Зелето броди Чукотка.
15:22 11.12.2025
31 боже опази
15:23 11.12.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Петровият
До коментар #6 от "Възраждане":Хахахаха,кво ще върнете бе, шепа платени пенсионери. Нали ви видяхме колко сте бе. Хахаха 5 човека на вашите пенсионерски сбирки и протестчета. Само докато пиша това и сте с 300 пенсионера по малко. Копейката е същия платен от тиквата и свинята мръшкяк и лъжец.
Коментиран от #37, #42
15:27 11.12.2025
34 Бойко Борисов
15:27 11.12.2025
35 трън
15:30 11.12.2025
36 Тоя
До коментар #13 от "Честитоооо":боклук не трябва да се помни!!! Името му да бъде изтрито и забравено! Ти реклама искаш да му правиш?!
15:32 11.12.2025
37 Фес
До коментар #33 от "Петровият":много си объркан и задръстен!
Коментиран от #41
15:34 11.12.2025
38 ппЕРАСТИТЕ
До коментар #3 от "ти ли го казваш":И ДБ застанаха зад кмета на Варна! Не и Възраждане!
15:35 11.12.2025
39 Майора
Коментиран от #40
15:37 11.12.2025
40 Май оро
До коментар #39 от "Майора":Кои са тия олигарси, искащи отклоняване от ЕС? Tиквaта и cвинятa са първи евроатлантици.
15:41 11.12.2025
41 Стенли
До коментар #37 от "Фес":Абе те така наречените жълтопаветните либерали са така все Путин им виновен и всеки който не е на тяхното мнение е предател путинст и копейка аз примерно също съм за референдум за еврозоната защото и през така наречения социализъм и тоталитаризъм може да нямаше,"демокрация"и банани но и никой не ни принуждаваше да си сменяме валутата и при все че имаше доста несъвършенства през така наречения социализъм не може да се отрече че и много неща се направиха и построиха като две рафенерии едната на която сложихме кръста АЕЦ Козлодуй и проект за втори АЕЦ и прочие и прочие айде нема нужда аман от такива демократи
16:02 11.12.2025
42 хаахах
До коментар #33 от "Петровият":не им е леко на копейките, май ще им трябва психолог за лева...
16:03 11.12.2025
43 Горски
16:05 11.12.2025
44 Скрий се
16:08 11.12.2025
45 Коки
16:10 11.12.2025
46 Този коментар е премахнат от модератор.