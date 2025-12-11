Костадин Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на държавата

"Корупцията и олигархията нямат място в управлението на държавата. "Възраждане" ще работи за тяхното пълно унищожаване от политическата карта на страната", заяви пред БНТ лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

"Не мога да кажа какви партии ще влязат в следващото управление, защото това зависи само и единствено от българските граждани. Те са тези, които ще кажат кой ще участва в управлението. Нашата цел ще бъде "Възраждане" да участва и да бъде първостепенна политическа сила", допълни Костадинов.